Funcionarios no deben “normalizar la indiferencia y complicidad”: Nora Arias

La diputada pide a Fiscalías de la CDMX y Oaxaca justicia ante casos de feminicidios, pues la omisión también genera responsabilidades

ERIC GARCÍA

Los servidores públicos no pueden ni deben “normalizar la indiferencia y complicidad” de los hechos de violencia contra las mujeres, declara la coordinadora del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, porque -afirma- “la omisión también genera responsabilidades”.

“La impunidad no puede seguir cobrando vidas”, añade la también dirigente del PRD Ciudad de México, al sostener que “la justicia que llega tarde, también es una forma de violencia”.

“Cuando las instituciones callan e ignoran, los servidores públicos fallan para lo que fueron designados: en su deber de proteger y hacer justicia”, asegura la también exdelegada en Gustavo A. Madero.

Señala que el deber del servidor público no sólo debe ser en el discurso.

Así de crítica fue Arias Contreras tras el feminicidio cometido en contra de una asambleísta del PRD en Oaxaca y que se suma al ocurrido en octubre de 2025, en el Comité del PRD en Cuajimalpa, Ciudad de México, y del cual la Fiscalía de Justicia no ha entregado resultados.

“La omisión también genera responsabilidades cuando se deja de actuar ante situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas”, agrega la diputada perredista, al mencionar que resulta aún más grave que existieron antecedentes, denuncias y elementos del conocimiento de las autoridades, incluidos los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF).

La diputada Nora Arias manifiesta que en el caso del feminicidio de Cuajimalpa, la Fiscalía de la Ciudad de México sigue sin dar respuesta alguna, “manteniendo a las víctimas y sus familias en dolorosa espera de justicia”.

“Exigimos a las fiscalías de Oaxaca y de la Ciudad de México, el esclarecimiento inmediato de ambos feminicidios, y a todas las autoridades, asumir con seriedad su obligación de proteger a las mujeres, prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia”, enfatiza Nora Arias Contreras.