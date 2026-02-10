Dulce venganza de los Seattle Seahawks al derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra

Suma su segundo título en la NFL al vencer 29-13 * El coach Mike MacDonald logra que los Halcones se coronen campeones de la NFL en una temporada histórica con figuras crecientes como Jason Myers y Drake Maye

ERIC GARCÍA

Los Seattle Seahawks son los nuevos campeones de la NFL, luego de vencer 29-13 a New England Patriots en el Super Bowl LX que se llevó a cabo en Santa Clara, California.

Con el triunfo sumó su segundo trofeo Vince Lombardi en su historia, cobrando revancha del duelo perdido en la temporada 2014.

El coach Mike MacDonald logró que los Halcones se coronaran campeones de la NFL en una temporada histórica con figuras crecientes como Jason Myers y Drake Maye.

Este domingo 8 de febrero pasado, el Levi’s Stadium de Santa Clara se convirtió en el escenario de la edición número 60 del Super Bowl, en la que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentaron ante una audiencia global que supera los 120 millones de personas.

Tras más de dos horas de juego, el marcador quedó 29-13, y con ello Seattle se convirtió en el campeón de esta temporada.

Otro de los momentos más emblemáticos de la gran final de la NFL fue el show de medio tiempo, que en esta oportunidad estuvo liderada por el puertorriqueño Bad Bunny, quien con su álbum DtMf puso a bailar a los miles de aficionados.

Luego de la aparición de Lionel Messi en la edición de 2024 y David Beckham junto a la estrella de la NBA James Harden en 2025, la presente edición contó con personalidades del mundo deportivo.

El exmariscal de campo y una de las leyendas de la NFL, Peyton Manning, dijo presente por segundo año consecutivo y se sumó a la exnúmero 1 del mundo en el tenis femenino, Serena Williams.

Incluso, la reconocida cantante Sabrina Carpenter y la actriz Emma Stone se estrenaron en los comerciales del Super Bowl.

CUMPLIERON EXPECTATIVAS Y PRONÓSTICOS

Mike MacDonald llevó a los Halcones Marinos a coronarse campeones de la NFL, se llevaron el trofeo Vince Lombardi de la edición 60 del Super Bowl.

Tras una jornada ampliamente dominada por Seattle, cumplieron con las expectativas y pronósticos del partido.

Con un marcador 29-13 conquistaron el segundo anillo en la historia de los Seahawks.

Es así como Seahawks toma revancha de los Patriots en el Super Bowl LX, luego del duelo perdido en la temporada 2014.