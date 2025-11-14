El Chisme TV, el programa ‘espectacular’ que llegó para quedarse

El referente de información periodística es un éxito del “manager de las estrellas”, Rodrigo Fragoso * Verónica Gallardo, Jackeline Arroyo, Regina Castro y Rodrigo Dieguez, entre otros, copresentadores que le han impregnado su toque y personalidad * De plácemes, llevan cuatro años en el gusto del público…. ¡y van por más!

ERIC GARCÍA

Con la llegada de diciembre también llega la celebración de El Chisme TV, un programa ‘espectacular’ que llegó para quedarse en el gusto del público.

La emisión de noticias de espectáculos celebra 4 años ininterrumpidos de transmisión a través de diferentes plataformas digitales y se consolida como un referente de información periodística especializada en espectáculos y entretenimiento gracias a sus exclusivas e información de primera mano.

El programa tiene como titular al reconocido periodista y publirrelacionista Rodrigo Fragoso, también conocido como “el manager de las estrellas”.

El Chisme TV se ha transformado al paso de los años, teniendo como co-presentadores a diferentes personalidades, como la leyenda del periodismo Verónica Gallardo; la querida presentadora Jackeline Arroyo, quien es reconocida por ser titular de otros importantes proyectos como ‘Hasta en las mejores familias’, Sábado Gigante’ y el programa matutino ‘Hoy’.

La diversidad de personalidades ha permitido que el programa llegue a diversos tipos de públicos y a manejar diversas gamas de información.

Hoy por hoy el programa se refresca dando oportunidad a nuevas caras, teniendo como titulares a los también influencers Regina Castro y Rodrigo Dieguez, quienes impregnan su toque y personalidad que ha permitido que se llegue a un público más juvenil, incluso dando mayor relevancia a temas virales y a personalidades de la Internet.

Personalidades como Dani Flow, Aimep3, Felicia Mercado, Sandra Cuevas, Marisol Santacruz, Osmani García, Wendy Guevara, Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, Jessica Esotérica y Dulce Gipsy, entre otras, son sólo algunas de las figuras que forman parte de las muchas decenas de celebridades que han formado parte de este proyecto como invitados en el estudio, creando polémicas con sus declaraciones en dicho espacio, inclusive muchas de ellas viralizándose y siendo retomadas por diversos medios nacionales e internacionales.

Pese a tener diversas propuestas para convertir la emisión en un espacio televisivo en importantes cadenas nacionales, sus productores Jhonn Laras y Rodrigo Fragoso han declinado y prefieren continuar con el formato digital que les permite la libre expresión y mandar al carajo la censura, un sello que ha sido vital para el éxito del programa, en donde se dice lo que otros callan.

Por su trabajo y profesionalismo, han sido acreedores a diversos reconocimientos y premios, el más reciente fue El Micrófono de Oro como mejor programa de espectáculos otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México. ¡Nadita!

Quien desee ver la emisión ‘espectacular’, lo pueden hacer todos los jueves en punto de las 8 de la noche… y la información más relevante es distribuida a través de sus diversas redes sociales.

Un detalle a resaltar es el público de Tabasco, que ha aceptado el formato del programa y eso se constata con una fuerte cantidad de seguidores en dicho estado, por lo que sus conductores recibieron invitación para apadrinar la inauguración de un importante centro nocturno en la capital del estado, en donde convivirán con los asistentes durante tres días, 27, 28 y 29 de noviembre.

Repito: El programa ‘espectacular’ llegó para quedarse, tiene mucha vida y gran corazón al quedarse en el gusto del público, por lo que fácilmente llegarán a cincuenta años de vida, hasta el infinito y más allá… y digo cincuenta porque tendrán muchísimos años de vida que se perderá la cuenta… sin-cuenta, sin-cuenta. ¡Enhorabuena por El Chisme TV!