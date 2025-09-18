Derrumbe del ídolo ficticio

Víctima de sus mentiras y humillado por los hechos * En repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador afirmó que ningún acto de corrupción ocurre sin el conocimiento del presidente y que las “transas más grandes” se hacían desde arriba

EMMA ESPÍNDOLA

Víctima de sus mentiras, el ídolo de barro comienza a desmoronarse.

El pañuelito que cínicamente mostraba para engañar y distraer, ahora no le sirve para limpiarse el rostro enlodado.

Humillado por los hechos, El filósofo que se fue a La Chingada está exhibido: Corrupción, huachicol fiscal, contrabando de combustibles, tráfico de influencias, nepotismo, asesinatos, crímenes disfrazados, suicidios, fentanilo, sobornos, cohechos en aduanas, altos mandos de las Fuerzas Armadas corruptos…

Delitos que enmarcan un escándalo sin límites, que muestran y desnudan la decadencia y la falsedad del discurso oficial usado como distractor.

La sarta de mentiras es mayúscula.

Sobornos, moches, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos, ejercicio abusivo de funciones, conflicto de intereses que exponen una realidad: La estructura delictiva operaba en el gabinete ante el disimulo y la complicidad oficial.

Inmoralidad solapada desde las altas esferas del poder, en voz propia del principal actor: “Si me piden que exprese con una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad”.

“Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando: no hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial”.

Los acontecimientos descubiertos en torno al tráfico de hidrocarburos realizados por altos mandos de la Marina desvisten y encueran el contubernio y la magnitud delictiva.

Todavía se recuerda que en Colima el expresidente AMLO y el almirante secretario Rafael Ojeda justificaron la militarización de los puertos porque “la Marina resiste la corrupción”.

Nadie imaginó que la transformación, tan cacareada, sería solamente para validar las acciones de rufianes y deshonestos que no fueron pocos.

En repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador afirmó que ningún acto de corrupción ocurre sin el conocimiento del presidente y que las “transas más grandes” se hacían desde arriba.

Se atrevió a escupir al cielo y ahí están la respuesta, las consecuencias y la veracidad de sus afirmaciones.

Al principio el tema de la podredumbre en las aduanas, los puertos, la Armada de México y de empresarios fue estrepitoso. Aunque ahora se busca matizar.

Pero en las indagatorias y averiguaciones judiciales se ha dejado de lado a gobernadores que, obviamente, deben tener conocimiento pleno de la operatividad en esos delitos.

Sin duda la red criminal es más extensa de lo que ahora es del dominio público. Obligadamente involucra a otras autoridades que hasta el momento no se mencionan.

Quizá llegó a pensarse que no escalaría niveles mayores, pero no está claro hasta dónde llegaron los sobornos y el reparto de las ganancias que carcomieron las instituciones como las Fuerzas Armadas.

Producto del ruido original, surgieron investigaciones que han puesto al descubierto la alianza de círculos gubernamentales con bandas del crimen organizado.

Habrá que esperar para saber si el encubrimiento y la tolerancia se imponen al quebrantamiento judicial y lo que parecía una operación para combatir las fechorías y a los intocables que se refugian para no responder por el alud de culpas, son protegidos.

Está claro que la incertidumbre debe prevalecer en la madriguera donde se guarece el ídolo ficticio que se comparaba con honorables personajes de la historia de México.

Pero, aunque usted no lo crea, el embustero que se burló de millones de mexicanos y se consume ante el fracaso de una oratoria más falsa que un billete de 3 pesos, todavía tiene defensores que siguen creyendo en su disfraz.

Allá ellos.

HISTORIAS

Ni tardo ni perezoso Américo Villarreal desplegó un impresionante aparato publicitario para aplaudir y “congratularse” por las detenciones y acciones en torno al huachicol fiscal.

Lo curioso es que cuando fueron confiscados los buques con millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas, enmudeció. También fue ajusticiado un fiscal y el ahora festivo gobernador no dio la cara. Es brillante el oportunismo que luce en redes sociales y publicaciones, aunque debiera ser sometido a investigación para saber hasta dónde fue tolerante. Porque no puede argumentar que no estaba enterado del escandaloso contrabando… A propósito de ese tema espinoso que también tiene implicaciones en estados como Coahuila, Durango, Tabasco, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa y otras entidades, sería bueno saber qué saben (valga la redundancia), qué ignoran y qué toleran los gobernantes, porque no es posible que ellos estén al margen de actividades ilícitas que les deben ser reportadas por sus aparatos de inteligencia y seguridad. Sería inocente, por decir lo menos, presumir que nadie los tiene al tanto de las acciones que realizan para delinquir en esas proporciones… Eduardo Cervantes, exdirigente de Morena en la Ciudad de México, fue oportuno al denunciar las pugnas internas que hay en ese partido político.

Hasta hace unos días era el encargado de capacitar a los nuevos cuadros, pero tras las declaraciones hechas, fue corrido. Héctor Díaz Polanco, actual dirigente, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, aparecen como los promotores de haberse sacudido al incómodo crítico.

No cabe duda que son de piel delgada, la autocrítica no es algo que les acompañe en sus tareas democratizadoras… La familia Monreal Ávila sigue en el escaparate. El pleito de David, gobernador de Zacatecas, y su hermano, el senador Saúl, por la sucesión estatal es digno de ser comparado con una pelea del “Canelo” Álvarez. El legislador, hermano menor de la dinastía, no quiere someterse a las decisiones para impedir el nepotismo en el próximo proceso electoral y por tanto ya busca la protección y el contubernio de partidos políticos como el PT y el denominado Verde Ecologista. Lo duro vendrá pronto, porque no está dispuesto a interrumpir el cacicazgo familiar… Dicen las generaciones pasadas que alabanza en boca propia es vituperio, pero con el permiso de usted lect@r de IMPACTO, en este espacio de la edición pasada se informó que, tras la visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, habría sorpresas, que había mensajes cifrados. El tema de moda en materia de corrupción es producto de ese viaje. Concluíamos que sólo el tiempo nos daría la razón, y no pasó mucho para ver los resultados.

Pero no es el único asunto relevante, en breve, quizá para cuando vea estas líneas habrá más ruido por otros temas de alto voltaje que electrocutarán a personajes de la vida pública.