¿Por qué hasta ahora ‘El Mencho’?

¿Por la permisividad de la consigna “Abrazos y no balazos” o por la penetración que logró para controlar gobiernos municipales y estatales? * Gran mérito del gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad por lograr la captura y caída de más poderoso narcotraficante del planeta * La muerte del líder del CJNG reconfigura el mapa criminal en México y el golpe podría derivar en fragmentación, más violencia y presión política

MARKOFLOS***

La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es, sin duda, el logro más importante en materia de seguridad del gobierno mexicano en los últimos quince años.

La pregunta que surge al botepronto es ¿por qué hasta ahora lo capturan si lo dejaron crecer tanto?

Aunque la trayectoria delictiva de Oseguera Cervantes data de los 80s, cuando se integró al Cártel del Milenio, su liderazgo como fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) comienza a repuntar en 2010, cuando estaba terminando el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto creció su poder, al ser detenido su principal competidor, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador su poder creció exponencialmente y alcanzó niveles insospechados.

Lo anterior es un detalle a resaltar porque no sabemos si fue por la permisividad de la consigna “Abrazos y no balazos” o por la penetración que logró para controlar gobiernos municipales y estatales, así como autoridades federales, que le permitieron consolidarse a nivel nacional e internacional.

Se debe reconocer el mérito del gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad por lograr la captura y caída de más poderoso narcotraficante del planeta.

No se debe regatear el mérito, ni dejarse llevar por las versiones de que todo fue obra del gobierno de Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclara que la operación -que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera- contó con “información complementaria” del gobierno de Estados Unidos “dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral” con ese país.

Lo antes señalado fue confirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señala que “EU brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar con una operación (…) en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes”, escribió en su cuenta de X.

El gobierno de Donald Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación.

EL MÁS PODEROSO Y BUSCADO DEL MUNDO

Nemesio Oseguera Cervantes era el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Después de que “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada fueron encarcelados en Estados Unidos, “El Mencho” se convirtió en el narcotraficante más poderoso y buscado del mundo, con redes de distribución de drogas en los cinco continentes.

Desde hace quince años había logrado escapar de múltiples operativos para su captura. En más de tres ocasiones se había anunciado su muerte, en versiones que resultaron falsas. Sin embargo, el pasado domingo 22 de febrero el Ejército Mexicano confirmó la muerte del “Mencho”, lo cual ya fue avalado por autoridades de Estados Unidos, así como por la embajada de ese país en México.

Su muerte se dio luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, en donde resultó herido y murió durante su traslado a la CDMX.

“El Mencho”, de 59 años de edad, fundó e impulsó el Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización que inició formalmente en 2010, se extendió por el país y se convirtió en una de las bandas criminales con más poder de violencia, a la par del Cártel de Sinaloa.

El gobierno de EU ofrecía US$15 millones por su captura.

Recientemente, el gobierno de Donald Trump designó al CJNG como una organización terrorista por ser un “cártel despiadado y violento, responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia EU”.

Las autoridades mexicanas ofrecieron el domingo pasado algunos detalles del operativo, una acción en cooperación con el gobierno de Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer que un comando de Fuerzas Especiales realizó un operativo con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Los delincuentes contaban con vehículos blindados y fuerte armamento, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves, informó la Sedena en un comunicado.

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”. Nemesio Oseguera estaba entre los heridos capturados y murió en el traslado a la capital del país.

Otros dos integrantes del CJNG fueron detenidos, mientras que el Ejército tuvo tres heridos de gravedad que fueron trasladados a hospitales de la Ciudad de México.

Fuentes del Pentágono dijeron a la cadena CBS, socia en EU de la BBC, que hubo apoyo de la Fuerza de Acción Conjunta Interagencial Anticárteles, que colabora habitualmente con el Ejército Mexicano a través del Comando Norte de EU. Sin embargo, un funcionario del Ejército estadounidense enfatiza que “ésta fue una operación militar mexicana, así que el éxito es suyo”.

La unidad anticárteles estadounidense, llamada en inglés Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITF-CC), es un nuevo grupo de trabajo del Ejército estadounidense que se especializa en la recopilación de información sobre los cárteles.

Un funcionario asegura a dicha agencia que EU recopiló un paquete detallado de objetivos en torno a “El Mencho” y se lo proporcionó al gobierno mexicano para la operación de este domingo. Añadió que toda la operación fue realizada por las fuerzas mexicanas.

Sara A. Carter, “zar antidrogas” de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) del mandatario Donald Trump y excolaboradora en Fox News, indicó en X -tras la muerte de “El Mencho”- que “los días de los cárteles están contados: hoy le ha tocado a El Mencho”.

TENSIÓN EN VARIOS ESTADOS

El operativo ocurrió en las primeras horas de este domingo 22 de febrero y, conforme avanzó el día, ocurrieron decenas de bloqueos de carreteras, ataques a comercios y escenas de caos en varios estados del país.

Jalisco fue el estado más afectado por los llamados “narcobloqueos”, con varias carreteras principales del estado y calles de las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, cerradas por vehículos comerciales y privados incendiados.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró un “código rojo” para el estado y pidió a la población mantenerse en sus hogares y evitar salir si no era necesario.

En un reporte de las 15:00 local (21:00 GMT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informa que había 21 bloqueos.

Numerosos videos y fotografías en redes sociales mostraban los vehículos incendiados y columnas de humo.

En los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara hubo nerviosismo de usuarios por posibles ataques, pero las autoridades aseguraron que operaban con normalidad.

Otros estados con presencia del CJNG, principalmente Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, también resultaron afectados por los bloqueos.

El gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demostró que -en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada- actúa con energía y determinación.

Los logros de su Gabinete de Seguridad así lo acreditan. La forma en que se capturó y eliminó a Nemesio Oseguera es todo un éxito de su gobierno y liderazgo, también en cuanto a que México está dispuesto a coordinarse y aceptar la colaboración de Estados Unidos, sin poner en entredicho su soberanía territorial.

“Coordinación sí, subordinación no”, como acertadamente lo reitera la Primera Mandataria. Enhorabuena por México.

Con decisiones políticas acertadas y firmes, México podrá avanzar cada vez más y mejor en todas las materias de política pública.

Si la titular del Poder Ejecutivo -como lo ha hecho en seguridad- corrige el rumbo en otras políticas públicas como salud, educación, infraestructura, combate a la corrupción y la impunidad, fortalecimiento del Estado de Derecho, justicia y respeto a nuestro régimen democrático constitucional.

Estaremos pronto en camino a la prosperidad compartida, sustentada en un crecimiento económico sostenido. Por el bien de México, que así sea.

La gran mayoría de los mexicanos, incluso los que no votamos por ella, tiene la esperanza de que nuestra Primera Presidenta inicie, de una vez por todas, una auténtica transformación.

Que así sea por el bien de todos los mexicanos.

RIESGO DE UNA NUEVA ESCALADA

La muerte del líder del CJNG reconfigura el mapa criminal en México. Expertos advierten que el golpe podría derivar en fragmentación, más violencia y presión política.

La muerte de Oseguera marca uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en México en las últimas décadas.

Para la politóloga Sandra Ley, experta en Seguridad en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey, se trata de “la detención más importante que hemos tenido en décadas por el tamaño del CJNG y su alcance nacional e internacional”.

Sin embargo, advierte en entrevista con DW que el impacto estructural del golpe es limitado si no va acompañado de otras medidas.

Los efectos inmediatos no tardaron en sentirse. Bloqueos, incendios de vehículos y ataques en varios estados reflejan la capacidad del CJNG para responder incluso sin su líder histórico.

Según Ley, “las decapitaciones de cárteles suelen estar acompañadas de escaladas de violencia”, especialmente cuando no existen acciones paralelas de prevención ni desmantelamiento de redes de protección.

En la misma línea, el politólogo alemán Günther Maihold, experto en México del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, subraya que la muerte de El Mencho no implica necesariamente el debilitamiento del cártel.

“El capo es detenido o abatido y el cártel sigue funcionando; el negocio continúa porque las estructuras no se tocan”, añade.

¿VICTORIA COMPLETA O PÍRRICA PARA EL GOBIERNO?

Desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, la operación se presenta como una demostración de capacidad del Estado. Para el experto en seguridad Javier Oliva Posada, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se trata de “una victoria estructural del Estado Mexicano” y una señal de que “otros cabecillas también pueden ser llevados ante la justicia”.

Maihold, en cambio, llama a la cautela. A su juicio, el operativo es apenas “el inicio de una tarea mucho más grande” y existe el riesgo de que se celebre un éxito mediático sin atacar las bases del poder criminal.

Uno de los escenarios más probables es la fragmentación interna del CJNG. Maihold describe tres posibles escenarios: una sucesión ordenada, una ruptura interna violenta o una redistribución territorial entre grupos rivales.

“Puede aumentar el grado de confrontación”, advierte, en un contexto donde distintos actores criminales buscarían controlar rutas y mercados.

Ley coincide en que la competencia criminal es hoy “uno de los factores más importantes en el uso de la violencia”, lo que elevaría el riesgo para la población civil en las próximas semanas.

Maihold duda del impacto sobre el consumo de drogas al norte de la frontera. “La muerte de un capo no va a influir en el consumo”, sostiene, y añade que el verdadero desafío sigue siendo romper los vínculos entre crimen organizado, política y justicia, un terreno donde México “ha evitado actuar de fondo”.

Más allá de los titulares, la muerte de El Mencho plantea un escenario complejo: si bien representa una victoria simbólica y táctica, podría abrir un periodo de reacomodos violentos y de retos más profundos para la política de seguridad mexicana.

El desafío estructural sigue siendo desarticular las redes que sostienen al crimen organizado y no sólo a sus figuras más visibles.