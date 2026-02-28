El rostro del estadio Banorte

El reestreno será el 28 de marzo ante Portugal * El monumento deportivo, renovado, pero fiel a su esencia, busca demostrar por qué sigue siendo la catedral del fútbol mundial

ARMANDO GARCÍA

El Estadio Azteca, hoy llamado Banorte por el Mundial de Futbol 2026, está a punto de escribir un nuevo capítulo en su legendaria historia. Tras meses de intensos trabajos de modernización para cumplir con las exigencias de la FIFA de cara a la Copa del Mundo, el Coloso de Santa Úrsula muestra sus avances más significativos.

La noticia que más ha emocionado a los fanáticos es la colocación final del césped, el cual ya luce un verde intenso, aunque todavía se encuentra en proceso de nivelación para alcanzar la uniformidad y los estándares de élite requeridos para el fútbol internacional de primer nivel.

Las autoridades del estadio Banorte han aclarado que la remodelación no estará terminada en su totalidad para el próximo mes de marzo. Las obras de infraestructura pesada han concluido, pero los detalles finos en áreas clave como el restaurante panorámico, la zona de prensa de última generación y los sectores premium continuarán en proceso. No obstante, las calificaciones y los accesos principales estarán completamente habilitados para garantizar una experiencia segura y cómoda para los aficionados que ya agotaron el boletaje.

El gran reestreno del recinto será el próximo sábado 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana reciba a la Selección de Portugal en un duelo amistoso que ha generado una expectación sin precedentes. Este partido no sólo servirá como la reinauguración oficial del Azteca, sino también como la prueba de fuego definitiva para evaluar el comportamiento del nuevo terreno de juego y los flujos de acceso antes del inicio de la justa mundialista, donde el estadio hará historia al ser sede por tercera ocasión.

El interior del estadio también ha sufrido cambios drásticos en su estética y funcionalidad. Se han renovado los vestidores y los túneles de acceso al campo, buscando que la tecnología y la comodidad se fusionen con la mística que rodea al lugar donde Pelé y Maradona se consagraron.

La prioridad es asegurar que la cancha sea una alfombra impecable para el despliegue técnico de ambos combinados.

La logística para este encuentro ya está en marcha, en donde el pitazo inicial será a las 19:00 horas y marcará el regreso del fútbol profesional al sur de la capital tras un largo período de silencio, devolviéndole a la afición su templo máximo justo en la recta final de la preparación rumbo al Mundial que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Banorte se prepara para un lleno histórico que servirá de preámbulo perfecto para el verano de 2026. Los ojos del mundo volverán a posarse sobre este monumento deportivo que, renovado pero fiel a su esencia, busca demostrar por qué sigue siendo la catedral del fútbol mundial.

El México contra Portugal será mucho más que un amistoso; será la celebración de que el gigante está de vuelta y más moderno que nunca.