Tlalnepantla, un referente en la formación de futuros campeones
El alcalde Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso de utilizar el deporte como una herramienta de transformación social * Jesús Ramírez, campeón mundial Sub-17, imparte la conferencia magistral “Límites y desafíos” * El edil Pérez Cruz acerca a la juventud del municipio la experiencia del técnico monarca en Perú 2005 * El gobierno municipal garantiza espacios formativos en el Teatro Centenario para dotar de mentalidad ganadora a las infancias rumbo al Mundial de Futbol
El campeón mundial Sub-17, Jesús “Chucho” Ramírez, visita el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
En el Teatro Centenario ofreció la conferencia “Límites y desafíos”, como parte de las acciones que el gobierno que encabeza Raciel Pérez Cruz emprende para acercar el deporte a las juventudes.
Este encuentro formativo, impulsado por el alcalde en el marco del próximo Mundial 2026, tiene como objetivo fortalecer la mentalidad, el carácter y la disciplina de nuestras infancias y juventudes mediante procesos estructurados y de largo plazo para alcanzar el éxito internacional.
Durante la ponencia, Chucho Ramírez compartió la metodología que llevó a México al campeonato mundial Sub-17.
Subraya el técnico campeón que el triunfo es resultado de la planeación y no de la improvisación.
Con esta iniciativa, el gobierno municipal que encabeza Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso de utilizar el deporte como una herramienta de transformación social, para generar espacios de aprendizaje que inspiren a las nuevas generaciones.
Es así como Tlalnepantla, Estado de México, se consolida como un referente en la formación de futuros campeones, de cara al próximo Mundial de Futbol.
El rostro del estadio Banorte
El reestreno será el 28 de marzo ante Portugal * El monumento deportivo, renovado, pero fiel a su esencia, busca demostrar por qué sigue siendo la catedral del fútbol mundial
ARMANDO GARCÍA
El Estadio Azteca, hoy llamado Banorte por el Mundial de Futbol 2026, está a punto de escribir un nuevo capítulo en su legendaria historia. Tras meses de intensos trabajos de modernización para cumplir con las exigencias de la FIFA de cara a la Copa del Mundo, el Coloso de Santa Úrsula muestra sus avances más significativos.
La noticia que más ha emocionado a los fanáticos es la colocación final del césped, el cual ya luce un verde intenso, aunque todavía se encuentra en proceso de nivelación para alcanzar la uniformidad y los estándares de élite requeridos para el fútbol internacional de primer nivel.
Las autoridades del estadio Banorte han aclarado que la remodelación no estará terminada en su totalidad para el próximo mes de marzo. Las obras de infraestructura pesada han concluido, pero los detalles finos en áreas clave como el restaurante panorámico, la zona de prensa de última generación y los sectores premium continuarán en proceso. No obstante, las calificaciones y los accesos principales estarán completamente habilitados para garantizar una experiencia segura y cómoda para los aficionados que ya agotaron el boletaje.
El gran reestreno del recinto será el próximo sábado 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana reciba a la Selección de Portugal en un duelo amistoso que ha generado una expectación sin precedentes. Este partido no sólo servirá como la reinauguración oficial del Azteca, sino también como la prueba de fuego definitiva para evaluar el comportamiento del nuevo terreno de juego y los flujos de acceso antes del inicio de la justa mundialista, donde el estadio hará historia al ser sede por tercera ocasión.
El interior del estadio también ha sufrido cambios drásticos en su estética y funcionalidad. Se han renovado los vestidores y los túneles de acceso al campo, buscando que la tecnología y la comodidad se fusionen con la mística que rodea al lugar donde Pelé y Maradona se consagraron.
La prioridad es asegurar que la cancha sea una alfombra impecable para el despliegue técnico de ambos combinados.
La logística para este encuentro ya está en marcha, en donde el pitazo inicial será a las 19:00 horas y marcará el regreso del fútbol profesional al sur de la capital tras un largo período de silencio, devolviéndole a la afición su templo máximo justo en la recta final de la preparación rumbo al Mundial que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.
El Estadio Banorte se prepara para un lleno histórico que servirá de preámbulo perfecto para el verano de 2026. Los ojos del mundo volverán a posarse sobre este monumento deportivo que, renovado pero fiel a su esencia, busca demostrar por qué sigue siendo la catedral del fútbol mundial.
El México contra Portugal será mucho más que un amistoso; será la celebración de que el gigante está de vuelta y más moderno que nunca.
Dulce venganza de los Seattle Seahawks al derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra
Suma su segundo título en la NFL al vencer 29-13 * El coach Mike MacDonald logra que los Halcones se coronen campeones de la NFL en una temporada histórica con figuras crecientes como Jason Myers y Drake Maye
ERIC GARCÍA
Los Seattle Seahawks son los nuevos campeones de la NFL, luego de vencer 29-13 a New England Patriots en el Super Bowl LX que se llevó a cabo en Santa Clara, California.
Con el triunfo sumó su segundo trofeo Vince Lombardi en su historia, cobrando revancha del duelo perdido en la temporada 2014.
El coach Mike MacDonald logró que los Halcones se coronaran campeones de la NFL en una temporada histórica con figuras crecientes como Jason Myers y Drake Maye.
Este domingo 8 de febrero pasado, el Levi’s Stadium de Santa Clara se convirtió en el escenario de la edición número 60 del Super Bowl, en la que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentaron ante una audiencia global que supera los 120 millones de personas.
Tras más de dos horas de juego, el marcador quedó 29-13, y con ello Seattle se convirtió en el campeón de esta temporada.
Otro de los momentos más emblemáticos de la gran final de la NFL fue el show de medio tiempo, que en esta oportunidad estuvo liderada por el puertorriqueño Bad Bunny, quien con su álbum DtMf puso a bailar a los miles de aficionados.
Luego de la aparición de Lionel Messi en la edición de 2024 y David Beckham junto a la estrella de la NBA James Harden en 2025, la presente edición contó con personalidades del mundo deportivo.
El exmariscal de campo y una de las leyendas de la NFL, Peyton Manning, dijo presente por segundo año consecutivo y se sumó a la exnúmero 1 del mundo en el tenis femenino, Serena Williams.
Incluso, la reconocida cantante Sabrina Carpenter y la actriz Emma Stone se estrenaron en los comerciales del Super Bowl.
CUMPLIERON EXPECTATIVAS Y PRONÓSTICOS
Mike MacDonald llevó a los Halcones Marinos a coronarse campeones de la NFL, se llevaron el trofeo Vince Lombardi de la edición 60 del Super Bowl.
Tras una jornada ampliamente dominada por Seattle, cumplieron con las expectativas y pronósticos del partido.
Con un marcador 29-13 conquistaron el segundo anillo en la historia de los Seahawks.
Es así como Seahawks toma revancha de los Patriots en el Super Bowl LX, luego del duelo perdido en la temporada 2014.
¿Fin al idilio Lakers-LeBron James?
Durante ocho años han definido a la NBA moderna * Ya no se preocupan por el futuro de James porque están construyendo el suyo alrededor de Doncic y Austin Reaves
ERIC GARCÍA
Salvo milagro, todo apunta a que sus caminos se separarán cuando finalice la temporada.
Durante ocho largos años, el matrimonio entre LeBron James y Los Ángeles Lakers ha definido la NBA moderna. Su unión ha traído de vuelta una bandera de campeón a LA en 2020 y ha visto al ‘Rey’ convertirse en el máximo anotador histórico de la liga al mismo tiempo
Sin embargo, a medida que se acerca la fecha límite de traspasos de febrero de 2026, el aire en Los Ángeles se ha ido cargando con el aroma de una despedida inevitable. Según informa el NBA Insider Jake Fischer, tanto la franquicia como el jugador han llegado a un entendimiento mutuo: Llegado junio será el momento de solicitar el divorcio.
Mientras mantienen un competitivo récord de 29-19, el reloj interno de la franquicia ha comenzado a correr. La información de Fischer asegura que la ruptura se ha caracterizado por un sentimiento de desenlace anunciado en Los Ángeles.
Al parecer, la estrategia respecto a la situación de LeBron James cambió notablemente después de la adquisición
bomba de Luka Doncic en 2025.
Ya no se preocupan por el futuro de James porque están construyendo el suyo alrededor de Doncic y Austin Reaves. Además, parece que los 52.6 millones de dólares que cobra James se han convertido en un problema más que en una piedra angular.
“Los Lakers están listos para pasar página de LeBron James, y creo que LeBron James está listo para pasar página de los Lakers también. El divorcio se espera que suceda en junio”.
El camino hacia este “divorcio” del que habla Fischer no ha estado exento de roces. En los últimos meses han salido a la luz informaciones que alertaban de una creciente ruptura entre LeBron y la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss. Aunque Buss ha negado públicamente todas las afirmaciones, fuentes internas sugieren que la organización está cansada de la “desmesurada influencia” que James puede tener sobre las decisiones de la plantilla.
Cuando se apagan las luces púrpuras y doradas sobre esta sociedad, está claro que el divorcio no será una batalla de tabloide desordenada, sino una salida tranquila y mutuamente acordada.
LeBron James devolvió a los Lakers a la cima de la montaña y viceversa, así que ahora ambas partes parecen listas para ver cómo es la vida de uno sin el otro.
En concreto: Había unos Lakers antes de la llegada de LeBron y había un LeBron antes de llegar a los Lakers.
Tlalnepantla, un referente en la formación de futuros campeones
Sheinbaum se resigna a la derrota electoral
Sergio Mayer, genio y figura…
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
