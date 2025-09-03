Sombrío panorama y campaña negativa

Turbulencia aterrante cuando se tiene en puerta la Copa del Mundo 2026 * De política, futbol y cosas peores: Fernando Guerrero, Vidulfo Rosales, Néstor Camarillo, Enrique de la Madrid Cordero, etc…

EMMA ESPÍNDOLA

Mensajes nada cifrados, directos y contundentes, son la vía para provocar inquietud.

En el semáforo de la vida nacional, están prendidas luces de alerta que repercuten en el contexto internacional.

Que las luminarias de emergencia se encuentren parpadeando son un aviso del mal funcionamiento de un sistema en el que se involucran factores externos y locales que significan una grave advertencia.

Sin que signifique un mensaje alarmante, que las iluminaciones titilen sí es una advertencia seria y preocupante.

Para fundamentar la atmósfera nebulosa imperante, deben contemplarse diversos escenarios

Faltan 282 días para que inicie la Copa Mundial de 2026, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La inauguración de la máxima fiesta del balompié mundial se llevará a cabo en el Estadio Azteca el 11 de junio del próximo año y la Selección Mexicana será la responsable de disputar el primer partido de la competencia.

El Estadio Azteca en la CDMX fue el elegido para albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo, lo que lo convierte en el primer y único estadio en la historia en tener tres juegos inaugurales del Mundial (1970, 1986 y 2026).

Sin estridencias ni alharacas, debe tenerse presente que esta es la Copa Mundial de la FIFA más importante de la historia, porque incluye 104 encuentros con 48 selecciones repartidas en 16 sedes de tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

México, como país anfitrión, está bajo observación. En esa lupa vigilante, no puede perderse de vista ni minimizar su crispada relación con Estados Unidos.

La Selección Mexicana jugará sus tres partidos de la fase de grupos en casa (el primero y el tercero de la zona de grupos), será en el estadio Azteca, mientras que el restante se disputará en Guadalajara.

El Tri estará en ese gigante de la Ciudad de México que es la urbe más poblada de Norteamérica y la mayor ciudad hispanohablante del mundo.

Ahora (hoy como dijera el filósofo residente en San Cristóbal, Guanajuato) la capital mexicana está invadida de inseguridad, deficiente transporte, baches, reducción de carriles en arterias que comunican con el Coloso de Santa Úrsula, un aeropuerto que se inunda en tiempos de lluvia y pistas que dificultan aterrizajes y despegues.

Caos al que se suman manifestaciones, bloqueos carreteros, hospedaje en conflicto y la confrontación entre autoridades centrales y alcaldes.

El Estadio Azteca en terrenos gobernados por la oposición, Coyoacán, donde José Giovani Gutiérrez Aguilar no tiene empatía ni diálogo con Clara Brugada, jefa de Gobierno.

Nadie puede negar que la hospitalidad en México es una parte integral de su identidad cultural, caracterizada por la calidez, generosidad y la bienvenida a los visitantes como si fueran familia. Somos anfitriones que ofrecen su hogar, comida y costumbres.

Porque la hospitalidad es un pilar de la economía mexicana, generando millones de empleos y atrayendo a miles de turistas que buscan la riqueza cultural y gastronómica del país.

Pero ese no es el problema mayor.

Está claro que desde que inició su segunda etapa como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se ha caracterizado por una lucha frontal contra los cárteles de la droga mexicanos, clasificándolos como “terroristas”.

Y en ese contexto, recientemente el Departamento de Estado de EU actualizó su alerta de viaje, en donde advierte a sus ciudadanos de sus visitas a México.

En dicha alerta, el gobierno de Estados Unidos indica que en todo el territorio mexicano “existe riesgo de violencia por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”.

Las advertencias del Tío Sam a sus ciudadanos precisan que “en México se cometen numerosos delitos violentos como pueden ser homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos”.

Además, precisa que en todo el territorio mexicano “existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México”.

También señala que por parte del gobierno mexicano existe “limitada capacidad” para ayudar en muchas zonas del país. Incluso refiere que “sus empleados no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo”.

Las restricciones de viaje consisten en: No viajar entre ciudades después del anochecer, tomar medios de transporte como taxis ‘de base’ que estén regulados, o servicios de aplicación como Uber o Cabify; prohíben hacer la parada a taxistas en la calle, evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas

No conducir entre ciudades fronterizas mexicanas, la frontera entre Estados Unidos y México ni el interior de México; aunque hay algunas excepciones limitadas.

Y para no dejar dudas, según Estados Unidos las entidades más violentas son 30. Es decir, el 99 por ciento del territorio mexicano. Entre ellas tres (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León), en donde habrá encuentros futbolísticos en el Mundial.

También desalienta el turismo porque de los 32 estados que integran la República Mexicana, EU considera sólo a Campeche y Yucatán como los estados donde no hay riesgo para viajar.

Como puede verse, la turbulencia es aterrante.

HISTORIAS

Para no alejarnos del tema futbolero, algo espeluznante. Fernando Guerrero, árbitro retirado y apodado “El Cantante”, exhibió su gran estupidez durante el juego Cruz Azul-Toluca.

Ante el micrófono y, supongo, miles de aficionados dijo que por la lluvia se revisaba el estado del campo como lo indica (¿) la jurisprudencia. Ahora resulta que una cancha es materia jurídica con antecedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el riesgo de hacer portavoz a un asno, con perdón de tan bella especie animal… Vidulfo Rosales, el defensor de los derechos humanos, es un ejemplo de verticalidad y honestidad.

Dejó abandonados a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero para comenzar a cobrar, oficialmente, en la nómina del Poder Judicial. Reflejo de congruencia, como la demostrada por el valiente, transparente, casto, pudoroso y pulcro senador Fernández Noroña, quien en un video presume ser propietario de una finca con valor de 12 millones de pesos. Antes se moría de hambre, ahora de risa… Néstor Camarillo, senador por Puebla con orígenes y trayectoria priista, abandonó a su bancada para debilitarlos.

E$ cue$tión de idea$ y pe$o$ que superan el interés monetario… Por cierto que Enrique de la Madrid Cordero (hijo de Miguel de la Madrid Hurtado y Delia Cordero Tapia, afamada al ser llamada Paloma) dejó el PRI. Hizo recordar que su padre fue el centro de la polémica para que se creara la Corriente Democrática y grandes pensadores, militantes, dirigentes sociales, tribunos, ideólogos y algunos mercenarios abandonaran el partido tricolor para formar el PRD.

Y luego dice que las costumbres no se heredan, igual que ese que vive a costillas del “legado” que lo hace viajar por el mundo con los réditos bancarios que generan 200 pesos que no se gastan ni tallándolos en el piso.