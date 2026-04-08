SILENCIO ROTO
Democracia, anhelo frustrado
México, campeón mundial en parches y reformas a la Constitución Política * Los villanos de la política y cosas peores: Rubén Rocha Moya, Jenaro Villamil, Jesús Ramírez Cuevas, Alfonso Brito, Félix Salgado Macedonio, Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, Alberto Anaya, Manuel Velasco Coello, Jorge Emilio González Martínez, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Marín Mollinedo, Rodrigo Gutiérrez Müller, Sergio Mayer, Rocío Nahle…
EMMA ESPÍNDOLA
Pulverizada con parches y reformas, la Constitución de 1917 ubica a la democracia como un anhelo frustrado.
Esa aspiración encuentra un hoyo difícil de superar, al enfrentarse con malogrados proyectos gubernamentales en la historia nacional.
Anhelar una democracia implica aspirar a un sistema de gobierno donde el poder reside en la ciudadanía, garantizando libertad, igualdad y la participación activa en la toma de decisiones.
En el contexto actual, ese empeño se manifiesta como la defensa de instituciones autónomas, la equidad electoral y el contrapeso que pudiera evitar el poder concentrado.
La democracia se fortalece cuando la ciudadanía se involucra activamente en la vida pública, porque la participación ciudadana no sólo se concreta mediante el voto.
Requiere de la defensa de instituciones, con la búsqueda de proteger organismos independientes (como el Instituto Nacional Electoral -INE-) que aseguren árbitros justos y procesos electorales sin injerencia del crimen organizado o del gobierno en turno.
Ahora que está en puerta el relevo de tres consejeros electorales, es evidente que la igualdad y los derechos para alcanzar la democracia no es sólo es gobernar por mayoría, sino garantizar la libertad y los derechos sociales para todos los ciudadanos.
Que para avalar los contrapesos y la legalidad, es crucial la división de Poderes para evitar la concentración de autoridad y asegurar que el Estado de Derecho prevalezca.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado diversas reformas constitucionales durante 2025 y en 2026, enfocadas en la agenda de la Cuarta Transformación.
Recientemente se conmemoró el Plan de Guadalupe (documento político promulgado por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913), cuya esencia tenía como objetivo restaurar el orden constitucional.
Al cumplir 109 años de haber sido promulgada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 acumula cerca de 300 decretos de reforma constitucional (aproximadamente 271-280 decretos que contienen diversas modificaciones).
Estos cambios han modificado a más de 117 de los 136 artículos originales, acumulando más de 800 cambios individuales en su redacción.
México tiene el récord mundial de contar con una Constitución Política a la que se le ha reformado mayormente el articulado.
Insólitamente sólo 17 artículos de los 136 originales se mantienen intactos, sin cambios desde su promulgación. Mientras que otros han sido modificados decenas de veces. El 73 fue el primer artículo en ser reformado, en 1921.
Básicamente la Carta Magna ha tenido modificaciones casi constantes, adaptándose a las demandas sociales y programas de gobierno.
Ante las propuestas de reformas electorales debiera imperar la voluntad de que no sean las cúpulas gubernamentales las que tengan decisión… y menos las cúpulas partidistas.
Porque en vez de fortalecer la democracia, enfrenta retrocesos emanados de los diversos regímenes políticos, han dejado de lado la promoción del bienestar y la justicia social.
Así resulta vital que el nombramiento de los tres nuevos consejeros electorales debe tenerse como prioridad lograr que se tengan elecciones competitivas, equitativas y organizadas por instituciones autónomas.
Con ello podría impedirse y evitar que la democracia sea un principio abstracto, y que los cargos de elección popular no sean producto de una imposición, sino una decisión colectiva.
Pero fundamentalmente debe partirse de que la democracia no corresponde únicamente a temas electorales, porque los regímenes democráticos deben buscar una mejor sociedad en la que se combata la desigualdad, reduzca las brechas económicas y prevalezca la legalidad.
Porque el desafío de las instituciones es, sin lugar a dudas, seguir dotando de certidumbre y equidad sus decisiones y que los cambios estructurales no nazcan de caprichos personales.
HISTORIAS
Talentosos, como sin duda lo son, los estrategas de la comunicación oficial han sido los principales destructores de los principios de la 4T. Porque apegados a los manuales y compendios, han derrumbado los tan cacareados principios de no mentir. Prueba de ello los escándalos de las piernas asoleadas en Palacio Nacional, el derrame de hidrocarburos en playas veracruzanas, las cifras de los desaparecidos, la Honestidad Valiente (ahí está el contrato por 350 millones de pesos que la hija de Rubén Rocha Moya otorgó a una empresa que se creó el mismo día de la adjudicación) y una amplia lista de yerros que meten en problemas a toda la estructura gubernamental.
Seguramente Jenaro Villamil (con sus boots) y los desmentidos basados en las tácticas dictadas por Jesús Ramírez Cuevas y ejecutadas también por Alfonso Brito, debieran enaltecerse con una placa o un monumento… Ante los graves señalamientos de Félix Salgado Macedonio de que para luchar contra el nepotismo deben tomarse medidas correctivas porque hay quienes tienen a toda su familia en el poder (mensaje directo contra Luisa María Alcalde), ha prevalecido el silencio y la complicidad… Severo golpe de la Presidenta Claudia Sheinbaum contra Ricardo Monreal al corregirlo de que no hay ninguna “Operación Cicatriz” para limar asperezas con el Partido del Trabajo.
Alberto Anaya y Manuel Velasco Coello (sin descartar al “Niño-viejo Verde”, Jorge Emilio González Martínez) deben tomar nota porque su rebeldía-chantaje pronto tendrá que afrontar las consecuencias. Seguro pasará como en los choques de autos, donde cada quien se irá con su golpe… El Rey de la Impunidad (Cuauhtémoc Blanco) sigue gozando de la protección oficial y no hay quién se atreva a someterlo.
Ahora está acusado por intento de homicidio con la camioneta de lujo con valor de 3 millones de pesos, sin placas (dicen que se las quitó para evadir la acusación), con que ingresó al Estadio Banorte… Rafael Marín Mollinedo dejó el negocio, una disculpa, quise decir la Dirección de Aduanas, para irse a buscar la candidatura para gobernar el estado de Quintana Roo y evitar que el Partido Verde se adueñe del palacio de gobierno en Chetumal… Hubo muchos movimientos informativos para ocultar y diluir las acusaciones en contra de Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de AMLO, por estar ligado a empresas del Bienestar (al diablo con el no robar, no mentir y no traicionar)… Curioso y contradictorio, mientras surgieron las manchas de chapopote o petróleo en las playas veracruzanas, siguen sin aparecer los 211 automóviles y 50 pantallas que “mágicamente” se evaporaron en el Instituto para Devolver lo Robado al Pueblo en tierras jarochas… Usted pensará que es una broma o un chiste de mal gusto, pero no. El filósofo y culto Sergio Mayer ya dijo que buscará ser jefe de Gobierno en la Ciudad de México. Seguramente la sociedad saldrá ganando cuando las bibliotecas y parques recreativos sean sustituidos por tables dance o que en vez de gobernar, prefiera seguir participando fallidamente en programas televisivos donde impera el interé$ de promover la diver$ión. Está visto que lo de legislar, donde tampoco es un ejemplo, ya le queda chico… Otra perla salida de los mares veracruzanos: ¿Es legal que el esposo de la gobernadora Rocío Nahle siga cobrando dos, sí 2, pensiones en Pemex? Bueno, debe entenderse que la aplicación de la legalidad es para aplicarse a los que están fuera de las esferas gubernamentales y los privilegios para los honorables.
SILENCIO ROTO
El poder político y la impunidad
La intromisión del crimen organizado en las altas esferas es de extrema gravedad * Esperemos que un día pueda aparecer cuando menos una tibia respuesta gubernamental
EMMA ESPÍNDOLA
Refugiado en las cúpulas del poder, el narcotráfico avanza impunemente ante la complacencia de políticos involucrados.
En voz de los actores y protagonistas, queda plenamente el señalamiento de gobernadores que están involucrados como parte central de la infiltración del narcotráfico en la política.
Conocida comúnmente como narcopolítica, con los señalamientos de ese fenómeno en el que las organizaciones criminales buscan controlar, influir o corromper a las instituciones del Estado, aparecen actualmente nombres de militantes ligados a la 4T.
Además, se puntualiza la implicación de legisladores, presidentes municipales y fuerzas de seguridad relacionadas con ese flagelo que marca profundamente la agenda de seguridad y la estabilidad democrática.
Las acusaciones de su presunta liga con el crimen organizado mezclan directamente a gobernantes y ex autoridades estatales como Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Layda Sansores, Indira Vizcaíno, Salomón Jara, Alfredo Ramírez Bedolla, Adán Augusto López, Jaime Bonilla y Cuauhtémoc Blanco.
Aunque también hay exgobernantes de otras facciones políticas como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval y Jesús Reyna García que, por haber sido vinculados con organizaciones criminales, enfrentaron procesos judiciales y sufrieron prisión.
Sin dejar fuera a Jorge Aristóteles Sandoval, quien fue abatido por la supuesta relación con grupos criminales.
Basados en acusaciones frontales, señalamientos personales, testimonios fotográficos y declaraciones, los políticos se implican entre ellos mismos.
La trama adquiere relevancia actualmente porque Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, acusó directamente a la gobernadora de esa entidad (Marina del Pilar) de traficar droga a Estados Unidos.
Le atribuye estar metida hasta el tope junto con Carlos Torres Torres, su exesposo, y colaboradores del gobierno estatal en el trasiego de estupefacientes.
En días recientes Bonilla Valdez fue vinculado por un juez a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Más rápido que un vagón del Tren Maya, respondió con señalamientos en contra de quien lo sucedió en el cargo.
Y de manera relevante debe destacarse que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en su programa “El Martes del Jaguar”, afirmó que para ser candidato a un cargo de elección popular “tienes que ser narco, tener mucho dinero o tener buenos padrinos”.
Más claro, ni el cielo sin día de contingencia ambiental.
En la Cámara de Senadores, Lilly Téllez usó la tribuna para acusar al también legislador Saúl Monreal de ser “narcopolítico”.
Benjamín Robles Montoya, diputado federal y exsenador, señaló como “narcopolítico” al actual gobernador oaxaqueño de Morena, Salomón Jara.
Javier May, gobernador de Tabasco, acusó al exgobernador Adán Augusto López de tener vínculos con el narco.
Luego del señalamiento, el “hermano” de Andrés Manuel López Obrador fue defenestrado en una larga campaña de acusaciones y de estar ligado a “La Barredora” del Comandante H, hasta que el acorralamiento lo llevó a ser relevado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores.
Lo de Rubén Rocha Moya en Sinaloa fue de proporciones escandalosas al aparecer como personaje central en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, pero no pasó nada de nada.
Pero el problema es más profundo y preocupante de lo que pudiera imaginarse; prueba de ello los alcaldes detenidos por supuestos vínculos con el crimen organizado en estados como Puebla, Jalisco, Morelos y Estado de México que figuran como las principales plazas.
Además de la captura y enjuiciamiento de mandos de corporaciones policiales involucrados en delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones, cobro de piso, fraudes y otros cargos más.
En días recientes en Matehuala, San Luís Potosí, fue detenido el jefe de la policía con marihuana y cristal.
Como podrá verse, la complejidad y la gravedad de la intromisión del crimen organizado en los círculos del poder, es de extrema gravedad.
Lo preocupante es la impunidad en que dan esos escenarios porque -a pesar de ser públicos y de que los involucrados son figuras relevantes de la política nacional- no hay acción alguna para que sean investigados.
La tolerancia y apatía marca una complicidad innegable.
Desde el arribo de la llamada 4T varios gobernadores han sido señalados de establecer nexos con los grupos delincuenciales, sin embargo, las sospechas que incluyen a las gobernadoras de Baja California, Colima y Guerrero no han generado acción alguna.
Los mandatarios de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán y varios alcaldes y candidatos han sido señalados por ser sospechosos de estar ligados con la operación de los grupos criminales y de pactar con ellos al grado de cederles posiciones dentro de las estructuras de los gobiernos estatales y municipales.
La infiltración del narco en la política se manifiesta a través de diversas dinámicas:
*** Financiamiento de campañas con dinero ilícito que es utilizado para financiar campañas electorales de candidatos a nivel municipal, estatal y federal.
*** Corrupción de funcionarios, sobornos a policías, militares y políticos para garantizar impunidad y protección para el trasiego de drogas.
*** Infiltración directa: Narcotraficantes o personas ligadas directamente a cárteles ocupan puestos de elección popular.
*** Violencia electoral: Amenazas y asesinatos de candidatos que no se pliegan a los intereses de los grupos criminales.
El narcotráfico es un problema que afecta a una amplia gama de delitos y perturba la convivencia social a la vez que atenta contra las raíces del propio Estado, porque debilita las estructuras del poder, corrompiendo.
Estudios en la materia establecen que la evolución del narcotráfico en México y la relación existente con el poder político, así como su efecto en cuestiones como los derechos humanos, son de acentuada gravedad.
Porque debilita las estructuras de poder, corrompiéndolas y haciendo cada vez más difícil la separación entre la legalidad y el narcotráfico.
Así como tener en cuenta que “debido a su capacidad para corromper y amenazar a los funcionarios públicos, los narcotraficantes se han convertido en la ley de facto en muchas ciudades mexicanas”.
Fijan tesis en donde se destaca que la tríada de poder, ambición y corrupción, se describen cómo la búsqueda desmedida de autoridad y riqueza personal que erosiona las instituciones democráticas.
Que la ambición impulsa el abuso del poder público para beneficios particulares, creando redes de impunidad, desequilibrios éticos y saqueo de recursos, perpetuando ciclos de desigualdad y desconfianza social.
Porque la ambición de poder a menudo supera el sentido de Estado, llevando a funcionarios a privilegiar intereses personales o de grupo sobre el bien común.
Incluyendo que la corrupción no es sólo un acto individual, sino una dinámica sistemática donde el poder se utiliza para satisfacer necesidades personales, a menudo impulsado por redes de relaciones que atraviesan todas las esferas de la sociedad.
Y que, como consecuencia, esta relación conlleva al enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y la impunidad, debilitando la legitimidad de los gobiernos y las instituciones.
Pero, en fin, el problema ahí está. Esperemos que un día pueda aparecer cuando menos una tibia respuesta gubernamental.
SILENCIO ROTO
Sigue siendo el rey
Fiel a su estructura, vanidad y obsesión por demostrar que Morena es él, a López Obrador no le estorba presumir que todavía manda * Los villanos de la política y cosas peores: Casa Gris, Fernández Noroña, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Arturo Ávila, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Rocío Nahle, Marina del Pilar Ávila, Indira Vizcaíno, Layda Sansores, Alejandro Armenta, Evelyn Salgado, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, Manuel Velasco, Alberto Anaya, Laura Itzel Castillo, CNTE, Rodrigo Arredondo López…
EMMA ESPÍNDOLA
Como se ven las cosas, no hay para cuándo Andrés Manuel López Obrador entienda que su tiempo ya pasó.
Pero lo peor es que no hay alguien que tenga el valor de hacérselo saber.
Y con esencia de pésimo, que en las decisiones políticas y trascendentes para la gobernabilidad haya quien acepte las imposiciones.
Ante la sociedad, la primera mujer en haber llegado a la Presidencia de la República es vista por no haberse sacudido al tabasqueño. O cuando menos fijarle límites para contener su espíritu imprudente.
Ella le sigue rindiendo pleitesía. Cada vez que se presenta la oportunidad, se refiere al “Presidente” López Obrador, y de facto admite que hay dos figuras presidenciales.
Una, la que paga los errores, pifias cometidas en el pasado reciente y tiene que dar la cara sin argumentos que la legitimen.
La otra, la de un personaje siniestro que es fiel a su sombría personalidad y fúnebre conducta.
Es el mismo “presidente legítimo” que para suplir la banda presidencial usaba un listón que exhibía su ridiculez.
El que luego de tres intentos llegó a la Primera Magistratura, ese que se niega a soltar el poder y quien con sus decisiones exhibe su máxima de “Sigo siendo el Rey”.
Para nadie que haga uso de la razón y la inteligencia, hay duda de que amlo (así con minúsculas) ejerce una potestad imperial a la que no declinará hasta que alguien tenga el valor de frenarlo.
Mas no se observa quién tenga los tamaños y el coraje para desterrar realmente a ese catastrófico personaje.
Protagónico, alocado, insensato, aprovecha cualquier ocasión para chantajear a sus fanáticos y hacerles sentir que, en su vestimenta de “mesías”, deben seguirle rindiendo pleitesía.
Arropado por una investidura de profeta y cubierto de una necedad que raya en la locura, sigue cobrando facturas a quienes le muestran obediencia, muchos de ellos por haber cometido tropelías y saqueos sin recibir castigo alguno.
Con su aparición en un mensaje para ser solidarios con el pueblo cubano, únicamente acentuó la importancia de todo lo que dejó de hacer y que con un cinismo desmedido sabe del repudio que un gran sector de la sociedad le manifestó.
Recuerdos como su ausencia en los desastres naturales, el desmantelamiento de instituciones, la falta de medicamentos para niños con cáncer, las obras faraónicas, como la refinería Dos Bocas (donde esta semana murieron 5 personas), el Tren Maya y el inútil aeropuerto Felipe Ángeles surgieron irremediablemente.
Ahora nadie puede negar que la indiferencia, el rechazo y los insultos han sido la respuesta a la “repentina” aparición del que se fue a La Chingada, pero está presente en todas decisiones gubernamentales.
En su convocatoria para apoyar económicamente al régimen cubano, no al sufrido pueblo isleño, surgió el recuerdo del avión presidencial que fue una burla y timo para quienes le creyeron.
Para instrumentar la colecta y justificar por cuarta vez su intromisión y ensombrecer la figura presidencial, amlo recurrió a “Humanidad con América Latina, A. C.”, que fue creada al vapor y encargada a Carlos Pellicer López.
En la vida el poeta Carlos Pellicer, senador de la República en tiempos de Luis Echeverría, fue y ha sido inspiración para López Obrador.
El expresidente es al bardo tabasqueño, lo que Jesús Ramírez Cuevas fue para el escritor Carlos Monsiváis y lo que el nefasto y repudiable “Lord Molécula” es para el exvocero presidencial.
López Obrador fue receptáculo del vate Pellicer y Ramírez Cuevas del juglar de San Simón en Portales. Ambos abrevaron conocimientos y experiencias suficientes.
Y cuando se trata de recular, emplean los mismos métodos.
Al margen del destino, uso y justificación de la colecta monetaria, hay trasfondo político en la nueva aparición del que dice estar en el retiro, pero que en realidad sigue con sus intromisiones.
Está claro que es un mensaje subliminal de quien se niega a dejar el control y el poder en Morena.
Prácticamente está anunciando quién aprobará y promoverá los candidatos a las gubernaturas, las diputaciones, presidencias municipales y todos los cargos de elección popular para 2027.
Fiel a su estructura, vanidad y obsesión por demostrar que el Movimiento Regeneración Nacional es él y solamente él, a López Obrador no le estorba presumir que sigue mandando.
“Como anillo al dedo” se ajusta a la frase: No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto.
Y hace evocar al novelista francés Víctor Hugo: Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien.
O bien ceñirse a que “El tiempo ayuda a descubrir todo”: Las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas.
HISTORIAS
No hay mucho que buscarle, los exitosos empresarios chocolateros, los habitantes de la Casa Gris, los viajeros a Japón, y los que ahora llevan un nivel de vida insultante seguramente ya hicieron sus depósitos. Al igual que los magnates como Fernández Noroña, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Arturo Ávila, los Yunes, los Youtubers que cobran en nóminas oficiales, y los gobernadores como Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Rocío Nahle, Marina del Pilar Ávila, Indira Vizcaíno, Layda Sansores, Alejandro Armenta, Evelyn Salgado y demás, ya hicieron sus depósitos como lo ordenó su guía moral. Y no se diga de legisladores como Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, Manuel Velasco, Alberto Anaya, Laura Itzel Castillo y muchos otros ya dejaron constancia de su solidaridad… El mensaje, amenaza podría considerarse, de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) de que -si no hay solución a sus peticiones- no rodará el balón para el Mundial es más grave de lo que parece.
Urge que en el gobierno alguien decida frenar esos chantajes … Otra perla para el ofensivo y humillante collar de la impunidad: Rodrigo Arredondo López, ex alcalde morenista de Cuautla, Morelos, y actual director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep-Morelos), organizó una despedida de soltera para su hija en Canadá.
Sobra decir que el derroche en un exclusivo resort del país norteamericano fue de alarde para presumir los “modestos” ahorros del exedil que ha sido señalado por un presunto desvío de 400 millones de pesos durante su administración.
SILENCIO ROTO
Miserables que se burlan de la pobreza
Jesús Selván califica de “buitres” a la prensa por dar cobertura a la llamada “boda del siglo” realiza en Tabasco * Los villanos de la política y cosas peores: Donald Trump, Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal Ávila, Margarita González Saravia, Cuauhtémoc Blanco, CNTE, Lenia Batres, María Estela Ríos…
EMMA ESPÍNDOLA
Obviamente la referencia de estas líneas no está relacionada con “Los miserables”, la novela del poeta y escritor francés Víctor Hugo publicada en 1862.
Aunque la esencia de esa magistral y extraordinaria pieza literaria (considerada una de las obras más importantes del siglo XIX) bien podría ceñirse a una realidad que ofende.
La fantasía del literato es una ficción contrastante con la amarga verdad que prevalece en los escenarios de la actual política mexicana.
Pero como si fuera una admonición o una sentencia ineludible, el texto de estilo romántico plantea por medio de su argumento una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia.
En la actualidad todos esos valores y principios no sólo se ven vulnerados y ofendidos, sino que describen la esencia misma de los protagonistas que mancillan las esferas gubernamentales.
Para describir a los actuales personajes, únicamente hay que remitirse las declaraciones del dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván.
Ese dirigente del partido gobernante califica de “buitres” a la prensa por dar cobertura y publicar los excesos y el derroche en una fiesta ofrecida a una quinceañera en la tierra que gobierna Javier May, que además es originaria de Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López.
Los buitres son aves carroñeras fundamentales para el ecosistema, ya que eliminan restos de animales muertos.
Cierto, la carroña es carne en descomposición, referente a la putrefacción, pero también se usa metafóricamente para referirse a algo o alguien despreciable.
Por lo tanto, el morenista encuadra y ubica a sus correligionarios en el proceso de descomposición y podrida especie en pudrición.
Todo esto se encuadra en el festejo que un contratista, Juan Carlos Guerrero, ofreció a su hija en una fiesta donde el despilfarro y el dispendio estuvieron presentes para destacar la riqueza y la fortuna.
Estimaciones generalizadas calculan que el costo de la celebración (donde la conductora fue Galilea Montijo, cantó Belinda y amenizó el grupo musical Matute, hubo un enorme pastel en forma de la Estatua de la Libertad) fue superior a los 45 millones de pesos.
Recursos financieros provenientes de contratos obtenidos en la paraestatal Petróleos Mexicanos y para que no hubiera dudas, el padrino de los XV años fue Marco Torres Fuentes.
Además de que el ufano padre de la festejada es proveedor de Pemex, y el padrino fue administrador del campo Cantorrel y empleado de Pemex.
Ambos son señalados por desfalcos a la paraestatal y señalados por la Auditoría Superior de la Federación por supuestos pagos simulados y cobros en exceso a la petrolera gubernamental.
En ese contubernio están involucrados miles de millones de pesos, por lo que el derroche festivo y la ostentación del poderío económico demostrado es un insulto más de los que pregonan honestidad, austeridad y, sobre todo, combate a la corrupción.
Esos miserables, de calidad humana, mas no de bienes monetarios, se burlan de la pobreza imperante en el territorio nacional.
Claro está que el derroche mostrado en esa fiesta es un símbolo para menospreciar la condición económica de millones de mexicanos.
Mas no se trata solamente de referirse al despilfarro económico, sino de preguntarse dónde están los que vociferan y se llenan la boca pregonando la justicia social.
Y dónde las autoridades que debieran investigar la legalidad y el origen de los contratos que han servido para ordeñar los recursos de Pemex con los contratos otorgados a Juan Carlos Guerrero.
Mucho de ello debe saber Octavio Romero Oropeza, quien dirigió Pemex (2018-2024) enfocado en la soberanía energética y la construcción de Dos Bocas durante el sexenio de AMLO.
Un tabasqueño más que ha enfrentado críticas por el desempeño financiero y presuntos sobornos y que ahora despacha como titular del Infonavit.
La ostentación y el dispendio no es sólo de recursos, también de impunidad y burla de la Cuarta Transformación (4T) que ha definido la honestidad como su pilar fundamental, centrada en el combate a la corrupción y la transparencia.
Una larga estela de escándalos de enriquecimiento nebuloso, el despilfarro y la banalidad de figuras morenistas siguen restando crédito al compromiso del gobierno de combatir la corrupción.
¿Hasta cuándo?
HISTORIAS
Algo grave y preocupante está por venir luego de que Donald Trump reiteró que México representa una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos, ya que está controlado por los cárteles de la droga, y es “el epicentro” de la violencia criminal del hemisferio occidental.
En su discurso en la inauguración de una nueva entidad bautizada como Escudo de las Américas, Trump dijo que ha llegado el momento de frenar al crimen trasnacional en el hemisferio y subrayó que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México”. Advertencia que no puede ser ignorada… Luego de su Consejo Nacional, Morena sufrió un severo revés al rechazarse la Reforma Electoral de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aunque insisten en la prohibición del nepotismo en los cargos públicos, las familias políticas del oficialismo se aferran a buscar gubernaturas.
Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila son dos ejemplos… Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, se cubre de gloria. Mientras los feminicidios aumentan en la entidad, a principios de marzo el gobierno del estado publicó un nuevo Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones, con lo cual silenciosamente se oficializa la represión. Sobra precisar que ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones sociales y civiles. Ahora resulta que el controvertido, cuestionado y protegido diputado Cuauhtémoc Blanco era una blanca palomita… Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncian paro de labores los días 18, 19 y 20 de marzo, claro está que la suspensión de clases no incluye el descuento salarial que debieran enfrentar… La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue en el centro del huracán. Las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos son los personajes sobre quienes se centran los reflectores. En ambos casos la ignorancia y la torpeza ilustran el caudaloso fluir de argumentos. Batres Guadarrama por ni siquiera tener talento para leer lo que alguien le escribe y ella no comprende, además de recurrir a expedientes que ya han sido desechados. Y Ríos González, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, generó una fuerte controversia al sugerir durante una sesión que las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida, específicamente fecundación in vitro (FIV), no forman parte de una familia. Claro está que luego, para justificar la torpeza, recurrió al viejísimo argumento de que fue mal interpretada y que esa tesis fue sacada de contexto. Ni cómo ayudarlas.
La ignorancia es la falta de conocimiento, a menudo atrevida y ruidosa, pero no justificable. Nada mejor que recordar a François de La Rochefoucauld cuando afirma que tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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