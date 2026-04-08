Democracia, anhelo frustrado

México, campeón mundial en parches y reformas a la Constitución Política * Los villanos de la política y cosas peores: Rubén Rocha Moya, Jenaro Villamil, Jesús Ramírez Cuevas, Alfonso Brito, Félix Salgado Macedonio, Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, Alberto Anaya, Manuel Velasco Coello, Jorge Emilio González Martínez, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Marín Mollinedo, Rodrigo Gutiérrez Müller, Sergio Mayer, Rocío Nahle…

EMMA ESPÍNDOLA

Pulverizada con parches y reformas, la Constitución de 1917 ubica a la democracia como un anhelo frustrado.

Esa aspiración encuentra un hoyo difícil de superar, al enfrentarse con malogrados proyectos gubernamentales en la historia nacional.

Anhelar una democracia implica aspirar a un sistema de gobierno donde el poder reside en la ciudadanía, garantizando libertad, igualdad y la participación activa en la toma de decisiones.

En el contexto actual, ese empeño se manifiesta como la defensa de instituciones autónomas, la equidad electoral y el contrapeso que pudiera evitar el poder concentrado.

La democracia se fortalece cuando la ciudadanía se involucra activamente en la vida pública, porque la participación ciudadana no sólo se concreta mediante el voto.

Requiere de la defensa de instituciones, con la búsqueda de proteger organismos independientes (como el Instituto Nacional Electoral -INE-) que aseguren árbitros justos y procesos electorales sin injerencia del crimen organizado o del gobierno en turno.

Ahora que está en puerta el relevo de tres consejeros electorales, es evidente que la igualdad y los derechos para alcanzar la democracia no es sólo es gobernar por mayoría, sino garantizar la libertad y los derechos sociales para todos los ciudadanos.

Que para avalar los contrapesos y la legalidad, es crucial la división de Poderes para evitar la concentración de autoridad y asegurar que el Estado de Derecho prevalezca.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado diversas reformas constitucionales durante 2025 y en 2026, enfocadas en la agenda de la Cuarta Transformación.

Recientemente se conmemoró el Plan de Guadalupe (documento político promulgado por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913), cuya esencia tenía como objetivo restaurar el orden constitucional.

Al cumplir 109 años de haber sido promulgada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 acumula cerca de 300 decretos de reforma constitucional (aproximadamente 271-280 decretos que contienen diversas modificaciones).

Estos cambios han modificado a más de 117 de los 136 artículos originales, acumulando más de 800 cambios individuales en su redacción.

México tiene el récord mundial de contar con una Constitución Política a la que se le ha reformado mayormente el articulado.

Insólitamente sólo 17 artículos de los 136 originales se mantienen intactos, sin cambios desde su promulgación. Mientras que otros han sido modificados decenas de veces. El 73 fue el primer artículo en ser reformado, en 1921.

Básicamente la Carta Magna ha tenido modificaciones casi constantes, adaptándose a las demandas sociales y programas de gobierno.

Ante las propuestas de reformas electorales debiera imperar la voluntad de que no sean las cúpulas gubernamentales las que tengan decisión… y menos las cúpulas partidistas.

Porque en vez de fortalecer la democracia, enfrenta retrocesos emanados de los diversos regímenes políticos, han dejado de lado la promoción del bienestar y la justicia social.

Así resulta vital que el nombramiento de los tres nuevos consejeros electorales debe tenerse como prioridad lograr que se tengan elecciones competitivas, equitativas y organizadas por instituciones autónomas.

Con ello podría impedirse y evitar que la democracia sea un principio abstracto, y que los cargos de elección popular no sean producto de una imposición, sino una decisión colectiva.

Pero fundamentalmente debe partirse de que la democracia no corresponde únicamente a temas electorales, porque los regímenes democráticos deben buscar una mejor sociedad en la que se combata la desigualdad, reduzca las brechas económicas y prevalezca la legalidad.

Porque el desafío de las instituciones es, sin lugar a dudas, seguir dotando de certidumbre y equidad sus decisiones y que los cambios estructurales no nazcan de caprichos personales.

HISTORIAS

Talentosos, como sin duda lo son, los estrategas de la comunicación oficial han sido los principales destructores de los principios de la 4T. Porque apegados a los manuales y compendios, han derrumbado los tan cacareados principios de no mentir. Prueba de ello los escándalos de las piernas asoleadas en Palacio Nacional, el derrame de hidrocarburos en playas veracruzanas, las cifras de los desaparecidos, la Honestidad Valiente (ahí está el contrato por 350 millones de pesos que la hija de Rubén Rocha Moya otorgó a una empresa que se creó el mismo día de la adjudicación) y una amplia lista de yerros que meten en problemas a toda la estructura gubernamental.

Seguramente Jenaro Villamil (con sus boots) y los desmentidos basados en las tácticas dictadas por Jesús Ramírez Cuevas y ejecutadas también por Alfonso Brito, debieran enaltecerse con una placa o un monumento… Ante los graves señalamientos de Félix Salgado Macedonio de que para luchar contra el nepotismo deben tomarse medidas correctivas porque hay quienes tienen a toda su familia en el poder (mensaje directo contra Luisa María Alcalde), ha prevalecido el silencio y la complicidad… Severo golpe de la Presidenta Claudia Sheinbaum contra Ricardo Monreal al corregirlo de que no hay ninguna “Operación Cicatriz” para limar asperezas con el Partido del Trabajo.

Alberto Anaya y Manuel Velasco Coello (sin descartar al “Niño-viejo Verde”, Jorge Emilio González Martínez) deben tomar nota porque su rebeldía-chantaje pronto tendrá que afrontar las consecuencias. Seguro pasará como en los choques de autos, donde cada quien se irá con su golpe… El Rey de la Impunidad (Cuauhtémoc Blanco) sigue gozando de la protección oficial y no hay quién se atreva a someterlo.

Ahora está acusado por intento de homicidio con la camioneta de lujo con valor de 3 millones de pesos, sin placas (dicen que se las quitó para evadir la acusación), con que ingresó al Estadio Banorte… Rafael Marín Mollinedo dejó el negocio, una disculpa, quise decir la Dirección de Aduanas, para irse a buscar la candidatura para gobernar el estado de Quintana Roo y evitar que el Partido Verde se adueñe del palacio de gobierno en Chetumal… Hubo muchos movimientos informativos para ocultar y diluir las acusaciones en contra de Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de AMLO, por estar ligado a empresas del Bienestar (al diablo con el no robar, no mentir y no traicionar)… Curioso y contradictorio, mientras surgieron las manchas de chapopote o petróleo en las playas veracruzanas, siguen sin aparecer los 211 automóviles y 50 pantallas que “mágicamente” se evaporaron en el Instituto para Devolver lo Robado al Pueblo en tierras jarochas… Usted pensará que es una broma o un chiste de mal gusto, pero no. El filósofo y culto Sergio Mayer ya dijo que buscará ser jefe de Gobierno en la Ciudad de México. Seguramente la sociedad saldrá ganando cuando las bibliotecas y parques recreativos sean sustituidos por tables dance o que en vez de gobernar, prefiera seguir participando fallidamente en programas televisivos donde impera el interé$ de promover la diver$ión. Está visto que lo de legislar, donde tampoco es un ejemplo, ya le queda chico… Otra perla salida de los mares veracruzanos: ¿Es legal que el esposo de la gobernadora Rocío Nahle siga cobrando dos, sí 2, pensiones en Pemex? Bueno, debe entenderse que la aplicación de la legalidad es para aplicarse a los que están fuera de las esferas gubernamentales y los privilegios para los honorables.