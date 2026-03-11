¡Todo listo para el festival musical más esperado de México!

El Vive Latino 2026 se celebrará el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros * Participarán más de 60 bandas, encabezadas por Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Cypress Hill y Los Fabulosos Cadillacs * Se suman Amanda Miguel, Paulina Rubio, Danna, Emmanuel y Mijares

ERIC GARCÍA

El Festival Vive Latino 2026, uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina, regresa con una nueva edición que reunirá a decenas de artistas nacionales e internacionales durante dos días en la Ciudad de México.

La edición número 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto que desde hace años se ha convertido en la sede habitual del evento.

Miles de fanáticos se darán cita para disfrutar de una programación que mezcla rock, pop, rap, música alternativa y propuestas emergentes del continente.

Entre los nombres más destacados del lineup figuran Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Cypress Hill, John Fogerty, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Enjambre, Fobia, Hello Seahorse!, Illya Kuryaki and The Valderramas, Dread Mar-I, Banda Machos y El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros.

Además de los conciertos, el Vive Latino ofrecerá actividades culturales y de entretenimiento, como espacios de comedia, lucha libre, proyecciones y experiencias interactivas. Contará con cinco escenarios principales, además de áreas especiales como la Carpa Intolerante y la Carpa Little Caesars.

El cuadrilátero del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) volverá al festival con gladiadores como Soberano, Templario, Kemonito y Máscara Dorada.

También regresará la Casa Comedy, con presentaciones de standuperos como Daniel Sosa, Alexa Zuart, Gianni Pex, Isabel Fernández y Rulo Matías. Mercadillo y zona de ONGs

El Mercadillo Vive Latino reunirá proyectos de diseño, arte, moda y música independiente. Además, el festival contará con una zona dedicada a organizaciones sociales y ambientales para promover distintas causas entre los asistentes.

PAULINA RUBIO, DANNA, AMANDA MIGUEL, EMMANUEL Y MIJARES SE SUMAN AL VL 2026

A tan sólo unos días de que se lleve a cabo el festival musical Vive Latino 2026 en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, los organizadores del evento dieron a conocer que Amanda Miguel, Dr. Shenka, Paulina Rubio, Danna, Emmanuel y Mijares se presentarán en uno de los escenarios, el próximo 15 de marzo.

Los organizadores destacaron la presencia de la cantante argentina Amanda Miguel, reconocida por su voz característica en la balada hispana, mientras que el vocalista de la banda Panteón Rococó, Dr. Shenka aportará la energía que lo distingue como referente del rock y el ska mexicano.

El dúo Emmanuel-Mijares promete revivir clásicos del pop en español con espectáculos reconocidos por su teatralidad y repertorios que han acompañado a diversas generaciones.

Danna, representante del pop actual que suma una puesta en escena dinámica e interactiva. Por último, Paulina Rubio, ofrecerá una actuación que reafirmará su estatus como figura esencial del género.

Así que todo está listo para disfrutar el festival musical más esperado del año.