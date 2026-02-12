¡Todo listo para la ‘Tocada y fuga’ de Sergio Arau!

‘Sobre las solas del bar’, interpretada en compañía de Yareli Arizmendi, actriz de ‘Como agua para chocolate’ * La obra teatral y musical contará con la participación de Tihui Arau, hija de Sergio y quien también colabora en el arte visual StanÓpera singular, irreverente y creativa

ERIC GARCÍA

Para un teatro hermoso e histórico, como el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris’, no hay nada mejor que el gran espectáculo teatral y musical que lleva por título ‘Tocada y fuga’, encabezado por el músico y cineasta Sergio Arau y Yareli Arizmendi, actriz de ‘Como agua para chocolate’.

No hay fecha que no se cumpla y el próximo 20 de febrero, a las 20:00 horas, que está a la vuelta de la esquina, será la presentación esperada del público mexicano.

No te puedes perder este gran evento, que contará con la participación de Tihui Arau, hija de Sergio y quien también colabora en el arte visual StanÓpera singular, irreverente y creativa.

Será un espectáculo único, en donde se unen la cultura y el humor.

Es de resaltar que “Tocada y Fuga” no es simplemente un espectáculo musical, no estimado lector, es un cabaret contemporáneo, arriesgado, mordaz e ingenioso, en el que Sergio Arau comparte escenario con un elenco talentoso que da vida a un espectáculo que combina música, teatro, crítica social y humor en una experiencia escénica fuera de lo convencional.

Por ser un escenario de prestigio y una noche muy especial, explican que “Tocada y Fuga” contará con la participación de diversos invitados especiales, entre ellos Salvador Moreno, líder de La Castañeda.

Sergio revelará la “verdadera historia” detrás de cada canción que, así que descubre y disfruta grandes clásicos “revitalizados” como “Pozole Mío”, “Danubio Blues”, “La Cuarentona de Mozart”, “Sobre las Solas del Bar”, “La Hago de los Bisnes”, “Carmen de Cañón”, “Apertura del Guille Motel” y muchas más.

‘TOCADA Y FUGA’, ÁLBUM LANZADO EN EL 2023

Es de resaltar que a finales de 2023 Arau lanzó el álbum “Tocada y fuga”, basado en el mismo concepto, con diversas figuras de la música y la cultura de México, España y Latinoamérica.

Entre los artistas que grabaron a dúo con Sergio se encuentran: Rubén Albarrán, Horacio Franco, José Fors, Andrea Echeverri, Piro, Lino Nava (qepd), Javier Gurruchaga, DJ Rayo, Cecilia Noel, Carina Ricco y Yareli Arizmendi, entre otros.

ARAU, RECONOCIDO MÚSICO, CINEASTA Y PINTOR

Sergio Arau es un reconocido músico, cineasta y pintor. Artista multi-indisciplinario. Nació en la Ciudad de México. En 1983 formó Botellita de Jerez, el grupo más influyente en el rock mexicano, una banda que incluyó el humor y la música tradicional mexicana combinada con el sonido del rock contemporáneo.

Es director-escritor-productor del exitoso filme “Un día sin mexicanos”, estrenado en 2004. El controversial filme atrajo la atención por el tema y es tomado como bandera del Movimiento Pro Inmigrantes de 2006.