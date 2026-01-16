Es un orgullo tener a una lideresa como Ale Rojo: CMB

La alcaldesa de la Cuauhtémoc firma convenio de colaboración con el Centro de Desintoxicación para el Tratamiento contra las Adicciones “Renace” * Se transmitirá a nivel nacional la función estelar de box gratuita en el Deportivo Cuauhtémoc este sábado 17 de enero en punto de las 17:00 horas

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, firma un convenio de colaboración con el Centro de Desintoxicación para el Tratamiento contra las Adicciones “Renace”, para fortalecer la rehabilitación, reinserción social y el desarrollo integral de jóvenes que enfrentan problemas de adicción.

Durante el evento se anunció la función de box estelar con causa social, que se llevará a cabo el 17 de enero de 2026, a las 17:00 horas, en el Deportivo Cuauhtémoc, y que será transmitida a nivel nacional.

La entrada a esta función no tendrá costo monetario. Como parte de la dinámica se solicitará un kilogramo de arroz o de frijol, donativos que permitirán fortalecer la operación de 63 centros de rehabilitación de la Asociación que atienden diariamente a personas en proceso de recuperación.

“La pelea más dura hoy ocurre fuera del ring. Las adicciones no se combaten con rechazo, se combaten acompañando y dando oportunidades”, añade.

Rojo de la Vega Piccolo subraya que esta acción forma parte de una política pública integral que apuesta por el deporte y la recuperación de espacios como motores de cambio social.

En ese sentido, destacó que durante el presente año de gobierno se impulsó el programa “Éntrale con los Atletas”, beneficiando a 200 deportistas, además de alcanzar una cosecha histórica de 96 medallas en los Juegos Juveniles e Infantiles 2025.

PRIORIDAD DE ALE, SERVIR A LOS DEMÁS: MAURICIO SULAIMÁN

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), declaró que “tener una líder como nuestra alcaldesa Alessandra con esta pasión, con este enfoque hacia el deporte y hacia su gente, que eso es lo único que vale”.

“Yo admiro a quien dedica su vida a servir y estoy viendo como Alessandra Rojo de la Vega tiene ese foco y esa única preocupación y prioridad que es servir a los demás. Por eso el Consejo Mundial del Boxeo el día de hoy está aquí con mucho entusiasmo”, agrega.

Reveló que las actividades con la alcaldía Cuauhtémoc continuarán para este año que acaba de iniciar.

“Vamos a hacer una serie de actividades durante el año, donde vamos a estar muy ligados. Se estará anunciando el plan de trabajo para lo que es el boxeo y las alcaldías, las clases públicas, todo lo que se pretende hacer porque, repito, el boxeo es el deporte de los mexicanos y encontrando eco en las autoridades es la única manera de poder encontrar oportunidades para ustedes que lo merecen”, señala Sulaimán.

Al evento también asistieron Aarón Silva, director y fundador de Hacienda Nueva Vida, y figuras del boxeo mexicano como Humberto “La Chiquita” González, refrendando el papel del deporte como una herramienta de transformación social.

Con la firma de este convenio y la realización de esta función de box con causa social, la alcaldía Cuauhtémoc refrenda su compromiso con una atención humana e integral a las adicciones, colocando a las personas y a la comunidad en el centro de las acciones de gobierno.