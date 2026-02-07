DEPORTES
¿Fin al idilio Lakers-LeBron James?
Durante ocho años han definido a la NBA moderna * Ya no se preocupan por el futuro de James porque están construyendo el suyo alrededor de Doncic y Austin Reaves
ERIC GARCÍA
Salvo milagro, todo apunta a que sus caminos se separarán cuando finalice la temporada.
Durante ocho largos años, el matrimonio entre LeBron James y Los Ángeles Lakers ha definido la NBA moderna. Su unión ha traído de vuelta una bandera de campeón a LA en 2020 y ha visto al ‘Rey’ convertirse en el máximo anotador histórico de la liga al mismo tiempo
Sin embargo, a medida que se acerca la fecha límite de traspasos de febrero de 2026, el aire en Los Ángeles se ha ido cargando con el aroma de una despedida inevitable. Según informa el NBA Insider Jake Fischer, tanto la franquicia como el jugador han llegado a un entendimiento mutuo: Llegado junio será el momento de solicitar el divorcio.
Mientras mantienen un competitivo récord de 29-19, el reloj interno de la franquicia ha comenzado a correr. La información de Fischer asegura que la ruptura se ha caracterizado por un sentimiento de desenlace anunciado en Los Ángeles.
Al parecer, la estrategia respecto a la situación de LeBron James cambió notablemente después de la adquisición
bomba de Luka Doncic en 2025.
Ya no se preocupan por el futuro de James porque están construyendo el suyo alrededor de Doncic y Austin Reaves. Además, parece que los 52.6 millones de dólares que cobra James se han convertido en un problema más que en una piedra angular.
“Los Lakers están listos para pasar página de LeBron James, y creo que LeBron James está listo para pasar página de los Lakers también. El divorcio se espera que suceda en junio”.
El camino hacia este “divorcio” del que habla Fischer no ha estado exento de roces. En los últimos meses han salido a la luz informaciones que alertaban de una creciente ruptura entre LeBron y la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss. Aunque Buss ha negado públicamente todas las afirmaciones, fuentes internas sugieren que la organización está cansada de la “desmesurada influencia” que James puede tener sobre las decisiones de la plantilla.
Cuando se apagan las luces púrpuras y doradas sobre esta sociedad, está claro que el divorcio no será una batalla de tabloide desordenada, sino una salida tranquila y mutuamente acordada.
LeBron James devolvió a los Lakers a la cima de la montaña y viceversa, así que ahora ambas partes parecen listas para ver cómo es la vida de uno sin el otro.
En concreto: Había unos Lakers antes de la llegada de LeBron y había un LeBron antes de llegar a los Lakers.
Abre Sergio Pérez un nuevo capítulo en su carrera
El regreso prometido * Cadillac es la escudería ideal para estar de vuelta en la Fórmula 1 * Volver es principalmente para disfrutar y para empujar el equipo hacia adelante, expresa el piloto jalisciense
ERIC GARCÍA
El año 2024 fue de malos resultados para Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull. En su última etapa jamás se sintió cómodo con el monoplaza, lo que derivó en un mal performance.
Lo anterior provocó que continuamente se hablara de su salida e incluso de críticas… y lo lamentable, del interior de su equipo.
Hoy en día eso está en el olvido y el piloto jalisciense señala que en su momento creyó ser el problema de Red Bull, pero el año pasado, el 2025, esclareció todo.
Mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles. Me hacían muchas preguntas y en ese momento pensé que yo era el problema. Intenté básicamente de todo para que funcionara y no funcionó, señala el mexicano.
“Te hace pensar eso que no podía manejar el coche y cosas así, pero una vez que me fui, supe inmediatamente que era lo mejor que podía haber pasado”, expresa ‘Checo’ Pérez en una entrevista para CNN.
Sobre su año sabático, pues se quedó sin asiento en 2025, el piloto de Guadalajara comenta que le sirvió mucho para reflexionar sobre su carrera.
“Me hizo darme cuenta de muchas cosas. La manera en la que pensaba sobre el deporte, lo preocupado que estaba a veces por cosas externas, que en realidad son completamente irrelevantes. El regreso es principalmente para disfrutar y para empujar el equipo hacia adelante”, añade.
CADILLAC, SU NUEVO RETO
Sergio es realista en Cadillac, su nuevo reto. La marca estadounidense empieza desde cero en este proyecto que ilusiona a Checo, pero del que también ve las cosas de manera objetiva.
Por el momento Pérez no piensa en victorias, pero está más que motivado por comandar este nuevo episodio en su trayectoria.
“Creo que no sería realista en este momento (pensar en victorias con Cadillac), no para este año, pero uno nunca sabe. Tenemos que asegurarnos de poder progresar rápido y quién sabe en el futuro cercano”.
Ale Rojo, la campeona nacional con causa
La alcaldesa menciona la importancia de fomentar el deporte y de aumentar la recuperación de espacios públicos * La función de box tuvo como pelea estelar el enfrentamiento Nitchs (Gabriel Jiménez) y El Dragón (Daniel Sánchez) por el campeonato en la categoría de peso superligero * El evento deportivo contó con la asistencia de más de 5 mil personas y se reunieron 6 toneladas de alimentos
EL TOPO
La función de box con causa, que se llevó en el Deportivo Cuauhtémoc, reunió a más de 5 mil personas, quienes para ingresar donaron un kilogramo de arroz o frijol, con lo que se recaudó aproximadamente 6 toneladas de alimento.
El evento, una iniciativa social coordinada con Hacienda Nueva Vida y Silva Boxing, tuvo como pelea estelar el enfrentamiento Nitchs (Gabriel Jiménez) y El Dragón (Daniel Sánchez) por el campeonato en la categoría de peso superligero, saliendo vencedor el primer boxeador mencionado.
Antes de las funciones pugilistas, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo mencionó ante los medios de comunicación la importancia de fomentar el deporte en los jóvenes y cómo en su administración se ha implementado esta estrategia.
“En un año, no sólo darles las herramientas a las y los jóvenes que tenemos que tenemos en Cuauhtémoc, sino recuperando espacios públicos, parques de calidad porque por medio del deporte y cultura vamos a sacar adelante a la juventud”, declara Rojo de la Vega Piccolo.
De cara al Mundial de Fútbol que se celebrará en México, la también activista afirma que la alcaldía Cuauhtémoc será sede no sólo de la visita y hospedaje de turistas, sino que se desplegará una estrategia para fomentar el deporte en dicho período como la instalación Fan Fest (lugares públicos para ver los partidos).
La función de box fue transmitida a través de TUDN, ViX, Disney y ESPN para México y América Latina, así como a nivel internacional mediante redes sociales, permitiendo que este mensaje de solidaridad y compromiso social llegará a más personas.
Es innegable que, con acciones como esta, la alcaldía Cuauhtémoc refrenda que en esta administración se cree en el deporte, como el mecanismo de desarrollo, y una plataforma para enseñar a nuestros jóvenes valores, disciplina, una vida enfocada en el desarrollo personal y profesional.
Además, como parte del compromiso de Alessandra Rojo de la Vega de impulsar el deporte en la alcaldía, tras años de abandono se ha iniciado un proceso de recuperación de espacios públicos.
“El año pasado logramos rescatar 23 deportivos y este 2026 vamos por el rescate más amplio en la historia de los espacios públicos”, asevera Alessandra Rojo, la campeona nacional con causa.
Es un orgullo tener a una lideresa como Ale Rojo: CMB
La alcaldesa de la Cuauhtémoc firma convenio de colaboración con el Centro de Desintoxicación para el Tratamiento contra las Adicciones “Renace” * Se transmitirá a nivel nacional la función estelar de box gratuita en el Deportivo Cuauhtémoc este sábado 17 de enero en punto de las 17:00 horas
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, firma un convenio de colaboración con el Centro de Desintoxicación para el Tratamiento contra las Adicciones “Renace”, para fortalecer la rehabilitación, reinserción social y el desarrollo integral de jóvenes que enfrentan problemas de adicción.
Durante el evento se anunció la función de box estelar con causa social, que se llevará a cabo el 17 de enero de 2026, a las 17:00 horas, en el Deportivo Cuauhtémoc, y que será transmitida a nivel nacional.
La entrada a esta función no tendrá costo monetario. Como parte de la dinámica se solicitará un kilogramo de arroz o de frijol, donativos que permitirán fortalecer la operación de 63 centros de rehabilitación de la Asociación que atienden diariamente a personas en proceso de recuperación.
“La pelea más dura hoy ocurre fuera del ring. Las adicciones no se combaten con rechazo, se combaten acompañando y dando oportunidades”, añade.
Rojo de la Vega Piccolo subraya que esta acción forma parte de una política pública integral que apuesta por el deporte y la recuperación de espacios como motores de cambio social.
En ese sentido, destacó que durante el presente año de gobierno se impulsó el programa “Éntrale con los Atletas”, beneficiando a 200 deportistas, además de alcanzar una cosecha histórica de 96 medallas en los Juegos Juveniles e Infantiles 2025.
PRIORIDAD DE ALE, SERVIR A LOS DEMÁS: MAURICIO SULAIMÁN
Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), declaró que “tener una líder como nuestra alcaldesa Alessandra con esta pasión, con este enfoque hacia el deporte y hacia su gente, que eso es lo único que vale”.
“Yo admiro a quien dedica su vida a servir y estoy viendo como Alessandra Rojo de la Vega tiene ese foco y esa única preocupación y prioridad que es servir a los demás. Por eso el Consejo Mundial del Boxeo el día de hoy está aquí con mucho entusiasmo”, agrega.
Reveló que las actividades con la alcaldía Cuauhtémoc continuarán para este año que acaba de iniciar.
“Vamos a hacer una serie de actividades durante el año, donde vamos a estar muy ligados. Se estará anunciando el plan de trabajo para lo que es el boxeo y las alcaldías, las clases públicas, todo lo que se pretende hacer porque, repito, el boxeo es el deporte de los mexicanos y encontrando eco en las autoridades es la única manera de poder encontrar oportunidades para ustedes que lo merecen”, señala Sulaimán.
Al evento también asistieron Aarón Silva, director y fundador de Hacienda Nueva Vida, y figuras del boxeo mexicano como Humberto “La Chiquita” González, refrendando el papel del deporte como una herramienta de transformación social.
Con la firma de este convenio y la realización de esta función de box con causa social, la alcaldía Cuauhtémoc refrenda su compromiso con una atención humana e integral a las adicciones, colocando a las personas y a la comunidad en el centro de las acciones de gobierno.
