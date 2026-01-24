Ale Rojo, la campeona nacional con causa

La alcaldesa menciona la importancia de fomentar el deporte y de aumentar la recuperación de espacios públicos * La función de box tuvo como pelea estelar el enfrentamiento Nitchs (Gabriel Jiménez) y El Dragón (Daniel Sánchez) por el campeonato en la categoría de peso superligero * El evento deportivo contó con la asistencia de más de 5 mil personas y se reunieron 6 toneladas de alimentos

EL TOPO

La función de box con causa, que se llevó en el Deportivo Cuauhtémoc, reunió a más de 5 mil personas, quienes para ingresar donaron un kilogramo de arroz o frijol, con lo que se recaudó aproximadamente 6 toneladas de alimento.

El evento, una iniciativa social coordinada con Hacienda Nueva Vida y Silva Boxing, tuvo como pelea estelar el enfrentamiento Nitchs (Gabriel Jiménez) y El Dragón (Daniel Sánchez) por el campeonato en la categoría de peso superligero, saliendo vencedor el primer boxeador mencionado.

Antes de las funciones pugilistas, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo mencionó ante los medios de comunicación la importancia de fomentar el deporte en los jóvenes y cómo en su administración se ha implementado esta estrategia.

“En un año, no sólo darles las herramientas a las y los jóvenes que tenemos que tenemos en Cuauhtémoc, sino recuperando espacios públicos, parques de calidad porque por medio del deporte y cultura vamos a sacar adelante a la juventud”, declara Rojo de la Vega Piccolo.

De cara al Mundial de Fútbol que se celebrará en México, la también activista afirma que la alcaldía Cuauhtémoc será sede no sólo de la visita y hospedaje de turistas, sino que se desplegará una estrategia para fomentar el deporte en dicho período como la instalación Fan Fest (lugares públicos para ver los partidos).

La función de box fue transmitida a través de TUDN, ViX, Disney y ESPN para México y América Latina, así como a nivel internacional mediante redes sociales, permitiendo que este mensaje de solidaridad y compromiso social llegará a más personas.

Es innegable que, con acciones como esta, la alcaldía Cuauhtémoc refrenda que en esta administración se cree en el deporte, como el mecanismo de desarrollo, y una plataforma para enseñar a nuestros jóvenes valores, disciplina, una vida enfocada en el desarrollo personal y profesional.

Además, como parte del compromiso de Alessandra Rojo de la Vega de impulsar el deporte en la alcaldía, tras años de abandono se ha iniciado un proceso de recuperación de espacios públicos.

“El año pasado logramos rescatar 23 deportivos y este 2026 vamos por el rescate más amplio en la historia de los espacios públicos”, asevera Alessandra Rojo, la campeona nacional con causa.