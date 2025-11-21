¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!

Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez será la capital mundial del perreo

ERIC GARCÍA

El festival de Reggaetón más grande del mundo hará historia este 22 y 23 de noviembre: El Coca-Cola Flow Fest regresa para dar cátedra de la buena música y el gran ambiente que se vive en uno de sus festivales.

La espera terminó… estamos a horas de ser parte de esta espectacular edición que el Coca-Cola Flow Fest preparó para todos sus invitados.

De nueva cuenta el Autódromo Hermanos Rodríguez fue el lugar elegido para ser la capital del perreo, ya que durante dos días cantantes de talla internacional se presentarán para poner a bailar y hacer pesar el género del reggaetón.

El line up de este evento está con todo: Para el día sábado Don Omar será encargado de cerrar el primer día de festival, pero antes de su participación, Álvaro Díaz, Mike Towers, Wisin, El Alfa y Jowell y Randy, Lenny Tavares, entre otros, harán las delicias con sus mejores canciones en los distintos escenarios instalados que, sin duda, te harán vibrar.

Para domingo, el reggaetón será la dosis perfecta para todas las personas que quieran unirse a esta edición del 2025.

J. Balvin fue el elegido para cerrar con broche de oro esta edición del festival de reggaetón más grande del mundo.

Pero no sólo el tío Balvin será quien ponga a perrear a los presentes; durante la tarde, Young Miko, Cris MG, Bad Gial, Omar Courtz, Sech, María Becerra, De la Ghetto, entre otros, pondrán su talento para hacer pasar un día lleno de mucha energía reggaetón.

HARLINER ESPECIAL

Como al Coca-Cola Flow Fest no le basta con traer a los mejores talentos en su line up, agregaron a invitados especiales de alto renombre en el género musical.

Y es que NICKY JAM y NATANAEL CANO se unen a los artistas de lujo en este festival.

Tu Revista IMPACTO te deja una serie de recomendaciones que, sin duda alguna, te será de gran ayuda si asistes al Coca-Cola Flow Fest.

PARA QUE NO TE AGARREN PERREANDO EN CURVA…

— No compres entradas a través de Internet, ni con personas que ofertan a las afueras de la periferia del Autódromo Hermanos Rodríguez. Anticipa tu boleto y compra a través de Ticketmaster y sus opciones seguras que te da.

— Lleva ropa cómoda y calzado apto para caminar; durante el festival caminarás un buen y mejor cómodo a estar pasándola mal por culta de tu outfit.

— Si asisten con amigos, coordinen bien sus puntos de encuentro; al interior del evento es complicado agarrar señal, por lo que no estaría mal fijar un lugar para reencontrarse.

— La pila que llevas a este festival no es igual a la de tu celular. así que prevente y carga bien tu dispositivo móvil, si tu fon es de los que se descarga rápido no te arriesgues y llévate una pila portátil. Sí se permite ingresarla.

— Recarga tu pulsera desde el primer minuto que ingresas, luego las filas son muy largas y sólo vas a perder tiempo. Mejor prevente y hazlo con anticipación. También considera el monto a gastar, ya que luego los reembolsos son tardados, mejor calcúlale bien.

— Por si las moscas, lleva chamara abrigadora; durante las últimas dos ediciones la temperatura ha bajado cañón durante la noche y el frío pega con todo.

— Abusado cuando llegues a ver una aglomeración de gente, por lo regular es cuando “carteristas” aprovechan para robar pertenencias; estos grupos operan en manada, por lo que hay que estar muy pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor.

— Ojo con las personas que te ofrecen estacionamiento y tienes que pagar antes de ingresar; constantemente son estafadores que se disfrazan de trabajadores del Autódromo, pero no lo es, ya han sido identificados hasta dando boletos de estacionamiento, pero son totalmente falsos.

— Checa las redes oficiales del festival, días y horas antes anuncian comunicados oficiales sobre cambios inesperados; esperemos que todo salga conforme a lo planeado y se viva el Flow Fest al máximo.

– Pol último, asegura con anticipación tu regreso, ya que los taxis por aplicación o convencionales manejan precios manchados, por lo que te sugerimos planear tu retache a casa después de haber perreado hasta el suelo.

Así que ya lo sabes, este fin de semana tienes una cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el punto del epicentro musical del reaggetón.

Así que ya todo está listo y OCESA se apunta otro éxito y se confirma como la promotora de entretenimiento en vivo más reconocida de México y Latinoamérica, y una de las más importantes a nivel mundial.