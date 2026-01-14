SILENCIO ROTO
Sacude y agita la captura de Maduro
AMLO se solidariza con su amigo * Los villanos de la política y cosas peores: Alejandra Ang Hernández, Tren Interoceánico, Rocío Nahle, Alejandro Gertz Manero, Financial Times, Gerardo Fernández Noroña…
EMMA ESPÍNDOLA
Al margen de las causas y consecuencias diplomáticas, la detención de Nicolás Maduro conmocionó a sus seguidores en México.
Entre los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), seguidores y paleros, hubo desconcierto.
Los forjadores de la autollamada 4T se vieron abrumados por el caos. La estructura morenista fue sacudida y cimbrada.
Confundidos y abrumados, al grado de generar comunicados, subirlos a las redes sociales y luego, arrepentidos o regañados, retirarlos sin explicación alguna.
Por ejemplo, el Congreso de la Unión elaboró un documento de solidaridad al expresidente de Venezuela y condena al gobierno norteamericano, que fue desechado y apartado.
Morena, partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) elaboraron un escrito que subieron a redes sociales, pero misteriosamente lo cancelaron.
Producto del nerviosismo, de manera repentina el Senado de la República, encabezado por Adán Augusto López Hernández, frenó la autorización para permitir el ingreso de tropas norteamericanas con fines de adiestramiento.
Mayor preocupación y temor originó que Donald Trump insistiera en señalar que en México hay un narcogobierno.
También llama la atención que se hayan violado leyes que impiden el manejo de recursos del Gobierno de la República para promocionar acciones políticas que contravienen preceptos legales.
Incluso medios de comunicación, como Canal 11, difundieron un llamado “urgente” para convocar a una movilización “por la defensa de la soberanía de Venezuela”.
Arrepentidos, los directivos de la televisora gubernamental recularon y bajaron el anuncio que vulnera los lineamientos que prohíben esas conductas.
Y a gobiernos estatales, como el de Veracruz, que dieron la espalda a las víctimas de la tragedia provocada por el desbordamiento de ríos, se les hacía tarde para mostrar su “solidaridad” con Nicolás Maduro y sus cómplices.
Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso veracruzano, apresuradamente se sumó a la condena enérgica por la intervención militar de Estados Unidos.
Justo esos diputados que olvidaron tener presencia en la desgracia que vivieron los miles de habitantes de las zonas devastadas por las torrenciales lluvias, o que respondieran para auxiliar a los damnificados, ahora buscaron cubrirse de gloria.
Sin duda lo que mayormente llamó la atención fue que el expresidente -que se fue a La Chingada- apareciera desaforadamente para solidarizarse con su amigo.
Ese mismo que anunció marginarse de la política, volvió a invadir los terrenos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para condenar “el prepotente atentado contra Venezuela”.
La reaparición para dar la cara en favor de quien fuera su invitado de lujo en su toma de posesión (aunque no acudió a la Cámara de Diputados), pero estuvo en la celebración de Palacio Nacional, significó una irrupción violenta en terrenos de la Presidenta.
Y a quienes en el pasado posaban junto a Maduro, los que se desvivían por alabarlo, la noticia de su aprehensión por parte del gobierno norteamericano les ocasionó fuertes escalofríos.
El zarandeo estuvo más violento que el producido horas antes por un sismo registrado en San Marcos, Guerrero, con una intensidad de 6.5 grados.
Los efectos del movimiento telúrico, que fue oscilatorio y trepidatorio, se vieron superados por efectos del terremoto que produjeron las acciones de la CIA y las Fuerzas Armadas norteamericanas en Caracas, Venezuela.
En México, sus admiradores despertaron con la boca seca, amarga y con balbuceos al hablar, porque ellos que derraman discursos inicuos, tuvieron que enfrentar una atormentada realidad.
Repentinamente hubo protestas públicas frente a la embajada de los Estados Unidos y pintas para reprobar lo sucedido, pero lo curioso es que los manifestantes no eran venezolanos y sí empleados y militantes de Morena.
Panorama similar se vivió en Monterrey, Nuevo León, donde un venezolano de los que huyeron de su país por la represión, enfrentó a un grupo que protestaba. Ninguno era originario de aquel país.
La conmoción generada por la aprehensión de Nicolás Maduro no sólo exhibió a sus seguidores del gobierno mexicano, sino que generó un espasmo y una convulsión inocultable.
Por algo será.
HISTORIAS
Siguen los alardes y la presunción de actos que pintan claramente la “honestidad” y “honorabilidad” de algunos militantes de Morena. Alejandra Ang Hernández fue retenida por autoridades de la Oficina de Aduanas en Calexico, California.
El motivo es un pequeño detalle: Al cruzar la línea fronteriza le encontraron 20 mil dólares en compartimentos ocultos, cantidad no declarada. Ella es diputada local en Baja California y preside la Comisión de ¡Fiscalización! del Gasto Público… Aunque por hechos relevantes casi ha pasado inadvertido, ya hay un par de denuncias judiciales presentadas por afectados en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Quizá no avancen o sean minimizadas por los involucrados en la construcción de la obra, pero es un evento que no puede quedar en el olvido… Y mientras Rocío Nahle muestra grandes dotes de oportunismo para colgarse de acciones presidenciales, la violencia en Veracruz muestra la realidad.
En un rancho del sur de la entidad se hallaron los cuerpos de cuatro decapitados… No fue Alemania. Finalmente Josefa González-Blanco Ortiz-Mena dejará de ser embajadora en el Reino Unido para ser sustituida por Alejandro Gertz Manero, exfiscal General de la República. Sólo habrá cambio en la escucha de música. En lugar de que se deleite con las obras de Beethoven, tendrá que hacerse experto en The Beatles… Habrá quien diga que no tiene importancia, pero en el año 2025 México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, desplazando a Venezuela, según indica una nota del Financial Times de Reino Unido titulada “México se arriesga a la ira de Trump con los envíos de petróleo a Cuba”. Se estima que el año pasado nuestro país envió a la isla un promedio de 12 mil 284 barriles de crudo por día.
Es decir, 44 por ciento de lo recibido por la isla que gobierna Miguel Díaz-Canel, pero donde Raúl Castro sigue con los hilos en la mano… Ya no vale la pena ni mencionar su nombre, pero quien enfrentaba una vidorria como pordiosero y ahora se da lujos que jamás imaginó, andaba en Italia sufriendo por la detención de Nicolás Maduro, a quien presumía en fotografías que hizo públicas.
Atrás quedaron sus tiempos de indigente para darse un status de millonario, que debe serlo porque de no tener para pagar 6 pesos en un sanitario público, ahora se hospeda en hoteles de lujo y como no lo hacía cuando presumía su condición de limosnero, come manjares que únicamente había visto en las revistas. Ah, y ya come tres veces al día. Esos son los premios que tiene la vida para los mercenarios de la política mexicana.
SILENCIO ROTO
El 2025, año fatídico y amargo para Morena
La eficiencia y la honestidad pregonada se han ido a la basura * Tragedias colectivas, accidentes en obras presumidas como emblemáticas, contrabando de hidrocarburos, políticos asesinados, represión y mordaza a periodistas muestran un adverso panorama en el año que culminó
EMMA ESPÍNDOLA
Políticas públicas y acciones personales en las que están involucradas autoridades y destacados militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es el principal factor.
Las faenas y el comportamiento en los que sobresale la impunidad, la corrupción, el cinismo y los derroches son el principal ingrediente para que el año 2025 sea funesto para ellos.
Tragedias colectivas, accidentes en obras presumidas como emblemáticas, contrabando de hidrocarburos, políticos asesinados, represión y mordaza a periodistas muestran un adverso panorama en el año que culminó.
En el balance anual debe incluirse la cancelación de visas por parte de las autoridades norteamericanas a legisladores, alcaldes, gobernadores y familiares de autoridades estatales municipales y federales.
Destacado rango adquiere el nepotismo ligado a despilfarros, en lo que además de presumirse abundancias que antes no tenían, y que además se liga al tráfico de influencias para enriquecer a un selecto grupo de familiares y amigos.
Lujos y excesos están consignados en videos, fotografías y acciones que resultan impúdicas ante la proclama de una Austeridad Republicana pisoteada.
Presuntamente hay destacados militantes de Morena que permiten que integrantes de su familia se beneficien con el tráfico de influencias y hagan negocios al amparo del poder.
La eficiencia y la honestidad pregonada se han ido a la basura.
Las tesis divulgadas precisan:
“La relación entre Morena y la austeridad se centra en la Austeridad Republicana, un principio clave de la 4T que busca la eficiencia y honestidad en el gasto público, combatiendo la corrupción y el despilfarro, aunque ha sido objeto de debate y críticas por acusaciones de contradicciones entre sus discursos y prácticas, especialmente sobre el uso de recursos y el financiamiento del partido”.
La realidad es insultante: Mansiones, joyas, automóviles, consumo de bebidas y alimentos, viajes, transportación, compras en tiendas exclusivas prohibitivas para el 95 por ciento de la militancia morenista.
En el resumen de lo que el año 2025 significó, el horizonte es infame y muestra las contradicciones de un discurso hueco que se contrapone con las acciones de dirigentes y destacados militantes de un grupo político que exhibe para qué buscaban y querían incrustarse en los más altos círculos del poder.
Personajes como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, Gerardo Fernández Noroña, Pedro Haces, Andy López Beltrán, José Ramón López Beltrán, Gonzalo “Bobby” López Beltrán, Ramiro López Obrador, Miguel Ángel Yunes, Rocío Nahle, Layda Sansores, Paco Ignacio Taibo, Max Arriaga, Rubén Rocha Moya, Alejandro Armenta Mier, Américo Villarreal, Julio Menchaca, Arturo Ávila, Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado entre muchos, engalanan los ejemplos.
Los hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador han estado envueltos en el escándalo por supuestamente beneficiarse con la licitación de obras, al adjudicar contratos a personajes y amigos cercanos.
Que el año 2025 sea adverso, incluye que los políticos de los primeros planos ignoren las teorías y los llamados presidenciales para ser ejemplo de modestia.
Los morenistas han sido polémicos con su actuar y sacudido los cimientos y la estructura de la llamada 4T.
Un renglón destacado lo ocupa Adán Augusto López, cuyo patrimonio, los vínculos incómodos con el llamado Comandante H, La Barredora y la opacidad en el manejo de recursos en la Cámara de Senadores lo privilegian en el centro de los escándalos.
Coordinador de los senadores de Morena y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido protagonista de una serie de hechos que lo han puesto en el ojo del huracán.
Sumada la revelación de ingresos millonarios no declarados. En septiembre pasado, el medio NMás reveló que López Hernández recibió 79 millones de pesos por servicios profesionales, lo cuales omitió de sus declaraciones patrimoniales.
A lo que debe añadirse encabece una nueva polémica al admitir la compra masiva de miles de ejemplares del libro Grandeza, escrito por el expresidente López Obrador.
Por otra parte, a raíz del estruendo ocasionado por Manuel Roberto Farías Laguna (vicealmirante) y su hermano Fernando Farías Laguna (contralmirante), quienes son sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, la Secretaría de Marina enfrenta un vendaval.
Ambos fueron vinculados por la Fiscalía General de la República (FGR) a una red de “huachicol fiscal” (tráfico ilegal de combustible) y lavado de dinero. Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025.
Con el percance del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York y con la tragedia del Tren Interoceánico en cuyas obras está involucrado el actual almirante secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles, la embarcación gubernamental hace agua.
Según versiones periodísticas, Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, involucrado en el escándalo del huachicol fiscal, es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del mandatario estatal.
Durazo Chávez y dos funcionarios de dicha administración estatal estarían ligados con una de las compañías investigadas por la Fiscalía General de la República por el tráfico ilegal de combustibles.
No puede quedar fuera de estos espacios el ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien fue designado por el gobierno de México cónsul en Miami.
En junio, el periodista Jorge González Valdez, director del medio digital Tribuna, fue vinculado a proceso por haber cometido presuntamente los delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.
Hace un par de semanas la gobernadora veracruzana Rocío Nahle acusó a un periodista de terrorismo por trasmitir una noticia en vivo y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, también es ejemplo en la persecución contra periodistas que le son incómodos.
En fin, por lo visto el año 2025 fue desastroso para los que aquí se mencionan y para otros que por espacio no fueron incluidos.
HISTORIAS
A quienes nos favorecen con su atención para informarse con los contenidos de IMPACTO, el agradecimiento. Y desearles desde este espacio que -en la salud, lo familiar, lo económico, lo laboral y en todo lo que esté relacionado con sus vidas- haya prosperidad.
Que el año 2025 sea de abundancia en todo lo positivo y que en las tareas y proyectos personales los acompañe la estrella del crecimiento.
Y, desde luego, que nos permitan seguir presentes en los espacios que destinan para estar vigentes en las tareas informativas.
También aprovechar la oportunidad para hacen un reconocimiento a los directivos, personal de Redacción, administrativo, de Talleres y todos los que conforman el equipo de trabajo de esta publicación por el esfuerzo y la entrega para que esta publicación pueda llegar a nuestros lectores.
SILENCIO ROTO
“Ley Esposa”, ambición por el poder
La Primera Presidenta y la lideresa de Morena dicen NO al nepotismo * Los villanos del mundo de la política y cosas peores: Raymundo Cabrera, Manuel Velasco, Juan Carlos Hank Krauss, Sasil de León, Arturo Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Raquel Buenrostro, Raúl Rocha Cantú, FGR…
EMMA ESPÍNDOLA
Seducidas por la ambición del poder y el botín que representa llegar a la gubernatura que dejarán sus esposos, hay políticas que escarban recursos legales.
Para incrustarse en la cúspide de gobiernos estatales, han dado origen a la “Ley Esposa” para que las ampare en su codicia y avidez para ser las sucesoras.
Desde luego que ese apetito por las gubernaturas va en contra de la Ley que busca nulificar el nepotismo electoral que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trata de combatir.
Esa tendencia es manifiesta en los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, por ahora.
Mariana Rodríguez es promovida, impulsada y protegida por su esposo Samuel García para ser la máxima autoridad en tierras del Cerro de la Silla.
Todo ello bajo el amparo del partido Movimiento Ciudadano, partido propiedad de Dante Delgado, quien no se encuentra del todo convencido de jugarle las contras a la Primera Mandataria.
Ruth González es actualmente senadora de la República y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quienes bajo la tutela del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quieren ir a las urnas en el año 2027 y que ella sea gobernadora.
Las Primeras Damas muestran avidez para que los actuales mandatarios se conviertan en Primeros Damas y conservar sus cotos de poder.
Inicialmente en el estado de Hidalgo el Congreso local también elaboró y presentó, obviamente por instrucciones del gobernador Julio Menchaca, una Iniciativa de Ley para que llegado el momento lo suceda en el cargo una mujer.
Pero ante la crítica y “sugerencia” de la doctora Sheinbaum Pardo, el hidalguense reculó y ordenó que fuera retirada en una acción más rápida que en tiempo en que el agua disuelve una pastilla efervescente.
Las reformas electorales aprobadas y en análisis en San Luis Potosí y Nuevo León, que obligan a los partidos políticos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en la elección de 2027, causaron escozor.
En automático generaron pronunciamientos del gobierno federal y de la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes se pronunciaron en contra de lo que se ha llamado “Ley Esposa”.
No obstante que los pronunciamientos para combatir el nepotismo tienen su origen en Morena, no debe perderse de vista que tanto MC como el PVEM figuran como comparsas y tienen que ajustarse a esos lineamientos.
TAMBIÉN EN HOMBRES HAY AVARICIA
Mas no todo es asunto de mujeres.
Ya que derrumbar las barreras con los procedimientos que impiden convertir los cargos de elección popular en hereditarios, también tiene repercusión en los estados de Guerrero y Zacatecas.
Félix Salgado Macedonio, senador guerrerense, hace hasta lo imposible por convertirse en quien releve en la gubernatura a su hija Evelyn Salgado.
Y en Zacatecas, donde predomina la familia Monreal (Ricardo, el líder de los diputados morenistas, ya fue gobernador y el actual es su hermano David), ya está la advertencia de que Saúl no puede brincar de legislador para verse investido como sucesor.
En ambas entidades se argumenta que las encuestas tienen marcada preferencia por los representantes populares que despachan en la Cámara de Senadores, pero el mensaje presidencial es que no deben obtener las candidaturas.
Está por demás decir que ambos se manifiestan en desacato contra las instrucciones presidenciales, pero lo más seguro es que en ese juego de vencidas tanto Macedonio como Monreal sean derrotados por la doctora Sheinbaum Pardo.
‘Ley Esposa’ es un mecanismo legislativo que promueve la elección de cónyuges de los actuales gobernadores y el cual Luisa María Alcalde no admite y está dispuesta a promover una acción de inconstitucionalidad para nulificarla.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, explica que el objetivo es ir en contra de medidas con las que se busca imponer las candidaturas de esposas, al menos para las elecciones de 2027 y previo a que entre en vigor la reforma contra el nepotismo en cargos públicos en 2030.
Finalmente, la lideresa de Morena reclama que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad, esto al imponer candidaturas de partidos políticos a esposas o familiares de gobernadores en turno.
La postura de Morena ocurre luego de que el Congreso de San Luis Potosí aprobara una reforma con la que únicamente se pueden postular a mujeres en las elecciones de 2027, con el objetivo de dar “alternancia de género”.
La queja de Morena va más allá del tema de la alternancia, sino por su uso para que las esposas de los actuales gobernadores se postulen, y en el caso de San Luis Potosí está Ruth González Silva -senadora del Partido Verde Ecologista de México y esposa del gobernador Ricardo Gallardo-, quien buscaría la gubernatura en 2027.
HISTORIAS
Que Raymundo Cabrera, coordinador regional de IMSS-Bienestar en Chilpancingo, Guerrero, y un convoy del Cártel de la Sierra apareciera repartiendo dulces y juguetes en poblaciones de la entidad, sirven para ilustrar la paz, tranquilidad y seguridad que tanto pregona Evelyn Salgado… Manuel Velasco, legislador y administrador de los bienes partidistas de Jorge Emilio González (“El Niño Verde”, que ya no es tan infante ni tan verde en cuestión de negocios), pregona que la Ley Antinepotismo le hace lo que el viento a Juárez.
Argumenta que con o sin ella, ganarán en tierras potosinas… Pero no todo marcha viento en popa al interior de ese partido que se ha transformado en veleta para acomodarse a los regímenes en turno. Juan Carlos Hank Krauss, hijo de Jorge Hank Rhon y nieto del profesor Carlos Hank González, renunció públicamente a la militancia del Verde.
Habrá que esperar para saber de qué color es la camiseta que se pondrá en las elecciones del 2027, porque seguramente buscará la alcaldía de Tijuana… En este espacio de IMPACTO advertimos que deberían tomarse precauciones para evitar que los mexicanos radicados en el extranjero y que vienen a visitar a sus familiares, fueran extorsionados. Desgraciadamente videos y fotografías nos dieron la razón. Está documentado que autoridades migratorias y policiales les exigen fuertes cantidades de dinero. El pretexto es lo de menos… Un solidario abrazo a familiares y amigos del periodista Alfredo Garduño Huerta, quien dejó de existir el 23 de diciembre pasado. Profesional a carta cabal, amigo en toda la extensión de la palabra, y un ser humano excepcional. Promotor de la transparencia, la honestidad y la verticalidad, deja un enorme vacío entre quienes compartimos tiempos y espacio con él… A los mendigos que se truenan los dedos porque la carestía de fin de año les aprieta y no tienen ni para pagar la renta, una recomendación: Pidan un crédito bancario. Que no saben la tramitología para verse beneficiados, fácil. Que busquen el asesoramiento de la senadora Sasil de León, que obviamente es militante de Morena y se ajusta a las indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum.
La legisladora reportó un crédito hipotecario por ¡330 millones de pesos! Para ponerlo en contexto: Una senadora gana alrededor de 100 mil pesos mensuales. A ese ritmo, tardaría más de 275 años en pagar ese crédito y eso suponiendo que no gaste ni un solo peso de su sueldo. Entre las curiosidades que se derivan de esta operación bancaria es cómo garantizar el pago de la estratosférica deuda. Además, simpático es que hace ver como jodidos (en buen lenguaje populachero) al diputado Arturo Ávila (el mismísimo vocero de los legisladores morenos), quien adquirió una propiedad de casi 5 millones de dólares en Estados Unidos.
Y todavía destaca más la penuria del antes pordiosero Gerardo Fernández Noroña, quien apenas y tuvo para comprar una propiedad de 12 millones de pesos. Ah, pero eso sí, debe reconocerse que la austeridad, la transparencia de los recursos y la concordancia en los bienes manifestados ¡les vale madre! También debe destacarse que ninguna autoridad interviene o actúa para esclarecer esas burlas… Raquel Buenrostro (de la Secretaría de la Función Pública o como se llame ahora, al final no sirve para nada) permanece impávida. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado debiera cambiar de nombre y ser denominado Instituto para Proteger lo Robado.
Total, la Austeridad Republicana es solamente un recurso más para los discursos y burlarse de quienes siguen creyendo en el catálogo escrito por los farsantes. No cabe duda que son miserables en su condición humana… Otro caso de colección es el de Raúl Rocha Cantú: Es propietario de casinos, del certamen Señorita México y señalado de ser huachicolero y traficante de armas.
Teóricamente hay una ficha emitida por la Fiscalía General de la República y la Interpol para localizarlo y someterlo a un procedimiento penal. Como respuesta al “gran esfuerzo” y colaboración para su captura, él difundió un mensaje navideño y circularon videos y fotografías dándose la gran vida. Y es explicable que en FGR ni se inmuten, están muy ocupados en la rapiña para adueñarse de puestos administrativos que van desde Ernestina Godoy hasta el barrendero. Sin mayor justificación, han corrido a personal que tenía más de 25 años de servicio público, para acomodar al ejército de inútiles que les acompaña.
El personal sacrificado ha realizado el examen de Control Confianza oportunamente, demostrando compromiso con la institución sin apegarse a colores partidistas, hasta que llegó “La Barredora” morena y andan presumiendo su rapacería y sin pudor alguno han iniciado el saqueo de las nóminas oficiales sin importar su carencia de experiencia, capacidad y talento para las funciones que les son encomendadas. Para ellos lo importante es validar la usurpación para garantizar la sangría del presupuesto. No cabe duda de que no son iguales, resultaron peores que una plaga o una epidemia, arrasan con todo lo que pueden. Son el azote de una sociedad burlada que sigue creyendo en sus falsedades que bien validan.
SILENCIO ROTO
Con atropellos laborales pulverizan al Canal 11
Acusan a la directora general de destruir el legado del canal con prácticas contrarias a la ética pública, además de nepotismo, despidos injustificados y maltrato * Los personajes villanos de la política: Pedro Haces, Alfonso Romo, Arturo Ávila, Luisa María Alcalde
EMMA ESPÍNDOLA
A 66 años de haberse fundado, Canal Once (considerada la primera televisora pública de México y una de las primeras aliadas de la diversidad y la inclusión) enfrenta el riesgo de su extinción.
Canal Once inició sus transmisiones el 2 de marzo de 1959, lo que la convirtió en la primera televisora pública, educativa y cultural en México, y pionera en América Latina.
A lo largo de su historia fue reconocida por sus contenidos, que aportan conocimiento, información, cultura y entretenimiento.
Pero en la actualidad, derivado de una grave problemática laboral, afronta y sufre una severa crisis que repercute en la estabilidad laboral, el funcionamiento óptimo como medio de comunicación y, principalmente, en el deterioro de sus contenidos.
El panorama para esa empresa oficial que depende del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es incierto por la ausencia de profesionales en algunos de los departamentos ligados a su funcionamiento.
Por cierto, sobre el tema en particular, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ni el titular de la SEP, Mario Delgado, han dado la cara.
Recientemente se han dado despidos de prestigiadas conductoras (Carla Contreras, con una antigüedad de 19 años, y Leticia Carbajal, con 14 años en la televisora), a quienes ya no les renovaron contrato.
Asimismo, los trabajadores, entre ellos periodistas, denuncian precariedad laboral y exigen justicia, ya que más del 70 por ciento carece de derechos básicos como seguridad social, antigüedad y estabilidad.
Bajo el argumento de que no hay presupuesto para este año venidero, fue “corrido” el 60 por ciento de su plantilla laboral.
Imperan el nepotismo, el amiguismo, las vejaciones, las ofensas, el mal trato y la programación de contenidos adquiere tintes burocráticos y sometimiento que desvirtúan la objetividad informativa.
Incluso se divulgan espacios en los que se promueven posturas de subordinación política y partidista, que son ajenos a los objetivos trazados desde su fundación.
Prueba de ello es que Canal Once se metió en un pleito entre el grupo musical Molotov y José Ramón López Beltrán, hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
Difundió un programa donde el vástago del tabasqueño fue la estrella principal de un medio informativo, en donde, por vez primera en su historia, adoptó una postura parcial en un conflicto de esas dimensiones.
La banda de rock en español Molotov causó controversia después de su concierto en el Palacio de los Deportes por sus 30 años de trayectoria, al criticar al expresidente que se fue a La Chingada.
El hijo del exmandatario, José Ramón López Beltrán, y el
bajista Paco Ayala llevaron el altercado a la red social de X, en donde intercambiaron insultos.
Parte de los problemas actuales en Canal Once se centran en retrasos administrativos de pagos a trabajadores por honorarios, que no tienen derecho al aguinaldo y su estabilidad laboral depende de los caprichos de los directivos.
En su oportunidad la doctora Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esa situación sería resuelta revisando contrataciones para dar prestaciones de ley, pero las irregularidades siguen vigentes.
El 1 de julio, trabajadores del canal enviaron una carta a la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo.
En la misiva acusan a la dirección actual de destruir el legado del canal con prácticas contrarias a la ética pública.
Renata Turrent, directora general, fue señalada por nepotismo, despidos injustificados y maltrato. La acusan de privilegiar amistades y figuras sin experiencia para cargos clave.
Héctor Sánchez, director de Administración y Finanzas, acusado de misoginia, autoritarismo y uso de currículums como chantaje.
Carlos Islas, director jurídico: habría despedido al 80 por ciento del personal y usado recursos públicos para fines privados.
Alejandra Chávez, directora de Producción, enfrenta acusaciones de acoso, maltrato y falta de formación técnica.
Luisa Cantú, jefa de Noticias, criticada por priorizar su imagen en el programa Masiosare sobre la calidad informativa.
Julián Atilano, con tres cargos clave, habría desmantelado la barra infantil y recurrido a repeticiones para llenar el contenido.
A la falta de profesionalismo y experiencia en el área informativa, se pisotea la Ley Federal del Trabajo.
Con cambios administrativos repentinos, se afectaron los derechos laborales de 700 empleados contratados bajo la categoría del Capítulo 3000, “Prestadores de Servicios”.
Además de que quienes permanecen, trabajan sin alguna prestación como seguro médico, incapacidades, bonos, prima vacacional, ni derecho a generar antigüedad y sólo le firman contratos semestrales.
En la carta enviada a la Primera Mandataria se establece: “A partir de enero, recibiremos pago mensual y entregaremos recibos cada fin de mes para que, a partir de 10 días, se nos haga el depósito respectivo, por lo que nuestro primer pago de enero lo veremos reflejado, si bien nos va, a mitad de febrero y será así sucesivamente”.
Obviamente, los trabajadores que se amparan en el anonimato para evitar mayores represalias, dijeron que los pasados 7 y 8 de octubre, el Departamento de Administración y Finanzas de Canal Once les informó que les cambiarían el régimen de situación fiscal de sueldos asimilados a salarios o persona física con actividad empresarial.
“Seremos para ellos ‘freelance’, pero seguiremos trabajando bajo las mismas relaciones laborales”.
“Sin seguridad social. Sin aguinaldo. Sin ninguna prestación. Salarios disfrazados de honorarios, mientras entregamos una gran parte de nuestra vida al canal”.
Además, denunciaron que los trabajadores del Capítulo 1000, quienes están bajo condiciones más estables, “cotizan con el mínimo ante el Seguro Social, restando responsabilidad patronal al canal”.
Debe recordarse que la pasada Comisión Permanente del Congreso de la Unión analizó un punto de acuerdo presentado por senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, para que atienda las denuncias de falta de pago, acoso laboral y despido injustificado realizadas por las y los trabajadores de Canal 11.
No obstante, la problemática empeoró.
HISTORIAS
Habría que saber cuál es el Santo que ampara a Pedro Haces, además del Niño de Atocha y Ricardo Monreal, porque todavía no se repone del agrio suceso que lo ligó a “El Limones” y ya hace circular que Raymundo Vázquez Conchas es su “gallo” para la gubernatura de Tlaxcala.
El dirigente de la CATEM presume que tiene el poder suficiente para encumbrarlo… Para despejar dudas el Diario Oficial de la Federación publicó, el pasado 15 de diciembre, que a la Casa de Bolsa Vector se le revocó la autorización para seguir operando.
La institución financiera es propiedad de Alfonso Romo Garza, el empresario que fue jefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador… Arturo Ávila, el diputado federal que compró una mansión de casi 5 millones de dólares en Estados Unidos, pregona que con el apoyo de Luisa María Alcalde (la aparente dirigente de Morena) será el próximo jefe de la alcaldía Cuauhtémoc.
No debe perderse de vista que ellos son pareja sentimental y que se le podría aplicar aquello de la Reforma Electoral para evitar el nepotismo en cargos públicos de elección popular.
