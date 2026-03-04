IMPACTUS
¿Y los políticos cuándo?
¿Habrá una “nómina” secreta, especial y privilegiada? * Pasan los días y nada se sabe del huachicol fiscal, el caso de corrupción más grande de toda la historia, muy superior al escándalo de Segalmex y la famosa Estafa Maestra
MARKOFLOS
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, pone sobre la mesa diversas interrogantes acerca del poderío que han tenido los cárteles en los últimos años.
En particular la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se ha dicho que se dio en forma exponencial en los últimos siete años, debido a la permisividad de la consigna “Abrazos y no balazos”, así como a las alianzas y apoyos que tiene ese cártel en todos los niveles de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Al respecto, ha surgido como demanda generalizada saber quiénes podrían ser los políticos aliados con El Mencho de al menos los últimos tres sexenios.
La gran interrogante es qué políticos de mayor nivel han apoyado a ese u otros cárteles en México.
RED DE PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL
La expansión del CJNG se debió en gran medida a la cooptación de autoridades locales.
La periodista Anabel Hernández ha señalado la existencia de una red de protección de alto nivel que permitía al cártel operar con impunidad en gran parte de México.
Ahora con la caída del Mencho, comenzaron a circular las “narconóminas” que utilizaba ese cártel para pagar a policías, municipales, pistoleros, halcones y algunos “alias” con sueldos que van de los 4 mil pesos semanales o quincenales hasta pagos y préstamos por un millón y medio de pesos.
Sobre el tema, Milenio noticias publicó recientemente lo siguiente:
“Basado en reportes periodísticos, investigaciones de la DEA y documentos judiciales (actualizados a febrero de 2026, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes), el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) consolidó su poder mediante la corrupción sistemática de funcionarios a nivel municipal, estatal y federal.
“El CJNG utilizó una ‘nómina’ para sobornar a diversos actores políticos y de seguridad para garantizar impunidad”. Entre los primeros políticos de alto nivel que se mencionan por haber establecido relación con ese cártel y que eventualmente pudieron negar o regatear su apoyo, se mencionan a Aristóteles Sandoval (exgobernador de Jalisco) y Carlos Manzo (alcalde de Uruapan, Michoacán). Ambos ya abatidos.
Asimismo, a los alcaldes de Tequila, Jalisco, y de Amanalco -morenistas- se les comprobaron sus alianzas con el CJNG y ya fueron consignados por diversos delitos. Asimismo, publicó Milenio que informes de inteligencia señalaron que “El Mencho” mantenía una “nómina” que incluía pagos a miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional para protección.
También surge la inquietud de si habrá una “nómina” secreta, especial y privilegiada que involucre a funcionarios de primer nivel. El tiempo lo dirá.
Con motivo del abatimiento del Mencho han surgido versiones que señalan que después de su captura fue liquidado, para evitar que pudiera “cantar” en las cárceles de Estados Unidos y como testigo protegido proporcionar mayor detalle y referencias de los apoyos que recibía en los más altos niveles de gobierno.
Sin embargo, esta versión resulta difícil de aceptarse, dadas las circunstancias en que fue capturado, con gran resistencia, fuego cruzado que se dio entre el Ejército y las huestes del Mencho, que ocasionó al menos treinta muertos de los dos lados.
Además, esa versión no fue avalada por el gobierno norteamericano, cuyas agencias de inteligencia saben con detalle lo que ocurrió.
También saben con mucha antelación quiénes son los funcionarios y políticos de alto nivel que estaban aliados con el Mencho.
Existen carpetas y expedientes en el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, la CIA y la Fiscalía federal.
Por otro lado, se da por hecho que Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín -hijos del Chapo Guzmán- han proporcionado información abundante y de calidad al gobierno de Estados Unidos, respecto a cómo ha funcionado el Cártel de Sinaloa, el más importante de México, antes de la consolidación del CJNG, en los últimos 30 años.
Deben saber ya quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto les costaban sus negociaciones.
Se espera que los Chapitos estén proporcionando detalles sobre los personajes que los apoyaban, incluidos políticos y líderes de grupos aliados con el Cártel de Sinaloa, así como los que después se alejaron y entraron en conflicto. Desde los 80, grupos de narcotraficantes se separaron y enemistaron con el Cártel de Sinaloa, que siempre encabezaron Joaquín Guzmán Loera y el Mayo Zambada.
Es innegable que los más célebres son Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”) y el CJNG del “Mencho”.
A partir de septiembre de 2024, todos conocimos el rompimiento entre el Mayo Zambada y los “Chapitos”, cuando el hijo mayor del Chapo entregó a las autoridades norteamericanas al “Mayo”, en una sorpresiva e inédita operación que implicó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según informó el mismo “Mayo”, lo convocó a una reunión que resultó una coartada, en la que Joaquín Guzmán lo “secuestró” y entregó a agentes del gobierno norteamericano.
En esa reunión también fue asesinado el rector de la Universidad de Sinaloa, todo lo cual fue relatado por el Mayo Zambada en una carta que entregó en la primera audiencia de su juicio en Estados Unidos.
Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín negocian actualmente con las autoridades estadounidenses para tener el beneficio de reducir sus condenas.
Un hecho inédito, resultado de estas negociaciones, fue que el gobierno norteamericano arropara y permitiera el ingreso de 17 familiares de Los Chapitos a Estados Unidos. Algunos analistas de estos procesos, señalan que esa concesión da idea del tamaño de las revelaciones que pueden hacer los Chapitos acerca de personajes vinculados con sus actividades delictivas, ya sean políticos y empresarios mexicanos de este y anteriores sexenios, a quienes se les integrarán expedientes y eventualmente cargos análogos por el gobierno estadounidense.
Aunque pueden surgir nombres de otros sexenios, son los políticos morenistas y obradoristas los que -se menciona- pueden estar en la mira de las investigaciones.
El periodista Ricardo Ravelo, quien ha escrito libros sobre narcotráfico, en su momento habló de morenistas involucrados y dijo lo siguiente: “Adán Augusto López, líder del Senado y exgobernador de Tabasco, vinculado al crimen organizado por el actual gobernador de esa entidad, que lo acusó de haber puesto como titular de Seguridad a un miembro de La Barredora, que es un brazo armado del Cártel de Jalisco”.
Ravelo también dijo que el otro político preocupado es el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, “porque ha amasado una fortuna descomunal desde hace mucho tiempo. Le compró ranchos a la familia de Antonio Aguilar, le compró una empresa productora de tequila. (…) Se han hecho multimillonarios en muy pocos años”.
El periodista Ricardo también señala que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador “presuntamente participaron en estos negocios”.
También prestigiados periodistas como Héctor de Mauleón han publicado los vínculos del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con estos grupos delincuenciales y directamente en relación al multimillonario fraude del huachicol fiscal, el célebre caso por más de 500 mil millones de pesos, en el que están involucrados y prófugos los sobrinos del secretario de Marina de AMLO, y en el que el CJNG contaba con personajes y empresas de su red de lavado y delincuencia.
Con el paso de los días es un caso lleno de misterios, muertes y sorpresas que aún no han sido desenredados, mucho menos esclarecidos, y del que se ignora cómo van las investigaciones correspondientes.
Del mismo modo, Azteca Noticias dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a cobrar factura, revocando la visa a más de 50 políticos mexicanos y sus familiares por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Entre los nombres de alta investidura en activo que han sufrido este duro golpe diplomático destacan: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su círculo cercano, junto con figuras estratégicas a nivel municipal como Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y Óscar Eduardo Castro, edil de Puerto Peñasco, además de Juan Francisco Gim, presidente municipal de Nogales, Sonora.
Se suman mandatarios estatales en funciones, como: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, y Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí.
Asimismo, se menciona a otros funcionarios como: El senador poblano Néstor Camarillo, legislador morenista Carlos Lomelí, un personaje clave en Jalisco, cuna del CJNG, así como a Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, y a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien actualmente elogia a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defiende a Morena.
Si nos preguntamos cuándo sabremos con certeza quiénes son los políticos mexicanos de alto nivel involucrados directamente con los grupos delincuenciales, quizá debamos esperar que sean nuestros vecinos del norte los que nos lo hagan saber, tarde o temprano. El tiempo dirá la respuesta.
IMPACTUS
¿Por qué hasta ahora ‘El Mencho’?
¿Por la permisividad de la consigna “Abrazos y no balazos” o por la penetración que logró para controlar gobiernos municipales y estatales? * Gran mérito del gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad por lograr la captura y caída de más poderoso narcotraficante del planeta * La muerte del líder del CJNG reconfigura el mapa criminal en México y el golpe podría derivar en fragmentación, más violencia y presión política
MARKOFLOS***
La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es, sin duda, el logro más importante en materia de seguridad del gobierno mexicano en los últimos quince años.
La pregunta que surge al botepronto es ¿por qué hasta ahora lo capturan si lo dejaron crecer tanto?
Aunque la trayectoria delictiva de Oseguera Cervantes data de los 80s, cuando se integró al Cártel del Milenio, su liderazgo como fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) comienza a repuntar en 2010, cuando estaba terminando el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto creció su poder, al ser detenido su principal competidor, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador su poder creció exponencialmente y alcanzó niveles insospechados.
Lo anterior es un detalle a resaltar porque no sabemos si fue por la permisividad de la consigna “Abrazos y no balazos” o por la penetración que logró para controlar gobiernos municipales y estatales, así como autoridades federales, que le permitieron consolidarse a nivel nacional e internacional.
Se debe reconocer el mérito del gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad por lograr la captura y caída de más poderoso narcotraficante del planeta.
No se debe regatear el mérito, ni dejarse llevar por las versiones de que todo fue obra del gobierno de Estados Unidos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclara que la operación -que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera- contó con “información complementaria” del gobierno de Estados Unidos “dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral” con ese país.
Lo antes señalado fue confirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señala que “EU brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar con una operación (…) en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes”, escribió en su cuenta de X.
El gobierno de Donald Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación.
EL MÁS PODEROSO Y BUSCADO DEL MUNDO
Nemesio Oseguera Cervantes era el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Después de que “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada fueron encarcelados en Estados Unidos, “El Mencho” se convirtió en el narcotraficante más poderoso y buscado del mundo, con redes de distribución de drogas en los cinco continentes.
Desde hace quince años había logrado escapar de múltiples operativos para su captura. En más de tres ocasiones se había anunciado su muerte, en versiones que resultaron falsas. Sin embargo, el pasado domingo 22 de febrero el Ejército Mexicano confirmó la muerte del “Mencho”, lo cual ya fue avalado por autoridades de Estados Unidos, así como por la embajada de ese país en México.
Su muerte se dio luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, en donde resultó herido y murió durante su traslado a la CDMX.
“El Mencho”, de 59 años de edad, fundó e impulsó el Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización que inició formalmente en 2010, se extendió por el país y se convirtió en una de las bandas criminales con más poder de violencia, a la par del Cártel de Sinaloa.
El gobierno de EU ofrecía US$15 millones por su captura.
Recientemente, el gobierno de Donald Trump designó al CJNG como una organización terrorista por ser un “cártel despiadado y violento, responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia EU”.
Las autoridades mexicanas ofrecieron el domingo pasado algunos detalles del operativo, una acción en cooperación con el gobierno de Estados Unidos.
La Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer que un comando de Fuerzas Especiales realizó un operativo con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.
Los delincuentes contaban con vehículos blindados y fuerte armamento, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves, informó la Sedena en un comunicado.
“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”. Nemesio Oseguera estaba entre los heridos capturados y murió en el traslado a la capital del país.
Otros dos integrantes del CJNG fueron detenidos, mientras que el Ejército tuvo tres heridos de gravedad que fueron trasladados a hospitales de la Ciudad de México.
Fuentes del Pentágono dijeron a la cadena CBS, socia en EU de la BBC, que hubo apoyo de la Fuerza de Acción Conjunta Interagencial Anticárteles, que colabora habitualmente con el Ejército Mexicano a través del Comando Norte de EU. Sin embargo, un funcionario del Ejército estadounidense enfatiza que “ésta fue una operación militar mexicana, así que el éxito es suyo”.
La unidad anticárteles estadounidense, llamada en inglés Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITF-CC), es un nuevo grupo de trabajo del Ejército estadounidense que se especializa en la recopilación de información sobre los cárteles.
Un funcionario asegura a dicha agencia que EU recopiló un paquete detallado de objetivos en torno a “El Mencho” y se lo proporcionó al gobierno mexicano para la operación de este domingo. Añadió que toda la operación fue realizada por las fuerzas mexicanas.
Sara A. Carter, “zar antidrogas” de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) del mandatario Donald Trump y excolaboradora en Fox News, indicó en X -tras la muerte de “El Mencho”- que “los días de los cárteles están contados: hoy le ha tocado a El Mencho”.
TENSIÓN EN VARIOS ESTADOS
El operativo ocurrió en las primeras horas de este domingo 22 de febrero y, conforme avanzó el día, ocurrieron decenas de bloqueos de carreteras, ataques a comercios y escenas de caos en varios estados del país.
Jalisco fue el estado más afectado por los llamados “narcobloqueos”, con varias carreteras principales del estado y calles de las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, cerradas por vehículos comerciales y privados incendiados.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró un “código rojo” para el estado y pidió a la población mantenerse en sus hogares y evitar salir si no era necesario.
En un reporte de las 15:00 local (21:00 GMT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informa que había 21 bloqueos.
Numerosos videos y fotografías en redes sociales mostraban los vehículos incendiados y columnas de humo.
En los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara hubo nerviosismo de usuarios por posibles ataques, pero las autoridades aseguraron que operaban con normalidad.
Otros estados con presencia del CJNG, principalmente Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, también resultaron afectados por los bloqueos.
El gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demostró que -en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada- actúa con energía y determinación.
Los logros de su Gabinete de Seguridad así lo acreditan. La forma en que se capturó y eliminó a Nemesio Oseguera es todo un éxito de su gobierno y liderazgo, también en cuanto a que México está dispuesto a coordinarse y aceptar la colaboración de Estados Unidos, sin poner en entredicho su soberanía territorial.
“Coordinación sí, subordinación no”, como acertadamente lo reitera la Primera Mandataria. Enhorabuena por México.
Con decisiones políticas acertadas y firmes, México podrá avanzar cada vez más y mejor en todas las materias de política pública.
Si la titular del Poder Ejecutivo -como lo ha hecho en seguridad- corrige el rumbo en otras políticas públicas como salud, educación, infraestructura, combate a la corrupción y la impunidad, fortalecimiento del Estado de Derecho, justicia y respeto a nuestro régimen democrático constitucional.
Estaremos pronto en camino a la prosperidad compartida, sustentada en un crecimiento económico sostenido. Por el bien de México, que así sea.
La gran mayoría de los mexicanos, incluso los que no votamos por ella, tiene la esperanza de que nuestra Primera Presidenta inicie, de una vez por todas, una auténtica transformación.
Que así sea por el bien de todos los mexicanos.
RIESGO DE UNA NUEVA ESCALADA
La muerte del líder del CJNG reconfigura el mapa criminal en México. Expertos advierten que el golpe podría derivar en fragmentación, más violencia y presión política.
La muerte de Oseguera marca uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en México en las últimas décadas.
Para la politóloga Sandra Ley, experta en Seguridad en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey, se trata de “la detención más importante que hemos tenido en décadas por el tamaño del CJNG y su alcance nacional e internacional”.
Sin embargo, advierte en entrevista con DW que el impacto estructural del golpe es limitado si no va acompañado de otras medidas.
Los efectos inmediatos no tardaron en sentirse. Bloqueos, incendios de vehículos y ataques en varios estados reflejan la capacidad del CJNG para responder incluso sin su líder histórico.
Según Ley, “las decapitaciones de cárteles suelen estar acompañadas de escaladas de violencia”, especialmente cuando no existen acciones paralelas de prevención ni desmantelamiento de redes de protección.
En la misma línea, el politólogo alemán Günther Maihold, experto en México del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, subraya que la muerte de El Mencho no implica necesariamente el debilitamiento del cártel.
“El capo es detenido o abatido y el cártel sigue funcionando; el negocio continúa porque las estructuras no se tocan”, añade.
¿VICTORIA COMPLETA O PÍRRICA PARA EL GOBIERNO?
Desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, la operación se presenta como una demostración de capacidad del Estado. Para el experto en seguridad Javier Oliva Posada, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se trata de “una victoria estructural del Estado Mexicano” y una señal de que “otros cabecillas también pueden ser llevados ante la justicia”.
Maihold, en cambio, llama a la cautela. A su juicio, el operativo es apenas “el inicio de una tarea mucho más grande” y existe el riesgo de que se celebre un éxito mediático sin atacar las bases del poder criminal.
Uno de los escenarios más probables es la fragmentación interna del CJNG. Maihold describe tres posibles escenarios: una sucesión ordenada, una ruptura interna violenta o una redistribución territorial entre grupos rivales.
“Puede aumentar el grado de confrontación”, advierte, en un contexto donde distintos actores criminales buscarían controlar rutas y mercados.
Ley coincide en que la competencia criminal es hoy “uno de los factores más importantes en el uso de la violencia”, lo que elevaría el riesgo para la población civil en las próximas semanas.
Maihold duda del impacto sobre el consumo de drogas al norte de la frontera. “La muerte de un capo no va a influir en el consumo”, sostiene, y añade que el verdadero desafío sigue siendo romper los vínculos entre crimen organizado, política y justicia, un terreno donde México “ha evitado actuar de fondo”.
Más allá de los titulares, la muerte de El Mencho plantea un escenario complejo: si bien representa una victoria simbólica y táctica, podría abrir un periodo de reacomodos violentos y de retos más profundos para la política de seguridad mexicana.
El desafío estructural sigue siendo desarticular las redes que sostienen al crimen organizado y no sólo a sus figuras más visibles.
IMPACTUS
Ninguna agresión detiene el futuro político de Ale Rojo
Está con todo la “cargada” contra la alcaldesa de la Cuauhtémoc * La “guerra sucia” está en su apogeo: que los derechos del concejal, que los contratos ilegales, que los ambulantes de San Cosme tienen permiso… ¿Qué más sigue? * Está clarísimo que la quieren bajar de la preferencia ciudadana, pero mientras más la atacan, más la catapultan rumbo al 2027
ARMANDO GARCÍA
Está clarísimo que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, es una piedrita en el zapato de Morena, que para muchos ya no es piedrita, ya es una rocota.
Y es que Rojo de la Vega Piccolo crece como la espuma en la preferencia ciudadana y ya la quieren bajar, como sea, pero bajarla de las encuestas… y por eso la observan con lupa para atacarla por cualquier motivo.
Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero agredirla no tiene “máiz”, ya se están pasando los límites del diálogo ante la falta de argumentos, pero nada puede estar por encima de la legalidad.
Se necesita mucho más que eso para detener la convicción de servir de Alessandra Rojo de la Vega, su carisma es natural… y si a eso le agregas su pasión, entrega y profesionalismo en pro de los vecinos y colonos, pues ya la lleva ganada.
Por los grandes resultados, su horizonte político es halagador y nada ni nadie la detiene rumbo al 2027… como dijeran en mi pueblo: “Ya se les peló”.
Por eso está con todo la “cargada” del oficialismo en contra la alcaldesa de la Cuauhtémoc. La “guerra sucia” está en su apogeo: que los derechos del concejal, que los contratos ilegales, que los ambulantes de San Cosme tienen permiso… ¿Qué más sigue?
Está clarísimo que la quieren bajar de la preferencia ciudadana, pero mientras más la atacan, más la catapultan rumbo al 2027… y eso cala como La Chingada.
Como quien dice, sin querer queriendo, el mismo Morena la “apoya” en su horizonte político.
LOS HECHOS
Si la quieren sacar a la mala, más se catapultará Rojo de la Vega, quedará como víctima (no olvidar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador) y tendrá vía libre para analizar bien su futuro político.
La 4T debería dejarla trabajar, hay cosas más graves que se deberían atender: Inseguridad, salud, educación, huachicol fiscal, Segalmex, trenes Maya e Interoceánico… cosas que por sí solas son más escandalosas que las acusaciones en contra de Ale Rojo.
Ale sabe muy bien que la vigilan con lupa y no les daría oportunidad de que la agarraran en una jugada.
Si la quitan a la mala y se va, recorrerá toda la ciudad, y hasta gran parte del país, en calidad de víctima, y se le ampliaría su horizonte político… desde una jefatura de Gobierno hasta una candidatura presidencial.
La también activista y feminista es una gran opción de la oposición, ya nadie la detiene para lo que venga, poco a poco va caminando hacia un escenario ideal, y para dolor de Morena ya Alessandra se les escapó y no la van a parar.
Las virtudes que nadie tiene en una sola persona: Carisma, pasión, trabajo… y su gran ventaja: Millones de capitalinos la ven como ciudadana y no como política… y, repito, eso cala como La Chingada.
IMPACTUS
García Harfuch, la esperanza de México para el 2030
Es un funcionario de resultados y goza de la preferencia ciudadana * Tiene enfrente dos frentes: Goza de todas las confianzas de la Primera Mandataria Sheinbaum, pero no es bien visto por las tierras de Palenque
MARCO ANTONIO FLORES
Omar García Harfuch es el hombre fuerte de la seguridad en México y goza del respaldo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ser su sucesor natural.
Al estilo AMLO, es de esas raras aves que cruza el pantano sin mancharse. Con una trayectoria admirable como funcionario, es considerado como presidenciable para el año 2030.
Ante el panorama que vive actualmente el país, es la esperanza de México para sacar al “buey de la barranca”.
Es innegable que hoy en día García Harfuch lleva la delantera en la carrera, ya se colocó muy temprano en el arrancadero.
Ya demostró que sabe ganar elecciones, pues en la lucha por la candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México le dio un baile a Clara Brugada Molina, le ganó las tres encuestas.
Omar García es un hombre que tiene la convicción de servir a México, en donde sea y en cualquier trinchera, de ahí que aceptara la invitación de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de ser jefe de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como coordinador de Inteligencia de su Gabinete de Seguridad”, y hoy en día ser el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
En estos momentos García Harfuch, aparte de combatir a los cárteles, está enfocado en la coordinación conjunta con Estados Unidos para combatir a la delincuencia.
La prioridad del titular de la SSPC está enfocada en revertir el desastroso panorama de inseguridad, narco y violencia en México.
Es un hombre de retos y esta encomienda no lo asusta, está listo para cumplir la instrucción presidencial y de salir avante en su misión… ya nadie lo parará rumbo al 2030, cuyo final es de pronóstico reservado, pero el hombre fuerte de la seguridad tiene algo que muchos no poseen: la simpatía, el carisma y la preferencia ciudadana… y eso cala muy hondo, es una molestia de La Chingada.
Son dos frentes: Goza de todas las confianzas de la Primera Mandataria Sheinbaum, pero no es bien visto por las tierras de Palenque.
