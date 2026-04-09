CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, el senador protector de las mascotas
Presenta dos iniciativas de ley para que se reconozca a los animales domésticos y de compañía como seres “sintientes” * El vicecoordinador de los senadores panistas propone reformas al Código Civil para eliminar su carácter de objetos de apropiación y se les reconozca como seres sujetos a protección jurídica
EL TOPO
“Alrededor del 70 por ciento de los animales domésticos y de compañía sufren algún tipo de maltrato y existe una estimación de que 60 mil animales mueren cada año por abuso, con niveles de impunidad prácticamente totales, por lo que no es suficiente que el Artículo 4 Constitucional reconozca el derecho a un medio ambiente sano”, expresa Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas.
Ante la problemática, presenta dos iniciativas de ley para que se reconozca a los animales domésticos y de compañía como seres “sintientes”, para que estos reciban un trato digno y respetuoso.
Propuso reformar el Código Civil para eliminar su carácter de objetos de apropiación y se les reconozca como seres sujetos a protección jurídica.
Además, “es necesario actualizar el Código Penal para que el robo y la privación ilegal de las mascotas se equipare con el delito de abigeato y se sancione con la misma pena, pues no establece con precisión la naturaleza jurídica de los animales como seres sintientes, con reconocimiento y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dificulta su plena exigibilidad y la armonización legislativa”.
Con el objetivo de proteger a los animales que se han vuelto parte de las familias mexicanas, Vargas del Villar presentó estas propuestas.
Al suscribir ambas iniciativas, el senador por el Estado de México indica que México enfrenta una crisis estructural en materia de bienestar de las mascotas, pues se estima que nuestro país ocupa el primer lugar en maltrato animal en América Latina y el primero a nivel mundial, lo cual exige una respuesta institucional más clara, progresiva y efectiva que proteja a estos seres vivos.
Ante ello, Enrique Vargas explica que la reforma presentada contempla modificaciones al Artículo 4 de la Constitución Política para que el Estado Mexicano reconozca a los animales como seres sintientes, para que estos reciban un trato digno y respetuoso, pues existe evidencia científica suficiente sobre la capacidad de los animales para sentir dolor y manifestar emociones; con lo cual se buscaría avanzar en esta materia, como ya lo han hecho países como Alemania, España y Francia.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Distinguen a Vargas del Villar como ‘Legislador del año’
El senador panista recibe el ‘Premio Lidera’ * Un senador defensor por México, el sello del vicecoordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional
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Como resultado de su trabajo legislativo y por ser el senador más productivo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar es reconocido con el Premio Lidera, en la categoría “Legislador del Año”.
Desde el inicio de la LXVI Legislatura, Vargas del Villar ha realizado y suscrito más del 10 por ciento de las iniciativas de ley de su Grupo Parlamentario, con más de 130 propuestas de modificación a distintos ordenamientos constitucionales
Durante la segunda edición de los Premios Lidera, otorgados por Lidera Media Group y la Revista Líderes Mexicanos, Enrique Vargas recibe la estatuilla como un reconocimiento al trabajo legislativo que ha realizado como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, desde donde ha presentado iniciativas en materia electoral, de salud, justicia, seguridad, defensa nacional, economía, medio ambiente, desarrollo urbano y para fortalecer la protección de los sectores más vulnerables, en especial, las mujeres y la niñez.
Durante su mensaje, el senador panista dijo: “Agradezco la entrega de este reconocimiento que me alienta a seguir trabajando por México, el Estado de México y mi querido Huixquilucan.
“Este reconocimiento refleja el compromiso que asumí con los ciudadanos que confiaron en mí acerca de ser una oposición responsable y propositiva.
“Presentar y adherirme a más de 130 iniciativas de ley se dice fácil, pero es el resultado de escuchar a la gente, realizar foros y mesas de diálogo con distintos sectores para conocer qué es lo que necesitan y cómo les podemos ayudar desde el Senado de la República”, añade.
De acuerdo con los informes de Actividad Legislativa, durante los dos primeros años de ejercicio de la LXVI Legislatura, el vicecoordinador de los senadores panistas ha realizado y suscrito más del 10 por ciento de las iniciativas de ley presentadas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se garantice que, a través del Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública, el Estado transfiera recursos federales a los estados y municipios que lo requieran, para fortalecer a las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, así como realizar reformas al Código Penal Federal, con el fin de aumentar las sanciones para quienes abandonen a niñas, niños y adolescentes, y/o realicen actos de reclutamiento para que estos participen en actividades delictivas, entre otras.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, senador aliado de la educación
Senado aprueba propuesta del legislador panista * Ahora se reconoce y sanciona de manera adecuada la violencia de género en el ámbito educativo, que desafortunadamente es un fenómeno persistente, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, propuso reformas a la Ley General para la Igualdad Sustantiva para que la violencia docente sea reconocida y sancionada y evitar que los maestros sean revictimizados.
La iniciativa contempla incluir a las niñas y adolescentes en la protección del hostigamiento y acoso sexual, además del estudio y capacitación de las causas que originan la violencia en estos sectores.
Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de la LXVI Legislatura del Senado de la República aprobaron las iniciativas de reforma a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, propuestas por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Vargas del Villar, que, entre otras actualizaciones, contemplan que la violencia docente sea reconocida y sancionada de manera adecuada para proteger a los maestros y maestras de México.
Lo anterior es porque existen deficiencias legales que revictimizan a las víctimas y se requiere de un enfoque integral y multidisciplinario para su atención.
Según la iniciativa presentada por el senador por el Estado de México, la violencia en el ámbito educativo es un fenómeno persistente y complejo que requiere el fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizarles el acceso a la justicia a quienes la han enfrentado.
Por lo anterior Enrique Vargas considera necesario incluir a las maestras y maestros en la definición de la violencia docente, además de englobar la perspectiva de género para fortalecer el marco legal y civil para quienes hostigan y acosan, y en el diseño de programas reeducativos integrales para víctimas y agresores, entre otros.
“Agradezco mucho a mis compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios y que forman parte de las Comisiones Unidas por respaldar esta iniciativa que presenté para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la que ahora se reconoce y sanciona de manera adecuada la violencia de género en el ámbito educativo que desafortunadamente es un fenómeno persistente, por lo que será obligatoria la implementación de protocolos y mecanismos con perspectiva de género para proteger a las mujeres que se desempeñan en el ámbito docente.
“Esto se traducirá en más seguridad para nuestras maestras del Estado de México y todo el país”, añade.
Entre las modificaciones propuestas por Enrique Vargas y que fueron aprobadas por las Comisiones Unidas, se encuentran la reforma al Artículo 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para que se constituya como violencia docente las conductas que dañen la autoestima y que se inflijan en los centros educativos o derivados de una relación escolar; al Artículo 14, para que este fenómeno se atienda con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad, y se promueva y difunda entre la sociedad que el hostigamiento y el acoso sexual son expresiones de violencia y delito, y pueden constituir causas de rescisión laboral y faltas administrativas.
Además, se establece como obligación el crear procedimientos administrativos claros y precisos en escuelas, centros educativos y laborales, la preservación del derecho a la protección de los datos personales de las víctimas para evitar la revictimización, y la responsabilidad de proporcionar atención médica a quienes sean víctimas de hostigamiento y acoso sexual.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Reforma Electoral rediseña reglas para favorecer a Morena: Vargas del Villar
Quienes hoy gobiernan no cuestionan la existencia de elecciones, pero sí les incomoda no controlarlas * A la 4T se le olvida que llegaron al poder gracias a la existencia del Instituto Nacional Electoral, señala el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, habla de manera directa sobre la Reforma Electoral.
“México está frente a una decisión que no admite eufemismos. La Reforma Electoral que impulsan Morena y el gobierno federal no es una actualización técnica ni un ajuste administrativo, al contrario, es un intento por alterar las reglas fundamentales de la competencia democrática desde el poder, para consolidar mayorías artificiales y debilitar contrapesos institucionales”, añade.
Y se fue más a fondo al expresar “quienes hoy gobiernan no cuestionan la existencia de elecciones, pero sí les incomoda no controlarlas”.
En su columna del diario El Universal, señala que “desde la visión de Acción Nacional este proyecto no está encaminado a fortalecer la democracia, sino a rediseñar reglas para favorecer a Morena, reduciendo la pluralidad, debilitando la autonomía del árbitro electoral y modificando el sistema político”.
Asevera que presentarla como una acción de “austeridad republicana” es un argumento falso.
“La democracia cuesta porque exige profesionalismo, institucionalidad y contrapesos. Reducir recursos sin fortalecer mecanismos de fiscalización no es eficiencia: es debilitamiento”, agrega.
Enfatiza que “la reducción del financiamiento público, sin un sistema robusto de fiscalización y transparencia, abre la puerta al dinero opaco y a la influencia de dinero ilícito, algo inaceptable para cualquier sistema democrático. Relajar controles no es una omisión menor: es una irresponsabilidad”.
De manera categórica asegura que no está en juego el presupuesto del INE ni el número de consejeros.
“Es la autonomía del sistema electoral. Cuando un gobierno impulsa cambios a las reglas del juego democrático sin un diálogo amplio y con una mayoría dispuesta a aprobarlos, no busca mejorar la democracia, quiere administrarla”, añade.
Vargas del Villar expresa que buscan “menos voces, menos pluralidad, menos oposición. La democracia no es la dictadura de la mayoría, es el respeto a las minorías y la existencia de contrapesos reales”.
POR EL INE LLEGARON AL PODER
Enrique Vargas afirma que “si bien el INE no es una institución perfecta, ha sido el pilar de la transición democrática. Gracias a su autonomía hubo alternancia, competencia real y confianza ciudadana. Debilitar el árbitro electoral no fortalece la democracia: La erosiona”.
El senador señala que a Morena se le olvida que llegaron al poder por la existencia del Instituto Nacional Electoral.
“Resulta paradójico que quienes hoy descalifican al INE son los mismos que llegaron al poder en elecciones organizadas por esa institución”, agrega.
Vargas asevera que “una Reforma Electoral sin consensos amplios, sin contrapesos y sin respeto a la autonomía institucional no es una reforma democrática, es un retroceso que compromete la legitimidad de los procesos y la estabilidad política”.
“La decisión que se tome en el Congreso de la Unión marcará el futuro de nuestra vida democrática. Y deberán asumir responsablemente el costo quienes, teniendo la obligación de protegerla, opten por debilitarla”, afirma de manera categórica Enrique Vargas del Villar, quien sigue trabajando por el bienestar de todos los mexicanos.
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