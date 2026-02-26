IMPACTUS
¿Por qué hasta ahora ‘El Mencho’?
¿Por la permisividad de la consigna “Abrazos y no balazos” o por la penetración que logró para controlar gobiernos municipales y estatales? * Gran mérito del gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad por lograr la captura y caída de más poderoso narcotraficante del planeta * La muerte del líder del CJNG reconfigura el mapa criminal en México y el golpe podría derivar en fragmentación, más violencia y presión política
MARKOFLOS***
La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es, sin duda, el logro más importante en materia de seguridad del gobierno mexicano en los últimos quince años.
La pregunta que surge al botepronto es ¿por qué hasta ahora lo capturan si lo dejaron crecer tanto?
Aunque la trayectoria delictiva de Oseguera Cervantes data de los 80s, cuando se integró al Cártel del Milenio, su liderazgo como fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) comienza a repuntar en 2010, cuando estaba terminando el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto creció su poder, al ser detenido su principal competidor, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador su poder creció exponencialmente y alcanzó niveles insospechados.
Lo anterior es un detalle a resaltar porque no sabemos si fue por la permisividad de la consigna “Abrazos y no balazos” o por la penetración que logró para controlar gobiernos municipales y estatales, así como autoridades federales, que le permitieron consolidarse a nivel nacional e internacional.
Se debe reconocer el mérito del gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad por lograr la captura y caída de más poderoso narcotraficante del planeta.
No se debe regatear el mérito, ni dejarse llevar por las versiones de que todo fue obra del gobierno de Estados Unidos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclara que la operación -que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera- contó con “información complementaria” del gobierno de Estados Unidos “dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral” con ese país.
Lo antes señalado fue confirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señala que “EU brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar con una operación (…) en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes”, escribió en su cuenta de X.
El gobierno de Donald Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación.
EL MÁS PODEROSO Y BUSCADO DEL MUNDO
Nemesio Oseguera Cervantes era el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Después de que “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada fueron encarcelados en Estados Unidos, “El Mencho” se convirtió en el narcotraficante más poderoso y buscado del mundo, con redes de distribución de drogas en los cinco continentes.
Desde hace quince años había logrado escapar de múltiples operativos para su captura. En más de tres ocasiones se había anunciado su muerte, en versiones que resultaron falsas. Sin embargo, el pasado domingo 22 de febrero el Ejército Mexicano confirmó la muerte del “Mencho”, lo cual ya fue avalado por autoridades de Estados Unidos, así como por la embajada de ese país en México.
Su muerte se dio luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, en donde resultó herido y murió durante su traslado a la CDMX.
“El Mencho”, de 59 años de edad, fundó e impulsó el Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización que inició formalmente en 2010, se extendió por el país y se convirtió en una de las bandas criminales con más poder de violencia, a la par del Cártel de Sinaloa.
El gobierno de EU ofrecía US$15 millones por su captura.
Recientemente, el gobierno de Donald Trump designó al CJNG como una organización terrorista por ser un “cártel despiadado y violento, responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia EU”.
Las autoridades mexicanas ofrecieron el domingo pasado algunos detalles del operativo, una acción en cooperación con el gobierno de Estados Unidos.
La Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer que un comando de Fuerzas Especiales realizó un operativo con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.
Los delincuentes contaban con vehículos blindados y fuerte armamento, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves, informó la Sedena en un comunicado.
“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”. Nemesio Oseguera estaba entre los heridos capturados y murió en el traslado a la capital del país.
Otros dos integrantes del CJNG fueron detenidos, mientras que el Ejército tuvo tres heridos de gravedad que fueron trasladados a hospitales de la Ciudad de México.
Fuentes del Pentágono dijeron a la cadena CBS, socia en EU de la BBC, que hubo apoyo de la Fuerza de Acción Conjunta Interagencial Anticárteles, que colabora habitualmente con el Ejército Mexicano a través del Comando Norte de EU. Sin embargo, un funcionario del Ejército estadounidense enfatiza que “ésta fue una operación militar mexicana, así que el éxito es suyo”.
La unidad anticárteles estadounidense, llamada en inglés Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITF-CC), es un nuevo grupo de trabajo del Ejército estadounidense que se especializa en la recopilación de información sobre los cárteles.
Un funcionario asegura a dicha agencia que EU recopiló un paquete detallado de objetivos en torno a “El Mencho” y se lo proporcionó al gobierno mexicano para la operación de este domingo. Añadió que toda la operación fue realizada por las fuerzas mexicanas.
Sara A. Carter, “zar antidrogas” de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) del mandatario Donald Trump y excolaboradora en Fox News, indicó en X -tras la muerte de “El Mencho”- que “los días de los cárteles están contados: hoy le ha tocado a El Mencho”.
TENSIÓN EN VARIOS ESTADOS
El operativo ocurrió en las primeras horas de este domingo 22 de febrero y, conforme avanzó el día, ocurrieron decenas de bloqueos de carreteras, ataques a comercios y escenas de caos en varios estados del país.
Jalisco fue el estado más afectado por los llamados “narcobloqueos”, con varias carreteras principales del estado y calles de las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, cerradas por vehículos comerciales y privados incendiados.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró un “código rojo” para el estado y pidió a la población mantenerse en sus hogares y evitar salir si no era necesario.
En un reporte de las 15:00 local (21:00 GMT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informa que había 21 bloqueos.
Numerosos videos y fotografías en redes sociales mostraban los vehículos incendiados y columnas de humo.
En los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara hubo nerviosismo de usuarios por posibles ataques, pero las autoridades aseguraron que operaban con normalidad.
Otros estados con presencia del CJNG, principalmente Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, también resultaron afectados por los bloqueos.
El gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demostró que -en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada- actúa con energía y determinación.
Los logros de su Gabinete de Seguridad así lo acreditan. La forma en que se capturó y eliminó a Nemesio Oseguera es todo un éxito de su gobierno y liderazgo, también en cuanto a que México está dispuesto a coordinarse y aceptar la colaboración de Estados Unidos, sin poner en entredicho su soberanía territorial.
“Coordinación sí, subordinación no”, como acertadamente lo reitera la Primera Mandataria. Enhorabuena por México.
Con decisiones políticas acertadas y firmes, México podrá avanzar cada vez más y mejor en todas las materias de política pública.
Si la titular del Poder Ejecutivo -como lo ha hecho en seguridad- corrige el rumbo en otras políticas públicas como salud, educación, infraestructura, combate a la corrupción y la impunidad, fortalecimiento del Estado de Derecho, justicia y respeto a nuestro régimen democrático constitucional.
Estaremos pronto en camino a la prosperidad compartida, sustentada en un crecimiento económico sostenido. Por el bien de México, que así sea.
La gran mayoría de los mexicanos, incluso los que no votamos por ella, tiene la esperanza de que nuestra Primera Presidenta inicie, de una vez por todas, una auténtica transformación.
Que así sea por el bien de todos los mexicanos.
RIESGO DE UNA NUEVA ESCALADA
La muerte del líder del CJNG reconfigura el mapa criminal en México. Expertos advierten que el golpe podría derivar en fragmentación, más violencia y presión política.
La muerte de Oseguera marca uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en México en las últimas décadas.
Para la politóloga Sandra Ley, experta en Seguridad en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey, se trata de “la detención más importante que hemos tenido en décadas por el tamaño del CJNG y su alcance nacional e internacional”.
Sin embargo, advierte en entrevista con DW que el impacto estructural del golpe es limitado si no va acompañado de otras medidas.
Los efectos inmediatos no tardaron en sentirse. Bloqueos, incendios de vehículos y ataques en varios estados reflejan la capacidad del CJNG para responder incluso sin su líder histórico.
Según Ley, “las decapitaciones de cárteles suelen estar acompañadas de escaladas de violencia”, especialmente cuando no existen acciones paralelas de prevención ni desmantelamiento de redes de protección.
En la misma línea, el politólogo alemán Günther Maihold, experto en México del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, subraya que la muerte de El Mencho no implica necesariamente el debilitamiento del cártel.
“El capo es detenido o abatido y el cártel sigue funcionando; el negocio continúa porque las estructuras no se tocan”, añade.
¿VICTORIA COMPLETA O PÍRRICA PARA EL GOBIERNO?
Desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, la operación se presenta como una demostración de capacidad del Estado. Para el experto en seguridad Javier Oliva Posada, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se trata de “una victoria estructural del Estado Mexicano” y una señal de que “otros cabecillas también pueden ser llevados ante la justicia”.
Maihold, en cambio, llama a la cautela. A su juicio, el operativo es apenas “el inicio de una tarea mucho más grande” y existe el riesgo de que se celebre un éxito mediático sin atacar las bases del poder criminal.
Uno de los escenarios más probables es la fragmentación interna del CJNG. Maihold describe tres posibles escenarios: una sucesión ordenada, una ruptura interna violenta o una redistribución territorial entre grupos rivales.
“Puede aumentar el grado de confrontación”, advierte, en un contexto donde distintos actores criminales buscarían controlar rutas y mercados.
Ley coincide en que la competencia criminal es hoy “uno de los factores más importantes en el uso de la violencia”, lo que elevaría el riesgo para la población civil en las próximas semanas.
Maihold duda del impacto sobre el consumo de drogas al norte de la frontera. “La muerte de un capo no va a influir en el consumo”, sostiene, y añade que el verdadero desafío sigue siendo romper los vínculos entre crimen organizado, política y justicia, un terreno donde México “ha evitado actuar de fondo”.
Más allá de los titulares, la muerte de El Mencho plantea un escenario complejo: si bien representa una victoria simbólica y táctica, podría abrir un periodo de reacomodos violentos y de retos más profundos para la política de seguridad mexicana.
El desafío estructural sigue siendo desarticular las redes que sostienen al crimen organizado y no sólo a sus figuras más visibles.
Ninguna agresión detiene el futuro político de Ale Rojo
Está con todo la “cargada” contra la alcaldesa de la Cuauhtémoc * La “guerra sucia” está en su apogeo: que los derechos del concejal, que los contratos ilegales, que los ambulantes de San Cosme tienen permiso… ¿Qué más sigue? * Está clarísimo que la quieren bajar de la preferencia ciudadana, pero mientras más la atacan, más la catapultan rumbo al 2027
ARMANDO GARCÍA
Está clarísimo que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, es una piedrita en el zapato de Morena, que para muchos ya no es piedrita, ya es una rocota.
Y es que Rojo de la Vega Piccolo crece como la espuma en la preferencia ciudadana y ya la quieren bajar, como sea, pero bajarla de las encuestas… y por eso la observan con lupa para atacarla por cualquier motivo.
Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero agredirla no tiene “máiz”, ya se están pasando los límites del diálogo ante la falta de argumentos, pero nada puede estar por encima de la legalidad.
Se necesita mucho más que eso para detener la convicción de servir de Alessandra Rojo de la Vega, su carisma es natural… y si a eso le agregas su pasión, entrega y profesionalismo en pro de los vecinos y colonos, pues ya la lleva ganada.
Por los grandes resultados, su horizonte político es halagador y nada ni nadie la detiene rumbo al 2027… como dijeran en mi pueblo: “Ya se les peló”.
Por eso está con todo la “cargada” del oficialismo en contra la alcaldesa de la Cuauhtémoc. La “guerra sucia” está en su apogeo: que los derechos del concejal, que los contratos ilegales, que los ambulantes de San Cosme tienen permiso… ¿Qué más sigue?
Está clarísimo que la quieren bajar de la preferencia ciudadana, pero mientras más la atacan, más la catapultan rumbo al 2027… y eso cala como La Chingada.
Como quien dice, sin querer queriendo, el mismo Morena la “apoya” en su horizonte político.
LOS HECHOS
Si la quieren sacar a la mala, más se catapultará Rojo de la Vega, quedará como víctima (no olvidar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador) y tendrá vía libre para analizar bien su futuro político.
La 4T debería dejarla trabajar, hay cosas más graves que se deberían atender: Inseguridad, salud, educación, huachicol fiscal, Segalmex, trenes Maya e Interoceánico… cosas que por sí solas son más escandalosas que las acusaciones en contra de Ale Rojo.
Ale sabe muy bien que la vigilan con lupa y no les daría oportunidad de que la agarraran en una jugada.
Si la quitan a la mala y se va, recorrerá toda la ciudad, y hasta gran parte del país, en calidad de víctima, y se le ampliaría su horizonte político… desde una jefatura de Gobierno hasta una candidatura presidencial.
La también activista y feminista es una gran opción de la oposición, ya nadie la detiene para lo que venga, poco a poco va caminando hacia un escenario ideal, y para dolor de Morena ya Alessandra se les escapó y no la van a parar.
Las virtudes que nadie tiene en una sola persona: Carisma, pasión, trabajo… y su gran ventaja: Millones de capitalinos la ven como ciudadana y no como política… y, repito, eso cala como La Chingada.
García Harfuch, la esperanza de México para el 2030
Es un funcionario de resultados y goza de la preferencia ciudadana * Tiene enfrente dos frentes: Goza de todas las confianzas de la Primera Mandataria Sheinbaum, pero no es bien visto por las tierras de Palenque
MARCO ANTONIO FLORES
Omar García Harfuch es el hombre fuerte de la seguridad en México y goza del respaldo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ser su sucesor natural.
Al estilo AMLO, es de esas raras aves que cruza el pantano sin mancharse. Con una trayectoria admirable como funcionario, es considerado como presidenciable para el año 2030.
Ante el panorama que vive actualmente el país, es la esperanza de México para sacar al “buey de la barranca”.
Es innegable que hoy en día García Harfuch lleva la delantera en la carrera, ya se colocó muy temprano en el arrancadero.
Ya demostró que sabe ganar elecciones, pues en la lucha por la candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México le dio un baile a Clara Brugada Molina, le ganó las tres encuestas.
Omar García es un hombre que tiene la convicción de servir a México, en donde sea y en cualquier trinchera, de ahí que aceptara la invitación de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de ser jefe de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como coordinador de Inteligencia de su Gabinete de Seguridad”, y hoy en día ser el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
En estos momentos García Harfuch, aparte de combatir a los cárteles, está enfocado en la coordinación conjunta con Estados Unidos para combatir a la delincuencia.
La prioridad del titular de la SSPC está enfocada en revertir el desastroso panorama de inseguridad, narco y violencia en México.
Es un hombre de retos y esta encomienda no lo asusta, está listo para cumplir la instrucción presidencial y de salir avante en su misión… ya nadie lo parará rumbo al 2030, cuyo final es de pronóstico reservado, pero el hombre fuerte de la seguridad tiene algo que muchos no poseen: la simpatía, el carisma y la preferencia ciudadana… y eso cala muy hondo, es una molestia de La Chingada.
Son dos frentes: Goza de todas las confianzas de la Primera Mandataria Sheinbaum, pero no es bien visto por las tierras de Palenque.
Sexto accidente ferroviario en sólo dos años
El Tren Maya falla y el Interoceánico también * “Cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, la frase que se pone de moda nuevamente * Se debe “esclarecer con mucho rigor lo que ocurrió”, expresa la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum
ARMANDO GARCÍA
Siguen las fallas en el tren insignia: Ahora le tocó nuevamente al Interoceánico y el accidente ferroviario ocurrido en el estado de Oaxaca se convirtió en tragedia: Al menos 13 muertos y un centenar de heridos.
Un tren de pasajeros descarriló el domingo pasado con 250 personas a bordo, la segunda locomotora se salió de la vía y arrastró al resto del convoy.
Uno de los cuatro vagones de pasajeros cayó por un barranco de seis metros de profundidad y otro quedó semisuspendido.
Recorría el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cabeza de lanza junto con el Tren Maya de la política de recuperación de los ferrocarriles por parte de los gobiernos de Morena.
Con sólo dos años de funcionamiento, este es el sexto incidente de gravedad en estas vías de comunicación, aunque el primero con víctimas mortales. Cabe señalar que los dos corredores tuvieron críticas por las prisas en su construcción para cumplir plazos políticos.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su Mañanera del Pueblo que la prioridad, además de atender a las víctimas, es investigar las causas y garantizar la seguridad del tren.
Ante la instrucción presidencial, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía estatal y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario de México revisarán la caja negra del tren y analizarán elementos como la velocidad, los frenos o la forma de conducción del maquinista, que ha salido ileso, para saber qué causó el descarrilamiento.
El Tren Interoceánico nació por la necesidad de tener una alternativa al Canal de Panamá que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico.
Este es el segundo accidente en este corredor en este diciembre. El día 20, más al norte, en Chiapas, un camión cisterna trató, sin éxito, de ganar el paso a un tren con 148 pasajeros a bordo. La parte delantera de la locomotora quedó destrozada y el camión volcado. Lo mismo ocurrió en julio de este año, cuando otro vehículo intentó pasar antes que el tren en otro cruce a nivel en Chiapas.
A estos accidentes del Interoceánico hay que sumarles otros tres del Tren Maya, al que muchos llaman también el Tren Falla, el megaproyecto favorito del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que traza un lazo por la península de Yucatán de más de 1,500 kilómetros de vía.
El primero fue en marzo de 2024, cuando descarriló un vagón debido a que un sistema automatizado no estaba funcionando en el tramo Mérida-Campeche en Yucatán; el segundo ocurrió cuando un vagón de carga volcó al sur de Quintana Roo en enero de 2025, y el tercero fue un choque entre dos unidades el pasado agosto en la estación de Izamal, en el centro de Yucatán. Todos, afortunadamente, sin víctimas mortales.
Tanto el Tren Maya como el Interoceánico son los primeros megaproyectos de la estrategia nacional de los gobiernos de Morena para reactivar los ferrocarriles de pasajeros y mercancías. Es de resaltar que en la década de los 90, durante los dos últimos periodos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se privatizó la red ferroviaria y desaparecieron los servicios de pasajeros.
Pero con los sexenios de López Obrador y Sheinbaum Pardo se impulsó la recuperación de las vías de pasajeros y una modernización de los sistemas de carga.
En julio de 2024, ya como Presidenta electa, Claudia anunció que su gobierno construiría 3 mil nuevos kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros durante su sexenio, el doble de lo levantado por Andrés Manuel.
Aseguró que se haría “de la misma manera en que se ha construido el Tren Maya, una parte con ingenieros militares y otra parte con empresas”.
PRISAS POR FINALIZAR LOS PROYECTOS FERROVIARIOS
Durante la construcción del Tren Maya -y en menor medida también en la del Corredor Interoceánico- hubo críticas por las prisas de la administración de finalizar el proyecto antes de que López Obrador dejase el poder.
El entonces presidente acudía cada dos meses a supervisar las obras y, en cada visita, apremiaba a las empresas constructoras. En la consultoría que PricewaterhouseCoopers hizo para el Tren Maya en 2019, las principales constructoras de México aseguraron necesitar entre 36 y 48 meses para hacer cada uno de los siete tramos, pero en las licitaciones el gobierno sólo les dio 28 meses.
Como las empresas civiles no terminarían en los plazos políticos, AMLO encargó a los militares los tramos 5, 6 y 7. Todo esto llevó a que, además de incumplir casi todas las leyes ambientales, se dieran diversos conflictos sociales, problemas de contaminación y deforestación, además de sobrecostes.
Con un presupuesto programado de 150 mil millones de pesos (unos 7,100 millones de euros) finalmente superó los 500,000 millones (24,000 millones).
Caso similar fue el Corredor Interoceánico, con denuncias por parte de los pobladores locales de que las consultas para aprobar el proyecto fueron realizadas sin respetar el procedimiento legal, con incluso falsificación de firmas y voto de personas fallecidas. Además, decenas de opositores al proyecto aseguran que han sido criminalizados por las autoridades.
ALGUNOS VAGONES DEL INTEROCEÁNICO PERTENECÍAN AL TREN TURÍSTICO PUEBLA-CHOLULA
Lo que pocos saben es que algunos vagones de esa locomotora pertenecían al tren turístico Puebla-Cholula.
Fue el sábado 26 de agosto de 2024 cuando llegaron al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, las dos máquinas y los vagones de lo que era el Tren Turístico Puebla-Cholula, el cual dejó de funcionar en la administración del exgobernador Miguel Barbosa y fue vendido a la Secretaría de Marina por el también exgobernador Sergio Salomón Céspedes.
Estas máquinas fueron conocidas por algunos poblanos y turistas que las abordaron por allá de 2017, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador en turno Rafael Moreno Valle inauguraron el tren turístico Puebla-Cholula que iba del Museo de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla a la zona de la pirámide de Cholula.
¿QUÉ FUNCIÓN TENÍA EL HIJO DE AMLO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTEROCEÁNICO?
Inaugurado apenas en diciembre de 2023, el Tren Interoceánico tiene una extensión de 212 kilómetros y recorre desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz.
Luego de la tragedia, el nombre de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y quien recibiera el encargo “honorífico” de supervisar la construcción de los trenes recorrió las redes sociales.
El hijo más chico de la primera esposa del expresidente, estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y si bien no se le conocen empleos, aparte de la fábrica de chocolate, recibió la responsabilidad de supervisar el megaproyecto multimillonario, que tuvo una inversión de unos 65 mil millones de pesos, hasta el pasado gobierno.
Su implicación en las obras, según medios nacionales, permitió que uno de sus amigos, Amílcar Olán, recibiera contratos para suministrar material y si bien la oposición en el Senado solicitó investigar el negocio, Morena con su mayoría desechó el punto de acuerdo.
De la función “honorífica”, el expresidente sólo llegó a comentar que Gonzalo no estaba en la política, sino que ayudaba en el Interoceánico sin cobrar ni trabajando para el gobierno.
Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por más de 33 millones de pesos en el proyecto del también llamado Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en su Línea “Z”.
Una investigación del medio Emeequis a los informes de 2020 y 2023 señaló pagos por obras no ejecutadas, inconsistencias en costos de materiales, falta de inicio de trabajos, letreros, rieles; y personal fantasma y contratos inflados.
SALE A RELUCIR NUEVAMENTE LA FRASE “YA CUANDO SE DESCARRILE EL TREN, YA VA A SER OTRO PEDO”
Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Bobby López Beltrán, presagió el descarrilamiento del Tren Maya, supuestamente por los malos materiales para su construcción.
Tomó relevancia la frase luego de que se descarrilara un vagón del Tren Maya, cerca de la estación Tixkokob, en Yucatán, afortunadamente sin lesionados.
Se cumplió lo que dijeron dos miembros del llamado Clan de Andrés López Beltrán, vendedores del balasto para ese transporte: “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”.
Lo lamentable fue que lo dijeron en tono de burla el primo y el amigo de Andy y Gonzalo ‘Bobby’ en las grabaciones presentadas por el periodista Carlos Loret de Mola en las investigaciones realizadas sobre la corrupción en la obra del Tren Maya.
Es una conversación telefónica entre Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Bobby López Beltrán, y Amílcar Olán, íntimo amigo de ellos, que pasó de ser un discreto empresario a multimillonario beneficiado con contratos millonarios en las obras insigne de López Obrador.
“Ya cuando se descarrile el Tren (Maya), ya va a ser otro pedo”. señala en tono de burla Pedro Salazar Beltrán, primo de los hermanos López Beltrán quien fue grabado en una llamada telefónica con Amílcar Olán y que fue presentada por Latinus, en un reportaje de José Manuel Martínez y Mario Gutiérrez Vega.
Esto en referencia a la mala calidad de la piedra balastro utilizada para las vías del Tren Maya y que le compran a Amilcar Olán, quienes sobornan y le dan su “mochadita” al laboratorio para que avale que el balastro tiene la calidad para ser usado y “ya cuando se descarrile el Tren, ya va a ser otro pedo”, expresan en la grabación.
Se considera que Salazar Beltrán es importante para el funcionamiento del negocio de Amílcar Olán con el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, en el IMSS, en Pemex y en os gobiernos de Morena.
SE DEBE “ESCLARECER CON MUCHO RIGOR LO QUE OCURRIÓ”: SHEINBAUM
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que hay tres prioridades para el gobierno federal tras el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca, entre las que destaca el esclarecimiento “con rigor” de las causas.
La titular del Poder Ejecutivo indica que primero se debe garantizar la atención a las víctimas y familiares, y para ello están la Secretaría de Marina, los titulares del IMSS Bienestar, del IMSS, además de un equipo del ISSSTE.
En segundo lugar, añadió Sheinbaum Pardo, es “esclarecer con mucho rigor lo que ocurrió”, las causas de “este lamentable accidente. En este sentido dijo que las investigaciones estarán a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.
La Presidenta manifiesta que la tercera prioridad es garantizar la seguridad del tren, en la que también debe trabajar la agencia y se revisará con la Secretaría de Marina “para que tengamos la certeza de que las vías y todo lo demás están en condiciones para operar nuevamente”.
Afirma que las líneas férreas que se construyeron durante el mandato de López Obrador y las nuevas que se están haciendo en su administración, “se construyen con todos los requisitos técnicos, tienen certificados de seguridad”.
Mencionó al vehículo que va a adelante todos los días antes de que inicie operaciones la locomotora para certificar que las vías están bien y este vehículo informó que estaban bien.
