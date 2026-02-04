Abre Sergio Pérez un nuevo capítulo en su carrera

El regreso prometido * Cadillac es la escudería ideal para estar de vuelta en la Fórmula 1 * Volver es principalmente para disfrutar y para empujar el equipo hacia adelante, expresa el piloto jalisciense

ERIC GARCÍA

El año 2024 fue de malos resultados para Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull. En su última etapa jamás se sintió cómodo con el monoplaza, lo que derivó en un mal performance.

Lo anterior provocó que continuamente se hablara de su salida e incluso de críticas… y lo lamentable, del interior de su equipo.

Hoy en día eso está en el olvido y el piloto jalisciense señala que en su momento creyó ser el problema de Red Bull, pero el año pasado, el 2025, esclareció todo.

Mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles. Me hacían muchas preguntas y en ese momento pensé que yo era el problema. Intenté básicamente de todo para que funcionara y no funcionó, señala el mexicano.

“Te hace pensar eso que no podía manejar el coche y cosas así, pero una vez que me fui, supe inmediatamente que era lo mejor que podía haber pasado”, expresa ‘Checo’ Pérez en una entrevista para CNN.

Sobre su año sabático, pues se quedó sin asiento en 2025, el piloto de Guadalajara comenta que le sirvió mucho para reflexionar sobre su carrera.

“Me hizo darme cuenta de muchas cosas. La manera en la que pensaba sobre el deporte, lo preocupado que estaba a veces por cosas externas, que en realidad son completamente irrelevantes. El regreso es principalmente para disfrutar y para empujar el equipo hacia adelante”, añade.

CADILLAC, SU NUEVO RETO

Sergio es realista en Cadillac, su nuevo reto. La marca estadounidense empieza desde cero en este proyecto que ilusiona a Checo, pero del que también ve las cosas de manera objetiva.

Por el momento Pérez no piensa en victorias, pero está más que motivado por comandar este nuevo episodio en su trayectoria.

“Creo que no sería realista en este momento (pensar en victorias con Cadillac), no para este año, pero uno nunca sabe. Tenemos que asegurarnos de poder progresar rápido y quién sabe en el futuro cercano”.