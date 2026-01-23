Gertz Manero, otra raya más al Tigre

Una tras otra los escándalos de Adán Augusto López Hernández * El fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad, la mejor administración de justicia y el combate a la impunidad son una prioridad en la agenda del “segundo piso” de la Cuarta Transformación

MARKOFLOS

Los oprobiosos casos de grandes fortunas de origen dudoso han evidenciado que el gobierno de la transformación está más rayado que un tigre de bengala.

Los casos de Alejandro Gertz Manero y Adán Augusto López Hernández son una muestra ilustrativa de lo que está hecha la 4T.

Aunque la enorme fortuna del exfiscal General de la República, Gertz Manero, era conocida desde hace cinco años, recientemente, después del relevo del fiscal, ocurrido en diciembre de 2025, el periodista independiente Luis Chaparro vuelve a poner el dedo en la llaga al difundir -en su programa radiofónico- referencias de la fortuna “desconocida” del extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) en España.

El caso toma relevancia porque, según revela el periodista colaborador de la revista Proceso, en su gestión como fiscal se acrecentó, a partir de una red de lavado de dinero y actividades que configuran el delito de enriquecimiento ilícito, integrada por 15 operadores, incluidos personajes de la política de primer nivel de la 4T.

Entre otras cosas se mencionan empresas “fantasma”, cuentas en Suiza, millones lavados en Estados Unidos, huachicol, extorsiones y lujos pagados con la impunidad de la FGR.

Una cuenta investigada dio por resultado que 20 millones de dólares, producto de una venta de información al crimen organizado, fueron a parar a las arcas personales de Gertz o de sus patrocinadores y aliados en el gobierno.

Hay que recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso “la Iglesia en manos de Lutero”. Desde 2022, el diario El País había publicado que la fortuna de Alejandro Gertz, revelada por investigaciones periodísticas, incluía extensos bienes raíces y vehículos de lujo, vinculados a su gestión en la UDLA, generando controversia sobre el origen de estos recursos.

La fortuna de Gertz ha sido objeto de controversias y reportajes, revelando un patrimonio considerable, incluyendo inmuebles de lujo en España valorados en millones de euros (unos 113 millones de pesos en 2022), así como propiedades de lujo en Nueva York y París, un amplio patrimonio automotriz de 250 vehículos de lujo vinculados a fondos de la Universidad de las Américas (UDLA), en donde él fue rector.

Por si lo anterior fuera poco, dos aviones para uso privado, adquiridos durante su rectorado en la UDLA.

Aunque Gertz ha defendido su riqueza como heredada, señalamientos de investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y demandas de familiares políticos persisten, según artículos de El País, Univision, Infobae y El Universal.

“El patrimonio del funcionario contempla un piso a su nombre en el barrio de Los Jerónimos, la zona más cara y céntrica de Madrid, y tres triplex (viviendas de tres pisos) en Ibiza, que Gertz Manero controla a través de una compañía inmobiliaria de la que es dueño”

El extitular de la FGR adquirió un departamento en Los Jerónimos por 22 millones de pesos, en el 2013, cuando era rector de la Universidad de las Américas.

La propiedad cuenta con ocho habitaciones y actualmente está valuada en 52 millones de pesos; también tiene otras tres viviendas de tres pisos en Ibiza, con un valor de 68 millones de pesos. Las primeras dos las compró en 2016 por 9 y 13 millones de pesos; la tercera le costó 11 millones de pesos y fue adquirida en 2019, cuando ya era fiscal General de la República.

Además, es dueño de la compañía inmobiliaria Feserinvest, S. L., constituida en 2018 con 22 millones de pesos, por medio de la cual hizo los trámites.

Alejandro Gertz Manero, a través de un portavoz, dijo a El País que todas las propiedades fueron declaradas en México y que no fueron adquiridas con dinero ilegal.

Estos bienes raíces se suman a la vivienda que el fiscal tiene en la Quinta Avenida de Nueva York, otra en Santa Mónica, California; la de París; y la lujosa propiedad donde vive, en Lomas de Chapultepec.

PÉSIMOS RESULTADOS EN LA FGR

Rotundo fracaso de la primera Fiscalía General de la República. En 2019, a partir de que fue designado como primer fiscal, Gertz Manero mostró una fiscalía opaca, ineficiente, subordinada a la persecución política y a asuntos familiares personales, en lugar de la investigación de los escándalos de corrupción, del crimen y la delincuencia organizada, así como delitos del orden federal.

Durante la gestión de Alejandro Gertz los resultados fueron catastróficos. Entre los escándalos en los que se vio envuelto Gertz, estuvieron la intervención de la FGR para traer de regreso al general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por diversos delitos, ya en México no se supo más; la polémica por su actuación anómala opaca y demagógica en el caso del Rancho Izaguirre; desprecio y falta de voluntad política para coordinarse con las fiscalías estatales.

PERSECUCIONES POLÍTICAS

Los casos más relevantes operados por la FGR se caracterizaron por tratarse de burdas “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.

El más sonado, el de sus familiares, Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del exfiscal, a quienes el “Abogado de la Nación” metió a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.

Pero hay más casos de persecución política: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, vulneraron el “debido proceso” y atentaron contra el principio de “presunción de inocencia” y admitieron la presentación de “pruebas ilícitas”.

Célebre y emblemático el caso de Emilio Lozoya Austin, operado en forma escandalosa y con clara “consigna política”. Desde el principio, con su pretendido estatus de “testigo colaborador”, estuvo lleno de privilegios, contradicciones e intereses políticos.

SU RELEVO POR UNA FGR EFICAZ

Su gran fortuna, colección de autos de superlujo y hasta su helicóptero personal pasan a segundo término ante su deficiente gestión.

El relevo en la FGR no sólo fue el primer cambio en el equipo de trabajo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser la pauta para contar con una FGR eficaz, al mando ahora de la experimentada Ernestina Godoy Ramos. Sería la punta de lanza para una mejora radical a todo el sistema de administración de justicia y del sistema penal acusatorio.

Pese a los escándalos y pruebas públicas que pesan sobre algunos personajes de primer nivel de la 4T, la impunidad y el cinismo imperan. Por el contrario, se premia a los ineficientes y corruptos.

Volviendo al tema Gertz Manero, se alista su presentación como próximo embajador de México en el Reino Unido.

ADÁN AUGUSTO NO CANTA MAL LAS RANCHERAS

En el caso de Adán Augusto López Hernández, se da por descontado que el senador tabasqueño dejaría su escaño y la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara Alta para asumir una misión diplomática en Europa.

El periodista Mario Maldonado señala que el legislador apunta a dos destinos específicos: Lisboa, Portugal, y París, Francia.

En medio de lo anterior, una serie de eventos ha evidenciado un señalado distanciamiento entre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el líder morenista en el Senado.

Se mencionan los siguientes sucesos: La atropellada recepción a García Harfuch en su comparecencia ante la Cámara Alta, la forzada foto entre ambos personajes en dicho evento.

Se habla de que el titular de la SSPC filtraría información a los medios, que implicó a López Hernández en el contrabando de combustible de la estructura delictiva de Hernán Bermúdez, conocida como La Barredora, y la aprehensión de varios excolaboradores del exgobernador de Tabasco.

Lo antes mencionado no deja de ser especulaciones, pero lo real es que son episodios del juego de vencidas, todo con tal de impedir la llegada de Omar García Harfuch a la nominación morenista en 2030.

Es de resaltar que García Harfuch es un funcionario de resultados, su trayectoria profesional así lo avala. El titular de la SSPC no inventa delitos y desmiente las presuntas filtraciones.

El primero en hacer públicas las acusaciones contra La Barredora fue el secretario de la Defensa Nacional.

Ante este panorama, en el relevo de Gertz y el nombramiento de Ernestina Godoy se mandaron señales muy alentadoras y positivas para la mayor coordinación entre la FGR y la SSPC.

Y es que Ernestina Godoy designó como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a César Oliveros Aparicio y como responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a Héctor Elizalde Mora, ambos fueron colaboradores de García Harfuch.

El fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad, la mejor administración de justicia y el combate a la impunidad son una prioridad en la agenda del “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, no se ve claro si en los casos más emblemáticos se aplicará la ley, aun tratándose de los más influyentes y pesados personajes de la 4T -como los que aparecen en la presunta lista de 15 distinguidos morenistas-, que estaría reclamando el Tío Sam y su exigencia de que el gobierno mexicano se los entregue.

Así como no puede haber un pueblo pobre con gobierno de ricos, también no puede haber justicia para el pueblo con gobernantes impunes.

El buen juez por su casa empieza. Recuerde, Señora Presidenta, “La patria es primero”.