SILENCIO ROTO
El 2025, año fatídico y amargo para Morena
La eficiencia y la honestidad pregonada se han ido a la basura * Tragedias colectivas, accidentes en obras presumidas como emblemáticas, contrabando de hidrocarburos, políticos asesinados, represión y mordaza a periodistas muestran un adverso panorama en el año que culminó
EMMA ESPÍNDOLA
Políticas públicas y acciones personales en las que están involucradas autoridades y destacados militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es el principal factor.
Las faenas y el comportamiento en los que sobresale la impunidad, la corrupción, el cinismo y los derroches son el principal ingrediente para que el año 2025 sea funesto para ellos.
Tragedias colectivas, accidentes en obras presumidas como emblemáticas, contrabando de hidrocarburos, políticos asesinados, represión y mordaza a periodistas muestran un adverso panorama en el año que culminó.
En el balance anual debe incluirse la cancelación de visas por parte de las autoridades norteamericanas a legisladores, alcaldes, gobernadores y familiares de autoridades estatales municipales y federales.
Destacado rango adquiere el nepotismo ligado a despilfarros, en lo que además de presumirse abundancias que antes no tenían, y que además se liga al tráfico de influencias para enriquecer a un selecto grupo de familiares y amigos.
Lujos y excesos están consignados en videos, fotografías y acciones que resultan impúdicas ante la proclama de una Austeridad Republicana pisoteada.
Presuntamente hay destacados militantes de Morena que permiten que integrantes de su familia se beneficien con el tráfico de influencias y hagan negocios al amparo del poder.
La eficiencia y la honestidad pregonada se han ido a la basura.
Las tesis divulgadas precisan:
“La relación entre Morena y la austeridad se centra en la Austeridad Republicana, un principio clave de la 4T que busca la eficiencia y honestidad en el gasto público, combatiendo la corrupción y el despilfarro, aunque ha sido objeto de debate y críticas por acusaciones de contradicciones entre sus discursos y prácticas, especialmente sobre el uso de recursos y el financiamiento del partido”.
La realidad es insultante: Mansiones, joyas, automóviles, consumo de bebidas y alimentos, viajes, transportación, compras en tiendas exclusivas prohibitivas para el 95 por ciento de la militancia morenista.
En el resumen de lo que el año 2025 significó, el horizonte es infame y muestra las contradicciones de un discurso hueco que se contrapone con las acciones de dirigentes y destacados militantes de un grupo político que exhibe para qué buscaban y querían incrustarse en los más altos círculos del poder.
Personajes como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, Gerardo Fernández Noroña, Pedro Haces, Andy López Beltrán, José Ramón López Beltrán, Gonzalo “Bobby” López Beltrán, Ramiro López Obrador, Miguel Ángel Yunes, Rocío Nahle, Layda Sansores, Paco Ignacio Taibo, Max Arriaga, Rubén Rocha Moya, Alejandro Armenta Mier, Américo Villarreal, Julio Menchaca, Arturo Ávila, Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado entre muchos, engalanan los ejemplos.
Los hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador han estado envueltos en el escándalo por supuestamente beneficiarse con la licitación de obras, al adjudicar contratos a personajes y amigos cercanos.
Que el año 2025 sea adverso, incluye que los políticos de los primeros planos ignoren las teorías y los llamados presidenciales para ser ejemplo de modestia.
Los morenistas han sido polémicos con su actuar y sacudido los cimientos y la estructura de la llamada 4T.
Un renglón destacado lo ocupa Adán Augusto López, cuyo patrimonio, los vínculos incómodos con el llamado Comandante H, La Barredora y la opacidad en el manejo de recursos en la Cámara de Senadores lo privilegian en el centro de los escándalos.
Coordinador de los senadores de Morena y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido protagonista de una serie de hechos que lo han puesto en el ojo del huracán.
Sumada la revelación de ingresos millonarios no declarados. En septiembre pasado, el medio NMás reveló que López Hernández recibió 79 millones de pesos por servicios profesionales, lo cuales omitió de sus declaraciones patrimoniales.
A lo que debe añadirse encabece una nueva polémica al admitir la compra masiva de miles de ejemplares del libro Grandeza, escrito por el expresidente López Obrador.
Por otra parte, a raíz del estruendo ocasionado por Manuel Roberto Farías Laguna (vicealmirante) y su hermano Fernando Farías Laguna (contralmirante), quienes son sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, la Secretaría de Marina enfrenta un vendaval.
Ambos fueron vinculados por la Fiscalía General de la República (FGR) a una red de “huachicol fiscal” (tráfico ilegal de combustible) y lavado de dinero. Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025.
Con el percance del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York y con la tragedia del Tren Interoceánico en cuyas obras está involucrado el actual almirante secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles, la embarcación gubernamental hace agua.
Según versiones periodísticas, Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, involucrado en el escándalo del huachicol fiscal, es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del mandatario estatal.
Durazo Chávez y dos funcionarios de dicha administración estatal estarían ligados con una de las compañías investigadas por la Fiscalía General de la República por el tráfico ilegal de combustibles.
No puede quedar fuera de estos espacios el ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien fue designado por el gobierno de México cónsul en Miami.
En junio, el periodista Jorge González Valdez, director del medio digital Tribuna, fue vinculado a proceso por haber cometido presuntamente los delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.
Hace un par de semanas la gobernadora veracruzana Rocío Nahle acusó a un periodista de terrorismo por trasmitir una noticia en vivo y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, también es ejemplo en la persecución contra periodistas que le son incómodos.
En fin, por lo visto el año 2025 fue desastroso para los que aquí se mencionan y para otros que por espacio no fueron incluidos.
HISTORIAS
A quienes nos favorecen con su atención para informarse con los contenidos de IMPACTO, el agradecimiento. Y desearles desde este espacio que -en la salud, lo familiar, lo económico, lo laboral y en todo lo que esté relacionado con sus vidas- haya prosperidad.
Que el año 2025 sea de abundancia en todo lo positivo y que en las tareas y proyectos personales los acompañe la estrella del crecimiento.
Y, desde luego, que nos permitan seguir presentes en los espacios que destinan para estar vigentes en las tareas informativas.
También aprovechar la oportunidad para hacen un reconocimiento a los directivos, personal de Redacción, administrativo, de Talleres y todos los que conforman el equipo de trabajo de esta publicación por el esfuerzo y la entrega para que esta publicación pueda llegar a nuestros lectores.
“Ley Esposa”, ambición por el poder
La Primera Presidenta y la lideresa de Morena dicen NO al nepotismo * Los villanos del mundo de la política y cosas peores: Raymundo Cabrera, Manuel Velasco, Juan Carlos Hank Krauss, Sasil de León, Arturo Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Raquel Buenrostro, Raúl Rocha Cantú, FGR…
EMMA ESPÍNDOLA
Seducidas por la ambición del poder y el botín que representa llegar a la gubernatura que dejarán sus esposos, hay políticas que escarban recursos legales.
Para incrustarse en la cúspide de gobiernos estatales, han dado origen a la “Ley Esposa” para que las ampare en su codicia y avidez para ser las sucesoras.
Desde luego que ese apetito por las gubernaturas va en contra de la Ley que busca nulificar el nepotismo electoral que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trata de combatir.
Esa tendencia es manifiesta en los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, por ahora.
Mariana Rodríguez es promovida, impulsada y protegida por su esposo Samuel García para ser la máxima autoridad en tierras del Cerro de la Silla.
Todo ello bajo el amparo del partido Movimiento Ciudadano, partido propiedad de Dante Delgado, quien no se encuentra del todo convencido de jugarle las contras a la Primera Mandataria.
Ruth González es actualmente senadora de la República y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quienes bajo la tutela del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quieren ir a las urnas en el año 2027 y que ella sea gobernadora.
Las Primeras Damas muestran avidez para que los actuales mandatarios se conviertan en Primeros Damas y conservar sus cotos de poder.
Inicialmente en el estado de Hidalgo el Congreso local también elaboró y presentó, obviamente por instrucciones del gobernador Julio Menchaca, una Iniciativa de Ley para que llegado el momento lo suceda en el cargo una mujer.
Pero ante la crítica y “sugerencia” de la doctora Sheinbaum Pardo, el hidalguense reculó y ordenó que fuera retirada en una acción más rápida que en tiempo en que el agua disuelve una pastilla efervescente.
Las reformas electorales aprobadas y en análisis en San Luis Potosí y Nuevo León, que obligan a los partidos políticos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en la elección de 2027, causaron escozor.
En automático generaron pronunciamientos del gobierno federal y de la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes se pronunciaron en contra de lo que se ha llamado “Ley Esposa”.
No obstante que los pronunciamientos para combatir el nepotismo tienen su origen en Morena, no debe perderse de vista que tanto MC como el PVEM figuran como comparsas y tienen que ajustarse a esos lineamientos.
TAMBIÉN EN HOMBRES HAY AVARICIA
Mas no todo es asunto de mujeres.
Ya que derrumbar las barreras con los procedimientos que impiden convertir los cargos de elección popular en hereditarios, también tiene repercusión en los estados de Guerrero y Zacatecas.
Félix Salgado Macedonio, senador guerrerense, hace hasta lo imposible por convertirse en quien releve en la gubernatura a su hija Evelyn Salgado.
Y en Zacatecas, donde predomina la familia Monreal (Ricardo, el líder de los diputados morenistas, ya fue gobernador y el actual es su hermano David), ya está la advertencia de que Saúl no puede brincar de legislador para verse investido como sucesor.
En ambas entidades se argumenta que las encuestas tienen marcada preferencia por los representantes populares que despachan en la Cámara de Senadores, pero el mensaje presidencial es que no deben obtener las candidaturas.
Está por demás decir que ambos se manifiestan en desacato contra las instrucciones presidenciales, pero lo más seguro es que en ese juego de vencidas tanto Macedonio como Monreal sean derrotados por la doctora Sheinbaum Pardo.
‘Ley Esposa’ es un mecanismo legislativo que promueve la elección de cónyuges de los actuales gobernadores y el cual Luisa María Alcalde no admite y está dispuesta a promover una acción de inconstitucionalidad para nulificarla.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, explica que el objetivo es ir en contra de medidas con las que se busca imponer las candidaturas de esposas, al menos para las elecciones de 2027 y previo a que entre en vigor la reforma contra el nepotismo en cargos públicos en 2030.
Finalmente, la lideresa de Morena reclama que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad, esto al imponer candidaturas de partidos políticos a esposas o familiares de gobernadores en turno.
La postura de Morena ocurre luego de que el Congreso de San Luis Potosí aprobara una reforma con la que únicamente se pueden postular a mujeres en las elecciones de 2027, con el objetivo de dar “alternancia de género”.
La queja de Morena va más allá del tema de la alternancia, sino por su uso para que las esposas de los actuales gobernadores se postulen, y en el caso de San Luis Potosí está Ruth González Silva -senadora del Partido Verde Ecologista de México y esposa del gobernador Ricardo Gallardo-, quien buscaría la gubernatura en 2027.
HISTORIAS
Que Raymundo Cabrera, coordinador regional de IMSS-Bienestar en Chilpancingo, Guerrero, y un convoy del Cártel de la Sierra apareciera repartiendo dulces y juguetes en poblaciones de la entidad, sirven para ilustrar la paz, tranquilidad y seguridad que tanto pregona Evelyn Salgado… Manuel Velasco, legislador y administrador de los bienes partidistas de Jorge Emilio González (“El Niño Verde”, que ya no es tan infante ni tan verde en cuestión de negocios), pregona que la Ley Antinepotismo le hace lo que el viento a Juárez.
Argumenta que con o sin ella, ganarán en tierras potosinas… Pero no todo marcha viento en popa al interior de ese partido que se ha transformado en veleta para acomodarse a los regímenes en turno. Juan Carlos Hank Krauss, hijo de Jorge Hank Rhon y nieto del profesor Carlos Hank González, renunció públicamente a la militancia del Verde.
Habrá que esperar para saber de qué color es la camiseta que se pondrá en las elecciones del 2027, porque seguramente buscará la alcaldía de Tijuana… En este espacio de IMPACTO advertimos que deberían tomarse precauciones para evitar que los mexicanos radicados en el extranjero y que vienen a visitar a sus familiares, fueran extorsionados. Desgraciadamente videos y fotografías nos dieron la razón. Está documentado que autoridades migratorias y policiales les exigen fuertes cantidades de dinero. El pretexto es lo de menos… Un solidario abrazo a familiares y amigos del periodista Alfredo Garduño Huerta, quien dejó de existir el 23 de diciembre pasado. Profesional a carta cabal, amigo en toda la extensión de la palabra, y un ser humano excepcional. Promotor de la transparencia, la honestidad y la verticalidad, deja un enorme vacío entre quienes compartimos tiempos y espacio con él… A los mendigos que se truenan los dedos porque la carestía de fin de año les aprieta y no tienen ni para pagar la renta, una recomendación: Pidan un crédito bancario. Que no saben la tramitología para verse beneficiados, fácil. Que busquen el asesoramiento de la senadora Sasil de León, que obviamente es militante de Morena y se ajusta a las indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum.
La legisladora reportó un crédito hipotecario por ¡330 millones de pesos! Para ponerlo en contexto: Una senadora gana alrededor de 100 mil pesos mensuales. A ese ritmo, tardaría más de 275 años en pagar ese crédito y eso suponiendo que no gaste ni un solo peso de su sueldo. Entre las curiosidades que se derivan de esta operación bancaria es cómo garantizar el pago de la estratosférica deuda. Además, simpático es que hace ver como jodidos (en buen lenguaje populachero) al diputado Arturo Ávila (el mismísimo vocero de los legisladores morenos), quien adquirió una propiedad de casi 5 millones de dólares en Estados Unidos.
Y todavía destaca más la penuria del antes pordiosero Gerardo Fernández Noroña, quien apenas y tuvo para comprar una propiedad de 12 millones de pesos. Ah, pero eso sí, debe reconocerse que la austeridad, la transparencia de los recursos y la concordancia en los bienes manifestados ¡les vale madre! También debe destacarse que ninguna autoridad interviene o actúa para esclarecer esas burlas… Raquel Buenrostro (de la Secretaría de la Función Pública o como se llame ahora, al final no sirve para nada) permanece impávida. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado debiera cambiar de nombre y ser denominado Instituto para Proteger lo Robado.
Total, la Austeridad Republicana es solamente un recurso más para los discursos y burlarse de quienes siguen creyendo en el catálogo escrito por los farsantes. No cabe duda que son miserables en su condición humana… Otro caso de colección es el de Raúl Rocha Cantú: Es propietario de casinos, del certamen Señorita México y señalado de ser huachicolero y traficante de armas.
Teóricamente hay una ficha emitida por la Fiscalía General de la República y la Interpol para localizarlo y someterlo a un procedimiento penal. Como respuesta al “gran esfuerzo” y colaboración para su captura, él difundió un mensaje navideño y circularon videos y fotografías dándose la gran vida. Y es explicable que en FGR ni se inmuten, están muy ocupados en la rapiña para adueñarse de puestos administrativos que van desde Ernestina Godoy hasta el barrendero. Sin mayor justificación, han corrido a personal que tenía más de 25 años de servicio público, para acomodar al ejército de inútiles que les acompaña.
El personal sacrificado ha realizado el examen de Control Confianza oportunamente, demostrando compromiso con la institución sin apegarse a colores partidistas, hasta que llegó “La Barredora” morena y andan presumiendo su rapacería y sin pudor alguno han iniciado el saqueo de las nóminas oficiales sin importar su carencia de experiencia, capacidad y talento para las funciones que les son encomendadas. Para ellos lo importante es validar la usurpación para garantizar la sangría del presupuesto. No cabe duda de que no son iguales, resultaron peores que una plaga o una epidemia, arrasan con todo lo que pueden. Son el azote de una sociedad burlada que sigue creyendo en sus falsedades que bien validan.
Con atropellos laborales pulverizan al Canal 11
Acusan a la directora general de destruir el legado del canal con prácticas contrarias a la ética pública, además de nepotismo, despidos injustificados y maltrato * Los personajes villanos de la política: Pedro Haces, Alfonso Romo, Arturo Ávila, Luisa María Alcalde
EMMA ESPÍNDOLA
A 66 años de haberse fundado, Canal Once (considerada la primera televisora pública de México y una de las primeras aliadas de la diversidad y la inclusión) enfrenta el riesgo de su extinción.
Canal Once inició sus transmisiones el 2 de marzo de 1959, lo que la convirtió en la primera televisora pública, educativa y cultural en México, y pionera en América Latina.
A lo largo de su historia fue reconocida por sus contenidos, que aportan conocimiento, información, cultura y entretenimiento.
Pero en la actualidad, derivado de una grave problemática laboral, afronta y sufre una severa crisis que repercute en la estabilidad laboral, el funcionamiento óptimo como medio de comunicación y, principalmente, en el deterioro de sus contenidos.
El panorama para esa empresa oficial que depende del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es incierto por la ausencia de profesionales en algunos de los departamentos ligados a su funcionamiento.
Por cierto, sobre el tema en particular, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ni el titular de la SEP, Mario Delgado, han dado la cara.
Recientemente se han dado despidos de prestigiadas conductoras (Carla Contreras, con una antigüedad de 19 años, y Leticia Carbajal, con 14 años en la televisora), a quienes ya no les renovaron contrato.
Asimismo, los trabajadores, entre ellos periodistas, denuncian precariedad laboral y exigen justicia, ya que más del 70 por ciento carece de derechos básicos como seguridad social, antigüedad y estabilidad.
Bajo el argumento de que no hay presupuesto para este año venidero, fue “corrido” el 60 por ciento de su plantilla laboral.
Imperan el nepotismo, el amiguismo, las vejaciones, las ofensas, el mal trato y la programación de contenidos adquiere tintes burocráticos y sometimiento que desvirtúan la objetividad informativa.
Incluso se divulgan espacios en los que se promueven posturas de subordinación política y partidista, que son ajenos a los objetivos trazados desde su fundación.
Prueba de ello es que Canal Once se metió en un pleito entre el grupo musical Molotov y José Ramón López Beltrán, hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
Difundió un programa donde el vástago del tabasqueño fue la estrella principal de un medio informativo, en donde, por vez primera en su historia, adoptó una postura parcial en un conflicto de esas dimensiones.
La banda de rock en español Molotov causó controversia después de su concierto en el Palacio de los Deportes por sus 30 años de trayectoria, al criticar al expresidente que se fue a La Chingada.
El hijo del exmandatario, José Ramón López Beltrán, y el
bajista Paco Ayala llevaron el altercado a la red social de X, en donde intercambiaron insultos.
Parte de los problemas actuales en Canal Once se centran en retrasos administrativos de pagos a trabajadores por honorarios, que no tienen derecho al aguinaldo y su estabilidad laboral depende de los caprichos de los directivos.
En su oportunidad la doctora Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esa situación sería resuelta revisando contrataciones para dar prestaciones de ley, pero las irregularidades siguen vigentes.
El 1 de julio, trabajadores del canal enviaron una carta a la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo.
En la misiva acusan a la dirección actual de destruir el legado del canal con prácticas contrarias a la ética pública.
Renata Turrent, directora general, fue señalada por nepotismo, despidos injustificados y maltrato. La acusan de privilegiar amistades y figuras sin experiencia para cargos clave.
Héctor Sánchez, director de Administración y Finanzas, acusado de misoginia, autoritarismo y uso de currículums como chantaje.
Carlos Islas, director jurídico: habría despedido al 80 por ciento del personal y usado recursos públicos para fines privados.
Alejandra Chávez, directora de Producción, enfrenta acusaciones de acoso, maltrato y falta de formación técnica.
Luisa Cantú, jefa de Noticias, criticada por priorizar su imagen en el programa Masiosare sobre la calidad informativa.
Julián Atilano, con tres cargos clave, habría desmantelado la barra infantil y recurrido a repeticiones para llenar el contenido.
A la falta de profesionalismo y experiencia en el área informativa, se pisotea la Ley Federal del Trabajo.
Con cambios administrativos repentinos, se afectaron los derechos laborales de 700 empleados contratados bajo la categoría del Capítulo 3000, “Prestadores de Servicios”.
Además de que quienes permanecen, trabajan sin alguna prestación como seguro médico, incapacidades, bonos, prima vacacional, ni derecho a generar antigüedad y sólo le firman contratos semestrales.
En la carta enviada a la Primera Mandataria se establece: “A partir de enero, recibiremos pago mensual y entregaremos recibos cada fin de mes para que, a partir de 10 días, se nos haga el depósito respectivo, por lo que nuestro primer pago de enero lo veremos reflejado, si bien nos va, a mitad de febrero y será así sucesivamente”.
Obviamente, los trabajadores que se amparan en el anonimato para evitar mayores represalias, dijeron que los pasados 7 y 8 de octubre, el Departamento de Administración y Finanzas de Canal Once les informó que les cambiarían el régimen de situación fiscal de sueldos asimilados a salarios o persona física con actividad empresarial.
“Seremos para ellos ‘freelance’, pero seguiremos trabajando bajo las mismas relaciones laborales”.
“Sin seguridad social. Sin aguinaldo. Sin ninguna prestación. Salarios disfrazados de honorarios, mientras entregamos una gran parte de nuestra vida al canal”.
Además, denunciaron que los trabajadores del Capítulo 1000, quienes están bajo condiciones más estables, “cotizan con el mínimo ante el Seguro Social, restando responsabilidad patronal al canal”.
Debe recordarse que la pasada Comisión Permanente del Congreso de la Unión analizó un punto de acuerdo presentado por senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, para que atienda las denuncias de falta de pago, acoso laboral y despido injustificado realizadas por las y los trabajadores de Canal 11.
No obstante, la problemática empeoró.
HISTORIAS
Habría que saber cuál es el Santo que ampara a Pedro Haces, además del Niño de Atocha y Ricardo Monreal, porque todavía no se repone del agrio suceso que lo ligó a “El Limones” y ya hace circular que Raymundo Vázquez Conchas es su “gallo” para la gubernatura de Tlaxcala.
El dirigente de la CATEM presume que tiene el poder suficiente para encumbrarlo… Para despejar dudas el Diario Oficial de la Federación publicó, el pasado 15 de diciembre, que a la Casa de Bolsa Vector se le revocó la autorización para seguir operando.
La institución financiera es propiedad de Alfonso Romo Garza, el empresario que fue jefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador… Arturo Ávila, el diputado federal que compró una mansión de casi 5 millones de dólares en Estados Unidos, pregona que con el apoyo de Luisa María Alcalde (la aparente dirigente de Morena) será el próximo jefe de la alcaldía Cuauhtémoc.
No debe perderse de vista que ellos son pareja sentimental y que se le podría aplicar aquello de la Reforma Electoral para evitar el nepotismo en cargos públicos de elección popular.
Piñatas electorales y palos de ciego
Dirigentes panistas explotan la época navideña * Acción Nacional pretende “pescar” precandidatos de todos sabores y todos colores, en total desapego a sus principios * Los personajes peores de la política: Américo Villarreal, Cuauhtémoc Blanco, Adán Augusto López, Roberto Velasco, Los Chuchos…
EMMA ESPÍNDOLA
Apegados a su origen cristiano y fieles creyentes de las tradiciones, dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) explotan la época navideña.
Fervientes devotos y sinceros con los orígenes que los rigen, ya elaboran sus piñatas electorales.
Mas no todo es festejo en esta temporada, porque aun sin que tengan los ojos vendados para arremeter contra las piñatas electorales, han empezado a dar palos de ciego.
En las piñatas mexicanas, un objeto tradicional cargado de frutas y dulces, al romperse se convierte en el objetivo principal sobre el cual se lanzan con avidez quienes están a la espera de que sean rotas.
Idéntica metáfora que adquiere vigencia ahora que Jorge Romero, presidente del PAN, pomposamente lanza la proclama:
“Si aspiras a una candidatura, levanta la mano”.
Dice Jorge Romero que el PAN tiene como meta sacar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del poder.
Y para validar sus proclamas, el presidente de Acción Nacional lanzó sus argumentos:
Invitó a todas las personas a registrarse por una candidatura.
La piñata tradicional simboliza la lucha contra el mal y el pecado: sus siete picos representan los pecados capitales (soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza) simbolizados por los colores brillantes que son las tentaciones.
Quien es escogido para buscar quebrarla es armado con un palo para golpearla y significa la virtud que vence al mal.
Los dulces y frutas con que se rellena son las bendiciones divinas que se obtienen al vencerlos.
Y vendar a quien tiene la encomienda de hacer añicos a la piñata tiene vendados los ojos porque simboliza la fe ciega en Dios.
Así, ahora que se hace la convocatoria para inscribirse en la búsqueda de una candidatura para ocupar una alcaldía, diputación, senaduría o la Presidencia de la República, se busca ciudadanos cegados que busquen los cargos electorales, aunque no sean militantes o partidarios del blanquiazul.
Debe tenerse presente que el Partido Acción Nacional (PAN) es un partido político mexicano de doctrina política conservadora, afín a las ideas de la democracia cristiana.
Que sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano, por lo que se le define como un partido de derecha.
La plataforma del PAN mantiene aún la importancia de los valores familiares, los derechos de la niñez, cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte y mantener la libertad de la educación familiar.
En materia política, impulsa la independencia judicial, la división de Poderes, el federalismo, el fortalecimiento de los municipios, así como el establecimiento de elecciones primarias.
En materia económica, promueve un nuevo pacto fiscal, la libre competencia y la reducción de impuestos.
Más ahora se pretende “pescar” precandidatos de todos sabores y todos colores, en total desapego a sus principios.
Romero se salta las trancas y olvida que el PAN se organiza con una Asamblea Nacional de Delegados (Miembros Activos) propuestos por las Asambleas Municipales y ratificados por Asambleas Estatales.
Que este órgano es la máxima autoridad del partido, la cual delibera y aprueba los cambios de los estatutos y reglamentos, así como la elección de los miembros del Consejo Nacional.
Que el Consejo Nacional es formado por 300 miembros activos electos, así como por miembros exoficio y tiene como función nombramientos de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, el diseño de plataformas electorales y la disciplina interna del partido. Se renueva cada 3 años.
Que el instituto político cuenta con un control riguroso de sus miembros, divididos en activos y adherentes, siendo los primeros aquellos que cuentan con todas las obligaciones y deberes que el partido otorga y los segundos quienes están en proceso de adquirir la activación.
Pero con estilo que busca imponer, Jorge Romero inició formalmente la conversación interna sobre la candidatura presidencial rumbo a 2030 al incluir a Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, entre los perfiles con potencial para encabezar al partido en la próxima contienda federal.
Durante un mensaje público, el dirigente afirma que el PAN cuenta con “muchísimas fichas” para competir y que López Rabadán es parte central del abanico político que el panismo pretende fortalecer en los próximos años.
En un intento por justificarse, Romero destaca que el partido buscará construir una candidatura competitiva a partir de perfiles con trayectoria legislativa, de gobierno y de representación territorial.
Alocadamente sostiene que: “Acción Nacional busca reposicionarse con una reforma estatutaria, estrategias digitales y nuevas reglas de participación ciudadana”.
En su lista colocó a gobernadoras, gobernadores, coordinadores parlamentarios y figuras de la dirigencia.
Sin dudarlo, en su mención destacó a los mandatarios estatales en funciones, a quienes calificó como pilares políticos del partido. Actualmente gobierna 4 entidades: María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua; Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro; Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, y María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes.
Romero señala que estos gobiernos representan ejemplos de gestión que el partido pretende proyectar hacia 2030, en un contexto donde el PAN intenta reconstruir su presencia territorial después de ciclos electorales adversos.
El dirigente panista también destaca la presencia del partido en gobiernos locales, particularmente en la Ciudad de México, en donde encabeza seis alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan.
Además, el PAN cuenta con 71 diputaciones federales: 31 por mayoría relativa y 40 por representación proporcional, y en la Cámara de Senadores mantiene 21 escaños, lo que lo posiciona como una de las principales fuerzas opositoras dentro del Congreso de la Unión.
Estas posiciones, afirmó Romero, forman parte de la estructura que el partido quiere consolidar antes de definir a su aspirante presidencial.
Ya influenciado por la temporada en que pronto comenzarán las posadas, puntualizó: “Ya no hay vuelta atrás, estamos obligados a abrir las puertas a quien quiera y a poner a los mejores en las candidaturas, porque la meta es sacar del poder al mal gobierno de Morena”.
Durante la Sesión Extraordinaria para la Instalación del Consejo Nacional del PAN para el periodo 2025-2028, reitera que “ya no hay marcha atrás” y que con la reforma a los estatutos que se aprobaron la semana pasada en el marco de la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Asamblea Nacional Extraordinaria, la dirigencia nacional y las 32 dirigencias estatales abrirán las candidaturas del PAN a toda la ciudadanía.
Romero sostiene que el principal atributo del PAN en estos momentos es defender a México frente al desastroso gobierno de la denominada transformación y a resurgir como Acción Nacional.
Quizá el dirigente panista no ha dimensionado los estragos que ocasionará al instituto político, porque en su obstinación deja entrever que personas de tintes políticos antagónicos al PAN obtengan las candidaturas, aunque luego decidan alinearse con el adversario que pretenden derrocar.
En fin, en una de esas y los palos de ciego solamente golpean a militantes y simpatizantes de larga trayectoria para ser desplazados por candidatos que luego les den la espalda.
Esperemos.
HISTORIAS
A lo mejor es cuestión de fe o de invocar al mundo espiritual. Pero en un territorio donde impera la violencia, la extorsión, los secuestros, el contrabando, la corrupción, los crímenes y un extenso listado de actividades violatorias de la ley, sucede un hecho sorprendente. El gobernador tamaulipeco Américo Villarreal hace la entrega de una monumental escultura de la Virgen de la Misericordia.
Piedad y compasión es lo que piden los habitantes de esa entidad. La indulgencia debiera ser obtenida por el mandatario al recibir la noticia de que un sobrino suyo está detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, confeso por cierto. Y, sin duda, agradecer la benevolencia de que su hijo delegado del Bienestar en Coahuila haya sido bendecido con la indulgencia de no estar sujeto a una investigación por el manejo de los recursos. A eso se le llama clemencia… Algo deben tener los alimentos para fortalecer a individuos bañados en suerte y tolerancia. Vea usted, estimado lector, Cuauhtémoc Blanco cínicamente pregona: Coma frutas y verduras. Especialista en insultos, golpes y ofensas hizo gala de la prepotencia que es una vestimenta formal. Durante un partido de fútbol con jugadores retirados y leyendas de las Chivas de Guadalajara, golpeó al portero y lo pateó.
Y no sea que alguien tenga presente todavía la acusación de su hermana por acoso sexual, pero no pasa nada. No hay autoridad ni dirigente de su partido político (Morena) que esté dispuesto a meterlo en cintura. Aunque apegados a la realidad, educarlo sería tanto como esperar que Adán Augusto López haya gastado 17 millones de pesos para comprar los libros de su carnal que se fue a La Chingada. A lo mejor comió pejelagarto para agradecer que tras los escándalos de dinero no manifestado en su declaración patrimonial sean ignorados por UIF y por la esa secretaría que fue la Contraloría de la Federación. Y no se diga de sus nexos con el jefe de la Barredora y el manejo de recursos en la Cámara de Senadores. En verdad que tiene motivos para regalar los libros. Con sus antecedentes, era para que hubiera agotado toda la edición y congraciarse con el Ser Supremo que lo encumbró políticamente. También debe tomarse en cuenta el consumo de los cacahuates. Recordará a usted a Roberto Velasco (a quien los irrespetuosos llamaron Lord Cacahuates), es tan buena la leguminosa que hasta da suerte. De ser un desconocido, un empleado lejos de saber lo que son las jerarquías, se cobijó bajo la sombra de Marcelo Ebrard y ahora despacha como secretario de Relaciones Exteriores, o sea canciller… Por más esfuerzos que los seguidores de Los Chuchos, y ellos mismos acompañados de un Lobo despreciable, hacen para agandallarse los recursos del PRD capitalino, no se cumplen sus aviesos proyectos. Ya sepultaron el partido del Sol Azteca a nivel nacional, tuvieron descaro y tiempo para enriquecerse, aunque es mucho pedir que tengan un poco de pudor y de vergüenza. Pero no solamente andan tras el dinero del instituto político en la Ciudad de México que encabeza la diputada Nora Arias, sino que andan buscando incrustarse en un nuevo partido político que está por registrarse.
Cuando la ambición no tiene medida, es difícil encontrar un remedio.
