ESPECTÁCULOS
El Chisme TV, el programa ‘espectacular’ que llegó para quedarse
El referente de información periodística es un éxito del “manager de las estrellas”, Rodrigo Fragoso * Verónica Gallardo, Jackeline Arroyo, Regina Castro y Rodrigo Dieguez, entre otros, copresentadores que le han impregnado su toque y personalidad * De plácemes, llevan cuatro años en el gusto del público…. ¡y van por más!
ERIC GARCÍA
Con la llegada de diciembre también llega la celebración de El Chisme TV, un programa ‘espectacular’ que llegó para quedarse en el gusto del público.
La emisión de noticias de espectáculos celebra 4 años ininterrumpidos de transmisión a través de diferentes plataformas digitales y se consolida como un referente de información periodística especializada en espectáculos y entretenimiento gracias a sus exclusivas e información de primera mano.
El programa tiene como titular al reconocido periodista y publirrelacionista Rodrigo Fragoso, también conocido como “el manager de las estrellas”.
El Chisme TV se ha transformado al paso de los años, teniendo como co-presentadores a diferentes personalidades, como la leyenda del periodismo Verónica Gallardo; la querida presentadora Jackeline Arroyo, quien es reconocida por ser titular de otros importantes proyectos como ‘Hasta en las mejores familias’, Sábado Gigante’ y el programa matutino ‘Hoy’.
La diversidad de personalidades ha permitido que el programa llegue a diversos tipos de públicos y a manejar diversas gamas de información.
Hoy por hoy el programa se refresca dando oportunidad a nuevas caras, teniendo como titulares a los también influencers Regina Castro y Rodrigo Dieguez, quienes impregnan su toque y personalidad que ha permitido que se llegue a un público más juvenil, incluso dando mayor relevancia a temas virales y a personalidades de la Internet.
Personalidades como Dani Flow, Aimep3, Felicia Mercado, Sandra Cuevas, Marisol Santacruz, Osmani García, Wendy Guevara, Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, Jessica Esotérica y Dulce Gipsy, entre otras, son sólo algunas de las figuras que forman parte de las muchas decenas de celebridades que han formado parte de este proyecto como invitados en el estudio, creando polémicas con sus declaraciones en dicho espacio, inclusive muchas de ellas viralizándose y siendo retomadas por diversos medios nacionales e internacionales.
Pese a tener diversas propuestas para convertir la emisión en un espacio televisivo en importantes cadenas nacionales, sus productores Jhonn Laras y Rodrigo Fragoso han declinado y prefieren continuar con el formato digital que les permite la libre expresión y mandar al carajo la censura, un sello que ha sido vital para el éxito del programa, en donde se dice lo que otros callan.
Por su trabajo y profesionalismo, han sido acreedores a diversos reconocimientos y premios, el más reciente fue El Micrófono de Oro como mejor programa de espectáculos otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México. ¡Nadita!
Quien desee ver la emisión ‘espectacular’, lo pueden hacer todos los jueves en punto de las 8 de la noche… y la información más relevante es distribuida a través de sus diversas redes sociales.
Un detalle a resaltar es el público de Tabasco, que ha aceptado el formato del programa y eso se constata con una fuerte cantidad de seguidores en dicho estado, por lo que sus conductores recibieron invitación para apadrinar la inauguración de un importante centro nocturno en la capital del estado, en donde convivirán con los asistentes durante tres días, 27, 28 y 29 de noviembre.
Repito: El programa ‘espectacular’ llegó para quedarse, tiene mucha vida y gran corazón al quedarse en el gusto del público, por lo que fácilmente llegarán a cincuenta años de vida, hasta el infinito y más allá… y digo cincuenta porque tendrán muchísimos años de vida que se perderá la cuenta… sin-cuenta, sin-cuenta. ¡Enhorabuena por El Chisme TV!
ESPECTÁCULOS
Neta, ‘Dale play’ al nuevo hit musical de Loretta
Nace una nueva estrella musical, la más brillante del universo artístico
ERIC GARCÍA
Loretta es una de las nuevas voces más prometedoras de la escena latina.
Su estilo se mueve entre el pop urbano y la música juvenil, con una autenticidad que conecta naturalmente con audiencias de TikTok, YouTube e Instagram.
Con carisma y frescura, Loretta representa la nueva ola de artistas que saben hablarle de tú a tú a la generación digital.
“DALE PLAY”
Es una canción llena de energía que mezcla pop con toques urbanos. Tiene un ritmo contagioso y una letra positiva que invita a disfrutar la vida, la amistad y los buenos momentos.
Con beats modernos, melodías pegajosas y un coro fácil de cantar, es perfecta para ponerla en fiestas, viajes o cuando quieras subir el ánimo y compartir vibra buena.
VIDEO OFICIAL
El video musical de “Dale Play” captura la esencia de la diversión sin reglas.
Loretta y sus amigos se cuelan a un parque de diversiones vacío, donde los juegos mecánicos dejan de ser máquinas apagadas para convertirse en escenario de pura libertad.
Todo vibra con energía juvenil: Risas, movimiento y complicidad.
No hay drama ni exceso, sólo la simpleza de pasarla bien juntos, como si el mundo entero estuviera cerrado y ellos tuvieran la llave.
SEMBLANZA
Loretta es una artista emergente con un sonido vibrante que mezcla pop, melodías pegajosas y letras cargadas de alegría.
Inspirada por referentes como Bruno Mars, busca conectar con su público a través de canciones llenas de color y emoción.
Su historia artística comenzó temprano: Desde los 4 años participó en concursos de canto y baile, y a los nueve años de edad ya creaba contenido en redes sociales y YouTube. En febrero de 2025 cumplió el sueño de lanzar su primera canción, sorprendiendo por su seguridad en el estudio y la naturalidad frente a cámara.
Hoy, mientras estudia en el CEA, Loretta ha logrado consolidar una sólida comunidad digital: Dos canales de YouTube que suman más de 600K suscriptores, uno de ellos exclusivamente musical con más de 7,000 seguidores.
Ahora se prepara para presentar su tercer sencillo, “Dale Play”, bajo el sello JB Entertainment, un lanzamiento que promete reafirmar su estilo fresco y contagioso.
No cabe duda que Loretta es la nueva estrella musical más brillante del universo artístico.
REDES SOCIALES
INSTAGRAM: @soy.lorettaa
TIKTOK: @soy.loretta
YOUTUBE: @soy.lorettaa
YOUTUBE Musica: @soy.lorettamusic.
SPOTIFY:@Loretta
ESPECTÁCULOS
Monster Jam, la adrenalina pura en el Palacio de los Deportes
Tienes una cita los días 3, 4 y 5 de octubre para vivir un evento al máximo con los trucks más populares en la Ciudad de México
ERIC GARCÍA
Vive la diversión familiar en grande con Monster Jam, la experiencia deportiva de motor más sorprendente e inolvidable en el mundo.
La Ciudad de México se prepara para un fin de semana de adrenalina al máximo en el Palacio de los Deportes, del 3 al 5 de octubre próximo.
En Monster Jam, atletas campeones del mundo y sus trucks de más de 5 toneladas, destrozarán la tierra en competencias abiertas de velocidad y habilidad.
No te pierdas esta gran acción y sé testigo de las competencias y trucos más espectaculares. Además, añade el Pit Party a tu experiencia, un pase exclusivo que te permitirá tomarte fotos con los trucks y conocer a los conductores.
La emoción comenzará en el Pit Party de Monster Jam. Los fanáticos podrán ver de cerca los Monster Jam trucks, conocer a sus conductores y equipos favoritos, obtener autógrafos y tomarse fotos, así como otras actividades sorpresa.
Esta experiencia llena de diversión es el único lugar que permite a las personas acceder de cerca a los equipos de Monster Jam y obtener una visión interna de cómo se construyen estas camionetas para competir.
Para la Pit Party del sábado a las 10:00 horas, es necesario poseer un boleto para el evento del mismo sábado a las 13:00 horas.
Y para la del domingo a las 10:00 horas, es necesario poseer un boleto para el evento del mismo domingo a las 13:00 horas (es un acceso a la actividad con boleto por persona).
Los fanáticos estarán al borde de sus asientos mientras los mejores conductores del mundo muestran sus habilidades y carreras desenfrenadas en feroces batallas cara a cara por el campeonato.
Diseñados a la perfección, los Monster Jam trucks superan todos los límites en competencias de estilo libre, destreza, trompos y carreras.
Los conductores de Monster Jam son atletas de clase mundial, hombres y mujeres que han dominado no sólo la fuerza física y la resistencia mental necesarias para competir, sino la destreza vital para controlar máquinas de varias toneladas de peso, capaces de hacer volteretas, habilidades verticales en dos ruedas y correr a velocidades de hasta 110 km/h, para ejecutar acrobacias extremas en vivo que te dejarán boquiabierto.
TRUCKS Y CONDUCTORES COMPETIDORES
Krysten Anderson conduce Grave Digger, originaria de Carolina del Norte, EU, y compite desde el 2017. En su primer año ganó su primer campeonato en Monster Jam.
MJ Solorio, desde Paso Robles, California, conduce el poderosísimo El Toro Loco; en Monster Jam desde el 2023, nos prueba que, con perseverancia y entrenamiento, se puede lograr cualquier meta.
Colt Stephens es el encargado de sorprendernos con ThunderROARus. Originario de Houston, Texas, está en Monster Jam desde 2014, es uno de los actuales campeones y viene a defender su título.
Coty Saucier conduce Dragon, con fuego, poder y destrucción a su paso. Comenzó como crew en Monster Jam e hizo su paso a competir en 2014. Desde su primer año logró obtener un título dentro del Monster Jam World Finals.
ACERCA DE MONSTER JAM
Inesperado e inolvidable, Monster Jam presenta a atletas de clase mundial compitiendo por campeonatos en pistas de tierra perfectamente diseñadas, con camionetas de última tecnología y en constante evolución que los lleva al límite.
Más allá de los 350 eventos en vivo globales cada año, la marca Monster Jam se extiende fuera de la pista hacia el hogar a través de productos, contenido y mercancías que mantienen la diversión viva durante todo el año.
ACERCA DE FELD MOTOR SPORTS
Feld Motor Sports, Inc. es el líder mundial en la producción y presentación de entretenimiento de deportes de motor especializado en arenas y estadios.
Sus propiedades incluyen Monster JamTM, Monster Energy AMA Supercross y el Campeonato Mundial SuperMotocross.
Feld Motor Sports, Inc. es una subsidiaria de Feld Entertainment, Inc.
ESPECTÁCULOS
Vuelve en plan grande Diva Gorgorcha con la película ‘Contra el muro’
“Me siento emocionada por los premios y festivales en los que ha sido reconocida la película”, expresa la prestigiada cantante y actriz potosina al compartir créditos con figuras como Vanessa Bauche, Omar Fierro, Mario Zaragoza y Evangelina Sosa
ERIC GARCÍA
Después de dos años de ausencia a causa de su maternidad, Diva Gorgorcha regresa a la pantalla grande con el pie derecho con la cinta “Contra el muro”, bajo la dirección de Sebastián Riaño, y comparte créditos con figuras como Vanessa Bauche, Omar Fierro, Mario Zaragoza y Evangelina Sosa.
La película, nominada y reconocida en distintos festivales internacionales, se presentó en el Festival Internacional de Tequisquiapan y en CineTop del Pedregal en febrero de 2025.
Actualmente forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Cristiano de Bogotá, Colombia, entre otros encuentros cinematográficos de gran prestigio.
UNA HISTORIA DE AMOR INSPIRADA EN HECHOS REALES
“Contra el muro” narra la vida de una pareja que se conoce en un set de filmación.
Tras separarse por un tiempo, el destino los reúne nuevamente y cuando parece que tendrán un final feliz, la protagonista pone en duda el amor que los une y decide escapar.
Su pareja emprende un viaje para recuperarla, recorriendo escenarios emblemáticos como Tequisquiapan, Peña de Bernal, Villa Progreso y Tolimán.
El elenco está integrado por más de 100 actores, entre ellos: Omar Fierro, Evangelina Sosa, Diva Gorgorcha, Mauricio Pin Macías, NYIzzy, Carlo Magno Tinajero, Jesús Ojeda, José Martínez, Jaime Ferrer Vázquez, Ricardo del Ángel, Citlal Mina y Verónica Pérez.
UNA HISTORIA DE AMOR INSPIRADA EN DIOS: DIVA GORGORCHA
Diva Gorgorcha confiesa su sentir en esta aventura.
“Me siento emocionada por los premios y festivales en los que ha sido reconocida ‘Contra el muro’. Mi personaje representa la amistad y se desarrolla dentro de una historia de amor inspirada en Dios y basada en hechos reales. Fue un trabajo de entrega total, con un equipo maravilloso que me hizo sentir en familia. Estoy segura de que muchos se identificarán con esta historia que deja un mensaje profundo a la sociedad”, añade.
Mauricio Pin exhorta a los cinéfilos que vean la película.
“¡Atención, amantes del cine! Estoy emocionado de anunciar que ‘Contra el muro’ estará presente en el Festival Internacional de Cine Cristiano en Bogotá, Colombia. Me siento orgulloso de compartir una historia inspirada en Dios y basada en hechos reales. La película explora temas profundos y emocionales y espero que resuene con el público. ¡No se la pierdan en pantalla grande!”, agrega.
Sobre Diva Gorgorcha dijo: “Diva Gorgorcha es una cantautora, actriz, modelo y conductora reconocida internacionalmente por su versatilidad artística, ha destacado también por su activismo social y trabajo comunitario”.
PEQUEÑA SEMBLANZA DE GORGORCHA
Diva ha lanzado sencillos como “Dime tú” y álbumes como “Al Cielo”, con el que ganó el Premio Inmortal Internacional.
Ha participado en varias novelas y en modelaje.
Su incursión en el cine la tiene feliz, cree que su pequeño hijo, Max, de dos años de edad, le ha traído suerte. Como decimos en México, “trajo su torta bajo el brazo”.
Su pasión por la cuestión artística también le ha dado oportunidad de conducir, dejando buena huella.
Diva Gorgorcha es incansable, pues también se dado tiempo para realizar labores altruistas.
Impulsa proyectos de empoderamiento para mujeres y niños en situación vulnerable.
Es una de las mujeres más influyentes. Su carrera continúa creciendo de manera sólida y multifacética.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
El Chisme TV, el programa ‘espectacular’ que llegó para quedarse
Los países no son viables sin gobernabilidad
¡El Hijo del Santo dice adiós al ring!
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
LOS MALOSOSHace 6 días
Secretario de Finanzas del Edomex hace política en Tlaxcala… ¡mientras cobra del erario mexiquense!
-
NACIONALHace 4 días
La preferencia ciudadana catapulta a Isaac Montoya
-
PULPO POLÍTICOHace 2 días
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
-
SILENCIO ROTOHace 2 días
Michoacán, sucursal del infierno
-
TEXTUAL-ESHace 1 día
Explota el tema de seguridad pública
-
NACIONALHace 4 días
Mano firme de Azucena Cisneros contra el huachicoleo del agua
-
NACIONALHace 3 días
Colectivo busca reducir el estigma social y jurídico entorno al aborto
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 1 día
No hay mal que por bien no venga