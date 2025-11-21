ESPECTÁCULOS
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez será la capital mundial del perreo
ERIC GARCÍA
El festival de Reggaetón más grande del mundo hará historia este 22 y 23 de noviembre: El Coca-Cola Flow Fest regresa para dar cátedra de la buena música y el gran ambiente que se vive en uno de sus festivales.
La espera terminó… estamos a horas de ser parte de esta espectacular edición que el Coca-Cola Flow Fest preparó para todos sus invitados.
De nueva cuenta el Autódromo Hermanos Rodríguez fue el lugar elegido para ser la capital del perreo, ya que durante dos días cantantes de talla internacional se presentarán para poner a bailar y hacer pesar el género del reggaetón.
El line up de este evento está con todo: Para el día sábado Don Omar será encargado de cerrar el primer día de festival, pero antes de su participación, Álvaro Díaz, Mike Towers, Wisin, El Alfa y Jowell y Randy, Lenny Tavares, entre otros, harán las delicias con sus mejores canciones en los distintos escenarios instalados que, sin duda, te harán vibrar.
Para domingo, el reggaetón será la dosis perfecta para todas las personas que quieran unirse a esta edición del 2025.
J. Balvin fue el elegido para cerrar con broche de oro esta edición del festival de reggaetón más grande del mundo.
Pero no sólo el tío Balvin será quien ponga a perrear a los presentes; durante la tarde, Young Miko, Cris MG, Bad Gial, Omar Courtz, Sech, María Becerra, De la Ghetto, entre otros, pondrán su talento para hacer pasar un día lleno de mucha energía reggaetón.
HARLINER ESPECIAL
Como al Coca-Cola Flow Fest no le basta con traer a los mejores talentos en su line up, agregaron a invitados especiales de alto renombre en el género musical.
Y es que NICKY JAM y NATANAEL CANO se unen a los artistas de lujo en este festival.
Tu Revista IMPACTO te deja una serie de recomendaciones que, sin duda alguna, te será de gran ayuda si asistes al Coca-Cola Flow Fest.
PARA QUE NO TE AGARREN PERREANDO EN CURVA…
— No compres entradas a través de Internet, ni con personas que ofertan a las afueras de la periferia del Autódromo Hermanos Rodríguez. Anticipa tu boleto y compra a través de Ticketmaster y sus opciones seguras que te da.
— Lleva ropa cómoda y calzado apto para caminar; durante el festival caminarás un buen y mejor cómodo a estar pasándola mal por culta de tu outfit.
— Si asisten con amigos, coordinen bien sus puntos de encuentro; al interior del evento es complicado agarrar señal, por lo que no estaría mal fijar un lugar para reencontrarse.
— La pila que llevas a este festival no es igual a la de tu celular. así que prevente y carga bien tu dispositivo móvil, si tu fon es de los que se descarga rápido no te arriesgues y llévate una pila portátil. Sí se permite ingresarla.
— Recarga tu pulsera desde el primer minuto que ingresas, luego las filas son muy largas y sólo vas a perder tiempo. Mejor prevente y hazlo con anticipación. También considera el monto a gastar, ya que luego los reembolsos son tardados, mejor calcúlale bien.
— Por si las moscas, lleva chamara abrigadora; durante las últimas dos ediciones la temperatura ha bajado cañón durante la noche y el frío pega con todo.
— Abusado cuando llegues a ver una aglomeración de gente, por lo regular es cuando “carteristas” aprovechan para robar pertenencias; estos grupos operan en manada, por lo que hay que estar muy pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor.
— Ojo con las personas que te ofrecen estacionamiento y tienes que pagar antes de ingresar; constantemente son estafadores que se disfrazan de trabajadores del Autódromo, pero no lo es, ya han sido identificados hasta dando boletos de estacionamiento, pero son totalmente falsos.
— Checa las redes oficiales del festival, días y horas antes anuncian comunicados oficiales sobre cambios inesperados; esperemos que todo salga conforme a lo planeado y se viva el Flow Fest al máximo.
– Pol último, asegura con anticipación tu regreso, ya que los taxis por aplicación o convencionales manejan precios manchados, por lo que te sugerimos planear tu retache a casa después de haber perreado hasta el suelo.
Así que ya lo sabes, este fin de semana tienes una cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el punto del epicentro musical del reaggetón.
Así que ya todo está listo y OCESA se apunta otro éxito y se confirma como la promotora de entretenimiento en vivo más reconocida de México y Latinoamérica, y una de las más importantes a nivel mundial.
ESPECTÁCULOS
El Chisme TV, el programa ‘espectacular’ que llegó para quedarse
El referente de información periodística es un éxito del “manager de las estrellas”, Rodrigo Fragoso * Verónica Gallardo, Jackeline Arroyo, Regina Castro y Rodrigo Dieguez, entre otros, copresentadores que le han impregnado su toque y personalidad * De plácemes, llevan cuatro años en el gusto del público…. ¡y van por más!
ERIC GARCÍA
Con la llegada de diciembre también llega la celebración de El Chisme TV, un programa ‘espectacular’ que llegó para quedarse en el gusto del público.
La emisión de noticias de espectáculos celebra 4 años ininterrumpidos de transmisión a través de diferentes plataformas digitales y se consolida como un referente de información periodística especializada en espectáculos y entretenimiento gracias a sus exclusivas e información de primera mano.
El programa tiene como titular al reconocido periodista y publirrelacionista Rodrigo Fragoso, también conocido como “el manager de las estrellas”.
El Chisme TV se ha transformado al paso de los años, teniendo como co-presentadores a diferentes personalidades, como la leyenda del periodismo Verónica Gallardo; la querida presentadora Jackeline Arroyo, quien es reconocida por ser titular de otros importantes proyectos como ‘Hasta en las mejores familias’, Sábado Gigante’ y el programa matutino ‘Hoy’.
La diversidad de personalidades ha permitido que el programa llegue a diversos tipos de públicos y a manejar diversas gamas de información.
Hoy por hoy el programa se refresca dando oportunidad a nuevas caras, teniendo como titulares a los también influencers Regina Castro y Rodrigo Dieguez, quienes impregnan su toque y personalidad que ha permitido que se llegue a un público más juvenil, incluso dando mayor relevancia a temas virales y a personalidades de la Internet.
Personalidades como Dani Flow, Aimep3, Felicia Mercado, Sandra Cuevas, Marisol Santacruz, Osmani García, Wendy Guevara, Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, Jessica Esotérica y Dulce Gipsy, entre otras, son sólo algunas de las figuras que forman parte de las muchas decenas de celebridades que han formado parte de este proyecto como invitados en el estudio, creando polémicas con sus declaraciones en dicho espacio, inclusive muchas de ellas viralizándose y siendo retomadas por diversos medios nacionales e internacionales.
Pese a tener diversas propuestas para convertir la emisión en un espacio televisivo en importantes cadenas nacionales, sus productores Jhonn Laras y Rodrigo Fragoso han declinado y prefieren continuar con el formato digital que les permite la libre expresión y mandar al carajo la censura, un sello que ha sido vital para el éxito del programa, en donde se dice lo que otros callan.
Por su trabajo y profesionalismo, han sido acreedores a diversos reconocimientos y premios, el más reciente fue El Micrófono de Oro como mejor programa de espectáculos otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México. ¡Nadita!
Quien desee ver la emisión ‘espectacular’, lo pueden hacer todos los jueves en punto de las 8 de la noche… y la información más relevante es distribuida a través de sus diversas redes sociales.
Un detalle a resaltar es el público de Tabasco, que ha aceptado el formato del programa y eso se constata con una fuerte cantidad de seguidores en dicho estado, por lo que sus conductores recibieron invitación para apadrinar la inauguración de un importante centro nocturno en la capital del estado, en donde convivirán con los asistentes durante tres días, 27, 28 y 29 de noviembre.
Repito: El programa ‘espectacular’ llegó para quedarse, tiene mucha vida y gran corazón al quedarse en el gusto del público, por lo que fácilmente llegarán a cincuenta años de vida, hasta el infinito y más allá… y digo cincuenta porque tendrán muchísimos años de vida que se perderá la cuenta… sin-cuenta, sin-cuenta. ¡Enhorabuena por El Chisme TV!
ESPECTÁCULOS
Neta, ‘Dale play’ al nuevo hit musical de Loretta
Nace una nueva estrella musical, la más brillante del universo artístico
ERIC GARCÍA
Loretta es una de las nuevas voces más prometedoras de la escena latina.
Su estilo se mueve entre el pop urbano y la música juvenil, con una autenticidad que conecta naturalmente con audiencias de TikTok, YouTube e Instagram.
Con carisma y frescura, Loretta representa la nueva ola de artistas que saben hablarle de tú a tú a la generación digital.
“DALE PLAY”
Es una canción llena de energía que mezcla pop con toques urbanos. Tiene un ritmo contagioso y una letra positiva que invita a disfrutar la vida, la amistad y los buenos momentos.
Con beats modernos, melodías pegajosas y un coro fácil de cantar, es perfecta para ponerla en fiestas, viajes o cuando quieras subir el ánimo y compartir vibra buena.
VIDEO OFICIAL
El video musical de “Dale Play” captura la esencia de la diversión sin reglas.
Loretta y sus amigos se cuelan a un parque de diversiones vacío, donde los juegos mecánicos dejan de ser máquinas apagadas para convertirse en escenario de pura libertad.
Todo vibra con energía juvenil: Risas, movimiento y complicidad.
No hay drama ni exceso, sólo la simpleza de pasarla bien juntos, como si el mundo entero estuviera cerrado y ellos tuvieran la llave.
SEMBLANZA
Loretta es una artista emergente con un sonido vibrante que mezcla pop, melodías pegajosas y letras cargadas de alegría.
Inspirada por referentes como Bruno Mars, busca conectar con su público a través de canciones llenas de color y emoción.
Su historia artística comenzó temprano: Desde los 4 años participó en concursos de canto y baile, y a los nueve años de edad ya creaba contenido en redes sociales y YouTube. En febrero de 2025 cumplió el sueño de lanzar su primera canción, sorprendiendo por su seguridad en el estudio y la naturalidad frente a cámara.
Hoy, mientras estudia en el CEA, Loretta ha logrado consolidar una sólida comunidad digital: Dos canales de YouTube que suman más de 600K suscriptores, uno de ellos exclusivamente musical con más de 7,000 seguidores.
Ahora se prepara para presentar su tercer sencillo, “Dale Play”, bajo el sello JB Entertainment, un lanzamiento que promete reafirmar su estilo fresco y contagioso.
No cabe duda que Loretta es la nueva estrella musical más brillante del universo artístico.
REDES SOCIALES
INSTAGRAM: @soy.lorettaa
TIKTOK: @soy.loretta
YOUTUBE: @soy.lorettaa
YOUTUBE Musica: @soy.lorettamusic.
SPOTIFY:@Loretta
ESPECTÁCULOS
Monster Jam, la adrenalina pura en el Palacio de los Deportes
Tienes una cita los días 3, 4 y 5 de octubre para vivir un evento al máximo con los trucks más populares en la Ciudad de México
ERIC GARCÍA
Vive la diversión familiar en grande con Monster Jam, la experiencia deportiva de motor más sorprendente e inolvidable en el mundo.
La Ciudad de México se prepara para un fin de semana de adrenalina al máximo en el Palacio de los Deportes, del 3 al 5 de octubre próximo.
En Monster Jam, atletas campeones del mundo y sus trucks de más de 5 toneladas, destrozarán la tierra en competencias abiertas de velocidad y habilidad.
No te pierdas esta gran acción y sé testigo de las competencias y trucos más espectaculares. Además, añade el Pit Party a tu experiencia, un pase exclusivo que te permitirá tomarte fotos con los trucks y conocer a los conductores.
La emoción comenzará en el Pit Party de Monster Jam. Los fanáticos podrán ver de cerca los Monster Jam trucks, conocer a sus conductores y equipos favoritos, obtener autógrafos y tomarse fotos, así como otras actividades sorpresa.
Esta experiencia llena de diversión es el único lugar que permite a las personas acceder de cerca a los equipos de Monster Jam y obtener una visión interna de cómo se construyen estas camionetas para competir.
Para la Pit Party del sábado a las 10:00 horas, es necesario poseer un boleto para el evento del mismo sábado a las 13:00 horas.
Y para la del domingo a las 10:00 horas, es necesario poseer un boleto para el evento del mismo domingo a las 13:00 horas (es un acceso a la actividad con boleto por persona).
Los fanáticos estarán al borde de sus asientos mientras los mejores conductores del mundo muestran sus habilidades y carreras desenfrenadas en feroces batallas cara a cara por el campeonato.
Diseñados a la perfección, los Monster Jam trucks superan todos los límites en competencias de estilo libre, destreza, trompos y carreras.
Los conductores de Monster Jam son atletas de clase mundial, hombres y mujeres que han dominado no sólo la fuerza física y la resistencia mental necesarias para competir, sino la destreza vital para controlar máquinas de varias toneladas de peso, capaces de hacer volteretas, habilidades verticales en dos ruedas y correr a velocidades de hasta 110 km/h, para ejecutar acrobacias extremas en vivo que te dejarán boquiabierto.
TRUCKS Y CONDUCTORES COMPETIDORES
Krysten Anderson conduce Grave Digger, originaria de Carolina del Norte, EU, y compite desde el 2017. En su primer año ganó su primer campeonato en Monster Jam.
MJ Solorio, desde Paso Robles, California, conduce el poderosísimo El Toro Loco; en Monster Jam desde el 2023, nos prueba que, con perseverancia y entrenamiento, se puede lograr cualquier meta.
Colt Stephens es el encargado de sorprendernos con ThunderROARus. Originario de Houston, Texas, está en Monster Jam desde 2014, es uno de los actuales campeones y viene a defender su título.
Coty Saucier conduce Dragon, con fuego, poder y destrucción a su paso. Comenzó como crew en Monster Jam e hizo su paso a competir en 2014. Desde su primer año logró obtener un título dentro del Monster Jam World Finals.
ACERCA DE MONSTER JAM
Inesperado e inolvidable, Monster Jam presenta a atletas de clase mundial compitiendo por campeonatos en pistas de tierra perfectamente diseñadas, con camionetas de última tecnología y en constante evolución que los lleva al límite.
Más allá de los 350 eventos en vivo globales cada año, la marca Monster Jam se extiende fuera de la pista hacia el hogar a través de productos, contenido y mercancías que mantienen la diversión viva durante todo el año.
ACERCA DE FELD MOTOR SPORTS
Feld Motor Sports, Inc. es el líder mundial en la producción y presentación de entretenimiento de deportes de motor especializado en arenas y estadios.
Sus propiedades incluyen Monster JamTM, Monster Energy AMA Supercross y el Campeonato Mundial SuperMotocross.
Feld Motor Sports, Inc. es una subsidiaria de Feld Entertainment, Inc.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Les puede salir el tiro por la culata
¿Golpe mortal a Salinas Pliego?
Medidas preventivas y efectivas de Ale Rojo
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
NACIONALHace 4 días
Raciel Pérez, solidario con afectados de la UH Tlalcalli
-
NACIONALHace 3 días
Activista y feminista, el sello de Ale Rojo para la Cuauhtémoc
-
DEPORTESHace 5 días
Honran en Monterrey el legado de don Pedro Treto Cisneros
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 3 días
Cuando la información se oculta, pierde el pueblo y gana la desigualdad: Celia Fonseca
-
NACIONALHace 3 días
Azucena Cisneros y Raciel Pérez, unidos para fortalecer la seguridad en Ecatepec y Tlalnepantla
-
TEXTUAL-ESHace 3 días
Mitos y tabúes en salud masculina
-
NACIONALHace 3 días
El C4, un antes y un después en seguridad de Naucalpan
-
SILENCIO ROTOHace 3 días
Violencia empaña euforia mundialista