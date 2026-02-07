¿Fin al idilio Lakers-LeBron James?

Durante ocho años han definido a la NBA moderna * Ya no se preocupan por el futuro de James porque están construyendo el suyo alrededor de Doncic y Austin Reaves

Salvo milagro, todo apunta a que sus caminos se separarán cuando finalice la temporada.

Durante ocho largos años, el matrimonio entre LeBron James y Los Ángeles Lakers ha definido la NBA moderna. Su unión ha traído de vuelta una bandera de campeón a LA en 2020 y ha visto al ‘Rey’ convertirse en el máximo anotador histórico de la liga al mismo tiempo

Sin embargo, a medida que se acerca la fecha límite de traspasos de febrero de 2026, el aire en Los Ángeles se ha ido cargando con el aroma de una despedida inevitable. Según informa el NBA Insider Jake Fischer, tanto la franquicia como el jugador han llegado a un entendimiento mutuo: Llegado junio será el momento de solicitar el divorcio.

Mientras mantienen un competitivo récord de 29-19, el reloj interno de la franquicia ha comenzado a correr. La información de Fischer asegura que la ruptura se ha caracterizado por un sentimiento de desenlace anunciado en Los Ángeles.

Al parecer, la estrategia respecto a la situación de LeBron James cambió notablemente después de la adquisición

bomba de Luka Doncic en 2025.

Ya no se preocupan por el futuro de James porque están construyendo el suyo alrededor de Doncic y Austin Reaves. Además, parece que los 52.6 millones de dólares que cobra James se han convertido en un problema más que en una piedra angular.

“Los Lakers están listos para pasar página de LeBron James, y creo que LeBron James está listo para pasar página de los Lakers también. El divorcio se espera que suceda en junio”.

El camino hacia este “divorcio” del que habla Fischer no ha estado exento de roces. En los últimos meses han salido a la luz informaciones que alertaban de una creciente ruptura entre LeBron y la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss. Aunque Buss ha negado públicamente todas las afirmaciones, fuentes internas sugieren que la organización está cansada de la “desmesurada influencia” que James puede tener sobre las decisiones de la plantilla.

Cuando se apagan las luces púrpuras y doradas sobre esta sociedad, está claro que el divorcio no será una batalla de tabloide desordenada, sino una salida tranquila y mutuamente acordada.

LeBron James devolvió a los Lakers a la cima de la montaña y viceversa, así que ahora ambas partes parecen listas para ver cómo es la vida de uno sin el otro.

En concreto: Había unos Lakers antes de la llegada de LeBron y había un LeBron antes de llegar a los Lakers.