Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica

Todo listo para disfrutar durante tres días el gran evento musical, con un cartel de primera en donde brillarán los beats, las luces y la energía colectiva Bajo el Cielo Eléctrico

ERIC GARCÍA

La cuenta regresiva comenzó. El festival de música electrónica más grande de Latinoamérica anunció oficialmente su lineup para la edición 2026 y confirma que los próximos 20, 21 y 22 de febrero el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a convertirse en el epicentro de los beats, las luces y la energía colectiva.

Presentado por Insomniac y OCESA, el encuentro celebrará su duodécima edición con más de 100 artistas de géneros como techno, house, hardstyle, psytrance, bass, EDM y ritmos latinos.

Desde su llegada en 2014, el festival se ha consolidado como un ritual anual para miles de headliners que viven la música electrónica como un estilo de vida.

UN CARTEL DE GRAN CALIDAD

El lineup 2026 mezcla nombres históricos con figuras que marcan el presente y el futuro de la escena global.

El trance emotivo llegará de la mano de Above & Beyond, mientras que el techno melódico y visualmente impactante tendrá como protagonista a Anyma, quien promete un show inmersivo que fusiona lo humano y lo digital.

El house contará con el peso de Armand Van Helden, en tanto que el techno contemporáneo vibrará con la intensidad de Charlotte de Witte.

La energía explosiva de Hardwell y el groove ascendente de John Summit se perfilan como algunos de los sets más esperados del fin de semana.

También destacan Steve Angello, el experimental japonés Yousuke Yukimatsu, la intensidad psicodélica de Indira Paganotto y la nueva ola bass encabezada por Knock2 e ISOxo.

El tech house y el groove estarán representados por Mau P y The Martinez Brothers, mientras que el techno más crudo llegará con 999999999.

El viaje sonoro se completará con Massano, Angerfist, el b2b de Adam Ten y Mita Gami, además de figuras globales como Diplo, Hugel, Sammy Virji y el legendario Adam Beyer.

UNA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL

EDC no es sólo un festival, es un universo. Escenarios icónicos como kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, wasteLAND y stereoBLOOM transformarán la Ciudad de México en un espectáculo multisensorial con pirotecnia, atracciones mecánicas, arte a gran escala y producción de primer nivel.

En 2025, más de 300 mil asistentes celebraron los 11 años del encuentro. Para 2026, la apuesta es aún más ambiciosa: elevar la energía, expandir la experiencia y reafirmar que, Bajo el Cielo Eléctrico, la pista de baile es el punto de conexión para miles de personas.

EDC México 2026 ya encendió motores. Ahora sólo queda elegir outfit, armar el crew y prepararse para tres días donde el beat no se detiene.

TIPS PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO

La Revista IMPACTO ha estado presente en ediciones anteriores, por lo que te comparte algunas sugerencias útiles:

Si asistes acompañado, fija puntos de encuentro desde el inicio; el recinto es amplio y la señal telefónica suele ser limitada.

Aunque se prevé clima caluroso durante el día, lleva una chamarra ligera para la noche.

Si prefieres divertirte sin alcohol, el festival cuenta con bebederos de agua gratuitos; lleva una botella reutilizable y mantente hidratado.

La seguridad es prioridad. El personal de Ground Control -identificado con playera morada y cangurera- puede brindarte apoyo. También hay servicio médico; ubica las carpas por cualquier eventualidad.

Evita el consumo de drogas y cualquier conducta que pueda derivar en sanciones.

Mantén siempre vigiladas tus pertenencias, especialmente celular y cartera.

OBJETOS PERMITIDOS

Entre los artículos autorizados se encuentran: Bolsas pequeñas o mochilas de un solo compartimento (máximo 30×30 cm), botellas oficiales vacías, mochilas de hidratación vacías, celulares y baterías externas, cangureras, lentes de sol, medicamentos con receta vigente, tapones para oído, maquillaje en polvo, productos de higiene personal cerrados, luces químicas suaves, hula hoops, muñecos inflables desinflados, banderas sin mástiles rígidos, cámaras no profesionales menores a 12 cm, sillas inflables desinfladas, gel antibacterial pequeño, bloqueador solar en crema, y todo artículo que no representen riesgo para los asistentes.

Bajo el Cielo Eléctrico, la experiencia está por comenzar.