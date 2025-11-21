REALIDAD POLÍTICA
Medidas preventivas y efectivas de Ale Rojo
Alessandra se muestra activa diariamente al recorrer las calles para escuchar de viva voz las demandas ciudadanas * La alcaldesa de la Cuauhtémoc mantiene la cercanía con la ciudadanía y demuestra que tiene liderazgo y vocación de servicio
SERGIO M. ROMERO
La temporada de lluvias -que ya terminó- arrojó enormes daños materiales, además de personas fallecidas, por las inundaciones y derrumbes ocurridos en varias poblaciones, en distintas ciudades -grandes o pequeñas-, en montes bajos o elevados, en varias entidades de la República, incluso en la propia capital del país, cuyas pérdidas en daños económicos y en personas rebasaron las previsiones del gobierno capitalino sobre la intensidad del fenómeno.
De especial importancia es la alcaldía Cuauhtémoc, por ser sede del gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, pues todo lo que pasa en la “joya de la corona de la Ciudad de México” repercute en daños y beneficios para la sociedad capitalina.
La que pone un ejemplo diario en trabajo y dedicación es Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, y lo demostró al implementar su Brigada Tormenta, un operativo que fue una medida de prevención y se adelantó por la llegada de las intensas tormentas que azotaron a la Ciudad de México.
Y no sólo eso, también supervisó y reparó los desperfectos eléctricos, la recolección de basura, el abasto de agua potable, el desazolve de las calles, la movilidad vial, todo ello en beneficio de los colonos para desempeñar su actividad laboral o del hogar.
Por si lo anterior no bastara, se implementa seguridad en planteles educativos, especialmente de infantiles, cumpliendo Rojo de la Vega Piccolo con su compromiso de cuidar a los menores.
No sólo es alcaldesa, también es ambientalista y lo demostró al movilizar el cuidado en las zonas más afectadas de la alcaldía, sobre todo en los espacios urbanos, como Santa María-Tlatelolco, Tepito-Guerrero, Juárez-San Rafael, Roma-Condesa, Centro Histórico, Obrera-Doctores, lugares en donde Alessandra Rojo de la Vega realiza visitas de forma frecuente para escuchar de viva voz las demandas ciudadanas… y no sólo eso, realiza lo más importante: Darle solución.
Según información oficial, en las 34 colonias que comprenden la alcaldía Cuauhtémoc habitan 546 mil capitalinos (48 por ciento son hombres y 42 por ciento son mujeres).
Sobre la población es el presupuesto que recibe la demarcación, una situación que afecta a Rojo de la Vega, pues tiene que hacer mucho con poco… y es que son millones los que diariamente transitan por las calles de la Cuauhtémoc: Colonos, capitalinos, trabajadores del Valle de México, paseantes nacionales y turistas internacionales.
De ahí su visita al Congreso-CDMX para demandar mayor presupuesto a la “joya de la corona” de la Ciudad de México.
Ale Rojo tiene un gran futuro en el mundo de la política, su carisma la catapulta y contra eso nada se puede, ella tiene el don de “conectar” con la gente, y siendo mujer de retos es la “alcaldesa incómoda” para Morena, de ahí que haya guerra sucia en su contra… ¿por qué será? Usted tiene la respuesta, estimado lector.
REALIDAD POLÍTICA
Reto y dudas de la Suprema Corte
No se olvida el ascenso por la vía de la moneda en el aire * Iniciará una nueva era la SCJN entre asuntos pendientes y el riesgo de retroceder en derechos
SERGIO M. ROMERO
La importante elección urbana del gobierno federal en la Ciudad de México, nombrada como la capital de la República Mexicana o como el Distrito Federal de los Tres Poderes de la Unión, a saber Ejecutivo, Legislativo y el incipiente pero dudoso término del orden Judicial, sobre todo este último, que lo tiene precario y se alega entre jurisconsultos ser fugaz, por no contar con la concordia y el talento de un reconocimiento justo entre los reconocidos protagonistas desplazados judicialmente y los flamantes abogados entrantes, que buscan el escritorio para descubrir las verdaderas causas y efectos, puestos en sus manos, para acudir en sentencias justas.
Seguramente veremos tesis y arbitrarios planteamientos de los juristas huisacheros de última hora.
A los protagonistas entrantes a la Sala Superior y en general a la estructura administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los beneficiarios que se sacaron jurídicamente las diversas posiciones judiciales con el premio mayor o reintegro. fue en forma tumultuosa como si fuera una Lotería Judicial.
ASCENSO POR LA MONEDA EN EL AIRE
Por esta razón la crítica cobra de forma avasalladora, se puede agregar que hay acepciones y en varios casos, en que se les reconoce a algún talento jurídico, al que la Suprema Corte nos tiene acostumbrados, que merecen el reconocimiento académico y talento para esgrimir el Derecho en forma acertada, pero son muchos los que malograron su ascenso por la vía de la moneda en el aire.
Los protagonistas desplazados, por el gobierno pleno de la República y de la propia Suprema Corte de Justicia, tienen su chiste rápidamente para poder lograr armonizar con el bien común de los entrantes y para poder sintetizar
contundentemente con un gobierno Ejecutivo y Legislativo avasalladores, como el que gobierna rápidamente la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que en unos cuantos días contundentemente ser la voz de los que no la tienen ya y tienen que cooperar para superar el rezago de la Suprema Corte.
Otros retos a vencer que van de la mano, dicen los expertos, son la falta de experiencia de los nuevos ministros sobre el quehacer y los tiempos de un tribunal como la Corte, lo que impactará en el rezago de los asuntos. Estaremos pendientes.
REALIDAD POLÍTICA
Contra lluvia, tormenta, viento y marea, el Metro cumple con su cometido
Enfrenta situación de emergencia por la alta demanda de servicio de forma ininterrumpida por más de 50 años * Es de resaltar el cuidado y respeto que se observa en este periodo con el desempeño acucioso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina * Espino y Rubalcava, con la capacidad profesional para sacar adelante al sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México
SERGIO M. ROMERO
Las nuevas disposiciones en la capital de la República para la conducción diaria de la transportación masiva de los más de 6 millones de pasajeros en el Metro, ordenadas por el nuevo director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, durante las recientes tormentas y bajas temperaturas invernales en la Ciudad de México, son motivadas por la situación de emergencia ante la alta demanda del servicio.
Afortunadamente, se cuenta con el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, que su actitud de la mano de los trabajadores del Metro ha sido ejemplar ante el clima reinante por las lluvias torrenciales padecidas en esta ciudad.
Igualmente es de resaltar el cuidado y respeto que se observa en este periodo con el desempeño acucioso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina. Es decir, la empresa y el sindicato están atentos para el debido funcionamiento en las 12 líneas operantes en beneficio de los millones de usuarios.
Entre el empleado administrativo y el trabajador en línea, para asegurar el mantenimiento del equipo y el cuidado que se observa por parte del director Rubalcava Suárez y del líder Espino Arévalo, sobre todo en las líneas de mayor vigilancia y capacidad desde el punto de control computarizado.
Sobre el papel ordenado para el cuidado de los pasajeros, tanto en los espacios para abordar como dentro de los trenes, ya se observa entre los usuarios -pese al aforo total y demanda del servicio, en algunas de las 12 líneas ya hay una política de respeto a las personas de la tercera edad, mujeres o varones, que evitan los empellones agresivos.
La llegada de una nueva administración al Metro, bajo la dirección de un talentoso experto en las necesidades de vida urbana, como lo es Adrián Rubalcava, quien conoce las necesidades del transporte que tiene la población de clase media y popular, que vive desde hace más de 50 años recorriendo, atendiendo y conociendo las estaciones, seguramente cumplirá con su misión aprovechando su gran experiencia y capacidad profesional.
Las necesidades del transporte social y económico, y el papel que tiene este servicio para cumplir con las necesidades urbanas de la población, ha motivado que se le siga considerado al Metro como la máxima obra pública en esta capital del país.
El Metro vive una nueva era y Rubalcaba y Espino tienen las bases, el respeto, la cordialidad y el conocimiento necesario para sacar adelante el sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México. Que así sea en pro de los millones de usuarios.
REALIDAD POLÍTICA
Con Ale Rojo la Zona Rosa brilla día y noche
Aunque llueva, truene o relampaguee, la alcaldesa de la Cuauhtémoc trabaja con ahínco y pasión * Este lugar emblemático de la Ciudad de México no sube su color ni omite obras útiles en las calles
SERGIO M. ROMERO
En la semana que concluyó, con una intensa lluvia y cuidado de las calles para los habitantes capitalinos, por las vías de la parte turística y comercial conocida como Zona Rosa, con una tradicional actividad propia de naturaleza, de parte social y económica en esta capital del país, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, aunque llueva, truene o relampaguee, cumplió para escuchar de forma presencial a vecinos y vecinas.
Con un recorrido urbano para una supervisión de calles, atender reclamos de inseguridad, recolección de basura, alumbrado público, agua potable, banquetas, etc., con una actividad personal a su estilo, poniendo el ejemplo que ella se pone la camiseta de la alcaldía y también le entra al trabajo en este operativo llamado Brigada Nocturna, pese a la pertinaz lluvia.
A ninguno de los acompañantes capitalinos del equipo de Rojo de la Vega, de los residentes urbanos o empresarios de este lugar emblemático de la CDMX, les espantó la lluvia, al contrario, estaban felices, pues tuvieron la oportunidad de platicar directamente con la funcionaria capitalina a fin de cumplir el interés de lograr mejores ingresos para obras y servicios en el país.
Se tuvo oportunidad de expresarle a Ale Rojo sobre las necesidades de la alcaldía y el marco de obras necesarias que se comparten con la CDMX, aprovechando que la también activista y feminista realizaba un recorrido en la Zona Rosa, un bello y exuberante lugar de la capital del país.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reitera a los asistentes que tienen las puertas abiertas de la alcaldía Cuauhtémoc para seguir mejorando sus actividades y reafirma su compromiso de hacer la mejor administración de toda su historia en esta alcaldía.
BRIGADA NOCTURNA, POLÍTICA INNOVADORA Y DE CERCANÍA: ALE ROJO
“La Brigada Nocturna Cuauhtémoc nace como una política pública innovadora y de cercanía, una política que entiende que la vida nocturna también se cuida y se atiende… nuestro gobierno no cierra a las 7 de la tarde, nuestro gobierno en Cuauhtémoc se amanece trabajando”, afirma Ale Rojo ante vecinos, empresarios y medios de comunicación.
Señala que el modelo se inspira en experiencias internacionales como el night mayor de Ámsterdam, adaptado a la realidad de la Cuauhtémoc, “con nuestro sello, con nuestra cercanía… un modelo que estoy segura será inspiración para otras alcaldías y, por qué no, para el resto del país”.
“Cuauhtémoc no duerme, trabaja 24/7. Si ven algo que necesita atención, cuenten con nosotros. Queremos que la fiesta sea segura, que la ley se cumpla y que nadie tenga miedo. La Brigada Nocturna está aquí para servirles y reconstruir Cuauhtémoc, hombro con hombro”, enfatiza Alessandra Rojo de la Vega, una alcaldesa de resultados.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
