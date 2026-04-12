ESPECTÁCULOS
Emma Coronel, la nueva “Barbie Latina”
Revela con fotos su cambio de imagen * Así luce ahora la esposa de Joaquín Guzmán Loera
ARMANDO GARCÍA
El nuevo look de Emma Coronel para la sesión de fotos estuvo en manos de Sergio Fernando Arévalo, quien se presenta en redes sociales como estilista de celebridades. En su cuenta en Instagram compartió un poco del detrás de cámaras y aprovechó para decir que la modelo es la “Barbie Latina”.
A través de sus redes sociales oficiales Emma Coronel Aispuro publicó el lunes 6 de abril una galería de fotos que título “yo” y agregó dos emojis de corazón, un negro y otro rojo.
Es así como la exreina de belleza estadounidense luce su nueva imagen que le vale elogios y es llamada la “Barbie Latina”.
La modelo de origen mexicano, de 36 años de edad, posó para una sesión de fotos; de momento, no ha dado a conocer si es parte de un nuevo proyecto.
Para la ocasión, la esposa de Joaquín Guzmán Loera usó un total look negro, ya que eligió un vestido negro con escote en V, espalda descubierta y ceñido en la cintura. Al parecer, igual usó un segundo atuendo que fue similar al primero, pero que incluyó pantalón de vestir.
NUEVO LOOK
Emma Coronel completó su look con joyería plateada: usó maxi aretes, un anillo con lo que sería un diamante y una pulsera que se colocó en la parte alta del brazo derecho. La empresaria fitness no sólo lució su esbelta silueta, sino que el protagonista fue su cambio de look.
TONOS BRUNETTE
La exreina de belleza ahora luce cabello largo y oscuro, confirmando que está en su era brunette.
De acuerdo con expertos en belleza, desde 2025 están en tendencia los tonos brunette, es decir, aquellos que son castaños y oscuros.
Esta opción de belleza se mantiene vigente en 2026, lo que la esposa de Guzmán Loera confirmó con su nueva imagen.
ESPECTÁCULOS
La “furia silenciosa” llamada Chuck Norris ya está en el Cielo
Pierde la vida a pocos días de celebrar su cumpleaños 86 * La leyenda estadounidense ya se reencuentra con Bruce Lee en el mundo celestial
ARMANDO GARCÍA
Hablar de Chuck Norris es hablar de una leyenda en el cine y en las artes marciales.
Y tendremos que estar de acuerdo en que esa pieza maestra es su pelea con Bruce Lee, una pelea fílmica que queda en la historia del cine a nivel mundial.
La película “Way of the Dragon” es la tercera de Lee, quien además dirige.
Chuck Norris es un asesino gringo que llega a Roma, donde cayó no mucho antes el personaje de “master” Bruce, un tipo bastante rupestre, llegado de algún lugar de China, que sin embargo puede acabar con un regimiento a patadas y puñetazos.
Está bien que se peleen, Dios los bendiga muchísimo a ambos, quienes ya se reencontraron en el Cielo.
En el lejano año 1972 se dejaba ver a Stephen King que lo distinguía: la “furia silenciosa”.
No sería el hombre más expresivo, pero se paraba frente a la cámara así, tan serio, y te morías de miedo.
Luego le vino el éxito ochentero. Todo es malito, pero hombre: hay por ahí lo que algún crítico llamó “buen mal cine”. Échenle: “Delta Force” (un saludo a Maduro), con Lee Marvin y con una secuela, o “Lobo solitario McQuade”, en la que su enemigo es David Carradine (el de “Kung Fu”, sí). Luego, la competencia se puso ruda.
En los 80 saltaron al éxito Jean Claude Van Damme o Stephen Seagal, que logró convencernos de que era peligroso porque practicaba aikido. Fue entonces que se fue, visionariamente, a la TV.
Ocho temporadas se aventó en “Walker, ranger de Texas”. Para coronar esa carrera, se aventó un papel en la segunda entrega de esa otra obra maestra que es “The Expendables”.
Sí, la joya en la que aparecen todos los veteranos de la acción ochentera menos Seagal, gracias a Dios: Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Lee, Dolph Lundgren, Van Damme y el más joven Jason Statham. Porno del bueno.
NORRIS Y LA ANÉCDOTA CON LEE: “YO GANO, YO SOY LA ESTRELLA”
La muerte de Norris es una de las noticias más impactantes de lo que llevamos de año, y es que el actor y artista marcial marcó a millones de personas de todo el mundo. Un enorme legado en el que muchos recuerdan su impresionante pelea contra Bruce Lee en ‘El furor del dragón’. Historia del cine y una relación que va más allá de ese momento, y sobre ella llegó a hablar Norris a lo largo de su vida.
“Hice mi primer papel de especialista con él”, confiesa Chuck Norris, al que le preguntan sobre Bruce Lee, y responde que “cuando combatí por el título mundial aquí en Nueva York en el Madison Square Garden, en 1968, Bruce hacía una serie de televisión llamada ‘El avispón verde’, por lo que asistió como invitado, y después de que yo ganase el título, el promotor me presentó a Bruce. Así que Bruce y yo empezamos a hablar y nos implicamos mucho en la conversación, por lo que dijo: ‘Entrenemos juntos cuando volvamos a Los Ángeles’. Y le dije: ‘Vale’. Así que volvimos y estuvimos entrenando juntos durante un par de años”.
Chuck señala que entrenaban con sacos de boxeo, “dando patadas”, pero en ningún momento peleando entre ellos, y es que el estadounidense señala que él “era un luchador profesional” y Bruce Lee no lo era, “pero era bueno, era bueno”, destaca Norris.
¿Hubiese ganado Chuck Norris a Bruce Lee? Pregunta el entrevistador, a lo que el actor y artista marcial responde que “no lo sé, yo no quería llegar a eso y Bruce tampoco”.
Una amistad que perduró con el paso de los años, con Norris contando que “Bruce se fue a Hong Kong a seguir su carrera de actor y no supe nada más de él durante un par de años, y luego me llamó inesperadamente y me dijo: ”Chuck, he hecho dos películas en Hong Kong y han tenido un enorme éxito, y ahora estoy haciendo una película en Roma, en el Coliseo, con una pelea como dos gladiadores y quiero que tú seas mi oponente”.
El estadounidense respondió bromeando: “Bruce, ¿y quién gana esa pelea?”. El artista hongkonés no lo dudó ni un instante: “¡Yo gano! ¡Yo soy la estrella!”, a lo que Norris dejó caer que la intención de Lee era “ganarle al campeón mundial”, pero Bruce fue más allá: “No. Quiero matar al campeón mundial”.
Definitivamente Norris y Lee forjaron una gran amistad, marcaron una época en el cine de artes marciales y ahora ya se reencontraron en el Cielo.
ESPECTÁCULOS
¡De locura la gira Power Up de AC/DC!
La banda de rock and roll más grande del mundo hará explotar de éxtasis musical el GNP Seguros * Realizará tres magistrales conciertos los días 7, 11 y 15 de abril de este 2026
ERIC GARCÍA
AC/DC, la legendaria banda con millones de discos vendidos, emociona a millones de fans por su esperada gira Power Up en suelo azteca.
El tour Power Up, nombre de su más reciente álbum de estudio, el cual alcanzó el puesto #1 en 21 países, hará las delicias de sus fans en Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.
La banda se presentará en algunos de los estadios más grandes de todo el continente.
Realizará tres magistrales conciertos en el estadio GNP Seguros los días 7, 11 y 15 de abril de este 2026.
UNA BANDA ROCKERA MUY INFLUYENTE
AC/DC dio su primer concierto el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia.
Son una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.
Su LP, Back In Black, es catalogado como el “álbum más vendido de cualquier banda” y el “tercer álbum más vendido de cualquier artista”, con ventas globales que superan los 50 millones y contando.
AC/DC fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll® en 2003.
Pese al paso del tiempo, la banda sigue llenando estadios en varios continentes, vendiendo millones de discos anualmente y generando miles de millones de streams.
Para honrar su largo reinado como la banda de rock and roll más grande del mundo, AC/DC -con Angus Young en la guitarra principal, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y el bajista Chris Chaney- está de vuelta para tocar ante su legión de dedicados fans, que crece año tras año.
REDES SOCIALES
https://www.acdc.com
https://facebook.com/acdc/
https://instagram.com/acdc/
https://twitter.com/acdc/
ESPECTÁCULOS
¡Todo listo para el festival musical más esperado de México!
El Vive Latino 2026 se celebrará el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros * Participarán más de 60 bandas, encabezadas por Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Cypress Hill y Los Fabulosos Cadillacs * Se suman Amanda Miguel, Paulina Rubio, Danna, Emmanuel y Mijares
ERIC GARCÍA
El Festival Vive Latino 2026, uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina, regresa con una nueva edición que reunirá a decenas de artistas nacionales e internacionales durante dos días en la Ciudad de México.
La edición número 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto que desde hace años se ha convertido en la sede habitual del evento.
Miles de fanáticos se darán cita para disfrutar de una programación que mezcla rock, pop, rap, música alternativa y propuestas emergentes del continente.
Entre los nombres más destacados del lineup figuran Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Cypress Hill, John Fogerty, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Enjambre, Fobia, Hello Seahorse!, Illya Kuryaki and The Valderramas, Dread Mar-I, Banda Machos y El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros.
Además de los conciertos, el Vive Latino ofrecerá actividades culturales y de entretenimiento, como espacios de comedia, lucha libre, proyecciones y experiencias interactivas. Contará con cinco escenarios principales, además de áreas especiales como la Carpa Intolerante y la Carpa Little Caesars.
El cuadrilátero del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) volverá al festival con gladiadores como Soberano, Templario, Kemonito y Máscara Dorada.
También regresará la Casa Comedy, con presentaciones de standuperos como Daniel Sosa, Alexa Zuart, Gianni Pex, Isabel Fernández y Rulo Matías. Mercadillo y zona de ONGs
El Mercadillo Vive Latino reunirá proyectos de diseño, arte, moda y música independiente. Además, el festival contará con una zona dedicada a organizaciones sociales y ambientales para promover distintas causas entre los asistentes.
PAULINA RUBIO, DANNA, AMANDA MIGUEL, EMMANUEL Y MIJARES SE SUMAN AL VL 2026
A tan sólo unos días de que se lleve a cabo el festival musical Vive Latino 2026 en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, los organizadores del evento dieron a conocer que Amanda Miguel, Dr. Shenka, Paulina Rubio, Danna, Emmanuel y Mijares se presentarán en uno de los escenarios, el próximo 15 de marzo.
Los organizadores destacaron la presencia de la cantante argentina Amanda Miguel, reconocida por su voz característica en la balada hispana, mientras que el vocalista de la banda Panteón Rococó, Dr. Shenka aportará la energía que lo distingue como referente del rock y el ska mexicano.
El dúo Emmanuel-Mijares promete revivir clásicos del pop en español con espectáculos reconocidos por su teatralidad y repertorios que han acompañado a diversas generaciones.
Danna, representante del pop actual que suma una puesta en escena dinámica e interactiva. Por último, Paulina Rubio, ofrecerá una actuación que reafirmará su estatus como figura esencial del género.
Así que todo está listo para disfrutar el festival musical más esperado del año.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Mentir, el sello de los transformadores de la patria
Katia Itzel García hace historia en la Copa del Mundo 2026
Rosario Robles y Manlio Beltrones revitalizan al PRI
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 4 días
Raciel Pérez refuerza su compromiso con el fortalecimiento del tejido social
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 2 días
Vargas del Villar, el senador protector de las mascotas
-
NACIONALHace 2 días
Isaac Montoya, el gran impulsor de las Huellas de la Transformación
-
TEXTUAL-ESHace 4 días
La salud mental en México enfrenta una crisis silenciosa
-
NACIONALHace 2 días
Brandon Zuluaga, acusado de abuso sexual contra una menor
-
SILENCIO ROTOHace 4 días
Democracia, anhelo frustrado
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 3 días
¡Sin un peso los despidos masivos en la FGR!
-
PULPO POLÍTICOHace 3 horas
ONU desnuda a México