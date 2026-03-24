La misma cantaleta

Liberación de Mónica Zambada Niebla hace recordar a Ovidio Guzmán López * En menos de dos años de gestión, Isaac Montoya Márquez logra recuperar la tranquilidad del municipio y sanear las finanzas de Naucalpan, Estado de México

ALFREDO IBÁÑEZ

El gobierno federal detuvo y dejó ir a Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

La detención se concretó tras un operativo en El Álamo, sindicatura de El Salado, municipio de Culiacán, Sinaloa, en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los hechos hicieron recordar aquel episodio en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se dejara en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de ser detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

En medio de permanentes señalamientos de su presunta complicidad con grupos criminales, en su defensa López Obrador argumentó que la liberación fue para no poner en riesgo la integridad de la población y evitar la masacre de decenas de personas.

Esta vez el Gabinete de Seguridad, a través de un comunicado de prensa, dio a conocer que Mónica Zambada “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”.

El gobierno federal se vio titubeante, no presumió como en otras ocasiones a los detenidos o bajo “resguardo”, como señaló Omar García Harfuch, pues a Zambada Niebla la liberó.

Pese a lo aparatoso y violento del operativo que derivó en la muerte de 11 presuntos delincuentes, tímidamente informó sobre la detención de Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años de edad, alias ‘El Patas’, el cual tiene una orden de detención en Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien es sumamente activo en redes sociales, literalmente desapareció por varias horas, un dato a resaltar pues en su cuenta personal no hizo alguna mención sobre el caso, como es su costumbre en casos mediáticos.

Horas después, en la Mañanera del Pueblo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo García Harfuch que autoridades federales detuvieron momentáneamente a Mónica Zambada con el fin de verificar si contaba con algún mandamiento judicial en México o Estados Unidos.

No obstante, tras descartar cualquier orden de aprehensión, fue puesta en libertad.

El gobierno federal y García Harfuch presumen que su estrategia de seguridad se basa en ejes como el de la investigación e inteligencia que contempla análisis de información; este simple dato hace suponer que ya sabían de la situación legal que guarda Mónica Zambada Niebla, entonces ¿para qué retenerla por más de una hora a bordo de un helicóptero?, ¿con quién se comunicaron?, ¿qué acordaron durante ese tiempo?

Otra interrogante: ¿El objetivo era su esposo, es decir, el yerno de El Mayo Zambada y se encontraron con la hija, a la que rescataron los pobladores de la zona?

Pero mientras son peras o manzanas, causa inquietud que en vísperas del Mundial de Futbol 2026 la pugna entre el gobierno de la 4T y las organizaciones criminales va en ascenso.

Para muchos especialistas, la liberación de Mónica Zambada pareciera ser una señal de tregua.

EN MENOS DE DOS AÑOS, ISAAC MONTOYA DA SEGURIDAD Y FINANZAS SANAS A NAUCALPAN

Isaac Montoya Márquez, alcalde de Morena en Naucalpan, Estado de México, ha intensificado su lucha contra la inseguridad.

A menos de dos años de gestión, ha logrado recuperar la tranquilidad del municipio y también sanear las arcas municipales.

Un gran trabajo digno de resaltar, pues el reto es grande, y es que los índices de inseguridad heredados por la anterior administración del PAN era una “papa caliente”, sin embargo, las primeras líneas de acción para lograr la paz y la seguridad están en marcha.

Ejemplo de ello es la creación de la Guardia Municipal, basado en un modelo de policía de proximidad, con la que gradualmente se ha transformado el cuerpo policiaco que recibió.

La policía municipal, que durante el trienio pasado fue señalada un y otra vez de permanentes corruptelas, tiene el respaldo ciudadano y ya quedó en el olvido la presión social y la lluvia de denuncias contra los malos uniformados, una situación grave que propició que la entonces alcaldesa panista Angélica Moya interviniera a regañadientes y corriera de sus cargos a 196 policías y funcionarios, acusados de extorsión, abuso de autoridad, entre otras lindezas.

Pero eso sólo era la punta de la madeja del nido de corrupción, pues más adelante el gobierno federal sacó a la luz pública lo que ya se conocía, pero nadie se atrevía a denunciar formalmente: El crimen organizado había penetrado la Dirección de Seguridad Pública.

Los altos mandos eran parte de grupos de narcotraficantes y mediante el Operativo Enjambre se logró la detención del subdirector, así como del tercer mando en seguridad.

Sería ingenuo pensar que no hay más implicados, como el entonces comisario o director de Seguridad Pública y la ex alcaldesa del PAN, quien se lavó las manos, pero suponiendo que no estuviera enterada, la omisión también es un delito.

La lista de ilícitos cometidos por la policía municipal del entonces gobierno de Acción Nacional es larga, uno de ellos es el robo de dos millones de pesos, en las cajas del pago de predial, en el que participó un comandante municipal, quien tras ser detenido implicó en sus declaraciones a la exalcaldesa panista y a quien fuera su comisario de Seguridad Pública.

A menos de dos años de gobierno, el alcalde Isaac Montoya ha logrado un notable descenso en los índices de inseguridad, con base en la Encuesta de Seguridad Urbana del INEGI.

Al inicio de su gestión la percepción de inseguridad era del 91%, y hoy en día registra un 78 por ciento.

En materia económica, tras heredar un quebranto financiero, actualmente la hacienda municipal registra sensible saneamiento financiero que, ojalá se traduzca en mejoras para las colonias marginadas de la región y no sólo para los fraccionamientos.