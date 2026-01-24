DEPORTES
Ale Rojo, la campeona nacional con causa
La alcaldesa menciona la importancia de fomentar el deporte y de aumentar la recuperación de espacios públicos * La función de box tuvo como pelea estelar el enfrentamiento Nitchs (Gabriel Jiménez) y El Dragón (Daniel Sánchez) por el campeonato en la categoría de peso superligero * El evento deportivo contó con la asistencia de más de 5 mil personas y se reunieron 6 toneladas de alimentos
EL TOPO
La función de box con causa, que se llevó en el Deportivo Cuauhtémoc, reunió a más de 5 mil personas, quienes para ingresar donaron un kilogramo de arroz o frijol, con lo que se recaudó aproximadamente 6 toneladas de alimento.
El evento, una iniciativa social coordinada con Hacienda Nueva Vida y Silva Boxing, tuvo como pelea estelar el enfrentamiento Nitchs (Gabriel Jiménez) y El Dragón (Daniel Sánchez) por el campeonato en la categoría de peso superligero, saliendo vencedor el primer boxeador mencionado.
Antes de las funciones pugilistas, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo mencionó ante los medios de comunicación la importancia de fomentar el deporte en los jóvenes y cómo en su administración se ha implementado esta estrategia.
“En un año, no sólo darles las herramientas a las y los jóvenes que tenemos que tenemos en Cuauhtémoc, sino recuperando espacios públicos, parques de calidad porque por medio del deporte y cultura vamos a sacar adelante a la juventud”, declara Rojo de la Vega Piccolo.
De cara al Mundial de Fútbol que se celebrará en México, la también activista afirma que la alcaldía Cuauhtémoc será sede no sólo de la visita y hospedaje de turistas, sino que se desplegará una estrategia para fomentar el deporte en dicho período como la instalación Fan Fest (lugares públicos para ver los partidos).
La función de box fue transmitida a través de TUDN, ViX, Disney y ESPN para México y América Latina, así como a nivel internacional mediante redes sociales, permitiendo que este mensaje de solidaridad y compromiso social llegará a más personas.
Es innegable que, con acciones como esta, la alcaldía Cuauhtémoc refrenda que en esta administración se cree en el deporte, como el mecanismo de desarrollo, y una plataforma para enseñar a nuestros jóvenes valores, disciplina, una vida enfocada en el desarrollo personal y profesional.
Además, como parte del compromiso de Alessandra Rojo de la Vega de impulsar el deporte en la alcaldía, tras años de abandono se ha iniciado un proceso de recuperación de espacios públicos.
“El año pasado logramos rescatar 23 deportivos y este 2026 vamos por el rescate más amplio en la historia de los espacios públicos”, asevera Alessandra Rojo, la campeona nacional con causa.
DEPORTES
Es un orgullo tener a una lideresa como Ale Rojo: CMB
La alcaldesa de la Cuauhtémoc firma convenio de colaboración con el Centro de Desintoxicación para el Tratamiento contra las Adicciones “Renace” * Se transmitirá a nivel nacional la función estelar de box gratuita en el Deportivo Cuauhtémoc este sábado 17 de enero en punto de las 17:00 horas
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, firma un convenio de colaboración con el Centro de Desintoxicación para el Tratamiento contra las Adicciones “Renace”, para fortalecer la rehabilitación, reinserción social y el desarrollo integral de jóvenes que enfrentan problemas de adicción.
Durante el evento se anunció la función de box estelar con causa social, que se llevará a cabo el 17 de enero de 2026, a las 17:00 horas, en el Deportivo Cuauhtémoc, y que será transmitida a nivel nacional.
La entrada a esta función no tendrá costo monetario. Como parte de la dinámica se solicitará un kilogramo de arroz o de frijol, donativos que permitirán fortalecer la operación de 63 centros de rehabilitación de la Asociación que atienden diariamente a personas en proceso de recuperación.
“La pelea más dura hoy ocurre fuera del ring. Las adicciones no se combaten con rechazo, se combaten acompañando y dando oportunidades”, añade.
Rojo de la Vega Piccolo subraya que esta acción forma parte de una política pública integral que apuesta por el deporte y la recuperación de espacios como motores de cambio social.
En ese sentido, destacó que durante el presente año de gobierno se impulsó el programa “Éntrale con los Atletas”, beneficiando a 200 deportistas, además de alcanzar una cosecha histórica de 96 medallas en los Juegos Juveniles e Infantiles 2025.
PRIORIDAD DE ALE, SERVIR A LOS DEMÁS: MAURICIO SULAIMÁN
Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), declaró que “tener una líder como nuestra alcaldesa Alessandra con esta pasión, con este enfoque hacia el deporte y hacia su gente, que eso es lo único que vale”.
“Yo admiro a quien dedica su vida a servir y estoy viendo como Alessandra Rojo de la Vega tiene ese foco y esa única preocupación y prioridad que es servir a los demás. Por eso el Consejo Mundial del Boxeo el día de hoy está aquí con mucho entusiasmo”, agrega.
Reveló que las actividades con la alcaldía Cuauhtémoc continuarán para este año que acaba de iniciar.
“Vamos a hacer una serie de actividades durante el año, donde vamos a estar muy ligados. Se estará anunciando el plan de trabajo para lo que es el boxeo y las alcaldías, las clases públicas, todo lo que se pretende hacer porque, repito, el boxeo es el deporte de los mexicanos y encontrando eco en las autoridades es la única manera de poder encontrar oportunidades para ustedes que lo merecen”, señala Sulaimán.
Al evento también asistieron Aarón Silva, director y fundador de Hacienda Nueva Vida, y figuras del boxeo mexicano como Humberto “La Chiquita” González, refrendando el papel del deporte como una herramienta de transformación social.
Con la firma de este convenio y la realización de esta función de box con causa social, la alcaldía Cuauhtémoc refrenda su compromiso con una atención humana e integral a las adicciones, colocando a las personas y a la comunidad en el centro de las acciones de gobierno.
DEPORTES
Honran en Monterrey el legado de don Pedro Treto Cisneros
En su honor develan un monumento * La actividad forma parte de las celebraciones de los 100 años de historia del béisbol mexicano
ERIC GARCÍA
Entre alegría, porras, entusiasmo desbordante, fuegos pirotécnicos, centenares de muestras de agradecimiento y evocando su legado en el deporte mexicano; en especial en el “Rey de los Deportes”; fue develado el monumento a don Pedro Treto Cisneros.
Los centenares de asistentes que participaron en este histórico momento disfrutaron de una gran fiesta popular, que fue engalanada por decenas de menores pertenecientes a las Ligas Pequeñas de diversas partes de México, mientras que de “viva voz” refrendaron su compromiso, lealtad y vocación por el béisbol.
La noche quedó grabada en la historia del deporte mexicano, luego de que la familia Treto Garza e invitados especiales develaron el monumento ubicado frente al estadio de béisbol Monterrey.
“El Palacio Sultán”, cuyo uno de sus promotores principales en su construcción fue el homenajeado, se llenó de vida ante los aplausos y muestras de apoyo brindados por los pequeños y pequeñas promesas del béisbol.
Alicia Villarreal, la popular cantante de música regional, fue la encargada de cantar el “Corrido de Monterrey”, momentos después de que la Banda de Guerra y Escolta de la Cuarta Región Militar realizaron los honores patrios, mientras que los asistentes entonaban el Himno Nacional Mexicano y más de 400 niños entonaron el credo de ligas pequeñas de béisbol.
Treto Cisneros, entronizado en el Salón de la Fama en 1999, buscando siempre los intereses deportivos, fue el principal promotor para que ese recinto permaneciera en Monterrey.
Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), de manera altamente emotiva reiteró la relevancia del deporte en la sociedad mexicana, al tiempo que entregó a la familia Treto Garza un cinturón que ratifica como campeón honorífico del CMB a Pedro Treto Cisneros.
El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, en un video proyectado en las pantallas del evento, reconoció la aportación social y fraterna de don Pedro e invitó a seguir su ejemplo impulsando el deporte para el bienestar humano.
Fue el monseñor Rogelio Villarreal, vicario general en Nuevo León, quien en representación del arzobispo fue el encargado de bendecir la figura perenne de don Pedro Treto Cisneros.
Amistades cercanas, ex peloteros profesionales, promotores deportivos, figuras políticas y conductores deportivos como Toño de Valdés, reconocieron también el legado del homenajeado, nacido en 1939 y fallecido el 28 de febrero del 2013.
Honor a quien honor merece.
DEPORTES
¡El Hijo del Santo dice adiós al ring!
Ícono indiscutible de la lucha libre mexicana * Un día después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, el 13 de diciembre, tendrá su última pelea en el Palacio de los Deportes * Entre lágrimas, sentimientos y emociones, anuncia su despedida. “Me voy sin dejar nada pendiente y con la máscara intacta, afirma la leyenda viviente
MARTÍN AGUILAR
Con la voz entrecortada y el peso de cuatro décadas sobre sus hombros, El Hijo del Santo, ícono indiscutible de la lucha libre mexicana, confirma su retiro definitivo de los cuadriláteros, cerrando un capítulo legendario que heredó de su padre, El Santo.
En una emotiva conferencia de prensa, el enmascarado de plata confesó haber “sangrado, llorado y también reído” detrás de su máscara, simbolizando las victorias, derrotas y sacrificios de una carrera que culminará el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, el mismo escenario donde su progenitor se despidió.
“Detrás de cada victoria, hay caídas, cicatrices y noches de soledad; pero también el amor a un legado, a un público, a una máscara. He sangrado, he llorado y también he reído detrás de mi máscara”, añade el luchador de 63 años de edad, visiblemente conmovido, al detallar anécdotas de una trayectoria que comenzó en 1982 como “luchador súper libre” y lo llevó a conquistar máscaras, cabelleras y escenarios internacionales.
“Todos mis sueños se fueron cumpliendo; luché en todas las empresas en México, pisé la Arena México, he luchado en muchos lugares del mundo. No hay nada pendiente”, agrega y enfatiza que su salida no obedece a una pérdida de pasión, sino a un deseo de “cerrar mi historia con dignidad, con el corazón en alto y con la máscara intacta”.
La gira de despedida, organizada en colaboración con OCESA, incluye tres funciones estelares: el 29 de noviembre en el Domo Care de Monterrey, el 6 de diciembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara y el gran cierre en la Ciudad de México, donde compartirá el ring con su hijo, Santo Jr., Alberto El Patrón y LA Park, frente a antagonistas históricos como Dr. Wagner Jr. y otros enmascarados.
El Hijo del Santo, cuyo nombre real permanece oculto como parte de la mística del personaje, reitera que se retirará sin revelar su rostro: “Me voy con mi máscara intacta; nadie me la pudo arrebatar”.
Aunque colgará las botas, prometió seguir vinculado al deporte que ama, posiblemente en roles de promoción o entrenamiento, manteniendo vivo el legado de El Santo, quien revolucionó la lucha libre con su invencible imagen plateada en las décadas de 1940 a 1980.
Expertos como el historiador de la CMLL, Salvador Lutteroth, describieron el retiro como “el fin de una era dorada”, destacando cómo el Hijo del Santo elevó el género a exportación cultural, con giras por Japón, Estados Unidos y Europa que atrajeron a generaciones de fans.
La noticia llega en un momento de renovación para la lucha libre mexicana, con el auge de independientes como AAA y la influencia de WWE, pero el vacío que deja El Hijo del Santo -con más de 40 cabelleras conquistadas y un estilo técnico impecable- será irreparable.
Boletos para las funciones ya están a la venta en portales como Ticketmaster, con precios desde 500 pesos, y se espera un lleno total que honre a esta leyenda que, como él mismo dijo, combatió “contra el paso del tiempo” con la gracia de un santo y la ferocidad de un gladiador.
Su adiós no es sólo el de un luchador, sino el cierre poético de un linaje que ha sangrado por México.
Le deseamos todo el éxito del mundo al Hijo del Santo en su nueva faceta tras su adiós al ring.
