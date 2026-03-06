Sergio Mayer, genio y figura…

Escándalo por darle más importancia a su interés personal que su labor legislativa * Es de sabios cambiar de opinión: el actor se arrepiente de pedir licencia en el Congreso * Morena le suspende sus derechos políticos al famoso actor y productor

EL TOPO

Es de sabios cambiar de opinión y el diputado federal Sergio Mayer señala que está arrepentido de entrar a La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo en Estados Unidos.

La estancia de Mayer dentro de “La casa” Telemundo no está siendo como lo pensó.

Así lo confesó dentro del reality después de varios episodios violentos protagonizados por diversos integrantes, incluso el diputado federal ya se arrepintió de haber dejado su trabajo en el Congreso para entrar al proyecto de televisión.

Mientras eso pasa en el reality de Telemundo, Morena ya suspendió los derechos políticos de Mayer.

Y es que la Comisión de Honestidad del partido Morena señala que el que Mayer haya pedido licencia como diputado federal para entrar a “La casa” generó un “impacto negativo a la imagen del movimiento”.

El famoso actor, quien ya estuvo antes en este formato del reality en la primera edición en México y en el pasado en “Big Brother”, confiesa que estaba arrepentido de haber pedido permiso en su trabajo como diputado para ingresar a “La casa”, donde se le ha ofrecido contenido de baja calidad al público.

El también productor, de 59 años de edad, ya hizo un llamado para frenar la violencia que se ha dado dentro del programa.

“Esto se está desbordando, a mí en lo personal, haber dejado mi trabajo, el Congreso, para … y poder decir que yo dejé, y no por mí, sino por la gente que nos está viendo, porque yo sabía que esto es un concepto maravilloso, y la gente no tiene por qué estar tragando, les estamos dando de tragar basura, y utilizo el término tragar porque se lo estamos embutiendo”, añade.

El también actor y productor les recordó que no es la casa de nadie, que sólo son invitados, e hizo un llamado para reflexionar sobre las discusiones que se han salido de control.

“Nos estamos confundiendo, esta no es nuestra casa, de ninguno, es lo que quiero platicar, acá estamos de invitados, y si le vamos a faltar el respeto a una casa a donde nos invitan; yo no sé los demás”, agrega.

Cabe señalar que Laura Zapata, Lupita Jones, el cantante Eduardo Antonio y el influencer Kunno son algunos de los integrantes de la edición 2026.