AMLO y su sombra, herencia pesada

Casi un año ya no es presidente, pero sigue presente * Sus caprichos son elocuentes y le quitan brillo al gobierno federal * En ese panorama de oscuridad y de tinieblas, no puede dejarse de lado ni ignorar las acciones de “gobierno” que asoman como manchas imborrables

EMMA ESPÍNDOLA

Han pasado 11 meses de que Andrés Manuel López Obrador dejó de ser presidente… y todavía sigue presente.

A control remoto, desde La Chingada, se aferra a seguir haciendo valer sus imposiciones que perturban el funcionamiento de la gobernabilidad.

Presentes en los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sus caprichos son elocuentes. Están convertidos en una sombra que resta brillo al gobierno federal.

En principio, debe señalarse que anticipadamente designó que fueran “corcholatas” quienes se desempeñaran como coordinadores de las bancadas morenistas en el Congreso de la Unión.

Los perdedores en la contienda de la sucesión presidencial sabían de antemano que no quedarían desprotegidos y que por una extravagante y ridícula decisión cuando ejercía el poder oficialmente, serían favorecidos por su manto protector.

Con esa acción para perpetuarse como guía del Movimiento Regeneración Nacional, y fuera de su competencia como ex primer mandatario, de forma incongruente anunció quiénes ocuparían los cargos.

Adán Augusto López Hernández, su “hermano”, quien ha sido vinculado a la organización criminal La Barredora que encabezaba en Tabasco Hernán Bermúdez Requena, se desempeña como senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Escándalo mayúsculo que alcanzó dimensiones internacionales y que ha obligado a diseñar maroma y teatro para intentar disminuir y borrar un pesado ejemplo contrario a la honestidad.

A su vez José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña ​desde el 1 de septiembre de 2024 ocupó la presidencia del Senado durante el primer año de la LXVI Legislatura.

Desde esa posición fue protagonista de estridentes actitudes y actor de escándalos por el dispendio y el inaudito, incongruente y absurdo modo de vida de lujo del cual nunca gozó antes en su vida.

Ricardo Monreal Ávila resultó impuesto como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para viajar en helicóptero junto a Pedro Haces y darse la gran vida en España.

Además de protagonizar y anunciar acciones políticas contrarias a las anunciadas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aunque luego reculara sistemáticamente.

Sobran los diputados y senadores que debieran usar rodilleras para no dañar sus prendas de vestir al colocarse en el suelo para besar los pies de quien los sacó del anonimato, aunque sigan aferrados a la mediocridad.

En su humorística y patética forma de conducirse, AMLO dejó como herencia a la mitad de titulares que ocupan secretarías de Estado y le siguen reportando obediencia para satisfacer y acrecentar su ego.

Pero también se le debe adjudicar la pulverización del Poder Judicial, donde obligó a una reforma plagada de anomalías y vicios ilegales para tener el dominio de jueces, magistrados y ministros que le son afines.

Él mismo presumió, en la elección de los favorecidos en ese proceso, el uso de un “acordeón” para dirigir, imponer y caprichosamente dominar la integración de los nuevos administradores de la justicia.

Sin olvidar que Jazmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat, militantes o simpatizantes de Morena, le siguen rindiendo pleitesía.

MANCHAS Y LUNARES IMBORRABLES

En ese panorama de oscuridad y de tinieblas, no puede dejarse de lado ni ignorar las acciones de “gobierno” que asoman como manchas imborrables y que pomposamente anunció el que se fue a La Chingada.

Inolvidable el anuncio de tener un sistema de salud ya no como el de Dinamarca, sino el mejor del mundo y que en la realidad lo dejó desmantelado y hecho trizas.

El anuncio de una megafarmacia que no pasó de ser una bodega donde se almacenaban las mentiras y el fracaso.

Deben agregarse las falsedades imperantes en la desaparición de la corrupción que sigue dando frutos y que muestran frondosos bosques de podredumbre.

Tampoco puede ignorarse la repercusión y daño que continúa ocasionando el “huachicoleo”, que solamente en los delirios del tabasqueño fue extirpado.

A esa cadena de quimeras y simulaciones, tienen que agregarse las magnas obras como las inversiones en una refinería que solamente procesa y genera inversiones multimillonarias y dispendios que dan paso a la sospecha de la deshonestidad.

Lo que permite rememorar que el anuncio de que el litro de gasolina tendría un costo der 10 pesos, que no pasó de ser una falacia.

Y las exorbitantes “inversiones” para remodelar un aeropuerto convertido en alberca y ejemplo de que lo del agua, al agua.

Los diferendos en la política exterior y los conflictos internacionales, ahí están junto a sus repercusiones, al igual que las acciones migratorias donde hubo pérdidas humanas.

Sin borrar de la memoria el Tren Maya, uno de los proyectos más emblemáticos de su gobierno. La inversión anunciada inicialmente fue de 150 mil millones de pesos, pero tuvo una pequeña variación: al final supera los 550 mil millones.

Calificado en el ingenio popular como el Tren falla, el simbólico ferrocarril no sólo sirvió para devastar grandes extensiones selváticas, sino que ahora toma relevancia por su descarrilamiento.

Mucho menos deben desecharse las versiones de un clan de negociantes que, amparados en la amistad con gente cercana al que se fue, pero no se ha ido, ha amasado grandes fortunas.

Conflictos, escándalos, polémicas, servilismo, tretas, enredos y premios inmerecidos rodean a familiares, amigos, parientes y lacayos que forman parte de esa perversa herencia que no pierde vigencia.

El miserable comportamiento de quien se niega a renunciar al poder es un clarísimo ejemplo de la ofuscación y el desvarío que se puede encuadra en acciones de locura.

Para enlistar las promesas y los engaños que engalanaron al anterior sexenio, habría que pensar en una recopilación enciclopédica.

Ser honesto puede ser difícil, ya que a menudo va en contra de los instintos naturales del ser humano.

Más para los corifeos aduladores, indignos, iracundos y esclavos de la sumisión es difícil entender que su proceder es sinónimo de complicidad.

La mentira puede proyectar una sombra sobre la verdad, oscureciéndola y dificultando su reconocimiento. Una persona no sólo puede mentir a los demás, también puede mentirse a sí mismo.

Las metáforas sobre la mentira pueden compararse con un velo que oculta la verdad, un disfraz que altera la realidad, o una enfermedad que corroe la confianza.

También puede ser vista como una telaraña que atrapa al mentiroso y a sus víctimas, o como un río turbio que dificulta ver el fondo.

Ah, y por falta de espacio, dejamos para otra ocasión el tema epistolar que sirve para robustecer estos análisis.

Quizá para cuando usted vea estas líneas, la doctora Sheinbaum Pardo ya haya rendido su Primer Informe de Gobierno y se tendrá la oportunidad de valorar que en la imaginaria sigue presente la mácula y el espectro.