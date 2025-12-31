ESPECTÁCULOS
Hugo Daniel trasciende fronteras y pone en alto a México
El Embajador de la Canción también es un artista altruista * Es una de las diez mejores de nuestro país * Ha colaborado con Julia Palma, Carlos Cuevas, Alejandra Ávalos, Humberto Cravioto, Carmen Campuzano, entre otras estrellas musicales
ERIC GARCÍA
Con más de 20 años de trayectoria internacional, 13 giras por Europa, América del Norte y del Sur, y múltiples reconocimientos, Hugo Daniel ha llevado la esencia de México a escenarios que celebran la cultura, la emoción y la identidad.
Su EP “Boleros que hablan más que las palabras” es una joya sonora que revive el bolero con elegancia contemporánea. Cada tema es una historia que se canta con el alma y se escucha con el corazón.
Los arreglos fusionan ritmos latinos, poesía musical y una producción internacional que une talentos de México, Argentina y Europa, bajo la dirección del productor griego Kiriakis Giorgos.
Los temas que acarician el alma son: “Me enamoras”, “Nunca pides nada”, “Una mujer así” y “Mi alma te recuerda”.
Hugo Daniel canta y se comunica en español, inglés, francés, italiano y portugués, lo que le permite conectar con públicos diversos, llevando su mensaje de amor, nostalgia y esperanza a cada rincón del mundo.
El cantante coahuilense se muestra agradecido con las embajadas de México en Europa, los consulados en Estados Unidos, las asociaciones latinoamericanas y los centros de espectáculos en más de 14 países que han acogido su arte con generosidad y respeto.
Además de su carrera musical, Hugo impulsa la iniciativa Pinturas Positivas, que apoya a comunidades vulnerables a través de conciertos, galerías y conferencias que transforman el arte en esperanza. Dicho de otra manera, es un artista altruista.
Sobre su EP de boleros, expresa: “El mundo necesita canciones que nos recuerden quiénes somos cuando amamos de verdad. ‘Boleros que hablan más que las palabras’ es una experiencia emocional que eleva, reconforta y transforma. Es arte con alma, voz con propósito, música con corazón”.
“PINTURAS POSITIVAS”
El artista internacional Hugo Daniel presentó Pinturas Positivas, una galería virtual que no sólo embellece el alma, sino que la moviliza hacia la empatía y la acción. Cada pintura es un mensaje de luz, cada trazo una invitación a creer en la fuerza del arte como vehículo de transformación social.
“Pinturas positivas” es mucho más que una exposición: es un movimiento solidario. Un porcentaje de los recursos generados por esta galería se destina directamente a apoyar a personas con cáncer y comunidades vulnerables. Al contemplar, compartir o adquirir una obra, te conviertes en parte de una red de ayuda que trasciende fronteras.
“Al ayudar activas emociones positivas que fortalecen tu bienestar emocional, porque el arte con propósito nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. Este movimiento es más grande que cualquier individuo: es una manifestación colectiva de amor y conciencia”, añade.
“Pinturas Positivas no es solo una colección de arte. Es una llamada al corazón, una oportunidad de transformar la belleza en ayuda concreta. Porque cuando el arte se une a la causa, el impacto es infinito”, agrega.
“TODO POR AMOR”
El Embajador de la Canción también lanzó “Todo por amor”, una oda emocional que transforma corazones y que forma parte de su EP “Con Alma Griega”.
Es una obra musical con una experiencia sensorial que toca fibras profundas y deja una huella emocional duradera. Es un himno que vibra con propósito.
La canción es un tributo a quienes aman sin límites, a quienes han dado todo por amor y han encontrado fuerza en la entrega.
El sencillo fusiona culturas con una autenticidad que emociona, es así como Hugo Daniel convierte su arte en un vehículo de conexión humana, llevando esperanza, belleza y verdad a cada rincón del mundo.
“Todo por Amor” es una experiencia emocional que eleva, reconforta y transforma. Es arte con alma, voz con propósito, música con corazón, señala Hugo Daniel.
MULTIPREMADO Y RECONOCIDO EN EL MUNDO
Es un artista mexicano con más de 20 años de trayectoria profesional como intérprete, cantante y compositor. Su voz, versátil y emotiva ha sido el puente para llevar la música de México y otros países a escenarios del mundo entero, cantando en español, inglés, italiano, francés y portugués.
Desde finales de 2024, Hugo Daniel colabora abriendo algunos conciertos de su padrino musical, el maestro Carlos Cuevas, El Rey del Bolero, con interpretaciones que honran la tradición y el romanticismo. Esta relación artística representa una distinción que habla del aprecio que Hugo Daniel va ganando en el medio musical mexicano.
Asimismo, abre algunos conciertos de Ricardo Caballero, consolidando un lugar entre los intérpretes de alto nivel que mantienen vivo el corazón de la música nacional.
Hugo Daniel refleja el legado, el talento y la autenticidad que lo distinguen como artista. Asimismo, ha compartido créditos en escenarios de México con figuras como: Alejandra Avalos, Humberto Cravioto, Julia Palma, Carmen Campuzano, entre otras estrellas musicales.
Es invitado por embajadas y consulados de México en Europa y América; en países como Argentina, Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos, ha llevado la música mexicana en eventos diplomáticos y culturales.
Ha tenido participaciones destacadas en el VII Festival LEA en Atenas, el Salon du Chocolat en París, y encuentros con personalidades como la Primera Dama de Grecia, Vlassia Pavlopoulous.
Presente en la celebración de las Fiestas Patrias en California, invitado por el Consulado de México.
Multigalardonado al recibir reconocimientos como Estrellas de Los Angeles TV, Palmas de Oro 2022 por el Círculo Nacional de Periodistas por su trayectoria como artista independiente; una de las 10 Voces de México en 2018 y 2019 por Grupo Fórmula, y reconocido como Revelación Musical por los Grandeza Hispana International Awards.
En el marco de sus 20 años de carrera artística, Hugo Daniel lanzó Alegría de Vida, una canción original de su autoría que celebra la gratitud, la salud y los valores humanos esenciales.
ESPECTÁCULOS
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
A partir del 10 de diciembre, el Conejo Malo está a punto de hacer historia en México con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour * Ocho presentaciones y todas son SOLD OUT * El escenario de “La Casita” ya fue confirmado por OCESA y se colocará en la zona General B
ERIC GARCÍA
“No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla”. Estamos a tan sólo unas horas de ser parte de la serie de conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el Estadio GNP Seguros.
A partir del 10 de diciembre el puertorriqueño tendrá ocho presentaciones en México como parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.
El 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 son los días que se tiene programada su presentación en uno de los recintos más importantes del país.
Desde que Bad Bunny anunció su gira que resalta su visita en el continente europeo, las entradas se agotaron en cuestión de minutos de haber salido a la venta, pues el conejo malo se encuentra entre los artistas más populares a nivel mundial.
Sus canciones se han mantenido en los primeros números de popularidad, durante semanas y sus canciones alcanzan millones de reproducciones, lo que respalda el gran talento de Bad Bunny.
Se espera que estos conciertos sean inolvidables, pues el cantante puertorriqueño llega de haber estado en Colombia, por lo que estará llegando con todo el sabor y buena vibra de los latinoamericanos que son oyentes de su música.
Recordemos que durante su última visita a México, Bad Bunny tuvo una gran presentación y salió triunfador de México, por lo que se espera que este 2025 no sea la excepción.
La página de OCESA, a través de sus redes sociales, anunció que las fechas programadas son SOLD OUT, por lo que se garantiza un lleno total durante su concierto.
Aunque de último minuto se anunció que su presentación incluirá la “casita”, que sirve como un segundo escenario, no fue bien vista por los asistentes.
En las redes, personas con boleto piden que ya sea el día del concierto sin importar los cambios que esto haya generado.
Cabe recordar que este escenario será instalado en la zona de General B, una forma se ha hecho popular porque se ha instalado en sus pasados conciertos, por lo que México no podía ser la excepción.
TIPS DE ALTO IMPACTO
Como ya es costumbre, La Revista IMPACTO te deja algunas recomendaciones si piensas asistir a este gran evento que ha causado gran relevancia a nivel mundial.
***Anticipa tu llegada al Estadio GNP Seguros. La primera fecha es entre semana, por lo que el tráfico y transporte público suelen estar más saturados, así que toma precauciones para no pasar malos ratos.
***Como ya lo mencionamos, las ocho fechas son SOLD OUT, pero si quieres conseguir entradas hazlo de manera cuidadosa y no caigas en estafas. Antes de todo, pide recomendaciones y no deposites dinero hasta asegurarte que la maldita reventa es de fiar.
***El pago de estacionamiento a las afueras del recinto es una completa estafa. Te sugerimos no dar dinero al personal que te asegura lugar para tu auto, pues únicamente te quitan tu dinero y desaparecen. Te mencionamos que esos sujetos no trabajan para el recinto.
***Procura llevar ropa cómoda, recordemos que la caminada es larga, pero igual si quieres llevarte un buen outfit procura elegir ropa no tan estorbosa.
***Ingresen temprano y tomen buen lugar que el DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS WORLD TOUR no se volverá a repetir.
Así que ya lo sabe, estimado lector, si quiere pasar un gran evento de calidad internacional tiene una cita en el Estadio GNP Seguros con la estrella Bad Bunny.
ESPECTÁCULOS
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez será la capital mundial del perreo
ERIC GARCÍA
El festival de Reggaetón más grande del mundo hará historia este 22 y 23 de noviembre: El Coca-Cola Flow Fest regresa para dar cátedra de la buena música y el gran ambiente que se vive en uno de sus festivales.
La espera terminó… estamos a horas de ser parte de esta espectacular edición que el Coca-Cola Flow Fest preparó para todos sus invitados.
De nueva cuenta el Autódromo Hermanos Rodríguez fue el lugar elegido para ser la capital del perreo, ya que durante dos días cantantes de talla internacional se presentarán para poner a bailar y hacer pesar el género del reggaetón.
El line up de este evento está con todo: Para el día sábado Don Omar será encargado de cerrar el primer día de festival, pero antes de su participación, Álvaro Díaz, Mike Towers, Wisin, El Alfa y Jowell y Randy, Lenny Tavares, entre otros, harán las delicias con sus mejores canciones en los distintos escenarios instalados que, sin duda, te harán vibrar.
Para domingo, el reggaetón será la dosis perfecta para todas las personas que quieran unirse a esta edición del 2025.
J. Balvin fue el elegido para cerrar con broche de oro esta edición del festival de reggaetón más grande del mundo.
Pero no sólo el tío Balvin será quien ponga a perrear a los presentes; durante la tarde, Young Miko, Cris MG, Bad Gial, Omar Courtz, Sech, María Becerra, De la Ghetto, entre otros, pondrán su talento para hacer pasar un día lleno de mucha energía reggaetón.
HARLINER ESPECIAL
Como al Coca-Cola Flow Fest no le basta con traer a los mejores talentos en su line up, agregaron a invitados especiales de alto renombre en el género musical.
Y es que NICKY JAM y NATANAEL CANO se unen a los artistas de lujo en este festival.
Tu Revista IMPACTO te deja una serie de recomendaciones que, sin duda alguna, te será de gran ayuda si asistes al Coca-Cola Flow Fest.
PARA QUE NO TE AGARREN PERREANDO EN CURVA…
— No compres entradas a través de Internet, ni con personas que ofertan a las afueras de la periferia del Autódromo Hermanos Rodríguez. Anticipa tu boleto y compra a través de Ticketmaster y sus opciones seguras que te da.
— Lleva ropa cómoda y calzado apto para caminar; durante el festival caminarás un buen y mejor cómodo a estar pasándola mal por culta de tu outfit.
— Si asisten con amigos, coordinen bien sus puntos de encuentro; al interior del evento es complicado agarrar señal, por lo que no estaría mal fijar un lugar para reencontrarse.
— La pila que llevas a este festival no es igual a la de tu celular. así que prevente y carga bien tu dispositivo móvil, si tu fon es de los que se descarga rápido no te arriesgues y llévate una pila portátil. Sí se permite ingresarla.
— Recarga tu pulsera desde el primer minuto que ingresas, luego las filas son muy largas y sólo vas a perder tiempo. Mejor prevente y hazlo con anticipación. También considera el monto a gastar, ya que luego los reembolsos son tardados, mejor calcúlale bien.
— Por si las moscas, lleva chamara abrigadora; durante las últimas dos ediciones la temperatura ha bajado cañón durante la noche y el frío pega con todo.
— Abusado cuando llegues a ver una aglomeración de gente, por lo regular es cuando “carteristas” aprovechan para robar pertenencias; estos grupos operan en manada, por lo que hay que estar muy pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor.
— Ojo con las personas que te ofrecen estacionamiento y tienes que pagar antes de ingresar; constantemente son estafadores que se disfrazan de trabajadores del Autódromo, pero no lo es, ya han sido identificados hasta dando boletos de estacionamiento, pero son totalmente falsos.
— Checa las redes oficiales del festival, días y horas antes anuncian comunicados oficiales sobre cambios inesperados; esperemos que todo salga conforme a lo planeado y se viva el Flow Fest al máximo.
– Pol último, asegura con anticipación tu regreso, ya que los taxis por aplicación o convencionales manejan precios manchados, por lo que te sugerimos planear tu retache a casa después de haber perreado hasta el suelo.
Así que ya lo sabes, este fin de semana tienes una cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el punto del epicentro musical del reaggetón.
Así que ya todo está listo y OCESA se apunta otro éxito y se confirma como la promotora de entretenimiento en vivo más reconocida de México y Latinoamérica, y una de las más importantes a nivel mundial.
ESPECTÁCULOS
El Chisme TV, el programa ‘espectacular’ que llegó para quedarse
El referente de información periodística es un éxito del “manager de las estrellas”, Rodrigo Fragoso * Verónica Gallardo, Jackeline Arroyo, Regina Castro y Rodrigo Dieguez, entre otros, copresentadores que le han impregnado su toque y personalidad * De plácemes, llevan cuatro años en el gusto del público…. ¡y van por más!
ERIC GARCÍA
Con la llegada de diciembre también llega la celebración de El Chisme TV, un programa ‘espectacular’ que llegó para quedarse en el gusto del público.
La emisión de noticias de espectáculos celebra 4 años ininterrumpidos de transmisión a través de diferentes plataformas digitales y se consolida como un referente de información periodística especializada en espectáculos y entretenimiento gracias a sus exclusivas e información de primera mano.
El programa tiene como titular al reconocido periodista y publirrelacionista Rodrigo Fragoso, también conocido como “el manager de las estrellas”.
El Chisme TV se ha transformado al paso de los años, teniendo como co-presentadores a diferentes personalidades, como la leyenda del periodismo Verónica Gallardo; la querida presentadora Jackeline Arroyo, quien es reconocida por ser titular de otros importantes proyectos como ‘Hasta en las mejores familias’, Sábado Gigante’ y el programa matutino ‘Hoy’.
La diversidad de personalidades ha permitido que el programa llegue a diversos tipos de públicos y a manejar diversas gamas de información.
Hoy por hoy el programa se refresca dando oportunidad a nuevas caras, teniendo como titulares a los también influencers Regina Castro y Rodrigo Dieguez, quienes impregnan su toque y personalidad que ha permitido que se llegue a un público más juvenil, incluso dando mayor relevancia a temas virales y a personalidades de la Internet.
Personalidades como Dani Flow, Aimep3, Felicia Mercado, Sandra Cuevas, Marisol Santacruz, Osmani García, Wendy Guevara, Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, Jessica Esotérica y Dulce Gipsy, entre otras, son sólo algunas de las figuras que forman parte de las muchas decenas de celebridades que han formado parte de este proyecto como invitados en el estudio, creando polémicas con sus declaraciones en dicho espacio, inclusive muchas de ellas viralizándose y siendo retomadas por diversos medios nacionales e internacionales.
Pese a tener diversas propuestas para convertir la emisión en un espacio televisivo en importantes cadenas nacionales, sus productores Jhonn Laras y Rodrigo Fragoso han declinado y prefieren continuar con el formato digital que les permite la libre expresión y mandar al carajo la censura, un sello que ha sido vital para el éxito del programa, en donde se dice lo que otros callan.
Por su trabajo y profesionalismo, han sido acreedores a diversos reconocimientos y premios, el más reciente fue El Micrófono de Oro como mejor programa de espectáculos otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México. ¡Nadita!
Quien desee ver la emisión ‘espectacular’, lo pueden hacer todos los jueves en punto de las 8 de la noche… y la información más relevante es distribuida a través de sus diversas redes sociales.
Un detalle a resaltar es el público de Tabasco, que ha aceptado el formato del programa y eso se constata con una fuerte cantidad de seguidores en dicho estado, por lo que sus conductores recibieron invitación para apadrinar la inauguración de un importante centro nocturno en la capital del estado, en donde convivirán con los asistentes durante tres días, 27, 28 y 29 de noviembre.
Repito: El programa ‘espectacular’ llegó para quedarse, tiene mucha vida y gran corazón al quedarse en el gusto del público, por lo que fácilmente llegarán a cincuenta años de vida, hasta el infinito y más allá… y digo cincuenta porque tendrán muchísimos años de vida que se perderá la cuenta… sin-cuenta, sin-cuenta. ¡Enhorabuena por El Chisme TV!
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Hugo Daniel trasciende fronteras y pone en alto a México
Arturo Ávila, el “héroe” desconocido
Los retos del 2026
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
TEXTUAL-ESHace 6 días
Migrantes, vital para la economía estadounidense
-
SILENCIO ROTOHace 6 días
Con atropellos laborales pulverizan al Canal 11
-
GLOBALHace 6 días
México en el Vaticano
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 6 días
“La Barredora” de Ernestina Godoy
-
PULPO POLÍTICOHace 5 días
¿Fin al populismo de izquierda en América Latina?
-
NACIONALHace 5 días
Encuestas confirman a Ale Rojo como la mejor alcaldesa de la CDMX
-
EL ÁGORAHace 5 días
Los retos del 2026
-
LA FERIAHace 5 días
A identificar los celulares para que el gobierno nos cuide