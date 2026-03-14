Alerta máxima para salvaguardar la seguridad durante la Copa del Mundo 2026

Impresionante el poderío del Plan Kukulkán * Toma fuerza Higinio Martínez para buscar la candidatura morenista para la gubernatura del Estado de México * Toluca, entre las diez ciudades más peligrosas del país

ALFREDO IBÁÑEZ

Es impresionante el poderío del Plan Kukulkán que en días pasados dio a conocer el gobierno federal, con el fin de garantizar la seguridad antes, durante y después de la celebración del Mundial de Futbol 2026.

De entrada, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señala que se desplegarán 99 mil elementos de las Fuerzas Armadas, además de la participación de más de 20 instancias federales y el establecimiento de la cooperación internacional con Canadá, Estados Unidos y representantes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Pero eso es apenas una parte de la fuerza que utilizará el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para salvaguardar la seguridad de al menos 5.5 millones de turistas que se prevé arriben a México para disfrutar de los diversos encuentros futbolísticos.

A esos cientos de uniformados del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea Mexicana (FAM), se sumarán 20 mil agentes de seguridad privada.

Todo ese poder tendrá el apoyo de aeronaves, drones y sistemas antidrones, con el fin de tener perfectamente vigilados los estadios, hoteles y zonas de entrenamiento.

El temor del gobierno federal ante un ataque del crimen organizado es evidente.

La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, lejos de contribuir a pacificar al país, enervó a los grupos delictivos.

Si bien la administración de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo manda un mensaje de poder con la puesta en marcha del Plan Kukulkán, el cual se concentrará en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo cierto es que las organizaciones criminales tienen lo suyo y lo demostraron con la ola de violencia que sufrió el país durante la captura y muerte de “El Mencho”.

La incertidumbre permea la celebración del Mundial de Futbol 2026; el poderío militar del que hace uso el gobierno federal denota su temor ante la posible actuación de los grupos criminales.

Ante ese escenario, y pese al riesgo que corre la población ante la amenaza latente de una intervención de los grupos del narcotráfico, en el marco de la celebración de la Copa del Mundo 2026, la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheimbaum, y la FIFA han sostenido que no hay riesgo alguno y que no se tiene pensado retirar alguna de las sedes de México.

RESURGE COMO EL AVE FÉNIX HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA

La cercanía que mantiene el senador de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, con Palacio Nacional comienza a rendir frutos.

Resulta que en días pasados fue nombrado vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República.

Le sienta muy bien, y a todas margaritas, a Martínez Miranda el cargo con el que regresa al escenario político, en especial al del Estado de México, entidad que ha manifestado abiertamente que desea gobernar.

Cabe recordar que en el sexenio anterior fue marginado. Sus propios compañeros de partido, como la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, le cerraron el paso, sólo que la instrucción de debilitarlo provenía del “Mesías”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al político tabasqueño no le gustó, entre otras cosas, que se opusiera a la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco.

El dos veces alcalde de esa localidad, con amplios intereses y compromisos económicos, en diversas declaraciones públicas defendió el proyecto del exmandatario Enrique Peña Nieto.

Como parte de las banderas de López Obrador para cancelar el proyecto, destaca aquella que advertía sobre un alto impacto ambiental y que el sitio era propenso a los hundimientos.

Pero el ahora vicecoordinador de los senadores de Morena le corrigió la plana al negar tal cosa, incluso criticó la consulta que se llevó a cabo para elegir la sede en la que se construiría la nueva terminal área, que finalmente recayó en el “elefante blanco” Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mejor conocido como el AIFA, pero ya muchos le llaman el chAIFA.

CONFRONTACIÓN HMM-AMLO

Pero la confrontación con López Obrador no fue gratuita.

Se dio a conocer que Higinio Martínez en realidad lo que protegía era un proyecto inmobiliario en las inmediaciones de lo que sería la nueva terminal aérea, toda vez que el político texcocano es dueño de empresas constructoras, a través de las cuales ha hecho negocios millonarios.

Tras largos años de rechazo, con el apoyo de Palacio Nacional vuelve al terreno político, y con ello se reaviva su aspiración de gobernar al Estado de México.

Mas no la tiene fácil, se topará con el secretario de Gobierno mexiquense, Horacio Duarte, quien por cierto es señalado de permitir una red de corrupción (huachicol fiscal) durante su desempeño como titular de Aduanas. Esas son las cartas fuertes de Morena para las elecciones estatales del 2029.

UN MORENO PONE EN EVIDENCIA A MORENA EN TOLUCA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que preside José Luis Cervantes Martínez, ya investiga el violento asalto que sufrió Evelyn “N”, el pasado 6 de marzo, al interior de su casa en el municipio de Toluca, la capital mexiquense.

El día de los hechos, cuatro sujetos ingresaron a su domicilio, la golpearon, robaron sus pertenencias y la violentaron sexualmente.

El suceso pone en evidencia el grado de inseguridad de ese municipio gobernado por el alcalde de Morena, Ricardo Moreno Bastida.

De acuerdo con informes oficiales, esa entidad se ubica entre las 10 ciudades más peligrosas del país; entre los delitos más frecuentes destacan secuestros, homicidios y la extorsión.

Si bien la actual administración local ha logrado disminuir los niveles de inseguridad, actualmente al menos 10 colonias son reportadas como “focos rojos”, en las que impera el robo y asalto en sus diversas modalidades. Estaremos pendientes.