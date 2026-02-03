Falta de material técnico impide el servicio eficiente del Metro

Se prende la alerta en el sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México * Marcha pacífica para el miércoles 4 de febrero del Metro Balderas al Zócalo capitalino para exigir a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, que atienda las demandas laborales para beneficio de las tres partes: Empresa, trabajadores y usuarios

SERGIO M. ROMERO

La invitación a vecinos y usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a presenciar en esta capital del país, de una movilización en la vía pública de los trabajadores sindicalizados de este medio de transporte, rápido, seguro y eficiente, al servicio para los millones de usuarios capitalinos que a diario lo usan para sus diversas actividades.

Es innegable que a este maravilloso medio de movilidad, rápido, extenso y técnicamente de ciencias aplicadas de avanzada, le urge el material técnico necesario para seguir operando a través de las 12 líneas en la Ciudad de México y una pequeña parte en la entidad mexiquense.

El tema es de enorme importancia para la empresa capitalina, para dar a conocer la necesidad de contar con el presupuesto que se requiere, y así tener las refacciones del equipo para las estaciones en las doce líneas (terrestres, subterráneas y aéreas).

Es de reconocer que el Metro es un transporte vital, que por la gran labor titánica que realiza para consolidarse como el sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México, requiere de una cotidiana actividad de subsistencia y equipo necesario para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas, así como otros temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan.

Así que, ante esta situación crítica, este miércoles 4 de febrero, a partir de las 15:30 horas, habrá una marcha pacífica hacia el Zócalo, en donde participarán ciudadanos y trabajadores sindicalizados.

El recorrido iniciará en el Metro Balderas y se dará a conocer a la opinión pública la situación que padece el STC, además de exigir a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, que atienda las demandas laborales para beneficio de las tres partes: Empresa, trabajadores y usuarios.

La agrupación sindical ha insistido en la atención urgente y necesaria a los temas que por esta vía se han señalado. Esperamos que las partes involucradas se sienten a dialogar y llegar a una solución consensuada. Los millones de usuarios se lo agradecerán.

