‘El Malo del Bronx’ ya está en el Cielo

Wille Colón, un ícono de la salsa, fallece a los 75 años de edad * Su obra llevó las historias de la calle latina de Nueva York a la memoria musical de varias generaciones

ERIC GARCÍA

¿Quién no ha escuchado la canción de Simón, “El gran varón”?, uno de los grandes hits de Willie Colón, un ícono de la salsa, quien pierde la vida a los 75 años de edad.

Dio voz al que murió en la sala de un hospital, en el verano del 86. A ese que enfermó de una extraña enfermedad y nadie lloró.

Cantó igual a aquella que no tenía talento, pero era tan buena moza, con buen cuerpo, mírala, mírala, muy poderosa en televisión.

Y junto a Rubén Blades contó, en tres perfectos actos, la historia de un matón de esquina que, sorpresas que da la vida, murió en una calle cualquiera, lejos del ‘tumbao’ con el que un día lo vieron pasar.

Así fue Willie Colón, un narrador de historias de los parias. Desde el South Bronx, en Nueva York, los hizo protagonistas e inmortalizó sus historias hasta volverlas parte de la memoria colectiva global.

Colón tuvo la dicha de fallecer en paz rodeado de sus seres queridos y su familia agradeció las muestras de apoyo.

Unas horas antes de su partida, Blades había informado que Colón se encontraba hospitalizado en Nueva York tras ser trasladado de urgencia por un aparente problema respiratorio.

“Le envío mis deseos de una pronta recuperación”, escribió entonces, al sumarse a las muestras de apoyo dirigidas a quien fue su colaborador y amigo de décadas.

Dijo que más adelante, “con calma”, escribirá sobre su legado, que calificó como vital para la música.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el South Bronx, Nueva York, hijo de padres puertorriqueños.

Le decían “El Malo del Bronx” por la dureza que proyectaba desde joven en las calles donde creció, una imagen que convirtió en identidad artística y que quedó sellada con “El malo” (1967), su álbum debut junto a Héctor Lavoe.

En su etapa como intérprete, Colón grabó “El gran varón”, escrita por Omar Alfanno, y “Talento de televisión”, que alcanzaron amplia difusión en América Latina y entre el público hispano en EU, consolidando su voz como una de las más reconocibles del género.

EMBLEMÁTICO MÚSICO

Willie Colón fue un emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’.

Tras conocerse la noticia, la reacción de los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y de los amantes de la salsa no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y condolencias a la familia.

Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.

Descanse en paz Willie Colón, “El gran varón”.