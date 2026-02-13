NACIONAL
Romina Contreras estabiliza el talud e impulsa la salud en Huixquilucan
La alcaldesa ofrece mayor seguridad a colonos y mejora la distribución de agua para vecinos
Luego de que, en 2021, se deslavara el talud de la calle Circuito Empresarial, en el Centro Urbano San Fernando-La Herradura Magnocentro, por las fuertes lluvias de ese año, el Gobierno de Huixquilucan concluyó la estabilización del muro de más 75.8 metros de longitud y 33 metros de altura, con el propósito de prevenir nuevos deslizamientos y derrumbes, al tiempo de ofrecer mayor seguridad a quienes habitan, trabajan o transitan por la zona.
Al entregar la tercera etapa de esta obra, que incluyó la cobertura con concreto alzado de 33 metros de longitud , la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco informa que, en total, se estabilizaron dos mil 500 metros cuadrados de talud, con una inversión mayor a 13.3 millones de pesos, con lo que se cumple el compromiso con la población de brindar condiciones más seguras para el tránsito vehicular y peatonal, así como prevenir deslizamientos de tierra o piedras que pongan en riesgo la seguridad física o patrimonial de los huixquiluquenses.
“Tenemos un municipio fuerte, un municipio respaldado por nuestro Cabildo, en donde las finanzas se administran de forma correcta y esto nos da la oportunidad de atender las emergencias que se presentan. Este talud ya tiene varios años así, se tuvo que hacer en tres etapas y ésta es la etapa final que ya concluimos, pues lo más importante es que los ciudadanos están seguros”, afirma de manera categórica la alcaldesa Romina Contreras.
Con esta obra se garantiza la seguridad, no sólo de vehículos, sino también de los peatones.
Es así como, por instrucciones de la alcaldesa Romina Contreras, están 24/7 atendiendo las solicitudes de huixquiluquenses.
GARANTIZADA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA
La edil Contreras Carrasco también pondrá en marcha el programa Eficiencia 360, una estrategia enfocada en mejorar la distribución del agua potable mediante el uso de tecnología de punta que permita detectar fallas en la infraestructura hidráulica y repararlas de manera oportuna.
Romina Contreras señala que este programa iniciará en el fraccionamiento Lomas del Sol y será implementado por Aguas de Huixquilucan, con el objetivo de optimizar el uso del recurso y beneficiar a las familias del municipio.
Durante un recorrido del programa Huixquilucan Contigo 24/7, detalla que la mejora en la distribución de agua en Huixquilucan permitirá identificar problemas en válvulas, tuberías, medidores y líneas de conducción, así como avanzar en la digitalización del sistema hídrico municipal.
Autoridades expresan que estas acciones se suman a estrategias previas para enfrentar la crisis hídrica en el Valle de México y asegurar un servicio más eficiente y continuo.
Se anunció también la próxima operación de un nuevo pozo en Lomas del Sol, el cual permitirá distribuir hasta 32 litros de agua por segundo, especialmente durante la temporada de estiaje.
Además, se inauguró un gimnasio de barras de calistenia en el Parque Central y se realizaron trabajos de mantenimiento urbano, entrega de apoyos y acciones para fortalecer el entorno comunitario.
A seguir luchando porque El Santo nos enseñó a no rendirnos ante la adversidad: Ale Rojo
Conmemoración del 42 aniversario luctuoso de El Enmascarado de Plata * Recordar a Rodolfo Guzmán es un acto de identidad, su figura es un símbolo nacional, destaca la alcaldesa de la Cuauhtémoc * El Hijo del Santo reconoció las acciones recientes para la restauración del monumento al Enmascarado de Plata
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, encabeza la conmemoración del 42 aniversario luctuoso de Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo, uno de los íconos culturales más importantes del México del siglo XX, en el Jardín que lleva su nombre en la colonia Peralvillo.
Al pie de la estatua de la leyenda del pancracio mexicano, espacio simbólico para la lucha libre y para la vida cultural de Cuauhtémoc, la edil destaca que recordar a El Santo en Cuauhtémoc no es un acto de nostalgia, sino de identidad. Señala Rojo de la Vega Piccolo que Rodolfo Guzmán Huerta representa valores profundamente arraigados en la vida cotidiana de los barrios de la demarcación: Trabajo, esfuerzo, dignidad y justicia.
Subraya que su figura trascendió el ring para convertirse en un símbolo nacional que dio rostro a México ante el mundo desde la cultura popular.
“Hablar de El Santo en estas calles no es hablar de un extraño, es hablar de un vecino, de un ejemplo y de un símbolo de nuestra propia fuerza”, expresa Alessandra Rojo de la Vega al destacar que el Enmascarado de Plata enseña que la grandeza nace del pueblo y que la justicia y la caballerosidad son valores que no pasan de moda.
Rojo de la Vega llama a que el legado de El Santo inspire a las vecinas y vecinos a fortalecer la vida comunitaria, a no rendirse ante la adversidad y a seguir luchando, desde lo cotidiano, por una ciudad más justa y solidaria.
En el evento participó El Hijo del Santo, quien agradeció la presencia de la alcaldesa y del Gobierno de Cuauhtémoc, además de recordar a su padre no sólo como un ídolo, sino como un hombre íntegro, respetuoso y cercano a la gente. Destaca que la estatua fue posible gracias al esfuerzo de su equipo y al respaldo institucional, y reconoció las acciones recientes para la rehabilitación del jardín y la restauración del monumento.
Durante el acto, en el que se resaltó que El Santo sigue vivo en la memoria colectiva como figura del deporte y del cine, además de referente ético y cultural de generaciones enteras, se colocó una ofrenda floral en la estatua, como reconocimiento al valor simbólico del Jardín del Santo como espacio de encuentro comunitario.
Con Isaac Montoya Naucalpan es ordenado, justo y humanista
Se promulga el bando municipal 2026 * El presidente municipal señala que el instrumento normativo resalta el respeto a los derechos humanos y de los seres sintientes * Se fortalecen los principios de transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas como obligación institucional
En el marco del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, promulgó el Bando Municipal 2026, instrumento normativo que enfatiza el lenguaje inclusivo, visibiliza y reconoce de manera expresa a las mujeres, además de fortalecer los principios de transparencia y la rendición de cuentas, la simplificación administrativa y el respeto a los seres sintientes como parte de la convivencia comunitaria.
En el parque de la colonia Las Américas recalcó: “El Bando Municipal que se actualiza contempla esta visión que se tiene de apegarse siempre al humanismo, al mandato obedencial y entender que debemos siempre plasmar los anhelos más profundos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Reconoce derechos y obligaciones; nombrar es reconocer y es reconocer para hacer justicia”.
En presencia de las y los vecinos, así como de servidores públicos municipales y estatales, Montoya Márquez refirió: “Este Bando visibiliza de manera expresa a las mujeres, reconoce su participación plena en la vida social, comunitaria y política del municipio y asume que la igualdad no se declama, se construye desde las normas, desde las instituciones y desde la práctica cotidiana del gobierno”.
Menciona que con este Bando Municipal 2026, Naucalpan avanza hacia el horizonte de ser un municipio y una ciudad más ordenada, justa y humanista. Además, en este documento normativo se reforzaron las sanciones por tirar basura en espacios públicos, cuerpos de agua, vía pública y zonas protegidas, pasando de 35 a 50 UMAS.
Asimismo, se fortalecen los principios de transparencia, el acceso a la información pública, la revisión de cuentas como obligación institucional para que la ciudadanía conozca el actuar de sus autoridades, ejerza el derecho a la información y reciba cuentas de manera periódica, “porque gobernar bien también implica explicar, informar y responder” señaló.
De igual forma se abordan temas como la simplificación administrativa y la eliminación de trámites burocráticos innecesarios y facilitar la vida de la gente y combatir el lastre de la corrupción, además de requisitos excesivos y tiempos injustificados.
El alcalde comenta que “por eso este Bando se alinea con las reformas nacionales en materia de simplificación, reconoce a las autoridades de simplificación administrativa y apuesta por una gestión pública eficiente, moderna y orientada al ciudadano”.
Montoya Márquez reitera que se reconoce -con claridad y responsabilidad- el respeto a los seres sintientes como parte de la convivencia comunitaria.
Subraya que “la forma en que tratamos a los animales habla de quiénes somos como sociedad, como civilización. No puede haber comunidad justa si normalizamos la violencia, la indiferencia o el abandono en contra de animales en contra de seres sintientes que también son parte de la comunidad”.
Isaac Montoya sigue firme en su compromiso de que llegue el bienestar a Naucalpan a través de las Huellas de la Transformación.
Raciel Pérez fortalece el orden y la justicia en Tlalnepantla
El alcalde preside la promulgación del Bando municipal 2026 * El edil encabeza la entrega del nuevo marco normativo que garantiza el Estado de Derecho y la convivencia armónica en el municipio
En un acto solemne que reafirma el compromiso de la administración con el Estado de Derecho, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, presenta el Bando Municipal 2026, documento que es el pilar fundamental para garantizar el orden y la tranquilidad de las familias.
“Este día representa una renovación de nuestro compromiso para construir la paz, la justicia y la unión nacional, especialmente resalta el papel del municipio como la célula básica de nuestra organización estatal”, menciona el presidente municipal.
Destaca que este documento es el resultado de un análisis exhaustivo para dotar al municipio de reglas claras que fomenten el orden y la paz social, para asegurar que cada ciudadano cuente con el respaldo de una autoridad que actúa bajo los principios de legalidad y transparencia.
La actualización de este Bando refleja la evolución de una ciudad que busca modernizarse sin perder de vista el bienestar humano, estableciendo lineamientos precisos para la justicia cívica y la mejora continua de los servicios públicos.
El presidente Raciel Pérez Cruz enfatiza que la aplicación de este reglamento será rigurosa, pero justa, siempre con la visión de proteger a los sectores más vulnerables y promover una cultura de respeto mutuo en el espacio público.
Al tiempo que subraya que el éxito de esta normativa radica en la colaboración entre sociedad y gobierno, por lo que invitó a la ciudadanía a conocer y apropiarse de estas leyes que son la base de la armonía comunitaria.
La develación del Bando se llevó a cabo en la explanada municipal y posteriormente en la región Oriente, como símbolo de unidad y de inclusión de todo el territorio.
Con la entrada en vigor de este Bando, Tlalnepantla da un paso firme hacia la consolidación de una estructura gubernamental más robusta y un tejido social más sólido, bajo la conducción de un liderazgo comprometido con la justicia.
En el evento estuvieron presentes el comandante del Octavo Regimiento Mecanizado de la Secretaría de la Defensa Nacional, coronel de arma blindada de Estado Mayor Hans Ricardo Cepeda; el comandante de la quinta coordinación de unidad de la Guardia Nacional, coronel Sergio Valencia Siqueiros; la coordinadora regional de la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado de México, Lilian Rodríguez Soto; la diputada federal Gabriela Valdepeñas González; el diputado Emilio Manzanilla Téllez y la diputada local Arleth Grimaldo Osorio. Asimismo, se contó con la presencia de los miembros del cuerpo edilicio, además de las directoras y los directores de las distintas áreas del ayuntamiento.
