Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música

Sus fans esperan con ansias el concierto en el Coloso de Reforma * La exitosa banda sorprende con tres nuevos temas que ya se han vuelto grandes hits: “Qué esperabas”, “Aplauso” y “Martes”

ERIC GARCÍA

No hay fecha que no se cumpla y ya está a la vuelta de la esquina el concierto magistral de Matisse en el Auditorio Nacional.

El próximo 6 de marzo, el Auditorio Nacional se transformará en un espacio mágico para recibir a una de las agrupaciones pop más queridas de México.

Matisse regresa a la capital para regalarnos una noche llena de baladas que nos han hecho vibrar y letras que nos hablan del amor.

Seguramente sus fans no querrán perderse la oportunidad de enamorarse de nuevo con su música.

La exitosa banda sorprende con tres nuevos temas que ya se han vuelto grandes hits: “Qué esperabas”, “Aplauso” y “Martes”. Este último, su sencillo más reciente, es una canción con una fuerza sentimental que profundiza en los anhelos y en cómo la vida nos sorprende con momentos que nos rompen el corazón.

Estos sencillos prometen enriquecer su ya emotivo repertorio, brindando un espectáculo con canciones que resuenan en lo más profundo de nosotros.

MÚSICA QUE TRASCIENDE

Matisse fue uno de los invitados especiales dentro de las presentaciones de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional, un artista al que admira mucho.

La música de Matisse viaja entre el pop, el folk y lo que se conoce como “música de cantautor”, con temas inteligentes que trascienden.

Sus canciones poseen un contenido elaborado tanto en lo lírico como en lo musical, pero sin perder esa frescura juvenil, con un lenguaje poético y a la vez actual.

Desde su primer sencillo, “La misma Luna”, la banda ha conquistado a miles de fans con su estilo fresco y letras conmovedoras que nos recuerdan la belleza del amor y el desamor.

Esta es la gran oportunidad de ser parte de una noche de romance y música que te dejará sin aliento.

Así que ya lo sabes, tienes una cita el 6 de marzo en el Auditorio Nacional y prepárate para cantar a todo pulmón junto a Matisse.