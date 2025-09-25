SCJN, plataforma que dinamita la civilidad        

Desaire de Hugo Aguilar, un signo de tensión política * De todo un poco en fiestas patrias: Alejandro Armenta, Maru Campos, Claudia Gil, niños protagonizan Grito de Independencia, pelea de vendedores ambulantes, Adán Augusto López…

EMMA ESPÍNDOLA

En medio de las festividades septembrinas fueron usados diversos foros para demandar unidad nacional.

Las plataformas aprovechadas por secretarios de Estado, gobernadores, legisladores, presidentes municipales y dirigentes partidistas, sirvieron para pregonar el nacionalismo.

Bajo ese emblema de patriotismo, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dirigió un mensaje histórico a la Nación.

Dejó establecido que la unidad nacional es indispensable para desterrar la delincuencia, la discriminación y la violencia.

Además de sustentar que la misión de las Fuerzas Armadas es defender la integridad, la independencia y la soberanía de México.

Mensaje claro y contundente.

Al bloque de quienes dedicaron recursos oratorios para demandar el fortalecimiento de la concordia de los mexicanos, se integraron militantes de la oposición como Alejandro Moreno Cárdenas (presidente del Partido Revolucionario Institucional) y Marko Cortés del Partido Acción Nacional.

Pero también hubo reacciones contrarias que socavan y dinamitan esos llamados al pacto y compromiso para vigorizar los mecanismos de solidaridad.

Justo en tiempos en que la armonía debe prevalecer para garantizar la gobernabilidad, apareció la carencia de urbanidad.

En un acto conmemorativo que reunió a diversas figuras políticas y autoridades en el Castillo de Chapultepec, se presentó un momento que generó revuelo en redes sociales.

Durante la ceremonia, que conmemoró los 178 años de la gesta heroica de los Niños Héroes, contó con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien fue recibida con aplausos por la mayoría de asistentes.

Con tintes partidistas que le deben ser ajenos en sus tareas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, optó por no sumarse a la ovación dirigida hacia López Rabadán durante la presentación.

Este acto fue interpretado como un signo de tensión política y llamó la atención en el entorno público, viralizándose rápidamente en plataformas digitales.

La imagen que dejó este hecho refuerza las tensiones y el clima de polarización que impera y prevalece en la política mexicana en estos momentos.

Señal clara y contundente de una fricción que adquiere una relevancia política adicional que nada positivo aporta al esfuerzo de concordia que se requiere para garantizar la gobernabilidad nacional.

Las principales funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México son: garantizar la supremacía de la Constitución, interpretarla como máxima autoridad, y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Además de actuar como árbitro en conflictos entre poderes y niveles de gobierno mediante mecanismos como las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad.

Sin embargo, con su actitud el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el mismo que pregonó el uso de guayabera en lugar la toga) exhibió sus rencores y protagonismo político para mostrar carencia de urbanidad.

La SCJN tiene como misión ser protectora de derechos humanos, asegurar que los derechos y garantías de las personas no sean vulnerados por leyes o actos.

Pero esencial y fundamentalmente garantizar la separación de poderes, mantener el orden constitucional y el equilibrio entre los órganos de gobierno.

Exactamente todo lo contrario a lo expresado por el ministro Aguilar Ortiz con sus actitudes prepotentes y una soberbia que no es característica de las comunidades indígenas que dice representar.

Lo hecho no se borra ni se olvida, el daño está consumado.

La patanería, que no debe ignorarse, en todo su esplendor.

HISTORIAS

Sin duda los festejos de las fiestas patrias también sirvieron para mostrar incultura, ignorancia y torpeza en las arengas pronunciadas para exaltar a los héroes de la Independencia. Pequeñas muestras.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pronunció incorrectamente el nombre de Leona Vicario como “Leonario Vicario” durante la ceremonia del Grito de Independencia en 2025.

Por supuesto que el error se hizo viral en redes sociales, causando burla, confusión y revuelo entre los usuarios… En Chihuahua también hubo reacciones en el evento encabezado por la gobernadora Maru Campos Galván, a quien señalaron que no se escuchaba con buen tono de voz, dedujeron que no se encontraba en el mejor de sus momentos porque a nada estuvo de tirar la Bandera.

Tras culminar la arenga, la gobernadora presentó problemas para levantar el Lábaro Patrio y con el mástil tiró el micrófono… Como cuando en el año 2023 Jesús Flores, alcalde de Huatabampo, Sonora, durante el Grito confundió la palabra heroico con “erótico” para causar risa y bromas. Dijo: “Viva Morelos, Viva el erótico pueblo de México, Viva las comunidades indígenas” y ni cómo ayudarle…También en ese período Claudia Gil, alcaldesa de Tuxpan, Jalisco, pasó un mal momento al terminar la arenga cuando comenzó a ondear la Bandera de México y el mástil terminó por romperse y caerse.

Esto provocó que la Bandera cayera al piso y las burlas de todas las personas presentes. La alcaldesa no tuvo más remedio que quedarse inmóvil y sin saber cómo reaccionar… En sentido contrario debe exaltarse a los niños que protagonizaron el Grito de Independencia. Ausentes las autoridades, ellos decidieron improvisar su propio Grito debido a que no hubo un evento público al que pudieran ir. Y todo porque a causa de la inseguridad en al menos 20 municipios de Chiapas no se pudieron realizar los festejos patrios, pero esto no evitó que dos niños del barrio de Las Nubes en Siltepec, con una trompeta y la Bandera Mexicana comenzaran con el Grito de Independencia. Su acción atrajo la atención de varios vecinos y un buen momento hicieron pasar a la mayoría… Como una perla más en ese collar de las festividades llamó la atención una pelea de vendedores ambulantes en el Zócalo de la Ciudad de México, lo cual provocó una movilización de elementos de seguridad en inmediaciones de la Plaza de la Constitución, previo a los festejos del Grito de Independencia 2025. Conforme a los primeros reportes, los hechos ocurrieron cerca de la calle 20 de Noviembre, cuando un grupo de comerciantes trató de instalarse en un área que no está designada. Lo anterior, porque estaba en juego la asistencia de miles de personas en esta zona del Centro Histórico para celebrar las fiestas patrias. El personal de Vía Pública trató de dialogar con los vendedores, con la finalidad de que se retiraran del sitio. No obstante, las indicaciones no fueron del agrado de los comerciantes, quienes comenzaron una discusión con el personal de gobierno… Ya en tierras mexicanas el denominado Comandante H, Hernán Bermúdez Requena, habrá tiempo de analizar y comentar el tema. Por lo pronto el senador tabasqueño Adán Augusto López seguramente será uno de los más interesados en saber lo que se deriva de que quien fuera su secretario de Seguridad Pública esté tras las rejas. ¿Dormirá tranquilo?

Conste que es pregunta.