Miserables que se burlan de la pobreza

Jesús Selván califica de “buitres” a la prensa por dar cobertura a la llamada “boda del siglo” realiza en Tabasco * Los villanos de la política y cosas peores: Donald Trump, Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal Ávila, Margarita González Saravia, Cuauhtémoc Blanco, CNTE, Lenia Batres, María Estela Ríos…

EMMA ESPÍNDOLA

Obviamente la referencia de estas líneas no está relacionada con “Los miserables”, la novela del poeta y escritor francés Víctor Hugo publicada en 1862.

Aunque la esencia de esa magistral y extraordinaria pieza literaria (considerada una de las obras más importantes del siglo XIX) bien podría ceñirse a una realidad que ofende.

La fantasía del literato es una ficción contrastante con la amarga verdad que prevalece en los escenarios de la actual política mexicana.

Pero como si fuera una admonición o una sentencia ineludible, el texto de estilo romántico plantea por medio de su argumento una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia.

En la actualidad todos esos valores y principios no sólo se ven vulnerados y ofendidos, sino que describen la esencia misma de los protagonistas que mancillan las esferas gubernamentales.

Para describir a los actuales personajes, únicamente hay que remitirse las declaraciones del dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván.

Ese dirigente del partido gobernante califica de “buitres” a la prensa por dar cobertura y publicar los excesos y el derroche en una fiesta ofrecida a una quinceañera en la tierra que gobierna Javier May, que además es originaria de Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López.

Los buitres son aves carroñeras fundamentales para el ecosistema, ya que eliminan restos de animales muertos.

Cierto, la carroña es carne en descomposición, referente a la putrefacción, pero también se usa metafóricamente para referirse a algo o alguien despreciable.

Por lo tanto, el morenista encuadra y ubica a sus correligionarios en el proceso de descomposición y podrida especie en pudrición.

Todo esto se encuadra en el festejo que un contratista, Juan Carlos Guerrero, ofreció a su hija en una fiesta donde el despilfarro y el dispendio estuvieron presentes para destacar la riqueza y la fortuna.

Estimaciones generalizadas calculan que el costo de la celebración (donde la conductora fue Galilea Montijo, cantó Belinda y amenizó el grupo musical Matute, hubo un enorme pastel en forma de la Estatua de la Libertad) fue superior a los 45 millones de pesos.

Recursos financieros provenientes de contratos obtenidos en la paraestatal Petróleos Mexicanos y para que no hubiera dudas, el padrino de los XV años fue Marco Torres Fuentes.

Además de que el ufano padre de la festejada es proveedor de Pemex, y el padrino fue administrador del campo Cantorrel y empleado de Pemex.

Ambos son señalados por desfalcos a la paraestatal y señalados por la Auditoría Superior de la Federación por supuestos pagos simulados y cobros en exceso a la petrolera gubernamental.

En ese contubernio están involucrados miles de millones de pesos, por lo que el derroche festivo y la ostentación del poderío económico demostrado es un insulto más de los que pregonan honestidad, austeridad y, sobre todo, combate a la corrupción.

Esos miserables, de calidad humana, mas no de bienes monetarios, se burlan de la pobreza imperante en el territorio nacional.

Claro está que el derroche mostrado en esa fiesta es un símbolo para menospreciar la condición económica de millones de mexicanos.

Mas no se trata solamente de referirse al despilfarro económico, sino de preguntarse dónde están los que vociferan y se llenan la boca pregonando la justicia social.

Y dónde las autoridades que debieran investigar la legalidad y el origen de los contratos que han servido para ordeñar los recursos de Pemex con los contratos otorgados a Juan Carlos Guerrero.

Mucho de ello debe saber Octavio Romero Oropeza, quien dirigió Pemex (2018-2024) enfocado en la soberanía energética y la construcción de Dos Bocas durante el sexenio de AMLO.

Un tabasqueño más que ha enfrentado críticas por el desempeño financiero y presuntos sobornos y que ahora despacha como titular del Infonavit.

La ostentación y el dispendio no es sólo de recursos, también de impunidad y burla de la Cuarta Transformación (4T) que ha definido la honestidad como su pilar fundamental, centrada en el combate a la corrupción y la transparencia.

Una larga estela de escándalos de enriquecimiento nebuloso, el despilfarro y la banalidad de figuras morenistas siguen restando crédito al compromiso del gobierno de combatir la corrupción.

¿Hasta cuándo?

HISTORIAS

Algo grave y preocupante está por venir luego de que Donald Trump reiteró que México representa una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos, ya que está controlado por los cárteles de la droga, y es “el epicentro” de la violencia criminal del hemisferio occidental.

En su discurso en la inauguración de una nueva entidad bautizada como Escudo de las Américas, Trump dijo que ha llegado el momento de frenar al crimen trasnacional en el hemisferio y subrayó que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México”. Advertencia que no puede ser ignorada… Luego de su Consejo Nacional, Morena sufrió un severo revés al rechazarse la Reforma Electoral de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aunque insisten en la prohibición del nepotismo en los cargos públicos, las familias políticas del oficialismo se aferran a buscar gubernaturas.

Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila son dos ejemplos… Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, se cubre de gloria. Mientras los feminicidios aumentan en la entidad, a principios de marzo el gobierno del estado publicó un nuevo Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones, con lo cual silenciosamente se oficializa la represión. Sobra precisar que ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones sociales y civiles. Ahora resulta que el controvertido, cuestionado y protegido diputado Cuauhtémoc Blanco era una blanca palomita… Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncian paro de labores los días 18, 19 y 20 de marzo, claro está que la suspensión de clases no incluye el descuento salarial que debieran enfrentar… La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue en el centro del huracán. Las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos son los personajes sobre quienes se centran los reflectores. En ambos casos la ignorancia y la torpeza ilustran el caudaloso fluir de argumentos. Batres Guadarrama por ni siquiera tener talento para leer lo que alguien le escribe y ella no comprende, además de recurrir a expedientes que ya han sido desechados. Y Ríos González, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, generó una fuerte controversia al sugerir durante una sesión que las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida, específicamente fecundación in vitro (FIV), no forman parte de una familia. Claro está que luego, para justificar la torpeza, recurrió al viejísimo argumento de que fue mal interpretada y que esa tesis fue sacada de contexto. Ni cómo ayudarlas.

La ignorancia es la falta de conocimiento, a menudo atrevida y ruidosa, pero no justificable. Nada mejor que recordar a François de La Rochefoucauld cuando afirma que tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse.