Congreso de la Unión, tribuna mancillada

Lejanos están los tiempos en que las tribunas del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) eran un espacio de diálogo y entendimiento.

Ahora, en períodos recientes, se convirtieron en lugares donde la querella y la riña se impusieron para suplir argumentos que validen la función básica de las tareas legislativas.

Sin pudor alguno, la búsqueda de consensos y acuerdos quedaron desplazados por los forcejeos y choques verbales que derivaron en pleitos y agresiones físicas.

Ausentes los debates de ideas y el contenido de tesis que pudieran emplearse para encontrar solución a los conflictos sociales, predominaron los escándalos y las peleas con golpes y patadas.

En una larga lista de protagonistas que han usado los estrados para el insulto y la ofensa, a falta de una formación ideológica y cultural, se recurre a hostilidades que quieren validar en barandillas de juzgados.

Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito”, y Gerardo Fernández Noroña, a quien popularmente se achaca ser enemigo del agua y el jabón, son un ejemplo real.

Pero no tienen la exclusividad de los estruendos ocasionados en el Congreso de la Unión que se ha visto mancillado por la falta de oficio y la improvisación de legisladores inventados en sorteos, aunque carezcan de preparación académica, cultural e ideológica.

Rara y escasa es la presencia de legisladores que, mediante el diálogo y el debate, buscan la realización personal del ser humano dentro de la comunidad y el establecimiento de metas para el bienestar general.

En el Congreso de la Unión ya no está presente la figura de un estadista (como Lázaro Cárdenas, Vicente Lombardo Toledano, Adolfo Christlieb Ibarrola, Miguel Alemán, Adolfo López Mateos, Heberto Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara y muchos otros) que forma parte de la historia.

La plataforma donde estuvieron los debates trascendentes fue lanzada al olvido para dar paso a merolicos y mercaderes.

Una leyenda como Lázaro Cárdenas del Río, quien consumó la expropiación petrolera, fue suplantada por un charlatán que se ufanaba con “grandes ideas y frases” como “fuchi, caca” y quien además borró las teorías democráticas para imponer lo que dijera su dedito.

Aquí una frase del Presidente originario de Jiquilpan. Michoacán, que ilustra su dimensión:

“El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata, y demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal”.

Y para referir al ocurrente tabasqueño, una expresión del oaxaqueño universal, al que el primero usó como referente, pero jamás pudo imitar siquiera:

“La respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder, y no de trajes ni de aparatos militares propios para los reyes de teatro”: Benito Juárez García.

En ese entramado que se ha formado en los órganos legislativos, bien que acomoda una frase del francés Gustave Le Bon (7 de mayo de 1841 – 13 de diciembre de 1931), quien fue un sociólogo y físico aficionado en el campo de la psicología social:

“Gobernar es pactar; pactar no es ceder”.

Inmiscuidos en esas confrontaciones estériles de diputados y senadores de diversas fracciones parlamentarias, un enunciado del alemán Goethe (Johann Wolfgang von Goethe):

“Un partido nunca tiene razón absoluta precisamente por ser un partido”.

Y para aquellos que navegan en las turbulencias de aguas profundas y agitadas como es la política:

“Los gobiernos son velas; el pueblo, el viento; el Estado, la nave, y el tiempo, el mar”: Ludwig Börne.

Para los amantes y generadores de trifulcas que los han convertido en estrellas del delirio y el alboroto, una máxima que no tiene desperdicio:

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Georg C. Lichtenberg, científico y escritor alemán.

Está claro que hay protagonistas incrustados en las nóminas legislativas que ni idea tienen de que la ciencia política estudia las ideas, ideologías, instituciones, políticas públicas, procesos y comportamientos de los grupos sociales, partidos políticos y gobiernos.

Así como tampoco tienen presente, porque su formación no alcanza más que para venerar a los ocurrentes que explotan su ignorancia, que la tesis de los politólogos resume:

La política es una actividad compleja que involucra la organización de la vida colectiva, la búsqueda del bien común a través del diálogo y la negociación, y la gestión del poder para lograr objetivos en una sociedad.

HISTORIAS

Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán, presidentas de las mesas directivas de las Cámaras de Senadores y Diputados, poseen un reto titánico.

Tienen la oportunidad de restablecer la respetabilidad parlamentaria y el razonamiento como argumento para resolver las controversias que fortalezcan la gobernabilidad.

Situadas en proyectos ideológicos contrapuestos, tienen una plena formación para garantizar el destierro del insulto y las agresiones que le restan razón de ser al trabajo legislativo… Quienes pensaban que el destierro de los “franeleros” y la amenaza de arrestarlos 36 horas por cobrar el estacionamiento en espacios públicos, era una medida de enormes dimensiones, están totalmente equivocados.

Ejemplos sobran: Las inmediaciones de Mixcalco, la Zona Rosa en domingos cuando no funcionan los parquímetros, la Plaza San Jacinto en San Ángel, los alrededores de La Merced, Polanco, Coyoacán y muchísimos lugares más, desmienten el ruidoso festejo del Congreso local y las autoridades de las alcaldías (casi todas) por haber superado ese cáncer social que se acerca a la extorsión vías las amenazas violentas de esa mafia que, sin duda alguna, se reportan oportunamente con autoridades administrativas y policiales. El negocio es tan grande, que no puede desaparecer gracias a la ilusión o la inocencia de la ciudadanía… Esos cándidos aplaudidores del buen entendimiento que tuvieron la doctora Claudia Sheinbaum y Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, van a sufrir una enorme desilusión en un tiempo no lejano.

Como adelanto, puede tenerse la seguridad de que cuando menos dos políticos de alto nivel se convertirán en huéspedes de las autoridades del Tío Sam y no precisamente para ser homenajeados o atenderlos como turistas VIP. Se convertirán en vecinos de personajes que han sido recluidos en prisiones por sus ligas con bandas criminales. Quien se ría de este comentario ya tendrá oportunidad de interpretar los mensajes cifrados que no necesitan plasmarse en palabras durante los encuentros de funcionarios o en documentos que se exhiban para festejar la buena vecindad. Sólo el tiempo dará la razón.