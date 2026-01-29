PULPO POLÍTICO
¿En la mesa o en el menú?
Debemos actuar juntas, advierte el primer ministro de Canadá * ¿Nuevo orden económico mundial? * La Primera Presidenta resta importancia a las diferencias expresadas en Davos y rechaza calificarlas como un enfrentamiento directo
MARCO ANTONIO FLORES***
¿Es posible separar el marco geopolítico (territorial) del marco geoeconómico mundial? ¿Cuál será el papel de México y Canadá en el “nuevo orden mundial”?
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitó China, unos dias antes de acudir al Foro de Davos. Esa visita del premier Carney marcaría pragmáticamente la ruptura del orden económico mundial.
Ese inédito suceso -la primera de un jefe de Estado después de 10 años- causó sorpresa en Washington que -uno de sus dos principales socios en el tratado comercial de Norteamérica, el más grande del mundo- realizara esa visita.
Recordemos que México y Canadá tienen el 85% y 76% de sus exportaciones, respectivamente, hacia Estados Unidos. Después de entrevistarse con el presidente de China, Xi Jinping, los medios de prensa de Beijing pidieron al premier canadiense que establezca una política exterior independiente de Estados Unidos, lo que denominan “una autonomía estratégica”.
Sería posible que las grandes potencias Estados Unidos y China renuncien a la geopolítica territorial por áreas de influencia.
La audaz visita a China implica un desafío directo a Estados Unidos, el propio Carney dejó claro que su presencia en el país asiático fue una respuesta directa a la transformación del panorama comercial y político que está suponiendo la segunda presidencia de Donald Trump, quien ha impuesto elevados aranceles a Canadá, pese a ser su principal socio económico (China es el segundo).
La visita supone un giro inesperado en las relaciones comerciales entre Beijing y Ottawa después de dos años intercambiándose golpes, incluidos los aranceles, que Canadá, a instancias de Washington, impuso a China en agosto de 2024, gravando un 100% a los vehículos eléctricos chinos y un 25% al acero y aluminio.
El Foro Económico Mundial de Davos 2026 se salió de su esquema tradicional en el que todos los países asistentes (políticos y empresarios) coincidían.
Las potencias daban la pauta, se ponían de acuerdo, los discursos del Foro sonaban como un coro repetitivo. Cada año lo mismo: Globalización, libre comercio, sustentabilidad. Sin embargo, este año Trump y Mark Cartney hicieron una gran diferencia. La presencia del presidente de Estados Unidos causó expectativa y se pensó que daría la línea del nuevo orden económico mundial.
No olvidar que venía de sus últimas amenazas: Invadir Groenlandia e imponer aranceles a los países europeos que no lo apoyaran.
Al final reculó, no sorprendió su “vuelta en U” -como se esperaba-, da marcha atrás con esos dos anuncios y habla de dialogar con Dinamarca y redoblar apoyo a Groenlandia.
Lo innovador, sorprendente, explosivo y contundente fue el discurso del primer ministro de Canadá, Carney, quien fue gobernador de los bancos centrales de Canadá y el Reino Unido.
La prensa de todo el mundo da más difusión a las palabras de Mark que a las declaraciones del propio Donald Trump.
El discurso fue descrito como un momento histórico que marcó un “antes y un después” en la conversación geopolítica de Davos.
Los elementos fundamentales que plantea son: Ruptura del orden mundial; advertencia a las potencias medias, en donde destaca su frase: “Debemos actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”; lanza una crítica a la integración económica al sostener que las cadenas de suministro se están utilizando como vulnerabilidades y la infraestructura financiera como herramienta de coacción; y plantea el “tercer camino”: Insta a las naciones intermedias a crear un nuevo modelo alternativo y no subordinarse a la lógica de poder de un hegemón.
EL GRAN DISCURSO DE CARNEY
Las palabras de Mark cimbraron y despertaron al máximo el Foro Económico Mundial de Davos.
Los puntos clave de su intervención son los siguientes:
Fin del orden global actual.- Afirma que no estamos viviendo una simple transición, sino una ruptura total del orden global que ha regido durante décadas.
Advierte que el sistema actual ya no ofrece previsibilidad ni protección, especialmente para las naciones que no son superpotencias.
Llamado a países intermedios.- Hace un llamado a los países de “tamaño intermedio” o potencias medias (mencionando ejemplos como Canadá y México) para que dejen de ser espectadores.
Su frase más recordada del foro fue “Debemos actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.
Coacción de las potencias.- Denuncia que las grandes potencias están utilizando la infraestructura financiera y las cadenas de suministro como armas de coacción y vulnerabilidades explotables.
Sostiene que no se puede mantener la “mentira del beneficio mutuo” cuando ésta se convierte en una fuente de subordinación para los países más pequeños.
Autonomía y autoprotección.- Advierte que los países que no desarrollen su propia autonomía no podrán protegerse de los “depredadores” globales, ya que en el nuevo escenario nadie vendrá a rescatarlos si no se defienden ellos mismos.
En este contexto, Carney, el primer ministro de Canadá, pronuncia en Davos un discurso que sorprendió y tuvo eco en todo el mundo.
Primero porque plantea que no estamos viviendo una transición, sino una ruptura del orden internacional.
Las grandes potencias ya no se sienten obligadas a obedecer normas ni a respetar alianzas o instituciones, dejando al resto del mundo a merced de su voluntad.
Propone como una solución: Los países como Canadá no deben sentirse impotentes y hace un llamado a la acción, al invitar a las “potencias intermedias” del mundo a reconocer esta realidad y trabajar unidos en alianzas flexibles y prácticas.
En segundo punto, el discurso tiene un ingrediente de resentimiento. Se trata del dolor por la dignidad herida y la confianza traicionada de Canadá, un país que se creía un gran aliado, socio y amigo de Estados Unidos, pero que ha visto cómo ha desconocido la amistad, le hace la guerra comercial y amenaza con anexar su territorio.
Afirma que “las grandes potencias han comenzado a usar la integración económica como arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades a ser aprovechadas en su beneficio”.
Remata con una frase contundente: “Uno no puede vivir en la mentira de que la integración económica beneficia a todos cuando ésta se vuelve la fuente de tu subordinación”. Concluye así Mark: “Cuando las reglas ya no protegen, uno se debe proteger a sí mismo”.
EN CONCRETO
En síntesis, el discurso tiene tres partes y muy bien descritas.
La primera es “reconocer la nueva realidad” y “enfrentar al mundo con los ojos abiertos, tal como es, no esperando que sea como deseamos”.
La segunda es “construir coaliciones que trabajen de tema en tema, con socios que compartan intereses para actuar juntos”.
Advierte que las potencias intermedias tienen que trabajar unidas, porque “si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.
La tercera parte es fortalecerse en lo interno, porque en un mundo sin reglas, adaptarse no es suficiente.
Cierra su discurso con una idea potente: “La nostalgia no es una estrategia, pero a partir de esta ruptura, sí podemos construir algo mejor, más grande, más fuerte y más justo”. Con ello, apela a una esperanza realista y basada en la confianza en lo que cada país puede hacer por sí mismo, no en lo que una superpotencia hará por ellos.
Algunos editoriales internacionales, como el DW de Alemania, señalan que el gobierno de México tiene muy claro lo que tendría que hacer para no mostrar flancos débiles ante Estados Unidos.
A la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (administrar el conflicto con Trump y controlar la narrativa ante el público nacional) le vendría bien aprender de la estrategia de “cabeza fría” de Carney, que contiene ideas, principios y acciones concretas de fortalecimiento interno y liderazgo internacional.
SHEINBAUM DEFIENDE T-MEC ANTE DESACUERDO EU-CANADÁ
La Primera Mandataria afirma que su gobierno trabajará para que no se rompa el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras el intercambio de declaraciones entre Donald Trump y Mark Carney, durante el Foro Económico Mundial de Davos.
“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa (el acuerdo). Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial”, añade.
Sheinbaum Pardo resta importancia a las diferencias expresadas en Davos y rechaza calificarlas como un enfrentamiento directo.
“Yo no lo llamaría un choque de discurso, sino sencillamente son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, agrega.
Explica que su gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con ambos países, aunque reconoció que aún no ha conversado recientemente con el primer ministro canadiense.
“Vamos a trabajar, no he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y por supuesto con el presidente Trump, todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”, expresa la titular del Poder Ejecutivo.
Detalló que México mantiene una agenda activa de trabajo con Washington en materia comercial y de seguridad.
Señala que ya hay equipos mexicanos en Estados Unidos dando seguimiento a los acuerdos bilaterales.
“En este momento está un equipo de trabajo para darle seguimiento al acuerdo o al entendimiento de seguridad que está coordinado por el subsecretario Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, expone Sheinbaum.
“Hay un grupo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República que se encuentra en este momento con sus homólogos (…) en Estados Unidos, en Washington también”, añade.
Las declaraciones de la Primera Presidenta se dan luego de que Trump expresara su desagrado con el discurso de Carney, quien advirtió de que el “viejo orden mundial” basado en normas ya no existe, ni volverá a existir, por las luchas entre las grandes potencias mundiales.
Donald dice que el líder canadiense “no fue muy agradecido”, pese a recibir muchas cosas gratis.
México ha insistido en que la continuidad y estabilidad del T-MEC es clave para la integración económica regional, la atracción de inversiones y el crecimiento de los tres países de América del Norte
Todo lo demás -las frases nacionalistas vacías, la invocación repetitiva de principios- se revelará tarde o temprano como la máscara de la soberanía que ocultó el rostro de la subordinación.
Pronto sabremos si México tiene posibilidad de quitarse ese sello de subordinación, o es posible que participe en una coalición de países intermedios para enfrentar a nuestro poderoso vecino y socio comercial.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Gertz Manero, otra raya más al Tigre
Una tras otra los escándalos de Adán Augusto López Hernández * El fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad, la mejor administración de justicia y el combate a la impunidad son una prioridad en la agenda del “segundo piso” de la Cuarta Transformación
MARKOFLOS
Los oprobiosos casos de grandes fortunas de origen dudoso han evidenciado que el gobierno de la transformación está más rayado que un tigre de bengala.
Los casos de Alejandro Gertz Manero y Adán Augusto López Hernández son una muestra ilustrativa de lo que está hecha la 4T.
Aunque la enorme fortuna del exfiscal General de la República, Gertz Manero, era conocida desde hace cinco años, recientemente, después del relevo del fiscal, ocurrido en diciembre de 2025, el periodista independiente Luis Chaparro vuelve a poner el dedo en la llaga al difundir -en su programa radiofónico- referencias de la fortuna “desconocida” del extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) en España.
El caso toma relevancia porque, según revela el periodista colaborador de la revista Proceso, en su gestión como fiscal se acrecentó, a partir de una red de lavado de dinero y actividades que configuran el delito de enriquecimiento ilícito, integrada por 15 operadores, incluidos personajes de la política de primer nivel de la 4T.
Entre otras cosas se mencionan empresas “fantasma”, cuentas en Suiza, millones lavados en Estados Unidos, huachicol, extorsiones y lujos pagados con la impunidad de la FGR.
Una cuenta investigada dio por resultado que 20 millones de dólares, producto de una venta de información al crimen organizado, fueron a parar a las arcas personales de Gertz o de sus patrocinadores y aliados en el gobierno.
Hay que recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso “la Iglesia en manos de Lutero”. Desde 2022, el diario El País había publicado que la fortuna de Alejandro Gertz, revelada por investigaciones periodísticas, incluía extensos bienes raíces y vehículos de lujo, vinculados a su gestión en la UDLA, generando controversia sobre el origen de estos recursos.
La fortuna de Gertz ha sido objeto de controversias y reportajes, revelando un patrimonio considerable, incluyendo inmuebles de lujo en España valorados en millones de euros (unos 113 millones de pesos en 2022), así como propiedades de lujo en Nueva York y París, un amplio patrimonio automotriz de 250 vehículos de lujo vinculados a fondos de la Universidad de las Américas (UDLA), en donde él fue rector.
Por si lo anterior fuera poco, dos aviones para uso privado, adquiridos durante su rectorado en la UDLA.
Aunque Gertz ha defendido su riqueza como heredada, señalamientos de investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y demandas de familiares políticos persisten, según artículos de El País, Univision, Infobae y El Universal.
“El patrimonio del funcionario contempla un piso a su nombre en el barrio de Los Jerónimos, la zona más cara y céntrica de Madrid, y tres triplex (viviendas de tres pisos) en Ibiza, que Gertz Manero controla a través de una compañía inmobiliaria de la que es dueño”
El extitular de la FGR adquirió un departamento en Los Jerónimos por 22 millones de pesos, en el 2013, cuando era rector de la Universidad de las Américas.
La propiedad cuenta con ocho habitaciones y actualmente está valuada en 52 millones de pesos; también tiene otras tres viviendas de tres pisos en Ibiza, con un valor de 68 millones de pesos. Las primeras dos las compró en 2016 por 9 y 13 millones de pesos; la tercera le costó 11 millones de pesos y fue adquirida en 2019, cuando ya era fiscal General de la República.
Además, es dueño de la compañía inmobiliaria Feserinvest, S. L., constituida en 2018 con 22 millones de pesos, por medio de la cual hizo los trámites.
Alejandro Gertz Manero, a través de un portavoz, dijo a El País que todas las propiedades fueron declaradas en México y que no fueron adquiridas con dinero ilegal.
Estos bienes raíces se suman a la vivienda que el fiscal tiene en la Quinta Avenida de Nueva York, otra en Santa Mónica, California; la de París; y la lujosa propiedad donde vive, en Lomas de Chapultepec.
PÉSIMOS RESULTADOS EN LA FGR
Rotundo fracaso de la primera Fiscalía General de la República. En 2019, a partir de que fue designado como primer fiscal, Gertz Manero mostró una fiscalía opaca, ineficiente, subordinada a la persecución política y a asuntos familiares personales, en lugar de la investigación de los escándalos de corrupción, del crimen y la delincuencia organizada, así como delitos del orden federal.
Durante la gestión de Alejandro Gertz los resultados fueron catastróficos. Entre los escándalos en los que se vio envuelto Gertz, estuvieron la intervención de la FGR para traer de regreso al general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por diversos delitos, ya en México no se supo más; la polémica por su actuación anómala opaca y demagógica en el caso del Rancho Izaguirre; desprecio y falta de voluntad política para coordinarse con las fiscalías estatales.
PERSECUCIONES POLÍTICAS
Los casos más relevantes operados por la FGR se caracterizaron por tratarse de burdas “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.
El más sonado, el de sus familiares, Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del exfiscal, a quienes el “Abogado de la Nación” metió a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.
Pero hay más casos de persecución política: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, vulneraron el “debido proceso” y atentaron contra el principio de “presunción de inocencia” y admitieron la presentación de “pruebas ilícitas”.
Célebre y emblemático el caso de Emilio Lozoya Austin, operado en forma escandalosa y con clara “consigna política”. Desde el principio, con su pretendido estatus de “testigo colaborador”, estuvo lleno de privilegios, contradicciones e intereses políticos.
SU RELEVO POR UNA FGR EFICAZ
Su gran fortuna, colección de autos de superlujo y hasta su helicóptero personal pasan a segundo término ante su deficiente gestión.
El relevo en la FGR no sólo fue el primer cambio en el equipo de trabajo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser la pauta para contar con una FGR eficaz, al mando ahora de la experimentada Ernestina Godoy Ramos. Sería la punta de lanza para una mejora radical a todo el sistema de administración de justicia y del sistema penal acusatorio.
Pese a los escándalos y pruebas públicas que pesan sobre algunos personajes de primer nivel de la 4T, la impunidad y el cinismo imperan. Por el contrario, se premia a los ineficientes y corruptos.
Volviendo al tema Gertz Manero, se alista su presentación como próximo embajador de México en el Reino Unido.
ADÁN AUGUSTO NO CANTA MAL LAS RANCHERAS
En el caso de Adán Augusto López Hernández, se da por descontado que el senador tabasqueño dejaría su escaño y la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara Alta para asumir una misión diplomática en Europa.
El periodista Mario Maldonado señala que el legislador apunta a dos destinos específicos: Lisboa, Portugal, y París, Francia.
En medio de lo anterior, una serie de eventos ha evidenciado un señalado distanciamiento entre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el líder morenista en el Senado.
Se mencionan los siguientes sucesos: La atropellada recepción a García Harfuch en su comparecencia ante la Cámara Alta, la forzada foto entre ambos personajes en dicho evento.
Se habla de que el titular de la SSPC filtraría información a los medios, que implicó a López Hernández en el contrabando de combustible de la estructura delictiva de Hernán Bermúdez, conocida como La Barredora, y la aprehensión de varios excolaboradores del exgobernador de Tabasco.
Lo antes mencionado no deja de ser especulaciones, pero lo real es que son episodios del juego de vencidas, todo con tal de impedir la llegada de Omar García Harfuch a la nominación morenista en 2030.
Es de resaltar que García Harfuch es un funcionario de resultados, su trayectoria profesional así lo avala. El titular de la SSPC no inventa delitos y desmiente las presuntas filtraciones.
El primero en hacer públicas las acusaciones contra La Barredora fue el secretario de la Defensa Nacional.
Ante este panorama, en el relevo de Gertz y el nombramiento de Ernestina Godoy se mandaron señales muy alentadoras y positivas para la mayor coordinación entre la FGR y la SSPC.
Y es que Ernestina Godoy designó como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a César Oliveros Aparicio y como responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a Héctor Elizalde Mora, ambos fueron colaboradores de García Harfuch.
El fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad, la mejor administración de justicia y el combate a la impunidad son una prioridad en la agenda del “segundo piso” de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, no se ve claro si en los casos más emblemáticos se aplicará la ley, aun tratándose de los más influyentes y pesados personajes de la 4T -como los que aparecen en la presunta lista de 15 distinguidos morenistas-, que estaría reclamando el Tío Sam y su exigencia de que el gobierno mexicano se los entregue.
Así como no puede haber un pueblo pobre con gobierno de ricos, también no puede haber justicia para el pueblo con gobernantes impunes.
El buen juez por su casa empieza. Recuerde, Señora Presidenta, “La patria es primero”.
PULPO POLÍTICO
Reforma electoral, la tormenta que viene
El último clavo a la democracia * Morena se enfrenta no sólo a la oposición, sino también a sus partidos aliados, PVEM y PT
MARCO ANTONIO FLORES***
Desde junio de 2025 lo habíamos advertido en esta su revista política IMPACTO. Los últimos bastiones de nuestro régimen democrático constitucional, el INE y el TEPJF, ya se encontraban moribundos y la inminente e innecesaria reforma electoral será “el último clavo” de su sepultura.
A partir de 2024, cuando el INE y el TEPJF otorgaron la mayoría calificada al partido en el poder, inició la debacle. El proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador (al estilo chavista venezolano), de concentrar el poder, se empezó a concretar.
Nulificaron los contrapesos del Poder Ejecutivo con la desaparición de los organismos constitucionales autónomos. Gobiernan 24 entidades federativas, los Poderes Legislativo y Judicial están controlados y cooptados por el Ejecutivo.
Ahora, con la reforma electoral, se dará la “puntilla” a los cimientos y estructura de la plataforma democrática-electoral que nos llevó décadas construir.
Y como dijera el clásico “Y nadie hace nada”. La oposición política está acotada, las fuerzas políticas divididas y desorientadas. A los factores reales de poder no les afecta, sino todo lo contrario: El Ejército, con más poder y concesiones que nunca; los grandes empresarios son intocables y con más ganancias que en el neoliberalismo; la Iglesia a veces tiene voz, pero no pesa en la balanza del poder.
La mayoría electoral (los más pobres y con menores niveles educativos) está asegurada y satisfecha con las dádivas en que han convertido los programas sociales, además esa mayoría cree la narrativa y las promesas de que vivimos una “transformación” y que pronto saldrán de la pobreza.
Las condiciones están dadas para convertirse en la “tormenta perfecta”. La próxima negociación del T-MEC y el más bajo crecimiento económico en 40 años son los ingredientes que convierten la reforma electoral de un asunto político en uno también económico.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado la necesidad de reducir el costo de las elecciones, el financiamiento público que se entrega anualmente a los partidos y el tamaño del Poder Legislativo.
La Comisión Presidencial de la Reforma Electoral afina la propuesta que será enviada al Congreso en la primera semana de febrero.
Es cierto que los costos del sistema político electoral son altos, pero los costos políticos e incluso económicos pueden ser exponencialmente más costosos.
En 2026, el presupuesto para este rubro es del orden de 40,000 millones de pesos si se consideran los 7,700 millones que se entregará a los partidos políticos nacionales para su gasto ordinario; otros 7,000 millones que reciben los partidos a nivel estatal; el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de 14,099 millones de pesos en 2026, un año sin elecciones federales; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ejercerá 3,749 millones de pesos; los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a los que los estados destinan alrededor de 10,000 millones de pesos anualmente, y los 32 tribunales electorales de los estados que cuestan alrededor de 2,400 millones de pesos.
Como referencia de comparación, apuntamos que los costos de las obras insignia de AMLO (Tren Maya, AIFA, Dos Bocas) superaron significativamente sus presupuestos originales, con sobrecostos reportados de más de 670 mil millones de pesos, alcanzando un costo conjunto cercano a 1.18 billones de pesos, duplicando en algunos casos las proyecciones iniciales, debido a cambios en el alcance, electrificación y falta de transparencia en los controles presupuestales.
La Primera Mandataria ha dado línea en su discurso cotidiano de las Mañaneras del Pueblo para reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones, respaldada por encuestas y consensos al estilo de su antecesor, como ocurrió desde que se suspendió la construcción del aeropuerto Texcoco -capricho que costó 300 mil mdp-.
Otros temas que ha “sugerido” la titular del Poder Ejecutivo son la reducción de las Cámaras del Congreso, actualmente compuestas por 500 diputaciones y 128 senadurías, así como la eliminación de las plurinominales, tema que en los foros de la Comisión ya han descartado, ya que se advertía que implicaba la eliminación de la representación proporcional, que hoy permite la representación de las minorías en el Poder Legislativo. Sin embargo, la Comisión aún no ha llegado a la fórmula definitiva para lograr los dos objetivos: reducir el tamaño y los costos de las Cámaras, y mantener la representación proporcional.
En estos temas, Morena se ha enfrentado no sólo a la oposición, también a sus partidos aliados PVEM y PT, que se han manifestado en contra de la desaparición de los plurinominales y la reducción de las prerrogativas.
Otro tema muy delicado y polémico es la virtual desaparición del INE, ya que se pretende retomar la propuesta de López Obrador: El Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con un Consejo General que se reduciría de 11 a 7 integrantes, ya no designados por la Cámara de Diputados, sino electos mediante voto popular.
La propuesta también planteaba la desaparición de los 32 OPLE. Hasta el momento no hay una propuesta definitiva. Con la elección de los consejeros del INE, a la presidenta Guadalupe Taddei y demás consejeros que apoyaron incondicionalmente la elección del Poder Judicial, se les daría una “sopa de su propio chocolate”.
El financiamiento de partidos y campañas es otro tema delicado, que, de cambiarse, puede abrir la puerta para facilitar el financiamiento empresarial o de grupos del crimen organizado.
La reforma tendría que discutirse y aprobarse entre febrero y marzo, para ajustar las leyes secundarias en el mes de abril. El límite legal para la aprobación de cambios a las leyes electorales es el 31 de mayo, para que puedan entrar en vigor en las elecciones federales intermedias de 2027, cuando también se renovarán 17 gubernaturas, 31 Congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.
La tormenta que se avecina en este 2026 también es advertida por la “Consultora Integralia”, que pone como los primeros riesgos políticos de este año a la reforma electoral, la renegociación del T-MEC y el intervencionismo de Estados Unidos.
En un informe, la consultora destaca que los 10 riesgos son propiciados por tres condiciones del entorno político que hacen de 2026 un año de riesgo político elevado: “La concentración de poder en la coalición gobernante, el lento crecimiento de la economía y los obstáculos estructurales que enfrentan las empresas”.
La consultora coloca a la reforma electoral como el principal riesgo, pues se prevé que la mayoría de Morena-PT-PVEM apruebe una enmienda que vulnere la integridad del sistema electoral y su capacidad para organizar contiendas equitativas, confiables, legales y transparentes, al disminuir las facultades operativas de los órganos electorales y restringir la competencia política, lo que afianzaría la concentración de poder del oficialismo.
El informe indica que -aunque la reforma electoral no afecta de forma directa e inmediata el clima de negocios- “sí contribuiría a elevar el riesgo político, ya que habría una mayor concentración de poder, lo que a su vez aumentaría la incertidumbre de los agentes económicos y podría ahuyentar aún más la escasa inversión del país”.
Aparte de la división del país que se ha cultivado desde el sexenio pasado, entre buenos (los gobiernistas) y malos (los conservadores), en realidad tenemos un país dividido en dos bandos: la élite y el pueblo.
Por un lado, la élite, integrada por los privilegiados del poder político y los del poder económico, que son una minoría, que no llega a los 3 millones de personas, van de la mano y tienen una sólida alianza, más fuerte que en toda la era del neoliberalismo.
Por otro lado, todo el pueblo, 127 millones de personas, integrado por: 34 millones que, de manera clientelar, apoyaron en 2024 el proyecto de la “transformación”; 22 millones que votaron en contra del proyecto ganador y 44 millones de abstencionistas que no se expresaron en la última elección presidencial.
Hay otros 30 millones que no figuran en el padrón electoral. A las élites económica y política parece no preocuparles el nulo crecimiento de la economía, ni la destrucción de la democracia.
Mientras unos disfrutan su poder político y otros sigan teniendo las mejores ganancias, no dirán nada.
En el momento de una eventual crisis, sólo apretarán un botón y sus capitales saldrán hacia un país seguro, económicamente hablando.
Tal vez sus hijos y nietos que permanezcan en México pagarán los costos económicos sociales y políticos en el futuro.
AMLO y su movimiento de “transformación”, ahora en el segundo piso, ha logrado una exitosa e irónica fórmula al afirmar “primero los pobres” al tiempo de sellar alianza con la “mafia del poder”.
Además, de manera transexenal, sigue imponiendo todas y cada una de las reformas constitucionales, que dio a conocer en febrero de 2024.
De esas iniciativas, destacan las más destructivas, la mal llamada “reforma del Poder Judicial”, la desaparición de organismos autónomos y la “reforma electoral”.
De las anteriores mencionadas, sólo falta completar la innecesaria reforma electoral, pero su próxima aprobación es inminente.
Todavía hay esperanza de que, en medio de un horizonte nublado y una tormenta en formación, la capitana del barco en que navegamos 130 millones de mexicanos, la Presidenta Sheinbaum Pardo, trace la ruta correcta, enderece el rumbo y salgamos bien librados del temporal que se avecina.
¿O será que los mexicanos -el pueblo sabio- quieren volver a los 70s; que el gobierno controle el Padrón Electoral y las credenciales del INE? ¿Que sea el gobierno y no los ciudadanos los que cuenten los votos? ¿Será que añoran ser gobernados por el gran Tlatoani que tiene todo el poder en sus manos? A ver qué dicen las “encuestas”.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
¿Quién sigue?
Trump afirma que detención de Maduro es una advertencia a cualquiera que amenace la soberanía nacional de EU * “Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, expresa el exmandatario Andrés Manuel López Obrador
MARCO ANTONIO FLORES***
“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Esa es la lectura sobre Donald Trump, quien advirtió el pasado sábado 4 de enero de 2026, que habrá que “hacer algo” contra el narcotráfico en México.
Luego de la captura de Nicolás Maduro, en entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense reitera que los cárteles de la droga son los que gobiernan México y no la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien dijo tener una buena relación de amistad.
Asegura que le ha preguntado a Sheinbaum Pardo sobre si quiere que Estados Unidos se deshaga de los cárteles de la droga en México y ella ha dicho que “no, no, no”.
Sería bueno saber qué información tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la avasalladora presencia de los cárteles en México. Es obvio que la Primera Mandataria no está aliada, los ha combatido como no se hizo antes. Lo que no sabemos es la información que los americanos (Departamento de Estado, de Justicia, CIA y FBI) tengan respecto al sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la aplicación de la consigna “abrazos y no balazos”.
Por el bien del país y del gobierno, Sheinbaum Pardo ha hecho muy bien en deslindarse de esa política en materia de seguridad. “Otro gallo le cantaría a México”, si lo mismo se hiciera en materia de respeto a las instituciones democráticas constitucionales.
La división de Poderes, los organismos autónomos constitucionales, la Ley de Amparo, la libre competencia en materia de energía.
La prueba de fuego para Claudia Sheinbaum es si da la puntilla a la democracia mexicana con la polémica e innecesaria “Reforma Electoral”, que acabaría con elecciones libres y democráticas.
La pregunta es si Sheinbaum quiere pasar a la historia como una gran lideresa o ser considerada como cómplice de un supralíder con sospechas de narcopresidente y ser considerada el equivalente de lo que Nicolás Maduro fue en relación a su antecesor Hugo Chávez.
El dilema sería permitir que Trump venga por AMLO y su camarilla o bien sacrificar su gobierno y liderazgo, en aras de una inútil lealtad a su antecesor y sus desplantes de “tirano” destructor de nuestro régimen democrático constitucional.
LA CRÓNICA DE UNA CAÍDA ANUNCIADA
En la medianoche del 2 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras un ataque quirúrgico, “a gran escala”.
Donald Trump informó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados de Venezuela. La captura de Nicolás curre tras semanas de altas tensiones entre los dos países, en las que Washington había atacado embarcaciones en el Caribe que, según Donald, transportaban drogas.
Desde 2020 el Departamento de Justicia de EU acusó al presidente venezolano de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico.
El mandatario estadounidense dijo que Maduro enfrentará un juicio por diversos delitos en Nueva York.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la “guerra fría” dio como resultado la geopolítica de los ejes comunismo (URSS) versus capitalismo (Estados Unidos), con la que cada eje pretendía conservar sus regiones de influencia y dominación. Esta política ahora parece recrudecerse entre Rusia-China vs. EU-Europa Occidental.
Con la detención del mandatario venezolano, recordamos algunas de las intervenciones de EU en América Latina para proteger sus regiones de influencia.
En 1961, invasión en “Bahía de Cochinos”, en la Cuba comunista, para evitar la instalación de una base de misiles de la URSS.
En 1965 derrocó a Juan Bosch, en la República Dominicana, por sus ligas con el comunismo.
En 1973, en Chile intervino para derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende.
En 1989, con George Bush, entraron en Panamá para desmantelar el Ejército del país y capturar a Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas, en la operación “Causa Justa”. Noriega había trabajado para la CIA.
En 1994 invadió Haití para facilitar la transición a la democracia y la vuelta de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente de la isla elegido en unas elecciones democráticas en 1990.
DESDE 2020 ESTABA EN LA MIRA
Maduro es prófugo de la justicia de Estados Unidos desde 2020, acusado de encabezar el Cártel de los Soles y de inundar las calles de la potencia norteamericana de cocaína. En Venezuela la ruta del control de las instituciones siguió el camino para convertirla en un narcoestado.
Hugo Chávez compitió en las urnas en 1998 y barrió, los venezolanos creyeron en sus promesas. A partir de su ascenso al poder, Chávez planeó, diseñó y puso en marcha lo que podríamos denominar “Manual para convertir un país en narcoestado”.
A ver si a los mexicanos les suena “familiar”. Si hay alguna similitud con el gobierno de AMLO, se tratará de una mera coincidencia.
Ai les va: Primero, conquistar el poder por la vía democrática, ofreciendo al pueblo mejores niveles de vida, creando una clientela o plataforma electoral, para que los programas sociales se conviertan en dádivas que puedan mantener esa clientela electoral satisfecha y agradecida con el gran líder que les cambia la vida.
Segundo, inventar un enemigo común, “combatir a los enemigos del pueblo” (la derecha, la prensa, los periodistas, los corruptos, el imperialismo yanqui, los conservadores); en este contexto acuñó aquella famosa frase “Yo ya soy del pueblo, yo ya no me pertenezco”. Estas palabras las repitió AMLO en diversas ocasiones.
Tercero, socavar todas las instituciones democráticas del régimen; cooptación de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los órganos electorales.
Cuarto, asegurarse del control militar, de la policía, de todas las Fuerzas Armadas, propiciar la militarización del país y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.
Quinto, alianza con el narcotráfico y crear sus propios cárteles para convertirse en un narcoestado con presencia mundial.
Desde el año 2000, Chávez expulsó a la DEA de Venezuela, AMLO también.
En 1999, Hugo declara el inicio de la Revolución Bolivariana en la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente establecida por el gobierno para redactar una nueva Constitución.
Esa idea de cambiar la Constitución de Venezuela puede extrapolarse a México, en 2024, en el momento en que el INE le otorgó la sobrerrepresentación al partido en el poder y con ello la mayoría calificada, de esta forma la 4T logró cambiar la Carta Magna a su antojo.
El sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, dio continuidad a todos y cada uno de puntos del “Manual” para convertir a Venezuela en un narcoestado. Por ello llevó a Venezuela a la mayor crisis política, económica y social de su historia.
El resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fue la respuesta del pueblo venezolano a 25 años de sometimiento, de destrucción de su régimen democrático, de represión, de la peor crisis económica y de la salida de ocho millones de venezolanos de la narcodictadura.
Con 82% de las actas publicadas por la oposición, en números globales el opositor Edmundo González obtuvo 7 millones de votos contra 3 millones de Nicolás Maduro.
Ante las evidencias, el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), otra de las instituciones cooptadas por el régimen chavista, anunció el “triunfo” de Nicolás Maduro con el 51.2% de los votos frente al 44.2% del opositor Edmundo González Urrutia.
La respuesta de Nicolás a las protestas de la oposición: 17 muertos y 1,500 detenidos. La comunidad internacional, con fundamento en el derecho internacional, no reconoció a Maduro como presidente legítimo.
Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá reconocieron a Edmundo González como el presidente de Venezuela. México, ante las evidencias del triunfo opositor, no se atrevió a reconocerlo.
El chavismo, continuado por Maduro, pasó de ser un intento de revolución (transformación,) a convertirse en un gobierno manejando el Cártel de los Soles, nomenclatura que recibe de la insignia de un sol que visten los oficiales del Ejército bolivariano.
Los principales comandantes de constituir y dirigir esta organización criminal son: Padrino López, imputado en 2020 por tráfico de drogas junto a Diosdado Cabello; Tareck El Aissami, Néstor Roverol y el general Alcalá.
Una columna publicada en el Corriere della Sera señaló: “Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en el centro mundial del tráfico de cocaína, el lugar donde la cocaína se almacena y se envía a todos los rincones de la Tierra. Hablar de justicia social desvía la atención de los asuntos criminales”.
El exjefe de Seguridad de Hugo Chávez, Leamsy Salazar, “ha aportado pruebas de cómo Venezuela es un narcoestado”, antes de ser encarcelado por decir que “el gobierno sólo era una manzana podrida”.
El liderazgo de Diosdado Cabello, uno de los pilares del gobierno de Maduro, ha sido exhibido en diversas publicaciones. Se afirma que “Cabello ha sido señalado como el jefe del Cártel de los Soles, compuesto por oficiales de alto rango del Ejército venezolano”, subrayando la complicidad de las fuerzas militares en el entramado del narcotráfico.
“Toda palabrería retórica de quienes han destruido un país y han manipulado y utilizado los ideales socialistas”, “Los que realmente creen que estos traficantes en nombre de la ideología sólo están creando una cortina de humo para defender su negocio”.
Los puntos del manual chavista para convertir un país en narcoestado, coinciden con lo que ha ocurrido en México los últimos siete años.
Si el narco controla gran parte del territorio nacional, tiene nexos con autoridades de los tres niveles de gobierno, e interviene de manera creciente en los procesos electorales para elegir a esas autoridades, entonces ¿estaríamos en camino de convertirnos en un narcoestado?
Porfirio Muñoz Ledo, unas semanas antes de morir, acusó a López Obrador de tener alianza con el narcotráfico y advirtió sobre el peligro de que México fuera dominado por el crimen y por los militares.
Habrá que esperar el desenlace de toda esta analogía México-Venezuela. Esperemos que sólo sean infundios contra el movimiento revolucionario de la Transformación y que México siga la senda de la prosperidad, la democracia y la justicia, así como el combate a la corrupción y a la impunidad. Mejores políticas públicas en educación y salud. El mejoramiento de la justicia y la creación de las condiciones para la inversión y el crecimiento económico.
Ojalá así sea, Sheinbaum es la esperanza de millones de mexicanos.
LA POLÍTICA NO ES IMPOSICIÓN: AMLO A TRUMP
El expresidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la detención del mandatario venezolano, luego del bombardeo de Estados Unidos la madrugada de este sábado.
López Obrador recordó que, aunque está retirado de la política, sus “convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente.
“Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, añade.
“Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, agrega.
“Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”, expresa Andrés Manuel.
TRUMP LANZA AMENAZA
El mandatario de EU subraya que la intervención es muestra de su resurrección de la Doctrina Monroe.
“Ahora se llama la Doctrina Donroe (por Don de Donald). Nuestro dominio del hemisferio occidental nunca más será cuestionado”, añade.
Recalca que el operativo también sirve como “una advertencia a cualquier que amenaza la soberanía estadunidense” y proclama que “el pueblo venezolano está libre” y que el “hemisferio está más seguro ahora”.
La detención de Maduro y su esposa muestra que “Estados Unidos puede proyectar su fuerza en cualquier lugar, en cualquier momento”, expresa Pete Hegseth, secretario de Guerra de la Unión Americana.
***Académico y consultor.
La Austeridad Republicana es sólo un discurso a la mexicana
La invasión terrestre ya empezó
¿En la mesa o en el menú?
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
