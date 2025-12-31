Hugo Daniel trasciende fronteras y pone en alto a México

El Embajador de la Canción también es un artista altruista * Es una de las diez mejores de nuestro país * Ha colaborado con Julia Palma, Carlos Cuevas, Alejandra Ávalos, Humberto Cravioto, Carmen Campuzano, entre otras estrellas musicales

ERIC GARCÍA

Con más de 20 años de trayectoria internacional, 13 giras por Europa, América del Norte y del Sur, y múltiples reconocimientos, Hugo Daniel ha llevado la esencia de México a escenarios que celebran la cultura, la emoción y la identidad.

Su EP “Boleros que hablan más que las palabras” es una joya sonora que revive el bolero con elegancia contemporánea. Cada tema es una historia que se canta con el alma y se escucha con el corazón.

Los arreglos fusionan ritmos latinos, poesía musical y una producción internacional que une talentos de México, Argentina y Europa, bajo la dirección del productor griego Kiriakis Giorgos.

Los temas que acarician el alma son: “Me enamoras”, “Nunca pides nada”, “Una mujer así” y “Mi alma te recuerda”.

Hugo Daniel canta y se comunica en español, inglés, francés, italiano y portugués, lo que le permite conectar con públicos diversos, llevando su mensaje de amor, nostalgia y esperanza a cada rincón del mundo.

El cantante coahuilense se muestra agradecido con las embajadas de México en Europa, los consulados en Estados Unidos, las asociaciones latinoamericanas y los centros de espectáculos en más de 14 países que han acogido su arte con generosidad y respeto.

Además de su carrera musical, Hugo impulsa la iniciativa Pinturas Positivas, que apoya a comunidades vulnerables a través de conciertos, galerías y conferencias que transforman el arte en esperanza. Dicho de otra manera, es un artista altruista.

Sobre su EP de boleros, expresa: “El mundo necesita canciones que nos recuerden quiénes somos cuando amamos de verdad. ‘Boleros que hablan más que las palabras’ es una experiencia emocional que eleva, reconforta y transforma. Es arte con alma, voz con propósito, música con corazón”.

“PINTURAS POSITIVAS”

El artista internacional Hugo Daniel presentó Pinturas Positivas, una galería virtual que no sólo embellece el alma, sino que la moviliza hacia la empatía y la acción. Cada pintura es un mensaje de luz, cada trazo una invitación a creer en la fuerza del arte como vehículo de transformación social.

“Pinturas positivas” es mucho más que una exposición: es un movimiento solidario. Un porcentaje de los recursos generados por esta galería se destina directamente a apoyar a personas con cáncer y comunidades vulnerables. Al contemplar, compartir o adquirir una obra, te conviertes en parte de una red de ayuda que trasciende fronteras.

“Al ayudar activas emociones positivas que fortalecen tu bienestar emocional, porque el arte con propósito nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. Este movimiento es más grande que cualquier individuo: es una manifestación colectiva de amor y conciencia”, añade.

“Pinturas Positivas no es solo una colección de arte. Es una llamada al corazón, una oportunidad de transformar la belleza en ayuda concreta. Porque cuando el arte se une a la causa, el impacto es infinito”, agrega.

“TODO POR AMOR”

El Embajador de la Canción también lanzó “Todo por amor”, una oda emocional que transforma corazones y que forma parte de su EP “Con Alma Griega”.

Es una obra musical con una experiencia sensorial que toca fibras profundas y deja una huella emocional duradera. Es un himno que vibra con propósito.

La canción es un tributo a quienes aman sin límites, a quienes han dado todo por amor y han encontrado fuerza en la entrega.

El sencillo fusiona culturas con una autenticidad que emociona, es así como Hugo Daniel convierte su arte en un vehículo de conexión humana, llevando esperanza, belleza y verdad a cada rincón del mundo.

“Todo por Amor” es una experiencia emocional que eleva, reconforta y transforma. Es arte con alma, voz con propósito, música con corazón, señala Hugo Daniel.

MULTIPREMADO Y RECONOCIDO EN EL MUNDO

Es un artista mexicano con más de 20 años de trayectoria profesional como intérprete, cantante y compositor. Su voz, versátil y emotiva ha sido el puente para llevar la música de México y otros países a escenarios del mundo entero, cantando en español, inglés, italiano, francés y portugués.

Desde finales de 2024, Hugo Daniel colabora abriendo algunos conciertos de su padrino musical, el maestro Carlos Cuevas, El Rey del Bolero, con interpretaciones que honran la tradición y el romanticismo. Esta relación artística representa una distinción que habla del aprecio que Hugo Daniel va ganando en el medio musical mexicano.

Asimismo, abre algunos conciertos de Ricardo Caballero, consolidando un lugar entre los intérpretes de alto nivel que mantienen vivo el corazón de la música nacional.

Hugo Daniel refleja el legado, el talento y la autenticidad que lo distinguen como artista. Asimismo, ha compartido créditos en escenarios de México con figuras como: Alejandra Avalos, Humberto Cravioto, Julia Palma, Carmen Campuzano, entre otras estrellas musicales.

Es invitado por embajadas y consulados de México en Europa y América; en países como Argentina, Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos, ha llevado la música mexicana en eventos diplomáticos y culturales.

Ha tenido participaciones destacadas en el VII Festival LEA en Atenas, el Salon du Chocolat en París, y encuentros con personalidades como la Primera Dama de Grecia, Vlassia Pavlopoulous.

Presente en la celebración de las Fiestas Patrias en California, invitado por el Consulado de México.

Multigalardonado al recibir reconocimientos como Estrellas de Los Angeles TV, Palmas de Oro 2022 por el Círculo Nacional de Periodistas por su trayectoria como artista independiente; una de las 10 Voces de México en 2018 y 2019 por Grupo Fórmula, y reconocido como Revelación Musical por los Grandeza Hispana International Awards.

En el marco de sus 20 años de carrera artística, Hugo Daniel lanzó Alegría de Vida, una canción original de su autoría que celebra la gratitud, la salud y los valores humanos esenciales.