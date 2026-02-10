A seguir luchando porque El Santo nos enseñó a no rendirnos ante la adversidad: Ale Rojo

Conmemoración del 42 aniversario luctuoso de El Enmascarado de Plata * Recordar a Rodolfo Guzmán es un acto de identidad, su figura es un símbolo nacional, destaca la alcaldesa de la Cuauhtémoc * El Hijo del Santo reconoció las acciones recientes para la restauración del monumento al Enmascarado de Plata

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, encabeza la conmemoración del 42 aniversario luctuoso de Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo, uno de los íconos culturales más importantes del México del siglo XX, en el Jardín que lleva su nombre en la colonia Peralvillo.

Al pie de la estatua de la leyenda del pancracio mexicano, espacio simbólico para la lucha libre y para la vida cultural de Cuauhtémoc, la edil destaca que recordar a El Santo en Cuauhtémoc no es un acto de nostalgia, sino de identidad. Señala Rojo de la Vega Piccolo que Rodolfo Guzmán Huerta representa valores profundamente arraigados en la vida cotidiana de los barrios de la demarcación: Trabajo, esfuerzo, dignidad y justicia.

Subraya que su figura trascendió el ring para convertirse en un símbolo nacional que dio rostro a México ante el mundo desde la cultura popular.

“Hablar de El Santo en estas calles no es hablar de un extraño, es hablar de un vecino, de un ejemplo y de un símbolo de nuestra propia fuerza”, expresa Alessandra Rojo de la Vega al destacar que el Enmascarado de Plata enseña que la grandeza nace del pueblo y que la justicia y la caballerosidad son valores que no pasan de moda.

Rojo de la Vega llama a que el legado de El Santo inspire a las vecinas y vecinos a fortalecer la vida comunitaria, a no rendirse ante la adversidad y a seguir luchando, desde lo cotidiano, por una ciudad más justa y solidaria.

En el evento participó El Hijo del Santo, quien agradeció la presencia de la alcaldesa y del Gobierno de Cuauhtémoc, además de recordar a su padre no sólo como un ídolo, sino como un hombre íntegro, respetuoso y cercano a la gente. Destaca que la estatua fue posible gracias al esfuerzo de su equipo y al respaldo institucional, y reconoció las acciones recientes para la rehabilitación del jardín y la restauración del monumento.

Durante el acto, en el que se resaltó que El Santo sigue vivo en la memoria colectiva como figura del deporte y del cine, además de referente ético y cultural de generaciones enteras, se colocó una ofrenda floral en la estatua, como reconocimiento al valor simbólico del Jardín del Santo como espacio de encuentro comunitario.