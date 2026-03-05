PUNTO… Y SEGUIMOS
De aliados a odiados de Morena
Ahora resulta que PT y PVEM son paladines de la democracia * Hay transformación de tres regidores morenistas en Huixquilucan, Edomex: De ser guindas a siervos de un bastión panista
ALFREDO IBÁÑEZ
Una y otra vez se ha aplazado la reforma electoral propuesta por la Primera Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo.
El pasado lunes nuevamente se truncó la posibilidad de ser enviada a la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que continúa la revisión.
Hasta el cierre de la presente edición, no había sido turnado el proyecto a San Lázaro, toda vez que los principales aliados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la Primera Mandataria, los partidos Del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), se mantenían en su postura de rechazarla, al no estar de acuerdo en la reducción de plurinominales y en lo que compete al recorte presupuestal a las fuerzas políticas.
El documento no gustó a los dirigentes de tales institutos políticos, quienes por años se han “vendido” al mejor postor.
Esta vez, al ver en peligro sus intereses, alzaron la voz para señalar que se pone en riesgo la democracia en el país, cuando lo que siempre han hecho es beneficiarse del erario público.
El Partido del Trabajo, en manos de dirigentes que poco o nada han aportado al desarrollo del país, pero que se han enriquecido al amparo de los partidos dominantes en turno, a los que les han ofrecido sus votos a cambio de espacios políticos, se pronunció a través de un comunicado, en el que advierte que no está de acuerdo con ninguna regresión que atente contra la democracia en el país.
“Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018”, y afirma de manera categórica que lucharán por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos.
En el mismo documento resalta los espacios democráticos que las izquierdas lograron conquistar con las reformas de 1977 y 1996, los cuales calificó como un fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados.
En el comunicado, el Partido del Trabajo exhibió su forma de operar: El chantaje y la presión para obtener los beneficios a los que no quiere renunciar.
De tal manera que, luego de desgarrarse las vestiduras y exponer que no permitirá ningún retroceso democrático en México, dejó abierta la puerta para negociar con el partido en el poder, sin el cual, por cierto, está perdido.
Y es que simplemente no saben ganar elecciones y sin el apoyo de Morena perderían su registro.
En su afán de congraciarse con Morena y con la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso: “El Partido del Trabajo se mantendrá firme en la defensa de las banderas de la Cuarta Transformación, a lado de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.
Pronto se conocerá si el gobierno sucumbe a los chantajes del PT y del PVEM, o se mantiene firme en su postura de recortar el presupuesto a los partidos políticos, dinero del pueblo del que disponen los dirigentes partidistas sin que rindan cuentas.
La reducción de los plurinominales es otro de los planteamientos de la reforma electoral y una de las más sentidas exigencias de la población que jamás ha sido representada por esa élite de políticos altaneros y divorciados de la población que aparentan representar.
TRES TRISTES MORENISTAS
¿Qué pasa con los regidores de Morena en Huixquilucan, Estado de México? No representan a la población, no atienden en sus oficinas, un día sí y al otro igual.
También con gusto aprueban los planteamientos del gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en turno.
Los tres regidores morenistas, Juan Antonio Morales Vázquez, Rufino Ramírez Francisco y Guadalupe Adriana Montoya Olvera, responden más a los intereses de Acción Nacional.
Acaso las prebendas económicas que obtienen -vía su cargo público- los hicieron cambiar de camiseta.
Están a tiempo de afiliarse a ese partido, sobre todo ahora que facilitaron el proceso.
En Morena no son bien vistos y menos entre la población. Es sabida la sumisión que muestran ante el gobierno en el poder local, así como los beneficios económicos que han obtenido.
La dirigente de Morena en el Estado de México, Luz María Hernández ya se tardó en llamarlos a cuentas, es momento de leerles la cartilla.
Bien haría en pedirles abran sus cuentas bancarias, indagar respecto a cuántos bienes han adquirido en el tiempo que llevan como regidores.
Y es que es muy notorio, y todo mundo lo sabe, la precaria condición económica en la que se encontraban, y el cambio que ahora registran.
Rufino Ramírez Francisco, tránsfuga del PRD, pertenece al grupo de Juan Hugo de la Rosa, actual secretario de Movilidad, dos veces alcalde de Nezahualcóyotl, quien ejerce fuerte control político en la zona oriente y que le ha permitido intervenir para que su hija sea diputada local, a la cual por cierto perfilan para alcaldesa en las próximas elecciones.
La regidora Guadalupe Adriana Montoya Olvera, ¿qué méritos o aptitudes tiene para ocupar el cargo?, la respuesta es muy sencilla: Ninguna. Ni siquiera el 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad que pedía Andrés Manuel López Obrador, el máximo líder de Morena.
Su arribo a la regiduría se lo debe a su hermana, Macarena Montoya Olvera, actual secretaria de Salud en la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Méritos ante la población no tienen, lo que sí no puede negarse es que cuentan con buenos padrinos políticos que los protegen, de manera que a ellos les rinden cuentas y a los electores los desdeñan.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Las fisuras de Morena por falta de figuras
El verdadero enemigo del partido guinda son los propios morenistas por sus ambiciones políticas * La Primera Mandataria siempre en sus Mañaneras sale a dar la cara y tratar de enderezar la plana de sus subordinados, mas ella no tiene por qué cargas culpas ajenas, pero eso les vale a los de la 4T
ALFREDO IBÁÑEZ
La ausencia de liderazgo en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es notoria y amenaza con agudizarse.
La encarnizada disputa por el poder, acompañada de constantes escándalos de corrupción, es una muestra.
Una vez que su fundador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó de participar abiertamente en política, ese instituto -que bajo su conducción se tornó en una imparable máquina electoral- muestra en escaso tiempo severo desgaste.
De ser un poderoso partido que sepultó a los principales institutos políticos de oposición, como los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD), ahora comienza a mostrar visibles fisuras.
Pese a todos los desaciertos que marcaron al expresidente Andrés Manuel López Obrador, es indiscutible su liderazgo político, mantuvo la unidad dentro de su partido guinda, logró con habilidad que marchara hacia un mismo rumbo.
La disciplina que ejerció le permitió conquistar no sólo innumerables cargos de elección popular en todo el país, sino que también obtuvo el control en los diversos sectores, cristalizó su ambición de concentrar los Poderes Judicial, Legislativo y evidentemente el Ejecutivo.
Esa autoridad que supo ejercer con pulcritud, ahora tiende a debilitarse.
Morena como partido es a todas luces poderoso, sólo que quienes lo conducen no están a la altura de su pujanza. Muchos de ellos son improvisados, son políticos de escritorio que crecieron bajo su sombra, pero no tienen un sello personal, ni mucho menos el perfil de líder que se requiere.
Luisa María Alcalde figura como la dirigente nacional de Morena, aunque “vox populi” señala que el mero bueno es Andy López Beltrán.
Alcalde ha tenido una carrera meteórica, lo mismo ha sido legisladora que secretaria de Estado, sólo que no ha dejado algún legado importante, su paso por los diversos cargos que le confirió su mentor político ha sido gris, sin trascendencia.
En campo, en la calle, su discurso no convence. Los electores afines a ese partido la siguen, al igual que a muchos morenistas, pero no porque tenga arrastre, es en gran parte gracias a los programas sociales que reciben, está clarísimo que sin ese valioso estímulo y con esa limitada elocuencia, queda muy poco.
Del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, se puede afirmar que tiene grandes y probadas habilidades para tejer redes políticas.
Andy también es un eficiente operador político que trabajó afanosamente en la construcción de ese partido e incluso se le perfilaba para asumir -en su momento- la candidatura a la Presidencia de la República.
Pero (como dijera Roberto Mitzuko, quien siempre le encontraba un pero en el concurso ‘Bailando por un sueño’ y hoy en día en el programa de baile de ‘Hoy’) demostró en el corto tiempo que no tiene las habilidades de su padre, que está peleado con la Austeridad Republicana de su progenitor, y para fortuna del país -y de los mexicanos- se quedó en el camino.
La serie de disputas por el poder y los escándalos en Morena son cada vez más frecuentes, el verdadero enemigo está en su interior.
La oposición no interviene, no requiere de hacer algo para que se debilite ese partido, son los propios morenistas los que hacen todo por fracturarlo y con base en los hechos bochornosos que -un día sí y el otro también- propician, y puede afirmarse que lo están logrando.
Las innumerables desvergüenzas y casos de corrupción que han estallado no tienen freno, tal parece que no hay límite. No termina de enfriarse el más reciente cuando ya está en puerta otro.
La dirigencia nacional de ese partido no ha sabido sacudirse la sombra del fundador de Morena y de manera tibia fija postura, pero no resuelve.
Son hechos por los que finalmente alguien tiene que dar la cara y esa es la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Mañanera del Pueblo, la que se imparte desde Palacio Nacional, está convertida en un tribunal, donde la titular del Poder Ejecutivo se erige como juez y parte.
Contrario a su exigencia de que presenten pruebas aquellos que acusan a sus compañeros de partido, señalados de presuntos corruptos, con todo el poder que le da su investidura y sin evidencia probatoria los exime de todo mal, los purifica y -como es sabido- no son siquiera separados de sus cargos, mucho menos investigados.
En ese rubro la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la tutela de Ernestina Godoy Ramos, le sigue el juego, no actúa, es omisa. Ante los hechos, todo indica que la FGR ya no tiene autonomía.
Sin lugar a dudas, la Primera Mandataria logra su objetivo, pero hay un costo político y ese -a mediano plazo- se verá reflejado.
Lo delicado del rumbo que toma la Presidenta es que, de seguir en su papel de protectora, peligrosamente se acerca al terreno de cómplice de esos políticos de Morena que se han apartado de la máxima de su guía político de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
Morena tiene un gran reto, las elecciones del 2027, y como puede advertirse, las pugnas por el poder tenderán a crecer.
Cada vez más se parecen, por sus riñas internas, a su pariente, el defenestrado Partido de la Revolución Democrática (PRD), los pleitos entre tribus, aquí entre facciones van en ascenso.
Las peleas por las candidaturas, por el dinero, por los privilegios, están más vigentes que nunca.
Las acciones de morenistas demuestran que no acatan el exhorto presidencial, de vivir en la justa medianía y no practicar el nepotismo electoral.
La Mandataria siempre en sus Mañaneras sale a dar la cara y tratar de enderezar la plana de sus subordinados, mas ella no tiene por qué cargas culpas ajenas, pero eso les vale a los morenistas. ¿En qué terminará esto? Lo sabremos primeramente Dios en el 2027.
PUNTO… Y SEGUIMOS
En Tequila cría Cuervo y te sacarán los ojos
Diego Rivera creció bajo la protección del crimen organizado y apoyo de Morena * En el centro del escándalo la confirmación de que muchos destacados políticos y gobernantes están relacionados con los cárteles * Guerra de acusaciones entre Azucena Cisneros, Fernando Vilchis y Octavio Martínez
ALFREDO IBÁÑEZ
La detención del alcalde de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, confirma los diversos señalamientos contra el partido oficialista, en el sentido de que muchos de los destacados políticos y gobernantes que lo integran están relacionados con el crimen organizado.
Las acusaciones no sólo provienen de los partidos opositores -los cuales no cantan mal las rancheras, puesto que en sus filas también hay alcaldes, senadores, diputados y funcionarios municipales que son señalados de estar coludidos con el crimen organizado- sino también del exterior.
Una de las voces más insistentes y con gran conocimiento de lo que acontece en México en materia de narcotráfico y de las implicaciones de clase gobernante es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en más de una ocasión ha sostenido que quien realmente gobierna en el país es el narcotráfico.
Diego Rivera Navarro fue detenido la semana pasada por fuerzas federales.
Rivera Navarro es acusado de secuestro, extorsión y de presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal con la cual trabajó de la mano para amasar grandes fortunas.
El edil de Morena, quien se codeada con la élite de ese partido, gustaba de presumir sus conexiones a través de fotografías, por lo que se le ve posando lo mismo con la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde, que con la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Una vez que se hizo público el proceder delincuencial del alcalde, de inmediato en ese partido comenzó el proceso de deslinde (como siempre lo hacen), nadie sabía nada (¿a poco?) y para nadie resultaba sospechoso que utilizara a la policía municipal como brazo armado para someter a quienes no accedían a sus pretensiones ilícitas.
Es inexplicable que ningún morenista en el poder se percató que disponía de la Dirección Municipal de Catastro para imponer exorbitantes multas a los contribuyentes, extorsionaba a lo bárbaro y la finalidad era amasar grandes cantidades de dinero, era una ambición desmedida, no se tomó el mar porque no le cabía en el estómago, pero su obsesión por amasar grandes fortunas lo llevó a cometer errores.
El caso más emblemático es el de la casa tequilera José Cuervo, a la que el alcalde, con el apoyo del delincuente responsable de Catastro, la obligó a realizar un pago por concepto de impuesto predial del orden de 60 millones de pesos.
Fue un ‘modus operandi’, una práctica que se extendió a familias comunes, normales y corrientes, las cuales fueron víctimas del cambio de la clave catastral de sus inmuebles y con ello la imposición de un aumento desproporcionado de impuestos correspondiente al predial, bajo la amenaza de que -si no cubrían el importe señalado- perderían sus propiedades.
Otro de los involucrados omisos es el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano, toda vez que ignoró las múltiples denuncias públicas que se hicieron en contra de ese político corrupto.
Pese al control y las amenazas que ejercía el alcalde detenido en contra de la prensa y de diversos periodistas locales y estatales, las denuncias de los informadores serios, aquellos que no sucumbieron a sus caprichos, eran constantes, sin embargo, el mandatario estatal no procedió, jamás ordenó una investigación a fondo en su contra.
Eso sí, una vez que las fuerzas federales procedieron a su captura, en todo lo alto lo celebró y además dijo que lo importante es garantizar la seguridad y la gobernabilidad de Tequila.
Ante las acciones contundentes del gobierno federal, pavoneó que su administración ya había presentado denuncias en contra del edil de Morena, posiblemente lo hizo, pero ninguna procedió, simples amagos.
La dirigencia nacional de Morena pretendió suavizar el caso e incluso canalizarlo en su favor al sostener que en el partido guinda no hay intocables ni pactos de impunidad… y tiene razón, no están en Morena, pues están en el Congreso, en alcaldías, en gubernaturas, en las secretarías.
Luisa María Alcalde advierte que a nadie se encubre ni se tuerce la ley por poder o partido. Cuando existen elementos debe investigarse y castigarse, asevera Alcalde.
Tal posicionamiento desencadenó una serie de reacciones adversas lo mismo de los diversos partidos políticos que de la población en general, pues hay gobernadores, ex secretarios de Estado, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, senadores, a los que no se les lleva ante la justicia, al contrario, se les exime de toda responsabilidad, pese a tener en su contra serias y formales acusaciones.
No cumplen la instrucción presidencial: De combatir la corrupción e impunidad y de vivir en la justa medianía.
Pero mientras son peras o melones, lo real es que un día sí y otro también el partido oficial enfrenta de manera constante señalamientos de que más de uno de sus integrantes y gobernantes están relacionados con grupos delictivos.
Es el pan de cada día: Ni bien sale de un escándalo cuando ya le llega otra.
Hasta el momento han logrado contener y desechar las diversas denuncias que se han interpuesto en contra de prominentes políticos de la 4T, pero -así como el edil fue sometido al imperio de la justicia por un gobierno ajeno al estatal y municipal- la presión del gobierno de Estados Unidos puede llevar a la aplicación de la ley contra los malos morenistas.
A INVESTIGAR EL CRUCE DE ACUSACIONES EN ECATEPEC ENTRE AZUCENA CISNEROS, FERNANDO VILCHIS Y OCTAVIO MARTÍNEZ
Las acusaciones de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, en contra de su antecesor, Fernando Vilchis, quien gobernó esa localidad bajo las siglas de Morena, van en aumento.
Desde el inicio de su gestión denunció irregularidades financieras y de sumir a esa localidad en la pobreza, pero hasta ahora nada ha probado. Dicho de otra manera: Nada ha pasado, mucho ruido y pocas nueces.
Otra de las voces que se han sumado es la del diputado Octavio Martínez, quien sostuvo en su momento que Vilchis, actual diputado federal por el PT, tuvo presuntos vínculos con el grupo delincuencial Unión 300.
Otra de las organizaciones criminales que se presume ha tenido contacto con la clase política de Ecatepec es La Chokiza, cuyo líder Alejandro “N”, El Choko, está preso en el penal del Altiplano.
Visto el cruce de señalamientos entre morenistas en ese municipio mexiquense, el más grande del país, y conocido el poder del crimen organizado, no está por demás que el gobierno federal inicie una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.
PUNTO… Y SEGUIMOS
¿Quién es quién en las mentiras?
Le pedí a la presidenta de México no enviar petróleo a Cuba y está cumpliendo, afirma Donald Trump * La Primera Mandataria desmiente al presidente estadounidense… “no se tocó el tema de Cuba para nada en la conversación telefónica”, añade
ALFREDO IBÁÑEZ
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene una relación turbulenta con el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Resulta que es sutil con sus palabras, fino en su trato, pero en los hechos es impredecible y demoledor.
Recientemente realizó una conversación telefónica con la Primera Mandataria del país, en la que abordaron diversos temas como el narcotráfico, la frontera y el comercio.
En medio de una gran tensión entre ambas naciones por la operación del crimen organizado en México, que a decir del mandatario estadounidense es quien realmente gobierna en suelo azteca, se llevó a cabo la llamada bilateral.
Una conversación telefónica que mantuvo en suspenso a la titular del Poder Ejecutivo y a sus colaboradores del primer círculo, pues estaba latente una intervención militar de parte de Estados Unidos en territorio nacional.
Como no hay fecha que no se cumpla, el día llegó, los minutos transcurrieron y Sheinbaum Pardo pudo respirar aliviada, pues a su parecer el riesgo de una incursión armada parecía desvanecerse.
Claudia Sheinbaum dio a conocer que fue una conversación amable, muy cordial, en la que se abordaron los temas de seguridad y de comercio.
El inquilino de La Casa Blanca no se quedó atrás y a través de sus redes sociales dio a conocer que tuvo una conversación telefónica muy productiva con la Presidenta de México.
“Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.
“Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países”, añade.
Pero eso no fue todo, el hábil mandatario de Estados Unidos tenía reservada la parte más interesante, la cual haría cimbrar de emoción a los colaboradores y simpatizantes de la Cuarta Transformación, pero especialmente a la Primera Presidenta.
“México tiene una líder maravillosa e inteligente. Deberían estar muy contentos por ello”, remata de manera categórica el mandatario estadounidense.
Las lisonjas del gobernante más poderoso del mundo cayeron como bálsamo vigorizante sobre la clase política en el poder, justo en el momento en el que van de escándalo en escándalo y sobre la cual pesan múltiples señalamientos de corrupción y de presuntos nexos con el crimen organizado.
En la Mañanera del Pueblo, la titular del Poder Ejecutivo presumió el texto y sostuvo: “A alguien no le va a gustar esto”, en referencia a la desdibujada oposición que sumida en el descrédito y sin apoyo popular clama por la intervención militar estadounidense, postura que evidencia su sed de venganza, pues en las urnas han sido aniquilados.
Sin embargo, Donald Trump le tenía reservada una gran sorpresa a la Primera Mandataria, quien no sólo comulga con los dictadores de Cuba y Venezuela, sino que envuelta en la bandera de la ayuda humanitaria incrementó de manera considerable sus envíos de petróleo a la isla del Caribe.
Apoyo millonario y criticable, pues en México miles de familias adolecen de lo más básico, las calles del país están destrozadas, no hay medicinas, los hospitales son insuficientes y el campo languidece por falta de apoyo económico.
En ese escenario, Sheinbaum Pardo ha regalado petróleo todos los meses a un país en el que su clase gobernante vive en la opulencia, en tanto la población soporta opresión y miseria resultado de una dictadura de más de 67 años.
Donald Trump, conocedor del papel que juega México con Cuba y ante la resistencia por entregar a los políticos y empresarios ligados al crimen organizado, dio un manotazo contundente y firmó una orden ejecutiva amenazando con imponer aranceles adicionales a cualquier país que “directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba”.
En la orden, Trump dijo que las políticas y acciones del gobierno de Cuba “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
El gobierno del Tío Sam le cerró el paso a Claudia Sheimbaum, pues resulta que la entrega de 92 narcotraficantes en 11 meses no le satisface, ahora amenaza con sanciones comerciales en caso de insistir en regalar el petróleo de los mexicanos a los dictadores cubanos. Envío que recién fue suspendido.
Como puede advertirse, la orden ejecutiva tiene dedicatoria, es para México, y cómo no, si es el proveedor de energético más importante, luego de la caída de Nicolás Maduro.
Los halagos de Trump hacia la Primera Presidenta sólo son eso, halagos, piropos, flores, elogios, pero en la realidad la relación sigue tensa, el mandatario estadounidense tiene su propia agenda y en ella prevalece la amenaza de una intervención militar en caso de que la actual administración no le entregue a los grandes delincuentes, incluyendo a gobernantes y políticos de Morena y de otros partidos políticos.
Otro punto es la imposición de aranceles en caso de insistir en regalarle petróleo a los dictadores cubanos, quienes tienen sumida en la miseria a la población en tanto han amasado grandes fortunas.
La Primera Presidenta Sheinbaum no tiene necesidad de exponer su trayectoria limpia por salvar a políticos y empresarios presuntamente ligados a delincuentes, ni tampoco debe arriesgar la soberanía del país con tal de salvar a dictadores como los de Cuba.
Aún hay tiempo para que inicie el deslinde, su gobierno es de seis años, no la continuidad del “mesías” que se niega a irse, mucho menos retirarse de la política, como lo pregonó en su último año de gobierno.
DE LA RELACIÓN CORDIAL A LOS DESMENTIDOS
Conociendo a Trump, debe uno saber que es como la Chimoltrufia: Como dice una cosa, dice otra.
Mientras Donald Trump afirma que le pidió a Claudia Sheinbaum “detener el envío de petróleo a Cuba y cumplió”, la Primera Mandataria rechaza esa versión y reitera que durante su llamada con el mandatario estadounidense, realizada el pasado jueves, no abordaron para nada el tema de Cuba.
Y es que el pasado sábado 31 de enero, Trump prendió la polémica al declarar ante medios de comunicación que le solicitó a Sheinbaum suspender los envíos de petróleo mexicano a la isla.
Pero más rápida que furiosa, Sheinbaum Pardo desmiente al mandatario estadounidense.
Trump sostiene que la Primera Mandataria accedió a su petición de suspender el suministro de crudo a Cuba, una versión que reiteró ante la prensa mientras viajaba en el Air Force One.
“La Presidenta de México fue muy buena. Le dije: ‘no queremos que envíen más petróleo allá’, y no está enviando nada”, añade.
Pero desde Sonora, la Primera Presidenta le respondió al mandatario de EU.
“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, subrayó la mandataria, desmintiendo de manera directa las afirmaciones del presidente estadounidense.
Sheinbaum aclara que el único intercambio formal sobre el asunto se dio entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una llamada posterior. En ese diálogo, México expresó su preocupación por los efectos humanitarios de las sanciones impuestas por Washington a los países que suministran petróleo a Cuba.
En paralelo, la Presidenta anuncia que México enviará ayuda humanitaria a la isla en los próximos días, a través de la Secretaría de Marina.
El apoyo incluirá alimentos y otros insumos básicos, mientras se exploran vías diplomáticas para resolver el tema energético. “Esto no es un asunto entre gobiernos, sino de apoyo al pueblo cubano”, afirmó.
Pero también Trump le respondió a la Primera Mandataria.
“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato”, dijo, y añadió que confía en que la isla “volverá a ser libre”.
Está claro que las declaraciones de Trump contrastan con la postura del gobierno mexicano, que insiste en el diálogo y la cooperación humanitaria como vía para evitar un mayor deterioro social en el país caribeño. Pero surge la pregunta del millón: ¿Quién miente: Sheinbaum o Trump? ¡Hagan sus apuestas, señores!
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
De aliados a odiados de Morena
A poner fin la connivencia entre autoridades y crimen organizado
Huixquilucan es un territorio azul
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
DESTACADO
-
NACIONALHace 5 días
Ale Rojo, comprometida en solucionar el reordenamiento de San Cosme
-
NACIONALHace 5 días
Las inversiones generan crecimiento y empleo: Vargas del Villar
-
LA FERIAHace 5 días
‘Estado mafioso’
-
NACIONALHace 2 días
Detecta ASF desfalco de Vanegas Tapia
-
DEPORTESHace 5 días
El rostro del estadio Banorte
-
SILENCIO ROTOHace 24 horas
PT y Verde venden caro su amor
-
NACIONALHace 2 días
Azucena Cisneros disminuye las agresiones contra mujeres
-
TEXTUAL-ESHace 1 día
Menos pobreza laboral, pero falta crecimiento económico