Romina Contreras estabiliza el talud e impulsa la salud en Huixquilucan

La alcaldesa ofrece mayor seguridad a colonos y mejora la distribución de agua para vecinos

EL TOPO

Luego de que, en 2021, se deslavara el talud de la calle Circuito Empresarial, en el Centro Urbano San Fernando-La Herradura Magnocentro, por las fuertes lluvias de ese año, el Gobierno de Huixquilucan concluyó la estabilización del muro de más 75.8 metros de longitud y 33 metros de altura, con el propósito de prevenir nuevos deslizamientos y derrumbes, al tiempo de ofrecer mayor seguridad a quienes habitan, trabajan o transitan por la zona.

Al entregar la tercera etapa de esta obra, que incluyó la cobertura con concreto alzado de 33 metros de longitud , la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco informa que, en total, se estabilizaron dos mil 500 metros cuadrados de talud, con una inversión mayor a 13.3 millones de pesos, con lo que se cumple el compromiso con la población de brindar condiciones más seguras para el tránsito vehicular y peatonal, así como prevenir deslizamientos de tierra o piedras que pongan en riesgo la seguridad física o patrimonial de los huixquiluquenses.

“Tenemos un municipio fuerte, un municipio respaldado por nuestro Cabildo, en donde las finanzas se administran de forma correcta y esto nos da la oportunidad de atender las emergencias que se presentan. Este talud ya tiene varios años así, se tuvo que hacer en tres etapas y ésta es la etapa final que ya concluimos, pues lo más importante es que los ciudadanos están seguros”, afirma de manera categórica la alcaldesa Romina Contreras.

Con esta obra se garantiza la seguridad, no sólo de vehículos, sino también de los peatones.

Es así como, por instrucciones de la alcaldesa Romina Contreras, están 24/7 atendiendo las solicitudes de huixquiluquenses.

GARANTIZADA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA

La edil Contreras Carrasco también pondrá en marcha el programa Eficiencia 360, una estrategia enfocada en mejorar la distribución del agua potable mediante el uso de tecnología de punta que permita detectar fallas en la infraestructura hidráulica y repararlas de manera oportuna.

Romina Contreras señala que este programa iniciará en el fraccionamiento Lomas del Sol y será implementado por Aguas de Huixquilucan, con el objetivo de optimizar el uso del recurso y beneficiar a las familias del municipio.

Durante un recorrido del programa Huixquilucan Contigo 24/7, detalla que la mejora en la distribución de agua en Huixquilucan permitirá identificar problemas en válvulas, tuberías, medidores y líneas de conducción, así como avanzar en la digitalización del sistema hídrico municipal.

Autoridades expresan que estas acciones se suman a estrategias previas para enfrentar la crisis hídrica en el Valle de México y asegurar un servicio más eficiente y continuo.

Se anunció también la próxima operación de un nuevo pozo en Lomas del Sol, el cual permitirá distribuir hasta 32 litros de agua por segundo, especialmente durante la temporada de estiaje.

Además, se inauguró un gimnasio de barras de calistenia en el Parque Central y se realizaron trabajos de mantenimiento urbano, entrega de apoyos y acciones para fortalecer el entorno comunitario.