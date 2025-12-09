¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos

A partir del 10 de diciembre, el Conejo Malo está a punto de hacer historia en México con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour * Ocho presentaciones y todas son SOLD OUT * El escenario de “La Casita” ya fue confirmado por OCESA y se colocará en la zona General B

ERIC GARCÍA

“No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla”. Estamos a tan sólo unas horas de ser parte de la serie de conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el Estadio GNP Seguros.

A partir del 10 de diciembre el puertorriqueño tendrá ocho presentaciones en México como parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

El 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 son los días que se tiene programada su presentación en uno de los recintos más importantes del país.

Desde que Bad Bunny anunció su gira que resalta su visita en el continente europeo, las entradas se agotaron en cuestión de minutos de haber salido a la venta, pues el conejo malo se encuentra entre los artistas más populares a nivel mundial.

Sus canciones se han mantenido en los primeros números de popularidad, durante semanas y sus canciones alcanzan millones de reproducciones, lo que respalda el gran talento de Bad Bunny.

Se espera que estos conciertos sean inolvidables, pues el cantante puertorriqueño llega de haber estado en Colombia, por lo que estará llegando con todo el sabor y buena vibra de los latinoamericanos que son oyentes de su música.

Recordemos que durante su última visita a México, Bad Bunny tuvo una gran presentación y salió triunfador de México, por lo que se espera que este 2025 no sea la excepción.

La página de OCESA, a través de sus redes sociales, anunció que las fechas programadas son SOLD OUT, por lo que se garantiza un lleno total durante su concierto.

Aunque de último minuto se anunció que su presentación incluirá la “casita”, que sirve como un segundo escenario, no fue bien vista por los asistentes.

En las redes, personas con boleto piden que ya sea el día del concierto sin importar los cambios que esto haya generado.

Cabe recordar que este escenario será instalado en la zona de General B, una forma se ha hecho popular porque se ha instalado en sus pasados conciertos, por lo que México no podía ser la excepción.

TIPS DE ALTO IMPACTO

Como ya es costumbre, La Revista IMPACTO te deja algunas recomendaciones si piensas asistir a este gran evento que ha causado gran relevancia a nivel mundial.

***Anticipa tu llegada al Estadio GNP Seguros. La primera fecha es entre semana, por lo que el tráfico y transporte público suelen estar más saturados, así que toma precauciones para no pasar malos ratos.

***Como ya lo mencionamos, las ocho fechas son SOLD OUT, pero si quieres conseguir entradas hazlo de manera cuidadosa y no caigas en estafas. Antes de todo, pide recomendaciones y no deposites dinero hasta asegurarte que la maldita reventa es de fiar.

***El pago de estacionamiento a las afueras del recinto es una completa estafa. Te sugerimos no dar dinero al personal que te asegura lugar para tu auto, pues únicamente te quitan tu dinero y desaparecen. Te mencionamos que esos sujetos no trabajan para el recinto.

***Procura llevar ropa cómoda, recordemos que la caminada es larga, pero igual si quieres llevarte un buen outfit procura elegir ropa no tan estorbosa.

***Ingresen temprano y tomen buen lugar que el DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS WORLD TOUR no se volverá a repetir.

Así que ya lo sabe, estimado lector, si quiere pasar un gran evento de calidad internacional tiene una cita en el Estadio GNP Seguros con la estrella Bad Bunny.