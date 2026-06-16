Isaac Montoya y Nancy Núñez, unidos por la seguridad de Naucalpan y de la alcaldía Azcapotzalco

Firman convenio de colaboración y coordinación para impulsar acciones conjuntas * El presidente municipal naucalpense y la alcaldesa fortalecen la cooperación intermunicipal en servicios públicos, obra, movilidad e infraestructura hidráulica

EL TOPO

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, y la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, firman un convenio marco de colaboración y coordinación para impulsar acciones conjuntas en materia de seguridad, servicios públicos, obra pública, movilidad e infraestructura hidráulica, entre otros rubros, en beneficio de las comunidades que comparten la franja limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México.

En un ambiente de fraternidad y cooperación institucional y acompañados de concejales, regidoras y regidores, así como autoridades de las dos demarcaciones, ambos alcaldes se reunieron en la colonia Ahuizotla para formalizar este acuerdo sin precedentes, que permitirá atender problemáticas históricas de carácter multidimensional y promover la transformación de las comunidades.

El presidente municipal Montoya Márquez destaca que este convenio representa un compromiso compartido para dignificar una zona que durante años permaneció desatendida, como la rehabilitación integral de la Calzada La Naranja.

“Esta firma significa que esta tierra dejará de ser tierra de nadie para convertirse en tierra de todas y todos. Asumimos una responsabilidad conjunta porque ninguna persona debería ver condicionada su calidad de vida o el acceso a sus derechos por el código postal en el que vive”, expresa ante vecinas y vecinos de Naucalpan y Azcapotzalco.

El alcalde subraya que la buena relación entre ambos gobiernos permitirá concretar proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.

“Vamos a dar este paso en beneficio de nuestras comunidades y aprovechar las condiciones que hoy existen para traducirlas en más seguridad, mejor infraestructura hidráulica y obras que durante muchos años permanecieron rezagadas”, añade.

Entre las primeras acciones derivadas de este acuerdo destaca la coordinación para los trabajos de rehabilitación integral de la Calzada La Naranja, una de las vialidades con mayor afluencia vehicular y peatonal de la zona, que por más de cinco décadas ha presentado un deterioro significativo. Los trabajos iniciarán en los próximos días y permitirán modernizar esta importante vía de comunicación.

Isaac Montoya adelanta que se impulsarán proyectos de infraestructura hidráulica para atender de manera estructural los problemas de inundaciones y desbordamientos que históricamente han afectado a las comunidades asentadas en la zona limítrofe.

“También vienen proyectos que nos ayudarán a reducir los riesgos permanentes de inundaciones que durante tanto tiempo han afectado a esta región. Vamos a brindar soluciones de fondo”, agrega.

Aunque actualmente existe coordinación entre ambos gobiernos, el convenio permitirá fortalecer los operativos conjuntos en materia de seguridad pública, movilidad, gestión de residuos, desarrollo económico, actividades deportivas, culturales y artísticas, además de mejorar el alumbrado público y recuperar espacios destinados a la convivencia comunitaria.

La alcaldesa de Azcapotzalco señala que, aunque la firma del convenio podría percibirse como un acto administrativo, en realidad representa la voluntad política de ambos gobiernos para trabajar de manera coordinada en la solución de problemáticas comunes.

“Entendemos que el bienestar de una familia no termina en una frontera administrativa. Cuando coordinamos esfuerzos, respondemos con mayor rapidez a las necesidades de la población”, añade.