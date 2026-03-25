Sigue siendo el rey

Fiel a su estructura, vanidad y obsesión por demostrar que Morena es él, a López Obrador no le estorba presumir que todavía manda * Los villanos de la política y cosas peores: Casa Gris, Fernández Noroña, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Arturo Ávila, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Rocío Nahle, Marina del Pilar Ávila, Indira Vizcaíno, Layda Sansores, Alejandro Armenta, Evelyn Salgado, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, Manuel Velasco, Alberto Anaya, Laura Itzel Castillo, CNTE, Rodrigo Arredondo López…

EMMA ESPÍNDOLA

Como se ven las cosas, no hay para cuándo Andrés Manuel López Obrador entienda que su tiempo ya pasó.

Pero lo peor es que no hay alguien que tenga el valor de hacérselo saber.

Y con esencia de pésimo, que en las decisiones políticas y trascendentes para la gobernabilidad haya quien acepte las imposiciones.

Ante la sociedad, la primera mujer en haber llegado a la Presidencia de la República es vista por no haberse sacudido al tabasqueño. O cuando menos fijarle límites para contener su espíritu imprudente.

Ella le sigue rindiendo pleitesía. Cada vez que se presenta la oportunidad, se refiere al “Presidente” López Obrador, y de facto admite que hay dos figuras presidenciales.

Una, la que paga los errores, pifias cometidas en el pasado reciente y tiene que dar la cara sin argumentos que la legitimen.

La otra, la de un personaje siniestro que es fiel a su sombría personalidad y fúnebre conducta.

Es el mismo “presidente legítimo” que para suplir la banda presidencial usaba un listón que exhibía su ridiculez.

El que luego de tres intentos llegó a la Primera Magistratura, ese que se niega a soltar el poder y quien con sus decisiones exhibe su máxima de “Sigo siendo el Rey”.

Para nadie que haga uso de la razón y la inteligencia, hay duda de que amlo (así con minúsculas) ejerce una potestad imperial a la que no declinará hasta que alguien tenga el valor de frenarlo.

Mas no se observa quién tenga los tamaños y el coraje para desterrar realmente a ese catastrófico personaje.

Protagónico, alocado, insensato, aprovecha cualquier ocasión para chantajear a sus fanáticos y hacerles sentir que, en su vestimenta de “mesías”, deben seguirle rindiendo pleitesía.

Arropado por una investidura de profeta y cubierto de una necedad que raya en la locura, sigue cobrando facturas a quienes le muestran obediencia, muchos de ellos por haber cometido tropelías y saqueos sin recibir castigo alguno.

Con su aparición en un mensaje para ser solidarios con el pueblo cubano, únicamente acentuó la importancia de todo lo que dejó de hacer y que con un cinismo desmedido sabe del repudio que un gran sector de la sociedad le manifestó.

Recuerdos como su ausencia en los desastres naturales, el desmantelamiento de instituciones, la falta de medicamentos para niños con cáncer, las obras faraónicas, como la refinería Dos Bocas (donde esta semana murieron 5 personas), el Tren Maya y el inútil aeropuerto Felipe Ángeles surgieron irremediablemente.

Ahora nadie puede negar que la indiferencia, el rechazo y los insultos han sido la respuesta a la “repentina” aparición del que se fue a La Chingada, pero está presente en todas decisiones gubernamentales.

En su convocatoria para apoyar económicamente al régimen cubano, no al sufrido pueblo isleño, surgió el recuerdo del avión presidencial que fue una burla y timo para quienes le creyeron.

Para instrumentar la colecta y justificar por cuarta vez su intromisión y ensombrecer la figura presidencial, amlo recurrió a “Humanidad con América Latina, A. C.”, que fue creada al vapor y encargada a Carlos Pellicer López.

En la vida el poeta Carlos Pellicer, senador de la República en tiempos de Luis Echeverría, fue y ha sido inspiración para López Obrador.

El expresidente es al bardo tabasqueño, lo que Jesús Ramírez Cuevas fue para el escritor Carlos Monsiváis y lo que el nefasto y repudiable “Lord Molécula” es para el exvocero presidencial.

López Obrador fue receptáculo del vate Pellicer y Ramírez Cuevas del juglar de San Simón en Portales. Ambos abrevaron conocimientos y experiencias suficientes.

Y cuando se trata de recular, emplean los mismos métodos.

Al margen del destino, uso y justificación de la colecta monetaria, hay trasfondo político en la nueva aparición del que dice estar en el retiro, pero que en realidad sigue con sus intromisiones.

Está claro que es un mensaje subliminal de quien se niega a dejar el control y el poder en Morena.

Prácticamente está anunciando quién aprobará y promoverá los candidatos a las gubernaturas, las diputaciones, presidencias municipales y todos los cargos de elección popular para 2027.

Fiel a su estructura, vanidad y obsesión por demostrar que el Movimiento Regeneración Nacional es él y solamente él, a López Obrador no le estorba presumir que sigue mandando.

“Como anillo al dedo” se ajusta a la frase: No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto.

Y hace evocar al novelista francés Víctor Hugo: Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien.

O bien ceñirse a que “El tiempo ayuda a descubrir todo”: Las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas.

HISTORIAS

No hay mucho que buscarle, los exitosos empresarios chocolateros, los habitantes de la Casa Gris, los viajeros a Japón, y los que ahora llevan un nivel de vida insultante seguramente ya hicieron sus depósitos. Al igual que los magnates como Fernández Noroña, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Arturo Ávila, los Yunes, los Youtubers que cobran en nóminas oficiales, y los gobernadores como Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Rocío Nahle, Marina del Pilar Ávila, Indira Vizcaíno, Layda Sansores, Alejandro Armenta, Evelyn Salgado y demás, ya hicieron sus depósitos como lo ordenó su guía moral. Y no se diga de legisladores como Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, Manuel Velasco, Alberto Anaya, Laura Itzel Castillo y muchos otros ya dejaron constancia de su solidaridad… El mensaje, amenaza podría considerarse, de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) de que -si no hay solución a sus peticiones- no rodará el balón para el Mundial es más grave de lo que parece.

Urge que en el gobierno alguien decida frenar esos chantajes … Otra perla para el ofensivo y humillante collar de la impunidad: Rodrigo Arredondo López, ex alcalde morenista de Cuautla, Morelos, y actual director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep-Morelos), organizó una despedida de soltera para su hija en Canadá.

Sobra decir que el derroche en un exclusivo resort del país norteamericano fue de alarde para presumir los “modestos” ahorros del exedil que ha sido señalado por un presunto desvío de 400 millones de pesos durante su administración.