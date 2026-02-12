ESPECTÁCULOS
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Sus fans esperan con ansias el concierto en el Coloso de Reforma * La exitosa banda sorprende con tres nuevos temas que ya se han vuelto grandes hits: “Qué esperabas”, “Aplauso” y “Martes”
ERIC GARCÍA
No hay fecha que no se cumpla y ya está a la vuelta de la esquina el concierto magistral de Matisse en el Auditorio Nacional.
El próximo 6 de marzo, el Auditorio Nacional se transformará en un espacio mágico para recibir a una de las agrupaciones pop más queridas de México.
Matisse regresa a la capital para regalarnos una noche llena de baladas que nos han hecho vibrar y letras que nos hablan del amor.
Seguramente sus fans no querrán perderse la oportunidad de enamorarse de nuevo con su música.
La exitosa banda sorprende con tres nuevos temas que ya se han vuelto grandes hits: “Qué esperabas”, “Aplauso” y “Martes”. Este último, su sencillo más reciente, es una canción con una fuerza sentimental que profundiza en los anhelos y en cómo la vida nos sorprende con momentos que nos rompen el corazón.
Estos sencillos prometen enriquecer su ya emotivo repertorio, brindando un espectáculo con canciones que resuenan en lo más profundo de nosotros.
MÚSICA QUE TRASCIENDE
Matisse fue uno de los invitados especiales dentro de las presentaciones de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional, un artista al que admira mucho.
La música de Matisse viaja entre el pop, el folk y lo que se conoce como “música de cantautor”, con temas inteligentes que trascienden.
Sus canciones poseen un contenido elaborado tanto en lo lírico como en lo musical, pero sin perder esa frescura juvenil, con un lenguaje poético y a la vez actual.
Desde su primer sencillo, “La misma Luna”, la banda ha conquistado a miles de fans con su estilo fresco y letras conmovedoras que nos recuerdan la belleza del amor y el desamor.
Esta es la gran oportunidad de ser parte de una noche de romance y música que te dejará sin aliento.
Así que ya lo sabes, tienes una cita el 6 de marzo en el Auditorio Nacional y prepárate para cantar a todo pulmón junto a Matisse.
ESPECTÁCULOS
¡Todo listo para la ‘Tocada y fuga’ de Sergio Arau!
‘Sobre las solas del bar’, interpretada en compañía de Yareli Arizmendi, actriz de ‘Como agua para chocolate’ * La obra teatral y musical contará con la participación de Tihui Arau, hija de Sergio y quien también colabora en el arte visual StanÓpera singular, irreverente y creativa
ERIC GARCÍA
Para un teatro hermoso e histórico, como el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris’, no hay nada mejor que el gran espectáculo teatral y musical que lleva por título ‘Tocada y fuga’, encabezado por el músico y cineasta Sergio Arau y Yareli Arizmendi, actriz de ‘Como agua para chocolate’.
No hay fecha que no se cumpla y el próximo 20 de febrero, a las 20:00 horas, que está a la vuelta de la esquina, será la presentación esperada del público mexicano.
No te puedes perder este gran evento, que contará con la participación de Tihui Arau, hija de Sergio y quien también colabora en el arte visual StanÓpera singular, irreverente y creativa.
Será un espectáculo único, en donde se unen la cultura y el humor.
Es de resaltar que “Tocada y Fuga” no es simplemente un espectáculo musical, no estimado lector, es un cabaret contemporáneo, arriesgado, mordaz e ingenioso, en el que Sergio Arau comparte escenario con un elenco talentoso que da vida a un espectáculo que combina música, teatro, crítica social y humor en una experiencia escénica fuera de lo convencional.
Por ser un escenario de prestigio y una noche muy especial, explican que “Tocada y Fuga” contará con la participación de diversos invitados especiales, entre ellos Salvador Moreno, líder de La Castañeda.
Sergio revelará la “verdadera historia” detrás de cada canción que, así que descubre y disfruta grandes clásicos “revitalizados” como “Pozole Mío”, “Danubio Blues”, “La Cuarentona de Mozart”, “Sobre las Solas del Bar”, “La Hago de los Bisnes”, “Carmen de Cañón”, “Apertura del Guille Motel” y muchas más.
‘TOCADA Y FUGA’, ÁLBUM LANZADO EN EL 2023
Es de resaltar que a finales de 2023 Arau lanzó el álbum “Tocada y fuga”, basado en el mismo concepto, con diversas figuras de la música y la cultura de México, España y Latinoamérica.
Entre los artistas que grabaron a dúo con Sergio se encuentran: Rubén Albarrán, Horacio Franco, José Fors, Andrea Echeverri, Piro, Lino Nava (qepd), Javier Gurruchaga, DJ Rayo, Cecilia Noel, Carina Ricco y Yareli Arizmendi, entre otros.
ARAU, RECONOCIDO MÚSICO, CINEASTA Y PINTOR
Sergio Arau es un reconocido músico, cineasta y pintor. Artista multi-indisciplinario. Nació en la Ciudad de México. En 1983 formó Botellita de Jerez, el grupo más influyente en el rock mexicano, una banda que incluyó el humor y la música tradicional mexicana combinada con el sonido del rock contemporáneo.
Es director-escritor-productor del exitoso filme “Un día sin mexicanos”, estrenado en 2004. El controversial filme atrajo la atención por el tema y es tomado como bandera del Movimiento Pro Inmigrantes de 2006.
ESPECTÁCULOS
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
Tributo a Rocío Dúrcal en el Coloso de Reforma * Interpreto canciones emblemáticas, icónicas de Dúrcal, de Juan Gabriel, y lo grabé en base al cariño, respeto y admiración que yo siempre he sentido por ellos, señala la cantante mexicana
ERIC GARCÍA
Edith Márquez, para alegría de sus fans, se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo domingo 15 de febrero de 2026 a las 19:00 horas, como parte de su gira “Eterna e Inolvidable”.
Sin duda alguna será una noche importante para la cantante mexicana en este recinto ubicado en Paseo de la Reforma.
Este evento representa su “sexta noche” en el Coloso de Reforma, consolidando su éxito con su público.
Cabe señalar que cumplió su deseo de rendir homenaje a Rocío Dúrcal con el disco “Eterna e Inolvidable” y de realizar una gira con el mismo nombre.
En su reciente álbum, Eterna e Inolvidable, incluye dos duetos, uno con Adriel Favela en el tema “Déjame Vivir”, y otro con Kakalo en “Y Nos Dieron las Diez”.
En “Eterna e Inolvidable” incluyó los hits musicales “Costumbres”, “Amor Eterno”, “Me Nace del Corazón”, “La Muerte del Palomo” y “Cuando Yo Quiera Has de Volver”, razón más que suficiente para realizar su exitosa gira por todo el país y llegará nuevamente al Auditorio Nacional el próximo 15 de febrero.
La producción del álbum estuvo a cargo de Kiko Cibrián, músico y productor de Luis Miguel.
“Kiko Cibrián obviamente encontró la fórmula perfecta para traer estas canciones al 2025. Son canciones emblemáticas, icónicas de Rocío Dúrcal, de Juan Gabriel, y lo grabé en base al cariño, respeto y admiración que yo siempre he sentido por ellos”, añade.
ESPECTÁCULOS
Emilia Vizcarra, de brillante abogada a estrella de OnlyFans
La transformación de Emilia: De una joven cultural a una chica escultural
ERIC GARCÍA
Emilia Vizcarra es una chica cultural con un cuerpo escultural.
Resulta que dejó su carrera de abogada para transformarse en una estrella de OnlyFans en México.
La influencer Emilia se volvió tendencia luego de aparecer en el podcast de Jorge “El Burro” Van Rankin, donde reveló detalles sobre su cambio de carrera de la abogacía a la creación de contenido en OnlyFans.
De acuerdo con la entrevista, Emilia estudió Derecho y ejerció como abogada antes de decidir explorar oportunidades dentro del contenido digital, donde logró posicionarse rápidamente como una de las creadoras mexicanas más reconocidas.
“Es mi libertad de expresión, porque es algo que yo ya había querido hacer por mucho tiempo y me había resistido mucho, porque sí trabajé por mucho tiempo como abogada, entonces pues obviamente eso es algo que iba a perjudicar el tema, pero es abismal la diferencia en cuestión de ingresos, referente a lo que se puede conseguir en la página como una profesión, superabismal. Pero fue gracias a que duré muchos años construyendo este personaje en redes sociales”, añade.
La influencer destacó que su incursión en la plataforma le permitió generar ingresos que nunca imaginó alcanzar dentro del ejercicio tradicional de su profesión, lo que impulsó su crecimiento económico y mediático.
“Pues para mí es otra forma de expresarme y pues sí se utiliza el cuerpo, pero realmente es una esencia que se trae y es algo que yo, como mujer latina, me siento orgullosa y me gusta reflejar eso. Y modelar es simplemente jugar con la cámara, posar con la cámara y algo que me ayuda es de que yo siento que la persona que me está tomando la foto es la persona que me está viendo a través del celular”, agrega.
Actualmente, Emilia cuenta con millones de seguidores en redes sociales, consolidándose como una figura influyente dentro del entretenimiento digital en México.
La espectacular Emilia Vizcarra, ni duda cabe, ya es la estrella más brillante del universo del entretenimiento.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
¡Todo listo para la ‘Tocada y fuga’ de Sergio Arau!
Quién es quién en los sermones para el pueblo
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
ESPECTÁCULOSHace 7 días
Emilia Vizcarra, de brillante abogada a estrella de OnlyFans
-
PULPO POLÍTICOHace 6 días
En economía no hay transformación
-
NACIONALHace 6 días
Romina Contreras, la alcaldesa número uno del país
-
ESPECTÁCULOSHace 6 días
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
-
EL ÁGORAHace 6 días
La UNAM y su compromiso social
-
LA FERIAHace 6 días
¡Aguas, Primera Presidenta! Donald Trump no es de fiar
-
DEPORTESHace 3 días
Dulce venganza de los Seattle Seahawks al derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 4 días
Reforma Electoral rediseña reglas para favorecer a Morena: Vargas del Villar