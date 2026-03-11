ESPECTÁCULOS
¡Todo listo para el festival musical más esperado de México!
El Vive Latino 2026 se celebrará el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros * Participarán más de 60 bandas, encabezadas por Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Cypress Hill y Los Fabulosos Cadillacs * Se suman Amanda Miguel, Paulina Rubio, Danna, Emmanuel y Mijares
ERIC GARCÍA
El Festival Vive Latino 2026, uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina, regresa con una nueva edición que reunirá a decenas de artistas nacionales e internacionales durante dos días en la Ciudad de México.
La edición número 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto que desde hace años se ha convertido en la sede habitual del evento.
Miles de fanáticos se darán cita para disfrutar de una programación que mezcla rock, pop, rap, música alternativa y propuestas emergentes del continente.
Entre los nombres más destacados del lineup figuran Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Cypress Hill, John Fogerty, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Enjambre, Fobia, Hello Seahorse!, Illya Kuryaki and The Valderramas, Dread Mar-I, Banda Machos y El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros.
Además de los conciertos, el Vive Latino ofrecerá actividades culturales y de entretenimiento, como espacios de comedia, lucha libre, proyecciones y experiencias interactivas. Contará con cinco escenarios principales, además de áreas especiales como la Carpa Intolerante y la Carpa Little Caesars.
El cuadrilátero del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) volverá al festival con gladiadores como Soberano, Templario, Kemonito y Máscara Dorada.
También regresará la Casa Comedy, con presentaciones de standuperos como Daniel Sosa, Alexa Zuart, Gianni Pex, Isabel Fernández y Rulo Matías. Mercadillo y zona de ONGs
El Mercadillo Vive Latino reunirá proyectos de diseño, arte, moda y música independiente. Además, el festival contará con una zona dedicada a organizaciones sociales y ambientales para promover distintas causas entre los asistentes.
PAULINA RUBIO, DANNA, AMANDA MIGUEL, EMMANUEL Y MIJARES SE SUMAN AL VL 2026
A tan sólo unos días de que se lleve a cabo el festival musical Vive Latino 2026 en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, los organizadores del evento dieron a conocer que Amanda Miguel, Dr. Shenka, Paulina Rubio, Danna, Emmanuel y Mijares se presentarán en uno de los escenarios, el próximo 15 de marzo.
Los organizadores destacaron la presencia de la cantante argentina Amanda Miguel, reconocida por su voz característica en la balada hispana, mientras que el vocalista de la banda Panteón Rococó, Dr. Shenka aportará la energía que lo distingue como referente del rock y el ska mexicano.
El dúo Emmanuel-Mijares promete revivir clásicos del pop en español con espectáculos reconocidos por su teatralidad y repertorios que han acompañado a diversas generaciones.
Danna, representante del pop actual que suma una puesta en escena dinámica e interactiva. Por último, Paulina Rubio, ofrecerá una actuación que reafirmará su estatus como figura esencial del género.
Así que todo está listo para disfrutar el festival musical más esperado del año.
ESPECTÁCULOS
Sergio Mayer, genio y figura…
Escándalo por darle más importancia a su interés personal que su labor legislativa * Es de sabios cambiar de opinión: el actor se arrepiente de pedir licencia en el Congreso * Morena le suspende sus derechos políticos al famoso actor y productor
EL TOPO
Es de sabios cambiar de opinión y el diputado federal Sergio Mayer señala que está arrepentido de entrar a La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo en Estados Unidos.
La estancia de Mayer dentro de “La casa” Telemundo no está siendo como lo pensó.
Así lo confesó dentro del reality después de varios episodios violentos protagonizados por diversos integrantes, incluso el diputado federal ya se arrepintió de haber dejado su trabajo en el Congreso para entrar al proyecto de televisión.
Mientras eso pasa en el reality de Telemundo, Morena ya suspendió los derechos políticos de Mayer.
Y es que la Comisión de Honestidad del partido Morena señala que el que Mayer haya pedido licencia como diputado federal para entrar a “La casa” generó un “impacto negativo a la imagen del movimiento”.
El famoso actor, quien ya estuvo antes en este formato del reality en la primera edición en México y en el pasado en “Big Brother”, confiesa que estaba arrepentido de haber pedido permiso en su trabajo como diputado para ingresar a “La casa”, donde se le ha ofrecido contenido de baja calidad al público.
El también productor, de 59 años de edad, ya hizo un llamado para frenar la violencia que se ha dado dentro del programa.
“Esto se está desbordando, a mí en lo personal, haber dejado mi trabajo, el Congreso, para … y poder decir que yo dejé, y no por mí, sino por la gente que nos está viendo, porque yo sabía que esto es un concepto maravilloso, y la gente no tiene por qué estar tragando, les estamos dando de tragar basura, y utilizo el término tragar porque se lo estamos embutiendo”, añade.
El también actor y productor les recordó que no es la casa de nadie, que sólo son invitados, e hizo un llamado para reflexionar sobre las discusiones que se han salido de control.
“Nos estamos confundiendo, esta no es nuestra casa, de ninguno, es lo que quiero platicar, acá estamos de invitados, y si le vamos a faltar el respeto a una casa a donde nos invitan; yo no sé los demás”, agrega.
Cabe señalar que Laura Zapata, Lupita Jones, el cantante Eduardo Antonio y el influencer Kunno son algunos de los integrantes de la edición 2026.
ESPECTÁCULOS
‘El Malo del Bronx’ ya está en el Cielo
Wille Colón, un ícono de la salsa, fallece a los 75 años de edad * Su obra llevó las historias de la calle latina de Nueva York a la memoria musical de varias generaciones
ERIC GARCÍA
¿Quién no ha escuchado la canción de Simón, “El gran varón”?, uno de los grandes hits de Willie Colón, un ícono de la salsa, quien pierde la vida a los 75 años de edad.
Dio voz al que murió en la sala de un hospital, en el verano del 86. A ese que enfermó de una extraña enfermedad y nadie lloró.
Cantó igual a aquella que no tenía talento, pero era tan buena moza, con buen cuerpo, mírala, mírala, muy poderosa en televisión.
Y junto a Rubén Blades contó, en tres perfectos actos, la historia de un matón de esquina que, sorpresas que da la vida, murió en una calle cualquiera, lejos del ‘tumbao’ con el que un día lo vieron pasar.
Así fue Willie Colón, un narrador de historias de los parias. Desde el South Bronx, en Nueva York, los hizo protagonistas e inmortalizó sus historias hasta volverlas parte de la memoria colectiva global.
Colón tuvo la dicha de fallecer en paz rodeado de sus seres queridos y su familia agradeció las muestras de apoyo.
Unas horas antes de su partida, Blades había informado que Colón se encontraba hospitalizado en Nueva York tras ser trasladado de urgencia por un aparente problema respiratorio.
“Le envío mis deseos de una pronta recuperación”, escribió entonces, al sumarse a las muestras de apoyo dirigidas a quien fue su colaborador y amigo de décadas.
Dijo que más adelante, “con calma”, escribirá sobre su legado, que calificó como vital para la música.
William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el South Bronx, Nueva York, hijo de padres puertorriqueños.
Le decían “El Malo del Bronx” por la dureza que proyectaba desde joven en las calles donde creció, una imagen que convirtió en identidad artística y que quedó sellada con “El malo” (1967), su álbum debut junto a Héctor Lavoe.
En su etapa como intérprete, Colón grabó “El gran varón”, escrita por Omar Alfanno, y “Talento de televisión”, que alcanzaron amplia difusión en América Latina y entre el público hispano en EU, consolidando su voz como una de las más reconocibles del género.
EMBLEMÁTICO MÚSICO
Willie Colón fue un emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’.
Tras conocerse la noticia, la reacción de los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y de los amantes de la salsa no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y condolencias a la familia.
Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.
Descanse en paz Willie Colón, “El gran varón”.
ESPECTÁCULOS
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Todo listo para disfrutar durante tres días el gran evento musical, con un cartel de primera en donde brillarán los beats, las luces y la energía colectiva Bajo el Cielo Eléctrico
ERIC GARCÍA
La cuenta regresiva comenzó. El festival de música electrónica más grande de Latinoamérica anunció oficialmente su lineup para la edición 2026 y confirma que los próximos 20, 21 y 22 de febrero el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a convertirse en el epicentro de los beats, las luces y la energía colectiva.
Presentado por Insomniac y OCESA, el encuentro celebrará su duodécima edición con más de 100 artistas de géneros como techno, house, hardstyle, psytrance, bass, EDM y ritmos latinos.
Desde su llegada en 2014, el festival se ha consolidado como un ritual anual para miles de headliners que viven la música electrónica como un estilo de vida.
UN CARTEL DE GRAN CALIDAD
El lineup 2026 mezcla nombres históricos con figuras que marcan el presente y el futuro de la escena global.
El trance emotivo llegará de la mano de Above & Beyond, mientras que el techno melódico y visualmente impactante tendrá como protagonista a Anyma, quien promete un show inmersivo que fusiona lo humano y lo digital.
El house contará con el peso de Armand Van Helden, en tanto que el techno contemporáneo vibrará con la intensidad de Charlotte de Witte.
La energía explosiva de Hardwell y el groove ascendente de John Summit se perfilan como algunos de los sets más esperados del fin de semana.
También destacan Steve Angello, el experimental japonés Yousuke Yukimatsu, la intensidad psicodélica de Indira Paganotto y la nueva ola bass encabezada por Knock2 e ISOxo.
El tech house y el groove estarán representados por Mau P y The Martinez Brothers, mientras que el techno más crudo llegará con 999999999.
El viaje sonoro se completará con Massano, Angerfist, el b2b de Adam Ten y Mita Gami, además de figuras globales como Diplo, Hugel, Sammy Virji y el legendario Adam Beyer.
UNA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL
EDC no es sólo un festival, es un universo. Escenarios icónicos como kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, wasteLAND y stereoBLOOM transformarán la Ciudad de México en un espectáculo multisensorial con pirotecnia, atracciones mecánicas, arte a gran escala y producción de primer nivel.
En 2025, más de 300 mil asistentes celebraron los 11 años del encuentro. Para 2026, la apuesta es aún más ambiciosa: elevar la energía, expandir la experiencia y reafirmar que, Bajo el Cielo Eléctrico, la pista de baile es el punto de conexión para miles de personas.
EDC México 2026 ya encendió motores. Ahora sólo queda elegir outfit, armar el crew y prepararse para tres días donde el beat no se detiene.
TIPS PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO
La Revista IMPACTO ha estado presente en ediciones anteriores, por lo que te comparte algunas sugerencias útiles:
- Si asistes acompañado, fija puntos de encuentro desde el inicio; el recinto es amplio y la señal telefónica suele ser limitada.
- Aunque se prevé clima caluroso durante el día, lleva una chamarra ligera para la noche.
- Si prefieres divertirte sin alcohol, el festival cuenta con bebederos de agua gratuitos; lleva una botella reutilizable y mantente hidratado.
- La seguridad es prioridad. El personal de Ground Control -identificado con playera morada y cangurera- puede brindarte apoyo. También hay servicio médico; ubica las carpas por cualquier eventualidad.
- Evita el consumo de drogas y cualquier conducta que pueda derivar en sanciones.
- Mantén siempre vigiladas tus pertenencias, especialmente celular y cartera.
OBJETOS PERMITIDOS
Entre los artículos autorizados se encuentran: Bolsas pequeñas o mochilas de un solo compartimento (máximo 30×30 cm), botellas oficiales vacías, mochilas de hidratación vacías, celulares y baterías externas, cangureras, lentes de sol, medicamentos con receta vigente, tapones para oído, maquillaje en polvo, productos de higiene personal cerrados, luces químicas suaves, hula hoops, muñecos inflables desinflados, banderas sin mástiles rígidos, cámaras no profesionales menores a 12 cm, sillas inflables desinfladas, gel antibacterial pequeño, bloqueador solar en crema, y todo artículo que no representen riesgo para los asistentes.
Bajo el Cielo Eléctrico, la experiencia está por comenzar.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Mundial de Futbol, el arma perfecta de Morena para olvidar los problemas del país
Mi reconocimiento al PT y al PVEM para mantenerse firmes por México: Vargas del Villar
Los misiles de Trump
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 6 días
Huixquilucan es un territorio azul
-
EL ÁGORAHace 6 días
A poner fin la connivencia entre autoridades y crimen organizado
-
LA FERIAHace 5 días
Sheinbaum se resigna a la derrota electoral
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 6 días
De aliados a odiados de Morena
-
NACIONALHace 5 días
Carlos Valenzuela, pilar de construcción en el Bajío
-
ESPECTÁCULOSHace 5 días
Sergio Mayer, genio y figura…
-
DEPORTESHace 5 días
Tlalnepantla, un referente en la formación de futuros campeones
-
SILENCIO ROTOHace 1 día
Dinero sucio en campañas, la amenaza latente