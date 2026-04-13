Raciel Pérez, comprometido en transformar las calles en espacios dignos y llenos de progreso

Arranca por segundo año consecutivo de manera preventiva el desazolve en colonias y Periférico Norte * En 2025, nos encontramos con un municipio que en tres años no se llevó a cabo un solo desazolve, hoy estamos preparados para enfrentar estos fenómenos meteorológicos, expresa el alcalde Isaac Montoya Márquez

EL TOPO

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, informa que por segundo año consecutivo se realizan trabajos de desazolve de manera preventiva, a fin de evitar anegaciones y desbordamientos ante la próxima temporada de lluvias en 232 comunidades; a la vez que destaca que siguen los resultados de la Estrategia Seguridad con Todo y que la ciudadanía evaluará el actuar de la Guardia Municipal.

En conferencia de prensa, señala que, con el programa de Desazolve en Colonias 2026, que llevará a cabo el Organismo Municipal del Agua OAPAS, se desalojarán y eliminarán lodos, basura, sedimentos y residuos sólidos de tuberías, drenajes y alcantarillas en los más de 2 mil kilómetros de redes de drenaje pluvial y sanitario con los que cuenta Naucalpan. “Hoy estamos preparados para enfrentar estos fenómenos meteorológicos”, añade.

Refiere que con cuatro camiones Vactor, en San Antonio Zomeyucan, en Avenida Centenario, esquina calle La Bajada, se iniciaron los trabajos para desazolvar drenajes y alcantarillas con estos equipos hidroneumáticos de succión a presión que extraen residuos sólidos, mezclas viscosas, arenilla y sedimentos orgánicos.

Ante medios de comunicación, acompañado por los titulares del Organismo Municipal del Agua OAPAS, de la Guardia Municipal, de Obras, así como de Desarrollo y Fomento Económico, Montoya Márquez enfatiza que este trabajo no se realizó de manera continua en el pasado, tres años en los que no se llevó a cabo un solo desazolve, lo que provocó afectaciones en diferentes comunidades.

Durante el mes de febrero y marzo, se comenzó con desazolves en los 16 cárcamos de bombeo municipales con los que se desalojan hasta 25 mil litros por segundo en la temporada de lluvias.

En cuanto al Periférico Norte, también se avanza en el desalojo de residuos en los 17 kilómetros que corresponde. Del mismo modo, el titular de Obras afirmó que se avanza en tiempo y forma en la rehabilitación histórica que realiza Naucalpan en esta vialidad y que el segundo tramo con concreto hidráulico ya registra un 70% de progreso, de Circuito Circunvalación a Baden Powell, en 3.2 km, 2 mil metros instalados, con un avance en 80% de banquetas y guarniciones. Se tiene como fecha límite el 20 de abril y beneficiará a miles de usuarios esta arteria vial.

En cuanto a la seguridad, el comisario comenta sobre las últimas detenciones y estrategias, como la incorporación a la Guardia Municipal de 200 nuevos elementos, para ir renovando este cuerpo. Todos los fines de semana, sábados y domingos, los comandantes que son jefes de sector visitarán casa por casa para una interacción directa con las y los vecinos, que la ciudadanía evalúe el comportamiento, el actuar y sobre todo los trabajos de proximidad que hacen los policías en los 28 sectores y 128 cuadrantes.

“Somos el municipio que logró la mayor disminución a nivel nacional en incidencia delictiva en el robo de vehículos, con base a instituciones de seguridad; entregaron el municipio con una cifra de 14 vehículos robados al día y actualmente de acuerdo a cifras oficiales, se roban 4, se dejaron de robar 10 autos al día”, expresa el comisario.

También se anunció el “Cuarto Festival Cultural del Vino y el Queso, Naucalpan”, enriquecido con 100 expositores, artesanos, con un gran programa artístico y se llevará a cabo en el Parque Naucalli del 17 al 19 de abril.