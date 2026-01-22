Genera incertidumbre la Reforma Electoral

La Primera Presidenta y la lideresa de Morena dicen NO al nepotismo * Los villanos del mundo de la política y cosas peores: Raymundo Cabrera, Manuel Velasco, Juan Carlos Hank Krauss, Sasil de León, Arturo Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Raquel Buenrostro, Raúl Rocha Cantú, FGR…

EMMA ESPÍNDOLA

Seducidas por la ambición del poder y el botín que representa llegar a la gubernatura que dejarán sus esposos, hay políticas que escarban recursos legales.

Para incrustarse en la cúspide de gobiernos estatales, han dado origen a la “Ley Esposa” para que las ampare en su codicia y avidez para ser las sucesoras.

Desde luego que ese apetito por las gubernaturas va en contra de la Ley que busca nulificar el nepotismo electoral que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trata de combatir.

Esa tendencia es manifiesta en los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, por ahora.

Mariana Rodríguez es promovida, impulsada y protegida por su esposo Samuel García para ser la máxima autoridad en tierras del Cerro de la Silla.

Todo ello bajo el amparo del partido Movimiento Ciudadano, partido propiedad de Dante Delgado, quien no se encuentra del todo convencido de jugarle las contras a la Primera Mandataria.

Ruth González es actualmente senadora de la República y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quienes bajo la tutela del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quieren ir a las urnas en el año 2027 y que ella sea gobernadora.

Las Primeras Damas muestran avidez para que los actuales mandatarios se conviertan en Primeros Damas y conservar sus cotos de poder.

Inicialmente en el estado de Hidalgo el Congreso local también elaboró y presentó, obviamente por instrucciones del gobernador Julio Menchaca, una Iniciativa de Ley para que llegado el momento lo suceda en el cargo una mujer.

Pero ante la crítica y “sugerencia” de la doctora Sheinbaum Pardo, el hidalguense reculó y ordenó que fuera retirada en una acción más rápida que en tiempo en que el agua disuelve una pastilla efervescente.

Las reformas electorales aprobadas y en análisis en San Luis Potosí y Nuevo León, que obligan a los partidos políticos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en la elección de 2027, causaron escozor.

En automático generaron pronunciamientos del gobierno federal y de la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes se pronunciaron en contra de lo que se ha llamado “Ley Esposa”.

No obstante que los pronunciamientos para combatir el nepotismo tienen su origen en Morena, no debe perderse de vista que tanto MC como el PVEM figuran como comparsas y tienen que ajustarse a esos lineamientos.

TAMBIÉN EN HOMBRES HAY AVARICIA

Mas no todo es asunto de mujeres.

Ya que derrumbar las barreras con los procedimientos que impiden convertir los cargos de elección popular en hereditarios, también tiene repercusión en los estados de Guerrero y Zacatecas.

Félix Salgado Macedonio, senador guerrerense, hace hasta lo imposible por convertirse en quien releve en la gubernatura a su hija Evelyn Salgado.

Y en Zacatecas, donde predomina la familia Monreal (Ricardo, el líder de los diputados morenistas, ya fue gobernador y el actual es su hermano David), ya está la advertencia de que Saúl no puede brincar de legislador para verse investido como sucesor.

En ambas entidades se argumenta que las encuestas tienen marcada preferencia por los representantes populares que despachan en la Cámara de Senadores, pero el mensaje presidencial es que no deben obtener las candidaturas.

Está por demás decir que ambos se manifiestan en desacato contra las instrucciones presidenciales, pero lo más seguro es que en ese juego de vencidas tanto Macedonio como Monreal sean derrotados por la doctora Sheinbaum Pardo.

‘Ley Esposa’ es un mecanismo legislativo que promueve la elección de cónyuges de los actuales gobernadores y el cual Luisa María Alcalde no admite y está dispuesta a promover una acción de inconstitucionalidad para nulificarla.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, explica que el objetivo es ir en contra de medidas con las que se busca imponer las candidaturas de esposas, al menos para las elecciones de 2027 y previo a que entre en vigor la reforma contra el nepotismo en cargos públicos en 2030.

Finalmente, la lideresa de Morena reclama que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad, esto al imponer candidaturas de partidos políticos a esposas o familiares de gobernadores en turno.

La postura de Morena ocurre luego de que el Congreso de San Luis Potosí aprobara una reforma con la que únicamente se pueden postular a mujeres en las elecciones de 2027, con el objetivo de dar “alternancia de género”.

La queja de Morena va más allá del tema de la alternancia, sino por su uso para que las esposas de los actuales gobernadores se postulen, y en el caso de San Luis Potosí está Ruth González Silva -senadora del Partido Verde Ecologista de México y esposa del gobernador Ricardo Gallardo-, quien buscaría la gubernatura en 2027.

HISTORIAS

Que Raymundo Cabrera, coordinador regional de IMSS-Bienestar en Chilpancingo, Guerrero, y un convoy del Cártel de la Sierra apareciera repartiendo dulces y juguetes en poblaciones de la entidad, sirven para ilustrar la paz, tranquilidad y seguridad que tanto pregona Evelyn Salgado… Manuel Velasco, legislador y administrador de los bienes partidistas de Jorge Emilio González (“El Niño Verde”, que ya no es tan infante ni tan verde en cuestión de negocios), pregona que la Ley Antinepotismo le hace lo que el viento a Juárez.

Argumenta que con o sin ella, ganarán en tierras potosinas… Pero no todo marcha viento en popa al interior de ese partido que se ha transformado en veleta para acomodarse a los regímenes en turno. Juan Carlos Hank Krauss, hijo de Jorge Hank Rhon y nieto del profesor Carlos Hank González, renunció públicamente a la militancia del Verde.

Habrá que esperar para saber de qué color es la camiseta que se pondrá en las elecciones del 2027, porque seguramente buscará la alcaldía de Tijuana… En este espacio de IMPACTO advertimos que deberían tomarse precauciones para evitar que los mexicanos radicados en el extranjero y que vienen a visitar a sus familiares, fueran extorsionados. Desgraciadamente videos y fotografías nos dieron la razón. Está documentado que autoridades migratorias y policiales les exigen fuertes cantidades de dinero. El pretexto es lo de menos… Un solidario abrazo a familiares y amigos del periodista Alfredo Garduño Huerta, quien dejó de existir el 23 de diciembre pasado. Profesional a carta cabal, amigo en toda la extensión de la palabra, y un ser humano excepcional. Promotor de la transparencia, la honestidad y la verticalidad, deja un enorme vacío entre quienes compartimos tiempos y espacio con él… A los mendigos que se truenan los dedos porque la carestía de fin de año les aprieta y no tienen ni para pagar la renta, una recomendación: Pidan un crédito bancario. Que no saben la tramitología para verse beneficiados, fácil. Que busquen el asesoramiento de la senadora Sasil de León, que obviamente es militante de Morena y se ajusta a las indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum.

La legisladora reportó un crédito hipotecario por ¡330 millones de pesos! Para ponerlo en contexto: Una senadora gana alrededor de 100 mil pesos mensuales. A ese ritmo, tardaría más de 275 años en pagar ese crédito y eso suponiendo que no gaste ni un solo peso de su sueldo. Entre las curiosidades que se derivan de esta operación bancaria es cómo garantizar el pago de la estratosférica deuda. Además, simpático es que hace ver como jodidos (en buen lenguaje populachero) al diputado Arturo Ávila (el mismísimo vocero de los legisladores morenos), quien adquirió una propiedad de casi 5 millones de dólares en Estados Unidos.

Y todavía destaca más la penuria del antes pordiosero Gerardo Fernández Noroña, quien apenas y tuvo para comprar una propiedad de 12 millones de pesos. Ah, pero eso sí, debe reconocerse que la austeridad, la transparencia de los recursos y la concordancia en los bienes manifestados ¡les vale madre! También debe destacarse que ninguna autoridad interviene o actúa para esclarecer esas burlas… Raquel Buenrostro (de la Secretaría de la Función Pública o como se llame ahora, al final no sirve para nada) permanece impávida. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado debiera cambiar de nombre y ser denominado Instituto para Proteger lo Robado.

Total, la Austeridad Republicana es solamente un recurso más para los discursos y burlarse de quienes siguen creyendo en el catálogo escrito por los farsantes. No cabe duda que son miserables en su condición humana… Otro caso de colección es el de Raúl Rocha Cantú: Es propietario de casinos, del certamen Señorita México y señalado de ser huachicolero y traficante de armas.

Teóricamente hay una ficha emitida por la Fiscalía General de la República y la Interpol para localizarlo y someterlo a un procedimiento penal. Como respuesta al “gran esfuerzo” y colaboración para su captura, él difundió un mensaje navideño y circularon videos y fotografías dándose la gran vida. Y es explicable que en FGR ni se inmuten, están muy ocupados en la rapiña para adueñarse de puestos administrativos que van desde Ernestina Godoy hasta el barrendero. Sin mayor justificación, han corrido a personal que tenía más de 25 años de servicio público, para acomodar al ejército de inútiles que les acompaña.

El personal sacrificado ha realizado el examen de Control Confianza oportunamente, demostrando compromiso con la institución sin apegarse a colores partidistas, hasta que llegó “La Barredora” morena y andan presumiendo su rapacería y sin pudor alguno han iniciado el saqueo de las nóminas oficiales sin importar su carencia de experiencia, capacidad y talento para las funciones que les son encomendadas. Para ellos lo importante es validar la usurpación para garantizar la sangría del presupuesto. No cabe duda de que no son iguales, resultaron peores que una plaga o una epidemia, arrasan con todo lo que pueden. Son el azote de una sociedad burlada que sigue creyendo en sus falsedades que bien validan.