Avión Hercules provoca silencio de los voceros oficiales

Mostraron ineptitud y falta de profesionalismo para manejar eventos críticos que suceden en las más altas esferas del poder * Los villanos de la política y más cosas peores: Francisco Garduño, Adriana Padilla Mendoza, Alberto Anaya, Manuel Velasco Coello, Ignacio Mier Bañuelos, Josefina Rodríguez Zamora, Quirino Ordaz…

EMMA ESPÍNDOLA

Con el aterrizaje de un avión Hércules, vino el despegue de la tensión y la indecisión.

Un nerviosismo y tirantez diplomática, que se agudizó por el nerviosismo y la impaciencia provocados por el vacío informativo.

Es difícil explicar por qué. Pero apareció un silencio mortal envuelto por la intranquilidad en los círculos gubernamentales y sociales, que derivaron en zozobra.

Inexplicablemente los ejércitos de comunicadores gubernamentales enmudecieron.

Hasta los paleros y mercenarios al servicio del Gobierno de México perdieron el habla y generaron una ansiedad, una preocupación que dio margen a la especulación, la angustia y el temor.

Ante las versiones de acontecimientos que están ligados a la soberanía nacional, una posible invasión extranjera o cualquier aspecto que nazca de teorías fantasiosas, los encargados de la vocería estatal estuvieron ausentes.

La cofradía estaba aterrorizada desde que supieron que una aeronave militar con matrícula estadounidense se encontraba en el aeropuerto de Toluca, Estado de México

Consumidos por la presión de las interpretaciones populares, prefirieron permanecen atrincherados en sus cajas de cristal tronándose los dedos porque no resisten la fuerza de la realidad.

El mutismo generado por el desconcierto y la falta de contenidos que compete difundir a la Presidencia de la República, fueron el origen de que se les fuera el habla y el sentido común para anunciar lo que estaba sucediendo.

Con esa ausencia de políticas informativas, no solamente generaron o produjeron desconcierto, sino que sembraron recelo y desconfianza entre la población.

Intimidados porque carecían de una explicación clara y contundente respecto a los motivos de la presencia de la nave aérea, se vieron arrollados porque ninguna dependencia oficial estaba cierta de las causas y los efectos derivados del aterrizaje.

Al sobresalto y el asombro, le siguieron suposiciones y especulaciones, pero nada que estuviera apegado a la verdad.

El silencio es la ausencia y la abstención de hablar o la omisión de un tema, justamente lo que se originó en las esferas de la comunicación presidencial.

Dominados por el pánico, los estrategas y comunicólogos expertos en la manipulación de los youtubers que con centavos tienen el control de quienes están acostumbrados a leer las preguntas escritas que les dan, no supieron reaccionar oportunamente.

Y no estaban a la mano quienes, atados al interés económico, para esparcir y difundir lo que se les ordena, sólo sirven para demostrar que son mercenarios.

Demostración clara y contundente que sirve para exhibir que los recursos derramados irracionalmente entre los corifeos se van a la basura.

Más que asombroso, fue alarmante el mutismo generado en el círculo de quienes están acostumbrados al servilismo de aquellos que hacen de la ridiculez una política gubernamental de comunicación.

Aquí no había un silencio prudente, ni inteligente, imperaba una situación crítica en la que floreció el desconocimiento de hechos registrados a los que inexplicablemente no se tenía acceso.

Desde que en las redes sociales los usuarios reportaron que una aeronave militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, surgió el desconcierto oficial.

Horas después se dijo que la presencia de la aeronave militar estadounidense, el avión Hércules C-130, “obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”.

Y que, de acuerdo con la autoridad, estas operaciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral.

Mas no era así porque tanto el Congreso de la Unión como el Gabinete Presidencial surgieron las contradicciones.

Bueno hasta el momento existen las versiones encontradas y contrapuestas que fortalecen la opacidad y alejan la transparencia de cuál es la realidad.

Lo cierto y evidente, es que los voceros oficiales hicieron gala de la ineptitud y falta de profesionalismo para manejar eventos críticos que suceden en las más altas esferas del poder.

Así de claro.

HISTORIAS

En la galería de los Hombres Ilustres figura ya el nombre de Francisco Garduño (un funcionario ejemplar, según definición de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública), quien fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo, dependiente de la SEP. En un pasado no muy lejano, Garduño fue director del Instituto Nacional de Migración cuando en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo un incendio que dejó 40 muertos y 20 heridos.

Brillante suceso para trascender como un servidor público ejemplar… Adriana Padilla Mendoza, diputada local impulsada por el Partido Verde, dijo adiós al Grupo Parlamentario de los tucanes y no sorprenda que pronto aparezca con chaleco guinda y un catálogo de ideas acordes a la Honestidad Valiente, en donde se tolera todo menos apegarse a la medianía y la transparencia. Aunque no se debe descartar que haga mancuerna con Juan Carlos Hank Krauss (que ha sido regidor en Tijuana), quien también se alejó de los ecologistas… Hermosa conjugación de valores: Chantajes, amenazas, complicidad, conveniencias y más, es lo que deriva de que el Partido del Trabajo y su dirigente Alberto Anaya, junto con Manuel Velasco Coello, el PVEM, negocien posiciones políticas y manejo de recursos para fungir como aliados en la aprobación de la Reforma Electoral.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se ha sentado con ellos para negociar que emitan su voto favorable en la Cámara de Diputados y de Senadores llegado el momento cumbre. Claro está que a cambio de presidencias municipales, candidaturas para una gubernatura y una enorme carretada de billetes, estarán racionalmente en favor de todo lo que les pida la Cuarta Transformación… Enorme burla y coraje que vivió el diputado federal Ignacio Mier Bañuelos, hijo del senador Ignacio Mier Velazco (oriundo de Tecamachalco, Puebla), cuando se hizo viral que a la camioneta en que se transporta le fueron robadas las 4 llantas y la unidad quedó sobre unos tabiques.

Mier Velazco es un político miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional, primo del gobernador Alejandro Armenta Mier y eterno suspirante a ocupar la silla del palacio de gobierno estatal… Parece broma, pero es real. En el estado de Durango la Secretaría de Educación, los docentes, los sindicatos y los profesores reconocen que cada día es menor la población escolar y que incluso se han tenido que eliminar turnos vespertinos. Frente a ese panorama, surgió un llamado a papás y mamás para hacerles saber que se necesitan más niños y más jóvenes para que la entidad se siga transformando. Así que a darle duro… Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, y el embajador Quirino Ordaz aprovecharon la Feria Internacional del Turismo que se celebra en España para engalanar los lujosos palcos del Santiago Bernabéu, para ver jugar al Real Madrid. Porque, aunque usted no lo crea estimado lector(a), es una forma efectiva de promoción emotiva personal, al fin que las tareas oficiales no son tan urgentes.

Pueden esperar en tanto se da la reconciliación de criterios con respecto a la conquista que tuvo lugar hace 5 siglos.