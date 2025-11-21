Medidas preventivas y efectivas de Ale Rojo

Alessandra se muestra activa diariamente al recorrer las calles para escuchar de viva voz las demandas ciudadanas * La alcaldesa de la Cuauhtémoc mantiene la cercanía con la ciudadanía y demuestra que tiene liderazgo y vocación de servicio

SERGIO M. ROMERO

La temporada de lluvias -que ya terminó- arrojó enormes daños materiales, además de personas fallecidas, por las inundaciones y derrumbes ocurridos en varias poblaciones, en distintas ciudades -grandes o pequeñas-, en montes bajos o elevados, en varias entidades de la República, incluso en la propia capital del país, cuyas pérdidas en daños económicos y en personas rebasaron las previsiones del gobierno capitalino sobre la intensidad del fenómeno.

De especial importancia es la alcaldía Cuauhtémoc, por ser sede del gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, pues todo lo que pasa en la “joya de la corona de la Ciudad de México” repercute en daños y beneficios para la sociedad capitalina.

La que pone un ejemplo diario en trabajo y dedicación es Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, y lo demostró al implementar su Brigada Tormenta, un operativo que fue una medida de prevención y se adelantó por la llegada de las intensas tormentas que azotaron a la Ciudad de México.

Y no sólo eso, también supervisó y reparó los desperfectos eléctricos, la recolección de basura, el abasto de agua potable, el desazolve de las calles, la movilidad vial, todo ello en beneficio de los colonos para desempeñar su actividad laboral o del hogar.

Por si lo anterior no bastara, se implementa seguridad en planteles educativos, especialmente de infantiles, cumpliendo Rojo de la Vega Piccolo con su compromiso de cuidar a los menores.

No sólo es alcaldesa, también es ambientalista y lo demostró al movilizar el cuidado en las zonas más afectadas de la alcaldía, sobre todo en los espacios urbanos, como Santa María-Tlatelolco, Tepito-Guerrero, Juárez-San Rafael, Roma-Condesa, Centro Histórico, Obrera-Doctores, lugares en donde Alessandra Rojo de la Vega realiza visitas de forma frecuente para escuchar de viva voz las demandas ciudadanas… y no sólo eso, realiza lo más importante: Darle solución.

Según información oficial, en las 34 colonias que comprenden la alcaldía Cuauhtémoc habitan 546 mil capitalinos (48 por ciento son hombres y 42 por ciento son mujeres).

Sobre la población es el presupuesto que recibe la demarcación, una situación que afecta a Rojo de la Vega, pues tiene que hacer mucho con poco… y es que son millones los que diariamente transitan por las calles de la Cuauhtémoc: Colonos, capitalinos, trabajadores del Valle de México, paseantes nacionales y turistas internacionales.

De ahí su visita al Congreso-CDMX para demandar mayor presupuesto a la “joya de la corona” de la Ciudad de México.

Ale Rojo tiene un gran futuro en el mundo de la política, su carisma la catapulta y contra eso nada se puede, ella tiene el don de “conectar” con la gente, y siendo mujer de retos es la “alcaldesa incómoda” para Morena, de ahí que haya guerra sucia en su contra… ¿por qué será? Usted tiene la respuesta, estimado lector.

