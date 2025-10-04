REALIDAD POLÍTICA
Reto y dudas de la Suprema Corte
No se olvida el ascenso por la vía de la moneda en el aire * Iniciará una nueva era la SCJN entre asuntos pendientes y el riesgo de retroceder en derechos
SERGIO M. ROMERO
La importante elección urbana del gobierno federal en la Ciudad de México, nombrada como la capital de la República Mexicana o como el Distrito Federal de los Tres Poderes de la Unión, a saber Ejecutivo, Legislativo y el incipiente pero dudoso término del orden Judicial, sobre todo este último, que lo tiene precario y se alega entre jurisconsultos ser fugaz, por no contar con la concordia y el talento de un reconocimiento justo entre los reconocidos protagonistas desplazados judicialmente y los flamantes abogados entrantes, que buscan el escritorio para descubrir las verdaderas causas y efectos, puestos en sus manos, para acudir en sentencias justas.
Seguramente veremos tesis y arbitrarios planteamientos de los juristas huisacheros de última hora.
A los protagonistas entrantes a la Sala Superior y en general a la estructura administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los beneficiarios que se sacaron jurídicamente las diversas posiciones judiciales con el premio mayor o reintegro. fue en forma tumultuosa como si fuera una Lotería Judicial.
ASCENSO POR LA MONEDA EN EL AIRE
Por esta razón la crítica cobra de forma avasalladora, se puede agregar que hay acepciones y en varios casos, en que se les reconoce a algún talento jurídico, al que la Suprema Corte nos tiene acostumbrados, que merecen el reconocimiento académico y talento para esgrimir el Derecho en forma acertada, pero son muchos los que malograron su ascenso por la vía de la moneda en el aire.
Los protagonistas desplazados, por el gobierno pleno de la República y de la propia Suprema Corte de Justicia, tienen su chiste rápidamente para poder lograr armonizar con el bien común de los entrantes y para poder sintetizar
contundentemente con un gobierno Ejecutivo y Legislativo avasalladores, como el que gobierna rápidamente la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que en unos cuantos días contundentemente ser la voz de los que no la tienen ya y tienen que cooperar para superar el rezago de la Suprema Corte.
Otros retos a vencer que van de la mano, dicen los expertos, son la falta de experiencia de los nuevos ministros sobre el quehacer y los tiempos de un tribunal como la Corte, lo que impactará en el rezago de los asuntos. Estaremos pendientes.
Contra lluvia, tormenta, viento y marea, el Metro cumple con su cometido
Enfrenta situación de emergencia por la alta demanda de servicio de forma ininterrumpida por más de 50 años * Es de resaltar el cuidado y respeto que se observa en este periodo con el desempeño acucioso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina * Espino y Rubalcava, con la capacidad profesional para sacar adelante al sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México
SERGIO M. ROMERO
Las nuevas disposiciones en la capital de la República para la conducción diaria de la transportación masiva de los más de 6 millones de pasajeros en el Metro, ordenadas por el nuevo director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, durante las recientes tormentas y bajas temperaturas invernales en la Ciudad de México, son motivadas por la situación de emergencia ante la alta demanda del servicio.
Afortunadamente, se cuenta con el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, que su actitud de la mano de los trabajadores del Metro ha sido ejemplar ante el clima reinante por las lluvias torrenciales padecidas en esta ciudad.
Igualmente es de resaltar el cuidado y respeto que se observa en este periodo con el desempeño acucioso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina. Es decir, la empresa y el sindicato están atentos para el debido funcionamiento en las 12 líneas operantes en beneficio de los millones de usuarios.
Entre el empleado administrativo y el trabajador en línea, para asegurar el mantenimiento del equipo y el cuidado que se observa por parte del director Rubalcava Suárez y del líder Espino Arévalo, sobre todo en las líneas de mayor vigilancia y capacidad desde el punto de control computarizado.
Sobre el papel ordenado para el cuidado de los pasajeros, tanto en los espacios para abordar como dentro de los trenes, ya se observa entre los usuarios -pese al aforo total y demanda del servicio, en algunas de las 12 líneas ya hay una política de respeto a las personas de la tercera edad, mujeres o varones, que evitan los empellones agresivos.
La llegada de una nueva administración al Metro, bajo la dirección de un talentoso experto en las necesidades de vida urbana, como lo es Adrián Rubalcava, quien conoce las necesidades del transporte que tiene la población de clase media y popular, que vive desde hace más de 50 años recorriendo, atendiendo y conociendo las estaciones, seguramente cumplirá con su misión aprovechando su gran experiencia y capacidad profesional.
Las necesidades del transporte social y económico, y el papel que tiene este servicio para cumplir con las necesidades urbanas de la población, ha motivado que se le siga considerado al Metro como la máxima obra pública en esta capital del país.
El Metro vive una nueva era y Rubalcaba y Espino tienen las bases, el respeto, la cordialidad y el conocimiento necesario para sacar adelante el sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México. Que así sea en pro de los millones de usuarios.
Con Ale Rojo la Zona Rosa brilla día y noche
Aunque llueva, truene o relampaguee, la alcaldesa de la Cuauhtémoc trabaja con ahínco y pasión * Este lugar emblemático de la Ciudad de México no sube su color ni omite obras útiles en las calles
SERGIO M. ROMERO
En la semana que concluyó, con una intensa lluvia y cuidado de las calles para los habitantes capitalinos, por las vías de la parte turística y comercial conocida como Zona Rosa, con una tradicional actividad propia de naturaleza, de parte social y económica en esta capital del país, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, aunque llueva, truene o relampaguee, cumplió para escuchar de forma presencial a vecinos y vecinas.
Con un recorrido urbano para una supervisión de calles, atender reclamos de inseguridad, recolección de basura, alumbrado público, agua potable, banquetas, etc., con una actividad personal a su estilo, poniendo el ejemplo que ella se pone la camiseta de la alcaldía y también le entra al trabajo en este operativo llamado Brigada Nocturna, pese a la pertinaz lluvia.
A ninguno de los acompañantes capitalinos del equipo de Rojo de la Vega, de los residentes urbanos o empresarios de este lugar emblemático de la CDMX, les espantó la lluvia, al contrario, estaban felices, pues tuvieron la oportunidad de platicar directamente con la funcionaria capitalina a fin de cumplir el interés de lograr mejores ingresos para obras y servicios en el país.
Se tuvo oportunidad de expresarle a Ale Rojo sobre las necesidades de la alcaldía y el marco de obras necesarias que se comparten con la CDMX, aprovechando que la también activista y feminista realizaba un recorrido en la Zona Rosa, un bello y exuberante lugar de la capital del país.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reitera a los asistentes que tienen las puertas abiertas de la alcaldía Cuauhtémoc para seguir mejorando sus actividades y reafirma su compromiso de hacer la mejor administración de toda su historia en esta alcaldía.
BRIGADA NOCTURNA, POLÍTICA INNOVADORA Y DE CERCANÍA: ALE ROJO
“La Brigada Nocturna Cuauhtémoc nace como una política pública innovadora y de cercanía, una política que entiende que la vida nocturna también se cuida y se atiende… nuestro gobierno no cierra a las 7 de la tarde, nuestro gobierno en Cuauhtémoc se amanece trabajando”, afirma Ale Rojo ante vecinos, empresarios y medios de comunicación.
Señala que el modelo se inspira en experiencias internacionales como el night mayor de Ámsterdam, adaptado a la realidad de la Cuauhtémoc, “con nuestro sello, con nuestra cercanía… un modelo que estoy segura será inspiración para otras alcaldías y, por qué no, para el resto del país”.
“Cuauhtémoc no duerme, trabaja 24/7. Si ven algo que necesita atención, cuenten con nosotros. Queremos que la fiesta sea segura, que la ley se cumpla y que nadie tenga miedo. La Brigada Nocturna está aquí para servirles y reconstruir Cuauhtémoc, hombro con hombro”, enfatiza Alessandra Rojo de la Vega, una alcaldesa de resultados.
“Aunque hables inglés, no te dejaré salir…”
‘El Ratón’ se declara culpable en la Corte de Chicago * Ovidio Guzmán López, epicentro del terremoto político que viene * Jeffrey Lichtman, abogado defensor del exlíder del Cártel de Sinaloa, y la Presidenta Claudia Sheinbaum defienden su postura y tienen su guerra de declaraciones
MARKOFLOS
El gobierno de Estados Unidos da por hecho que Ovidio Guzmán López -hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera- le proporcionará información abundante y de calidad, respecto a cómo ha funcionado el Cártel de Sinaloa, el más importante de México y del mundo en los últimos 30 años.
Quiénes, cómo, cuándo y cuánto les costaban sus negociaciones y, sobre todo, con quiénes. Se espera, y casi se da por seguro, que, a partir de ahora, Ovidio diga quiénes fueron los personajes que los apoyaban, incluidos políticos y líderes de grupos aliados con el Cártel de Sinaloa, así como los que después se alejaron y entraron en conflicto.
Desde los 80, grupos de narcotraficantes se separaron y enemistaron con el Cártel de Sinaloa, que siempre encabezaron Joaquín Guzmán Loera y El Mayo Zambada. Los más célebres: Caro Quintero, Ernesto Fonseca, los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo y el CJNG de ‘El Mencho’.
A partir de septiembre de 2024, todos conocimos el rompimiento entre Zambada y Los Chapitos, cuando el hijo mayor del Chapo Guzmán entregó a las autoridades norteamericanas al Mayo, en una sorpresiva e inédita operación que implicó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según informó el mismo Mayo, lo convocó a una reunión que resultó una coartada, en la que Joaquín Guzmán lo “secuestró” y entregó a agentes del gobierno americano.
Reunión en la que también fue asesinado el rector de la Universidad de Sinaloa, todo lo cual fue relatado por el Mayo Zambada en una carta que entregó en la primera audiencia de su juicio en Estados Unidos.
Durante la audiencia de Guzmán López, celebrada el 11 de julio en la Corte de Chicago, Illinois, el hijo del Chapo Guzmán se declaró culpable de 4 cargos, de los 11 que inicialmente recaían sobre él y por los cuales podría ser acreedor a cadena perpetua, pero la Fiscalía de Nueva York desestimó los cargos que pesaban sobre Ovidio Guzmán y transfirió el caso a la Corte del Distrito Norte de Chicago, Illinois, tras la formalización de su intención de declararse culpable.
Este procedimiento se realizó bajo la “Regla 20” de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos, que permite transferir procesos penales para agilizar la resolución de los casos.
Debe destacarse que conforme a este procedimiento, Ovidio no puede retractarse y que en caso de que la Fiscalía considere insuficiente la información que aporte el indiciado, el proceso se puede retraer a su estatus inicial.
Al cerrarse el caso en Nueva York, la jurisdicción pasó completamente a Chicago y ahora Ovidio es acusado de cuatro delitos: Posesión de drogas con intención de distribuirlas, participación en una empresa criminal continua, conspiración para lavado de dinero y portación de armas de fuego.
Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín negocian actualmente con las autoridades estadounidenses para reducir sus condenas. Un hecho inédito, resultado de estas negociaciones, es que el gobierno norteamericano arropara y permitiera el ingreso de 17 familiares de Los Chapitos a EU.
Algunos analistas de estos procesos señalan que esa concesión da idea del tamaño de las revelaciones que pueden hacer Los Chapitos acerca de personajes vinculados con sus actividades delictivas, políticos y empresarios mexicanos de este y anteriores sexenios, a quienes se les integrarán expedientes y eventualmente cargos análogos por el gobierno americano.
Aunque pueden surgir nombres de otros sexenios, son los políticos morenistas y obradoristas los que -se menciona- pueden estar en la mira de las investigaciones.
El periodista Ricardo Ravelo, quien ha escrito libros sobre narcotráfico, menciona a los siguientes morenistas: Adán Augusto, líder del Senado y exgobernador de Tabasco, vinculado al crimen organizado por el actual gobernador de esa entidad que lo acusó de haber puesto como titular de Seguridad a un miembro de La Barredora, que es un brazo armado del CJNG.
Ravelo dijo que el otro político preocupado es el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, “porque ha amasado una fortuna descomunal desde hace mucho tiempo. Le compró ranchos a la familia de Antonio Aguilar, le compró una empresa productora de tequila. (…) Se han hecho multimillonarios en muy pocos años”.
El periodista también señala que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “presuntamente participaron en estos negocios”.
GUERRA DE ACUSACIONES
Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, hizo fuertes declaraciones al salir de la audiencia en la que su cliente se declaró culpable ante la Corte del Distrito Norte de Illinois. Puso de relieve que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestione “por qué el gobierno de Estados Unidos negocia con quienes fueron declarados terroristas” y también que el gobierno mexicano no esté involucrado en la negociación entre su cliente y el propio gobierno de la Unión Americana.
Litchman lo consideró “absurdo”, dado los antecedentes con el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien el expresidente López Obrador pidió extraditar para castigarlo conforme a las leyes mexicanas, pero resulta que al ingresar a México fue exonerado de todos los cargos que tenía, aduciendo que fueron fabricados por la DEA. Agregó que con ello se violó el acuerdo bilateral que ambas naciones habrían hecho.
Jeffrey destacó que, por el trato que se dio al general Cienfuegos, “no es tan sorprendente que el gobierno mexicano no hiciera nada para capturar al que probablemente fue el mayor narcotraficante de la historia del mundo: El Mayo Zambada, que había estado viviendo justo delante de sus narices durante 40 años”.
La Presidenta Sheinbaum, en respuesta a esas declaraciones, desde Culiacán, Sinaloa, dijo: “Son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. No establecemos relaciones de complicidad con nadie”.
Después el abogado de Ovidio dio una respuesta irreverente, fuerte y contundente a la Primera Mandataria Sheinbaum en su cuenta X: “Al parecer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobiernos corruptos. Puede convocar tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo mexicano (y yo mismo) sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano. Tendré más que decir al respecto en breve”. Bajo advertencia no hay engaño, así que ¡sálvese quien pueda!
Ovidio Guzmán será sentenciado en aproximadamente seis meses. Por las concesiones que ha conseguido en sus negociaciones con la justicia norteamericana y por las fuertes declaraciones de su abogado contra los gobiernos mexicanos, especialmente el actual y su antecesor, se pueden anticipar todo tipo de sorpresas.
Es oportuno referirnos a “El Quijote”: “Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras”, de la obra de Cervantes, es una expresión popular que se utiliza para referirse a situaciones sorprendentes o inesperadas, que causarían asombro incluso a las piedras.
Esperemos que el terremoto político que se avecina, sirva para reconstruir para bien, nuestro querido México, al menos en ese tema tan sensible que es la inseguridad y el narcotráfico por el dominio del crimen organizado en gran parte del territorio nacional. México no lo merece, otro futuro luminoso lo espera.
Impulsa Raciel Pérez el inglés en todas las escuelas de Tlalnepantla
Reto y dudas de la Suprema Corte
¡Aguas cuando hay optimismo oficial!
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
