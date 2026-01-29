SILENCIO ROTO
Avión Hercules provoca silencio de los voceros oficiales
Mostraron ineptitud y falta de profesionalismo para manejar eventos críticos que suceden en las más altas esferas del poder * Los villanos de la política y más cosas peores: Francisco Garduño, Adriana Padilla Mendoza, Alberto Anaya, Manuel Velasco Coello, Ignacio Mier Bañuelos, Josefina Rodríguez Zamora, Quirino Ordaz…
EMMA ESPÍNDOLA
Con el aterrizaje de un avión Hércules, vino el despegue de la tensión y la indecisión.
Un nerviosismo y tirantez diplomática, que se agudizó por el nerviosismo y la impaciencia provocados por el vacío informativo.
Es difícil explicar por qué. Pero apareció un silencio mortal envuelto por la intranquilidad en los círculos gubernamentales y sociales, que derivaron en zozobra.
Inexplicablemente los ejércitos de comunicadores gubernamentales enmudecieron.
Hasta los paleros y mercenarios al servicio del Gobierno de México perdieron el habla y generaron una ansiedad, una preocupación que dio margen a la especulación, la angustia y el temor.
Ante las versiones de acontecimientos que están ligados a la soberanía nacional, una posible invasión extranjera o cualquier aspecto que nazca de teorías fantasiosas, los encargados de la vocería estatal estuvieron ausentes.
La cofradía estaba aterrorizada desde que supieron que una aeronave militar con matrícula estadounidense se encontraba en el aeropuerto de Toluca, Estado de México
Consumidos por la presión de las interpretaciones populares, prefirieron permanecen atrincherados en sus cajas de cristal tronándose los dedos porque no resisten la fuerza de la realidad.
El mutismo generado por el desconcierto y la falta de contenidos que compete difundir a la Presidencia de la República, fueron el origen de que se les fuera el habla y el sentido común para anunciar lo que estaba sucediendo.
Con esa ausencia de políticas informativas, no solamente generaron o produjeron desconcierto, sino que sembraron recelo y desconfianza entre la población.
Intimidados porque carecían de una explicación clara y contundente respecto a los motivos de la presencia de la nave aérea, se vieron arrollados porque ninguna dependencia oficial estaba cierta de las causas y los efectos derivados del aterrizaje.
Al sobresalto y el asombro, le siguieron suposiciones y especulaciones, pero nada que estuviera apegado a la verdad.
El silencio es la ausencia y la abstención de hablar o la omisión de un tema, justamente lo que se originó en las esferas de la comunicación presidencial.
Dominados por el pánico, los estrategas y comunicólogos expertos en la manipulación de los youtubers que con centavos tienen el control de quienes están acostumbrados a leer las preguntas escritas que les dan, no supieron reaccionar oportunamente.
Y no estaban a la mano quienes, atados al interés económico, para esparcir y difundir lo que se les ordena, sólo sirven para demostrar que son mercenarios.
Demostración clara y contundente que sirve para exhibir que los recursos derramados irracionalmente entre los corifeos se van a la basura.
Más que asombroso, fue alarmante el mutismo generado en el círculo de quienes están acostumbrados al servilismo de aquellos que hacen de la ridiculez una política gubernamental de comunicación.
Aquí no había un silencio prudente, ni inteligente, imperaba una situación crítica en la que floreció el desconocimiento de hechos registrados a los que inexplicablemente no se tenía acceso.
Desde que en las redes sociales los usuarios reportaron que una aeronave militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, surgió el desconcierto oficial.
Horas después se dijo que la presencia de la aeronave militar estadounidense, el avión Hércules C-130, “obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”.
Y que, de acuerdo con la autoridad, estas operaciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral.
Mas no era así porque tanto el Congreso de la Unión como el Gabinete Presidencial surgieron las contradicciones.
Bueno hasta el momento existen las versiones encontradas y contrapuestas que fortalecen la opacidad y alejan la transparencia de cuál es la realidad.
Lo cierto y evidente, es que los voceros oficiales hicieron gala de la ineptitud y falta de profesionalismo para manejar eventos críticos que suceden en las más altas esferas del poder.
Así de claro.
HISTORIAS
En la galería de los Hombres Ilustres figura ya el nombre de Francisco Garduño (un funcionario ejemplar, según definición de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública), quien fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo, dependiente de la SEP. En un pasado no muy lejano, Garduño fue director del Instituto Nacional de Migración cuando en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo un incendio que dejó 40 muertos y 20 heridos.
Brillante suceso para trascender como un servidor público ejemplar… Adriana Padilla Mendoza, diputada local impulsada por el Partido Verde, dijo adiós al Grupo Parlamentario de los tucanes y no sorprenda que pronto aparezca con chaleco guinda y un catálogo de ideas acordes a la Honestidad Valiente, en donde se tolera todo menos apegarse a la medianía y la transparencia. Aunque no se debe descartar que haga mancuerna con Juan Carlos Hank Krauss (que ha sido regidor en Tijuana), quien también se alejó de los ecologistas… Hermosa conjugación de valores: Chantajes, amenazas, complicidad, conveniencias y más, es lo que deriva de que el Partido del Trabajo y su dirigente Alberto Anaya, junto con Manuel Velasco Coello, el PVEM, negocien posiciones políticas y manejo de recursos para fungir como aliados en la aprobación de la Reforma Electoral.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se ha sentado con ellos para negociar que emitan su voto favorable en la Cámara de Diputados y de Senadores llegado el momento cumbre. Claro está que a cambio de presidencias municipales, candidaturas para una gubernatura y una enorme carretada de billetes, estarán racionalmente en favor de todo lo que les pida la Cuarta Transformación… Enorme burla y coraje que vivió el diputado federal Ignacio Mier Bañuelos, hijo del senador Ignacio Mier Velazco (oriundo de Tecamachalco, Puebla), cuando se hizo viral que a la camioneta en que se transporta le fueron robadas las 4 llantas y la unidad quedó sobre unos tabiques.
Mier Velazco es un político miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional, primo del gobernador Alejandro Armenta Mier y eterno suspirante a ocupar la silla del palacio de gobierno estatal… Parece broma, pero es real. En el estado de Durango la Secretaría de Educación, los docentes, los sindicatos y los profesores reconocen que cada día es menor la población escolar y que incluso se han tenido que eliminar turnos vespertinos. Frente a ese panorama, surgió un llamado a papás y mamás para hacerles saber que se necesitan más niños y más jóvenes para que la entidad se siga transformando. Así que a darle duro… Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, y el embajador Quirino Ordaz aprovecharon la Feria Internacional del Turismo que se celebra en España para engalanar los lujosos palcos del Santiago Bernabéu, para ver jugar al Real Madrid. Porque, aunque usted no lo crea estimado lector(a), es una forma efectiva de promoción emotiva personal, al fin que las tareas oficiales no son tan urgentes.
Pueden esperar en tanto se da la reconciliación de criterios con respecto a la conquista que tuvo lugar hace 5 siglos.
SILENCIO ROTO
Genera incertidumbre la Reforma Electoral
Es una prioridad garantizar la autonomía y la independencia del INE * Los villanos del mundo de la política y cosas peores: Epigmenio Ibarra, José Alberto Abud Flores, Layda Sansores, Sandra Cuevas, Adriana Marín, Alejandro Armenta Mier…
EMMA ESPÍNDOLA
El panorama de la Reforma Electoral está demacrado.
La flaqueza obedece a la desconfianza, el sectarismo y decisiones con las que se marginan, ignoran y desechan opiniones ajenas al régimen.
Priva un espíritu en el que sobresalen los tintes de un totalitarismo y la imposición de criterios que buscan la imposición y el sometimiento.
Desde su origen, imperó la sombra de la incertidumbre y el espíritu del dominio oficialista para ignorar la posibilidad de que se incluyan observaciones y aportaciones que enriquezcan el proyecto.
Falta poco tiempo para que la Reforma Electoral, conducida por una Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez, concrete lo que especialistas y voces discordantes resumen como opresión gubernamental que doblega un soplo democrático.
Un ejemplo es que 9 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral hayan presentado sugerencias y recomendaciones para enriquecer el propósito, las cuales fueron rechazadas.
Está claro que entre los retos de la Reforma Electoral se incluye fortalecer la autonomía y la independencia del INE, para evitar la incertidumbre jurídica y los vacíos normativos.
Que se debe modernizar la tecnología electoral, combatir el desencanto y la polarización ciudadana, para asegurar la paridad de género y garantizar la transparencia y la confianza en los procesos electorales.
A lo anterior debe sumarse el ajuste de presupuestos y la modernización de mecanismos como el voto en el extranjero o el voto anticipado, buscando un sistema más equitativo y confiable.
Básicamente existe la pretensión de impedir que la autoridad electoral se encuentre doblegada y oprimida por el régimen.
Justo para evitar el ultraje oficialista, entre los retos institucionales se adopta como prioridad garantizar la autonomía y la independencia del INE.
Asegurar que el Instituto Nacional Electoral mantenga su autonomía frente al gobierno y el Congreso, evitando subordinación y asegurando la elección de consejeros imparciales.
Que el financiamiento y los recursos presupuestales para las instituciones electorales puedan operar con eficiencia.
Y que en el marco legal puedan resolverse los vacíos normativos y establecer un marco legal claro y robusto que brinde certeza jurídica a los procesos.
Primordialmente fortalecer la participación y confianza ciudadana, desechar el desencanto y la polarización, combatir la apatía política para que los ciudadanos confíen en la democracia y participen activamente.
Como también implementar mecanismos efectivos para el voto anticipado y el voto de mexicanos en el extranjero, especialmente para personas con discapacidad.
Así como la innovación tecnológica para hacer realidad un sistema electoral más moderno, autónomo y confiable.
Destacadamente profundizar los avances para garantizar la equidad en la representación política y ajustar los mecanismos de elección de legisladores para lograr una mayor equidad, como la propuesta de listas o la disminución de legisladores.
Tal y como lo sintetiza en un videomensaje publicado en sus redes sociales Kenia López Rabadán, diputada presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien advierte que una reforma que sólo incluya la visión del gobierno deja fuera al 46 por ciento de los mexicanos.
Indica que las modificaciones deben representar todas las visiones y no sólo a quienes votaron por el partido que gobierna actualmente, porque esta reforma representa la oportunidad para dejar una mejor democracia a las nuevas generaciones y desaprovecharla sería una tragedia para México.
No es desechable el llamado de la legisladora al gobierno federal a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político-electoral que está por iniciar, ya que este instrumento legal debe representar a todos los mexicanos y no sólo a aquellos que votaron por la coalición que gobierna actualmente.
Abunda que los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54 por ciento de los votantes mexicanos, por lo que insistió en que debe de representar a las distintas visiones.
Todas las democracias, dijo, son perfectibles y una reforma electoral debe servir para avanzar y no para retroceder.
Destaca que esta discusión es la oportunidad de dejar una mejor democracia para las generaciones que vienen y desaprovecharla sería una tragedia para México.
Frente al horizonte predominante, todavía existe la esperanza de que haya la voluntad para que los demócratas de ayer y censores del ahora, puedan corregir el rumbo.
Quienes se dijeron luchadores sociales y promotores de los sistemas democráticos, deben dejar de lado la postura de haber sido devorados por el sistema para garantizar su estabilidad económica.
Ahí están los retos. Los toman o los dejan.
HISTORIAS
Como resultado de un repudio creciente, Epigmenio Ibarra, quien es un furibundo defensor de un régimen que le otorga créditos y contratos, dio a conocer que abandona X y se inscribirá a la red progresista BlueSky para alejarse de los insultos de que es objeto.
El propagandista oficioso ya debe tener presente que el rechazo se lo ha ganado a pulso… José Alberto Abud Flores fue destituido como rector de la Universidad Autónoma de Campeche. El académico, uno de los principales clientes del Martes del Jaguar, que conduce, dirige y encabeza la gobernadora Layda Sansores, fue detenido por presunta posesión de drogas. Inicialmente se le detuvo bajo la sospecha de que en su automóvil transportaba armas. Finalmente le “descubrieron” estupefacientes que alega le fueron sembrados por elementos policiales… Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, ha sido protagonista de numerosos escándalos en su carrera política. Entre ellos señalamientos que incluyen acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Ella, quien pomposamente aparecía en fotografías con armas de alto poder y crítica despiadada de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ahora difunde videos donde se presenta como defensora y militante de Morena y estruendosamente alaba a la huésped de Palacio Nacional.
Bien dicen que el interés tiene pies… Complaciente y sospecho silencio en el partido que encabeza Luisa María Alcalde y donde manda Andy López Beltrán, respecto a un asunto que debiera serles preocupante y tomar medidas radicales. Resulta que Adriana Marín, vocera de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, enalteció y celebró que el narcotráfico ayude y genere empleos que el sector privado y el Estado no producen. Que públicamente haya resaltado la importancia de bandas criminales para fortalecer la economía nacional, es motivo para que sea sujeta de investigación, a no ser que el Gobierno de la República reconozca sin tapujos el vínculo real la importancia de esa sociedad… Alejandro Armenta Mier, gobernador poblano, no desaprovecha la oportunidad de ser la figura principal en acciones donde su violencia verbal adquiere grandes dimensiones. Lo mismo arrebatar celulares de ciudadanos que lo graban, hasta perseguir comunicadores que le son incómodos. Aquel dócil legislador que junto a Sergio “El Bailador” Gutiérrez Luna (“Gutierritos” le llaman algunos en San Lázaro) cambió una gris presencia por los altercados y las grescas, se empeña en mostrar la prepotencia que traía guardada.
El síndrome del ladrillo no perdona.
SILENCIO ROTO
Sacude y agita la captura de Maduro
AMLO se solidariza con su amigo * Los villanos de la política y cosas peores: Alejandra Ang Hernández, Tren Interoceánico, Rocío Nahle, Alejandro Gertz Manero, Financial Times, Gerardo Fernández Noroña…
EMMA ESPÍNDOLA
Al margen de las causas y consecuencias diplomáticas, la detención de Nicolás Maduro conmocionó a sus seguidores en México.
Entre los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), seguidores y paleros, hubo desconcierto.
Los forjadores de la autollamada 4T se vieron abrumados por el caos. La estructura morenista fue sacudida y cimbrada.
Confundidos y abrumados, al grado de generar comunicados, subirlos a las redes sociales y luego, arrepentidos o regañados, retirarlos sin explicación alguna.
Por ejemplo, el Congreso de la Unión elaboró un documento de solidaridad al expresidente de Venezuela y condena al gobierno norteamericano, que fue desechado y apartado.
Morena, partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) elaboraron un escrito que subieron a redes sociales, pero misteriosamente lo cancelaron.
Producto del nerviosismo, de manera repentina el Senado de la República, encabezado por Adán Augusto López Hernández, frenó la autorización para permitir el ingreso de tropas norteamericanas con fines de adiestramiento.
Mayor preocupación y temor originó que Donald Trump insistiera en señalar que en México hay un narcogobierno.
También llama la atención que se hayan violado leyes que impiden el manejo de recursos del Gobierno de la República para promocionar acciones políticas que contravienen preceptos legales.
Incluso medios de comunicación, como Canal 11, difundieron un llamado “urgente” para convocar a una movilización “por la defensa de la soberanía de Venezuela”.
Arrepentidos, los directivos de la televisora gubernamental recularon y bajaron el anuncio que vulnera los lineamientos que prohíben esas conductas.
Y a gobiernos estatales, como el de Veracruz, que dieron la espalda a las víctimas de la tragedia provocada por el desbordamiento de ríos, se les hacía tarde para mostrar su “solidaridad” con Nicolás Maduro y sus cómplices.
Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso veracruzano, apresuradamente se sumó a la condena enérgica por la intervención militar de Estados Unidos.
Justo esos diputados que olvidaron tener presencia en la desgracia que vivieron los miles de habitantes de las zonas devastadas por las torrenciales lluvias, o que respondieran para auxiliar a los damnificados, ahora buscaron cubrirse de gloria.
Sin duda lo que mayormente llamó la atención fue que el expresidente -que se fue a La Chingada- apareciera desaforadamente para solidarizarse con su amigo.
Ese mismo que anunció marginarse de la política, volvió a invadir los terrenos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para condenar “el prepotente atentado contra Venezuela”.
La reaparición para dar la cara en favor de quien fuera su invitado de lujo en su toma de posesión (aunque no acudió a la Cámara de Diputados), pero estuvo en la celebración de Palacio Nacional, significó una irrupción violenta en terrenos de la Presidenta.
Y a quienes en el pasado posaban junto a Maduro, los que se desvivían por alabarlo, la noticia de su aprehensión por parte del gobierno norteamericano les ocasionó fuertes escalofríos.
El zarandeo estuvo más violento que el producido horas antes por un sismo registrado en San Marcos, Guerrero, con una intensidad de 6.5 grados.
Los efectos del movimiento telúrico, que fue oscilatorio y trepidatorio, se vieron superados por efectos del terremoto que produjeron las acciones de la CIA y las Fuerzas Armadas norteamericanas en Caracas, Venezuela.
En México, sus admiradores despertaron con la boca seca, amarga y con balbuceos al hablar, porque ellos que derraman discursos inicuos, tuvieron que enfrentar una atormentada realidad.
Repentinamente hubo protestas públicas frente a la embajada de los Estados Unidos y pintas para reprobar lo sucedido, pero lo curioso es que los manifestantes no eran venezolanos y sí empleados y militantes de Morena.
Panorama similar se vivió en Monterrey, Nuevo León, donde un venezolano de los que huyeron de su país por la represión, enfrentó a un grupo que protestaba. Ninguno era originario de aquel país.
La conmoción generada por la aprehensión de Nicolás Maduro no sólo exhibió a sus seguidores del gobierno mexicano, sino que generó un espasmo y una convulsión inocultable.
Por algo será.
HISTORIAS
Siguen los alardes y la presunción de actos que pintan claramente la “honestidad” y “honorabilidad” de algunos militantes de Morena. Alejandra Ang Hernández fue retenida por autoridades de la Oficina de Aduanas en Calexico, California.
El motivo es un pequeño detalle: Al cruzar la línea fronteriza le encontraron 20 mil dólares en compartimentos ocultos, cantidad no declarada. Ella es diputada local en Baja California y preside la Comisión de ¡Fiscalización! del Gasto Público… Aunque por hechos relevantes casi ha pasado inadvertido, ya hay un par de denuncias judiciales presentadas por afectados en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Quizá no avancen o sean minimizadas por los involucrados en la construcción de la obra, pero es un evento que no puede quedar en el olvido… Y mientras Rocío Nahle muestra grandes dotes de oportunismo para colgarse de acciones presidenciales, la violencia en Veracruz muestra la realidad.
En un rancho del sur de la entidad se hallaron los cuerpos de cuatro decapitados… No fue Alemania. Finalmente Josefa González-Blanco Ortiz-Mena dejará de ser embajadora en el Reino Unido para ser sustituida por Alejandro Gertz Manero, exfiscal General de la República. Sólo habrá cambio en la escucha de música. En lugar de que se deleite con las obras de Beethoven, tendrá que hacerse experto en The Beatles… Habrá quien diga que no tiene importancia, pero en el año 2025 México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, desplazando a Venezuela, según indica una nota del Financial Times de Reino Unido titulada “México se arriesga a la ira de Trump con los envíos de petróleo a Cuba”. Se estima que el año pasado nuestro país envió a la isla un promedio de 12 mil 284 barriles de crudo por día.
Es decir, 44 por ciento de lo recibido por la isla que gobierna Miguel Díaz-Canel, pero donde Raúl Castro sigue con los hilos en la mano… Ya no vale la pena ni mencionar su nombre, pero quien enfrentaba una vidorria como pordiosero y ahora se da lujos que jamás imaginó, andaba en Italia sufriendo por la detención de Nicolás Maduro, a quien presumía en fotografías que hizo públicas.
Atrás quedaron sus tiempos de indigente para darse un status de millonario, que debe serlo porque de no tener para pagar 6 pesos en un sanitario público, ahora se hospeda en hoteles de lujo y como no lo hacía cuando presumía su condición de limosnero, come manjares que únicamente había visto en las revistas. Ah, y ya come tres veces al día. Esos son los premios que tiene la vida para los mercenarios de la política mexicana.
SILENCIO ROTO
El 2025, año fatídico y amargo para Morena
La eficiencia y la honestidad pregonada se han ido a la basura * Tragedias colectivas, accidentes en obras presumidas como emblemáticas, contrabando de hidrocarburos, políticos asesinados, represión y mordaza a periodistas muestran un adverso panorama en el año que culminó
EMMA ESPÍNDOLA
Políticas públicas y acciones personales en las que están involucradas autoridades y destacados militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es el principal factor.
Las faenas y el comportamiento en los que sobresale la impunidad, la corrupción, el cinismo y los derroches son el principal ingrediente para que el año 2025 sea funesto para ellos.
Tragedias colectivas, accidentes en obras presumidas como emblemáticas, contrabando de hidrocarburos, políticos asesinados, represión y mordaza a periodistas muestran un adverso panorama en el año que culminó.
En el balance anual debe incluirse la cancelación de visas por parte de las autoridades norteamericanas a legisladores, alcaldes, gobernadores y familiares de autoridades estatales municipales y federales.
Destacado rango adquiere el nepotismo ligado a despilfarros, en lo que además de presumirse abundancias que antes no tenían, y que además se liga al tráfico de influencias para enriquecer a un selecto grupo de familiares y amigos.
Lujos y excesos están consignados en videos, fotografías y acciones que resultan impúdicas ante la proclama de una Austeridad Republicana pisoteada.
Presuntamente hay destacados militantes de Morena que permiten que integrantes de su familia se beneficien con el tráfico de influencias y hagan negocios al amparo del poder.
La eficiencia y la honestidad pregonada se han ido a la basura.
Las tesis divulgadas precisan:
“La relación entre Morena y la austeridad se centra en la Austeridad Republicana, un principio clave de la 4T que busca la eficiencia y honestidad en el gasto público, combatiendo la corrupción y el despilfarro, aunque ha sido objeto de debate y críticas por acusaciones de contradicciones entre sus discursos y prácticas, especialmente sobre el uso de recursos y el financiamiento del partido”.
La realidad es insultante: Mansiones, joyas, automóviles, consumo de bebidas y alimentos, viajes, transportación, compras en tiendas exclusivas prohibitivas para el 95 por ciento de la militancia morenista.
En el resumen de lo que el año 2025 significó, el horizonte es infame y muestra las contradicciones de un discurso hueco que se contrapone con las acciones de dirigentes y destacados militantes de un grupo político que exhibe para qué buscaban y querían incrustarse en los más altos círculos del poder.
Personajes como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, Gerardo Fernández Noroña, Pedro Haces, Andy López Beltrán, José Ramón López Beltrán, Gonzalo “Bobby” López Beltrán, Ramiro López Obrador, Miguel Ángel Yunes, Rocío Nahle, Layda Sansores, Paco Ignacio Taibo, Max Arriaga, Rubén Rocha Moya, Alejandro Armenta Mier, Américo Villarreal, Julio Menchaca, Arturo Ávila, Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado entre muchos, engalanan los ejemplos.
Los hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador han estado envueltos en el escándalo por supuestamente beneficiarse con la licitación de obras, al adjudicar contratos a personajes y amigos cercanos.
Que el año 2025 sea adverso, incluye que los políticos de los primeros planos ignoren las teorías y los llamados presidenciales para ser ejemplo de modestia.
Los morenistas han sido polémicos con su actuar y sacudido los cimientos y la estructura de la llamada 4T.
Un renglón destacado lo ocupa Adán Augusto López, cuyo patrimonio, los vínculos incómodos con el llamado Comandante H, La Barredora y la opacidad en el manejo de recursos en la Cámara de Senadores lo privilegian en el centro de los escándalos.
Coordinador de los senadores de Morena y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido protagonista de una serie de hechos que lo han puesto en el ojo del huracán.
Sumada la revelación de ingresos millonarios no declarados. En septiembre pasado, el medio NMás reveló que López Hernández recibió 79 millones de pesos por servicios profesionales, lo cuales omitió de sus declaraciones patrimoniales.
A lo que debe añadirse encabece una nueva polémica al admitir la compra masiva de miles de ejemplares del libro Grandeza, escrito por el expresidente López Obrador.
Por otra parte, a raíz del estruendo ocasionado por Manuel Roberto Farías Laguna (vicealmirante) y su hermano Fernando Farías Laguna (contralmirante), quienes son sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, la Secretaría de Marina enfrenta un vendaval.
Ambos fueron vinculados por la Fiscalía General de la República (FGR) a una red de “huachicol fiscal” (tráfico ilegal de combustible) y lavado de dinero. Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025.
Con el percance del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York y con la tragedia del Tren Interoceánico en cuyas obras está involucrado el actual almirante secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles, la embarcación gubernamental hace agua.
Según versiones periodísticas, Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, involucrado en el escándalo del huachicol fiscal, es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del mandatario estatal.
Durazo Chávez y dos funcionarios de dicha administración estatal estarían ligados con una de las compañías investigadas por la Fiscalía General de la República por el tráfico ilegal de combustibles.
No puede quedar fuera de estos espacios el ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien fue designado por el gobierno de México cónsul en Miami.
En junio, el periodista Jorge González Valdez, director del medio digital Tribuna, fue vinculado a proceso por haber cometido presuntamente los delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.
Hace un par de semanas la gobernadora veracruzana Rocío Nahle acusó a un periodista de terrorismo por trasmitir una noticia en vivo y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, también es ejemplo en la persecución contra periodistas que le son incómodos.
En fin, por lo visto el año 2025 fue desastroso para los que aquí se mencionan y para otros que por espacio no fueron incluidos.
HISTORIAS
A quienes nos favorecen con su atención para informarse con los contenidos de IMPACTO, el agradecimiento. Y desearles desde este espacio que -en la salud, lo familiar, lo económico, lo laboral y en todo lo que esté relacionado con sus vidas- haya prosperidad.
Que el año 2025 sea de abundancia en todo lo positivo y que en las tareas y proyectos personales los acompañe la estrella del crecimiento.
Y, desde luego, que nos permitan seguir presentes en los espacios que destinan para estar vigentes en las tareas informativas.
También aprovechar la oportunidad para hacen un reconocimiento a los directivos, personal de Redacción, administrativo, de Talleres y todos los que conforman el equipo de trabajo de esta publicación por el esfuerzo y la entrega para que esta publicación pueda llegar a nuestros lectores.
