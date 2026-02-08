Tabe y Laura Álvarez, ¿buscapleitos contra Nancy Núñez?

Los Lobos andan sueltos en el Congreso capitalino * Ale Rojo vale mucho, la gente la quiere, la “guerra sucia” le hace lo que el viento a Juárez y su gran virtud: El pueblo lo ve como ciudadana y no como política

LOS MALOSOS

Muy, pero muy mal se vieron los panistas en el Congreso de la Ciudad de México, comandados por Andrés Atayde, en su intentona de golpear al gobierno de la morenista en Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, con el tema de la compra de gorras y uniformes para niños y niñas deportistas al considerarlos como bienes innecesarios.

Acusar sin pruebas a la alcaldesa de Los Chintololos es una nimiedad cuando hay temas mucho más importantes que Acción Nacional debería llevar a la tribuna del Congreso capitalino.

Lo cierto es que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, se ve muy mal enviando a su esposa, la diputada Laura Álvarez, a tratar de golpear a Nancy Núñez, con temas menores, cuando la morenista ha diseñado estrategias para contrarrestar la inseguridad.

Una prueba de lo anterior es el trabajo conjunto con los presidentes municipales de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, para evitar el “efecto cucaracha”, es decir, que la delincuencia vaya y venga a sus anchas en esa zona.

O será que Mauricio Tabe tiene mucho interés en colocar a su esposa en su lugar, porque él ya no puede reelegirse.

La verdad se vería muy mal que dejara la herencia de la alcaldía Miguel Hidalgo para su compañera de vida.

Quizá son muy religiosos, porque la Iglesia señala que cuando una pareja se une y se casa ante Dios ya son solo un cuerpo.

TIEMBLAN LOS LOBOS

En otra más del Congreso de la Ciudad de México, los Lobos se dieron rienda suelta. Ni de aquí ni de allá, comentan en los corrillos del Palacio Legislativo de Donceles y Allende.

En días pasados se pusieron a temblar los diputados de Morena, Víctor Hugo Lobo Román y su hijo, el diputado suplente en el Congreso-CDMX, Víctor Hugo Lobo Rodríguez, cuando el diputado propietario, Gerardo González García, decidió regresar a su curul, pero sólo la acarició para luego volver a solicitar licencia.

Resulta que el Juanito Gerardo González, mentor de Lobo Rodríguez, regresó a su curul después del mal trato de Lobo padre, quien lo expulsó de la nómina de la Cámara de Diputados, un deporte que le va bien, pues hay excolaboradores de sobra que le han renunciado, porque les ha quedado a deber meses de sueldo, y si no nos creen, pregunten en el recinto parlamentario.

Los Lobos le han visto la cara a sus referentes en Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum y los hermanos Morales, oriundos de Iztapalapa, pues tras renunciar al PRD y aventar las credenciales, se afiliaron a Morena, hicieron campaña por el partido guinda en 2024 y son diputados por ese partido actualmente.

Pero tienen metidas las manos en el PRD; se han apoderado violentamente de sus sedes de Jalapa 88, Coyoacán, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, por cierto, en esta última se cometió un feminicidio donde está relacionada la zambranista Polimnia Romana Sierra. Y por lo visto, no hay quién les ponga un alto.

MIENTRAS MÁS LA ATACAN, MÁS SE CATAPULTA ALE ROJO

Los morenistas deberían medir bien las consecuencias de sus actos, pues en la preferencia ciudadana Alessandra Rojo de la Vega crece como la espuma.

Ya chole con su “guerra sucia”, un día sí, otro también, le buscan hasta por debajo de las piedras y nada le encuentran.

Si la quieren sacar a la mala, más se catapultará Rojo de la Vega, quedará como víctima (no olvidar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador) y tendrá vía libre para analizar bien su futuro político… y la verdad, ella está bien posicionada que nadie la detendrá por su inmejorable posición.

Desde que era candidata para la alcaldía Cuauhtémoc la minimizaron, luego la calificaron como una alcaldesa simplona por gobernar desde TikTok; luego que por el retiro de las estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara estaba cometiendo una afrenta contra la izquierda y sus mártires.

Lo último: Los ataques que vienen del Congreso de la CDMX, la señalan de otorgar contratos ilegales a empresas de sus cuates y piden que la contralora Nashieli Ramírez la investigue y la sancione.

Lo de Rojo de la Vega Piccolo es una cosa de nada ante la adjudicación directa de las licitaciones a nivel federal… y también a sus cuates o familiares. Lo del Tren Maya y del Tren Interoceánico no se olvida.

Ale sabe muy bien que la vigilan con lupa y no les daría oportunidad de que la agarraran en una jugada.

Lo mejor que le puede pasar a Morena es que Alessandra se reelija, porque sería una forma de mantenerla dentro del territorio de Cuauhtémoc, bajo control presupuestal y comparecencias al Congreso.

Y es que si la quitan a la mala y se va, recorrerá toda la ciudad, y hasta gran parte del país, en calidad de víctima, y se le ampliaría su horizonte político… desde una jefatura de Gobierno hasta una candidatura presidencial.

Ale Rojo es una gran opción de la oposición, ya nadie la detiene para lo que venga, poco a poco va caminando hacia un escenario ideal, y para dolor de Morena ya Alessandra se les escapó y no la van a parar.

Las virtudes que nadie tiene en una sola persona: Carisma, pasión, trabajo… y su gran ventaja: Millones de capitalinos la ven como ciudadana y no como política… y eso cala como La Chingada.