SILENCIO ROTO
Sigue siendo el rey
Fiel a su estructura, vanidad y obsesión por demostrar que Morena es él, a López Obrador no le estorba presumir que todavía manda * Los villanos de la política y cosas peores: Casa Gris, Fernández Noroña, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Arturo Ávila, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Rocío Nahle, Marina del Pilar Ávila, Indira Vizcaíno, Layda Sansores, Alejandro Armenta, Evelyn Salgado, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, Manuel Velasco, Alberto Anaya, Laura Itzel Castillo, CNTE, Rodrigo Arredondo López…
EMMA ESPÍNDOLA
Como se ven las cosas, no hay para cuándo Andrés Manuel López Obrador entienda que su tiempo ya pasó.
Pero lo peor es que no hay alguien que tenga el valor de hacérselo saber.
Y con esencia de pésimo, que en las decisiones políticas y trascendentes para la gobernabilidad haya quien acepte las imposiciones.
Ante la sociedad, la primera mujer en haber llegado a la Presidencia de la República es vista por no haberse sacudido al tabasqueño. O cuando menos fijarle límites para contener su espíritu imprudente.
Ella le sigue rindiendo pleitesía. Cada vez que se presenta la oportunidad, se refiere al “Presidente” López Obrador, y de facto admite que hay dos figuras presidenciales.
Una, la que paga los errores, pifias cometidas en el pasado reciente y tiene que dar la cara sin argumentos que la legitimen.
La otra, la de un personaje siniestro que es fiel a su sombría personalidad y fúnebre conducta.
Es el mismo “presidente legítimo” que para suplir la banda presidencial usaba un listón que exhibía su ridiculez.
El que luego de tres intentos llegó a la Primera Magistratura, ese que se niega a soltar el poder y quien con sus decisiones exhibe su máxima de “Sigo siendo el Rey”.
Para nadie que haga uso de la razón y la inteligencia, hay duda de que amlo (así con minúsculas) ejerce una potestad imperial a la que no declinará hasta que alguien tenga el valor de frenarlo.
Mas no se observa quién tenga los tamaños y el coraje para desterrar realmente a ese catastrófico personaje.
Protagónico, alocado, insensato, aprovecha cualquier ocasión para chantajear a sus fanáticos y hacerles sentir que, en su vestimenta de “mesías”, deben seguirle rindiendo pleitesía.
Arropado por una investidura de profeta y cubierto de una necedad que raya en la locura, sigue cobrando facturas a quienes le muestran obediencia, muchos de ellos por haber cometido tropelías y saqueos sin recibir castigo alguno.
Con su aparición en un mensaje para ser solidarios con el pueblo cubano, únicamente acentuó la importancia de todo lo que dejó de hacer y que con un cinismo desmedido sabe del repudio que un gran sector de la sociedad le manifestó.
Recuerdos como su ausencia en los desastres naturales, el desmantelamiento de instituciones, la falta de medicamentos para niños con cáncer, las obras faraónicas, como la refinería Dos Bocas (donde esta semana murieron 5 personas), el Tren Maya y el inútil aeropuerto Felipe Ángeles surgieron irremediablemente.
Ahora nadie puede negar que la indiferencia, el rechazo y los insultos han sido la respuesta a la “repentina” aparición del que se fue a La Chingada, pero está presente en todas decisiones gubernamentales.
En su convocatoria para apoyar económicamente al régimen cubano, no al sufrido pueblo isleño, surgió el recuerdo del avión presidencial que fue una burla y timo para quienes le creyeron.
Para instrumentar la colecta y justificar por cuarta vez su intromisión y ensombrecer la figura presidencial, amlo recurrió a “Humanidad con América Latina, A. C.”, que fue creada al vapor y encargada a Carlos Pellicer López.
En la vida el poeta Carlos Pellicer, senador de la República en tiempos de Luis Echeverría, fue y ha sido inspiración para López Obrador.
El expresidente es al bardo tabasqueño, lo que Jesús Ramírez Cuevas fue para el escritor Carlos Monsiváis y lo que el nefasto y repudiable “Lord Molécula” es para el exvocero presidencial.
López Obrador fue receptáculo del vate Pellicer y Ramírez Cuevas del juglar de San Simón en Portales. Ambos abrevaron conocimientos y experiencias suficientes.
Y cuando se trata de recular, emplean los mismos métodos.
Al margen del destino, uso y justificación de la colecta monetaria, hay trasfondo político en la nueva aparición del que dice estar en el retiro, pero que en realidad sigue con sus intromisiones.
Está claro que es un mensaje subliminal de quien se niega a dejar el control y el poder en Morena.
Prácticamente está anunciando quién aprobará y promoverá los candidatos a las gubernaturas, las diputaciones, presidencias municipales y todos los cargos de elección popular para 2027.
Fiel a su estructura, vanidad y obsesión por demostrar que el Movimiento Regeneración Nacional es él y solamente él, a López Obrador no le estorba presumir que sigue mandando.
“Como anillo al dedo” se ajusta a la frase: No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto.
Y hace evocar al novelista francés Víctor Hugo: Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien.
O bien ceñirse a que “El tiempo ayuda a descubrir todo”: Las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas.
HISTORIAS
No hay mucho que buscarle, los exitosos empresarios chocolateros, los habitantes de la Casa Gris, los viajeros a Japón, y los que ahora llevan un nivel de vida insultante seguramente ya hicieron sus depósitos. Al igual que los magnates como Fernández Noroña, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Arturo Ávila, los Yunes, los Youtubers que cobran en nóminas oficiales, y los gobernadores como Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Rocío Nahle, Marina del Pilar Ávila, Indira Vizcaíno, Layda Sansores, Alejandro Armenta, Evelyn Salgado y demás, ya hicieron sus depósitos como lo ordenó su guía moral. Y no se diga de legisladores como Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, Manuel Velasco, Alberto Anaya, Laura Itzel Castillo y muchos otros ya dejaron constancia de su solidaridad… El mensaje, amenaza podría considerarse, de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) de que -si no hay solución a sus peticiones- no rodará el balón para el Mundial es más grave de lo que parece.
Urge que en el gobierno alguien decida frenar esos chantajes … Otra perla para el ofensivo y humillante collar de la impunidad: Rodrigo Arredondo López, ex alcalde morenista de Cuautla, Morelos, y actual director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep-Morelos), organizó una despedida de soltera para su hija en Canadá.
Sobra decir que el derroche en un exclusivo resort del país norteamericano fue de alarde para presumir los “modestos” ahorros del exedil que ha sido señalado por un presunto desvío de 400 millones de pesos durante su administración.
SILENCIO ROTO
Miserables que se burlan de la pobreza
Jesús Selván califica de “buitres” a la prensa por dar cobertura a la llamada “boda del siglo” realiza en Tabasco * Los villanos de la política y cosas peores: Donald Trump, Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal Ávila, Margarita González Saravia, Cuauhtémoc Blanco, CNTE, Lenia Batres, María Estela Ríos…
EMMA ESPÍNDOLA
Obviamente la referencia de estas líneas no está relacionada con “Los miserables”, la novela del poeta y escritor francés Víctor Hugo publicada en 1862.
Aunque la esencia de esa magistral y extraordinaria pieza literaria (considerada una de las obras más importantes del siglo XIX) bien podría ceñirse a una realidad que ofende.
La fantasía del literato es una ficción contrastante con la amarga verdad que prevalece en los escenarios de la actual política mexicana.
Pero como si fuera una admonición o una sentencia ineludible, el texto de estilo romántico plantea por medio de su argumento una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia.
En la actualidad todos esos valores y principios no sólo se ven vulnerados y ofendidos, sino que describen la esencia misma de los protagonistas que mancillan las esferas gubernamentales.
Para describir a los actuales personajes, únicamente hay que remitirse las declaraciones del dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván.
Ese dirigente del partido gobernante califica de “buitres” a la prensa por dar cobertura y publicar los excesos y el derroche en una fiesta ofrecida a una quinceañera en la tierra que gobierna Javier May, que además es originaria de Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López.
Los buitres son aves carroñeras fundamentales para el ecosistema, ya que eliminan restos de animales muertos.
Cierto, la carroña es carne en descomposición, referente a la putrefacción, pero también se usa metafóricamente para referirse a algo o alguien despreciable.
Por lo tanto, el morenista encuadra y ubica a sus correligionarios en el proceso de descomposición y podrida especie en pudrición.
Todo esto se encuadra en el festejo que un contratista, Juan Carlos Guerrero, ofreció a su hija en una fiesta donde el despilfarro y el dispendio estuvieron presentes para destacar la riqueza y la fortuna.
Estimaciones generalizadas calculan que el costo de la celebración (donde la conductora fue Galilea Montijo, cantó Belinda y amenizó el grupo musical Matute, hubo un enorme pastel en forma de la Estatua de la Libertad) fue superior a los 45 millones de pesos.
Recursos financieros provenientes de contratos obtenidos en la paraestatal Petróleos Mexicanos y para que no hubiera dudas, el padrino de los XV años fue Marco Torres Fuentes.
Además de que el ufano padre de la festejada es proveedor de Pemex, y el padrino fue administrador del campo Cantorrel y empleado de Pemex.
Ambos son señalados por desfalcos a la paraestatal y señalados por la Auditoría Superior de la Federación por supuestos pagos simulados y cobros en exceso a la petrolera gubernamental.
En ese contubernio están involucrados miles de millones de pesos, por lo que el derroche festivo y la ostentación del poderío económico demostrado es un insulto más de los que pregonan honestidad, austeridad y, sobre todo, combate a la corrupción.
Esos miserables, de calidad humana, mas no de bienes monetarios, se burlan de la pobreza imperante en el territorio nacional.
Claro está que el derroche mostrado en esa fiesta es un símbolo para menospreciar la condición económica de millones de mexicanos.
Mas no se trata solamente de referirse al despilfarro económico, sino de preguntarse dónde están los que vociferan y se llenan la boca pregonando la justicia social.
Y dónde las autoridades que debieran investigar la legalidad y el origen de los contratos que han servido para ordeñar los recursos de Pemex con los contratos otorgados a Juan Carlos Guerrero.
Mucho de ello debe saber Octavio Romero Oropeza, quien dirigió Pemex (2018-2024) enfocado en la soberanía energética y la construcción de Dos Bocas durante el sexenio de AMLO.
Un tabasqueño más que ha enfrentado críticas por el desempeño financiero y presuntos sobornos y que ahora despacha como titular del Infonavit.
La ostentación y el dispendio no es sólo de recursos, también de impunidad y burla de la Cuarta Transformación (4T) que ha definido la honestidad como su pilar fundamental, centrada en el combate a la corrupción y la transparencia.
Una larga estela de escándalos de enriquecimiento nebuloso, el despilfarro y la banalidad de figuras morenistas siguen restando crédito al compromiso del gobierno de combatir la corrupción.
¿Hasta cuándo?
HISTORIAS
Algo grave y preocupante está por venir luego de que Donald Trump reiteró que México representa una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos, ya que está controlado por los cárteles de la droga, y es “el epicentro” de la violencia criminal del hemisferio occidental.
En su discurso en la inauguración de una nueva entidad bautizada como Escudo de las Américas, Trump dijo que ha llegado el momento de frenar al crimen trasnacional en el hemisferio y subrayó que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México”. Advertencia que no puede ser ignorada… Luego de su Consejo Nacional, Morena sufrió un severo revés al rechazarse la Reforma Electoral de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aunque insisten en la prohibición del nepotismo en los cargos públicos, las familias políticas del oficialismo se aferran a buscar gubernaturas.
Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila son dos ejemplos… Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, se cubre de gloria. Mientras los feminicidios aumentan en la entidad, a principios de marzo el gobierno del estado publicó un nuevo Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones, con lo cual silenciosamente se oficializa la represión. Sobra precisar que ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones sociales y civiles. Ahora resulta que el controvertido, cuestionado y protegido diputado Cuauhtémoc Blanco era una blanca palomita… Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncian paro de labores los días 18, 19 y 20 de marzo, claro está que la suspensión de clases no incluye el descuento salarial que debieran enfrentar… La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue en el centro del huracán. Las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos son los personajes sobre quienes se centran los reflectores. En ambos casos la ignorancia y la torpeza ilustran el caudaloso fluir de argumentos. Batres Guadarrama por ni siquiera tener talento para leer lo que alguien le escribe y ella no comprende, además de recurrir a expedientes que ya han sido desechados. Y Ríos González, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, generó una fuerte controversia al sugerir durante una sesión que las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida, específicamente fecundación in vitro (FIV), no forman parte de una familia. Claro está que luego, para justificar la torpeza, recurrió al viejísimo argumento de que fue mal interpretada y que esa tesis fue sacada de contexto. Ni cómo ayudarlas.
La ignorancia es la falta de conocimiento, a menudo atrevida y ruidosa, pero no justificable. Nada mejor que recordar a François de La Rochefoucauld cuando afirma que tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse.
SILENCIO ROTO
Dinero sucio en campañas, la amenaza latente
La presencia del crimen organizado en la política está detectada, sin embargo, no se tiene una reacción para evitarlo * Los villanos del mundo de la política y cosas peores: FIFA, Martha Zamarripa, Ernestina Godoy, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, Clara Brugada, Pedro Segura Valladares, Hugo Eric Flores…
EMMA ESPÍNDOLA
El reto es para el Instituto Nacional Electoral (INE) y todas las fuerzas políticas que participarán en el proceso electoral 2027.
Simple y sencillamente, evitar que el dinero proveniente del crimen organizado sea utilizado para el financiamiento de las campañas electorales.
En esa carrera habrán de disputarse más de 2 mil cargos de elección popular.
Las elecciones están programadas para el domingo 6 de junio de 2027, 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura.
En 17 estados habrá renovación de gubernaturas, Congresos locales y más de 2,000 ayuntamientos.
Además de la elección de cargos del Poder Judicial Federal y local que quedaron pendientes tras los comicios judiciales de 2025, como parte de la Reforma Judicial.
Sin duda ese proceso electoral marcará un año decisivo para la vida democrática del país.
Los 17 estados donde se renovará gubernatura y Congreso local son los siguientes:
– Aguascalientes (27 diputados, 11 municipios).
– Baja California (25 diputados, 7 municipios).
– Baja California Sur (21 diputados, 5 municipios).
– Campeche (35 diputados, 13 municipios).
– Chihuahua (33 diputados, 67 municipios).
– Colima (25 diputados, 10 municipios).
– Guerrero (46 diputados, 85 municipios).
– Michoacán (40 diputados, 113 municipios).
– Nayarit (30 diputados, 20 municipios).
– Nuevo León (42 diputados, 51 municipios).
– Querétaro (25 diputados, 18 municipios).
– Quintana Roo (25 diputados, 11 municipios).
– San Luis Potosí (27 diputados, 59 municipios).
– Sinaloa (40 diputados, 20 municipios).
– Sonora (33 diputados, 72 municipios).
– Tlaxcala (25 diputados, 60 ayuntamientos).
– Zacatecas (30 diputados, 58 municipios).
Pero además se renovarán en: la Ciudad de México (66 diputados, 16 alcaldías), Coahuila (25 diputados, 38 municipios), Chiapas (40 diputados, 124 municipios), Durango (15 diputados), Estado de México (75 diputados, 125 ayuntamientos), Hidalgo (30 diputados, 84 municipios), Guanajuato (36 diputados, 46 municipios), Jalisco (38 diputados, 125 municipios), Morelos (20 diputados, 33 municipios), Oaxaca (42 diputados, 570 ayuntamientos), Puebla (41 diputados, 217 municipios), Tabasco (35 diputados, 17 municipios), Tamaulipas (36 diputados, 43 municipios), Veracruz (50 diputados), Yucatán (35 diputados, 106 municipios).
Que la elección involucre a los 3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal, además del ámbito judicial) hace del proceso de 2027 uno de los más complejos y amplios.
Con el antecedente de gobernadores, presidentes municipales, funcionarios de la estructura comunal y corporaciones policiacas involucrados con organizaciones delincuenciales, surgen las interrogantes sobre el financiamiento de las campañas.
La investigación, detención y procesos judiciales en contra de autoridades ligadas a bandas criminales es una prueba de que para corresponder al patrocinio económico, entregan cargos públicos al crimen organizado.
El problema no es cuánto dinero público reciben los partidos, sino cuánto dinero ilícito se usa para las campañas políticas.
Otro aspecto relevante es que hasta ahora se detienen a operadores de asesinatos, secuestros, cobro de piso y extorsiones pero no se investiga ni enjuicia a quienes se beneficiaron políticamente.
Está demostrada la infiltración del crimen organizado en campañas políticas y el financiamiento ilícito, mas no hay responsabilidad alguna para los políticos involucrados.
La presencia del crimen organizado en la política está detectada, sin embargo, no se tiene una reacción para evitarlo.
Han sido detenidos presidentes municipales y victimados alcaldes, aprehendidos mandos y elementos de corporaciones policiales, integrantes de la estructura municipal, todos vinculados a la maña, pero gobernadores y funcionarios del gobierno federal siguen impunes y sin ser molestados.
Por ejemplo, está presente el fantasma de Sergio Carmona, de quien se afirma financió campañas de Morena en distintos estados del país y como responsable de distribuir esos recursos hacia candidaturas habría sido Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena.
El actual secretario de Educación Pública es señalado como el intermediario político entre el grupo Carmona y diversas campañas estatales.
Incluso hay bitácoras de vuelo que documentan que Mario Delgado utilizó aeronaves propiedad de Carmona, el llamado “Rey del huachicol fiscal”.
Por eso la preocupación de que en la relación de las esferas del poder y el crimen organizado, se logre impedir que el dinero del narcotráfico se utilizado en el próximo proceso electoral.
Falta saber si hay quién se quiera echar ese trompo a la uña.
HISTORIAS
Negro panorama ensombrece la fiesta mundialista, se afirma que la FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones de hospedaje. Que la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México sea quien informa, no puede ser una broma… Patético que Martha Zamarripa se niegue, aferre y desafíe a la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores al haberse negado a dejar la embajada de México en Belice.
Hecho que no sólo revela la ineptitud del canciller Juan Ramón de la Fuente, sino que también significa ignorar la figura presidencial… Que Ernestina Godoy haya decidido renunciar a la mitad de los delegados de la FGR en la República Mexicana, es un símbolo de que algo turbio hay. Pero más que las consecuencias administrativas, debería irse al fondo… Tatiana Clouthier ya dijo que le interesa ser candidata al gobierno de Nuevo León, por lo que la directora del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior deberá renunciar pronto. Además era un cargo en el que imperó la opacidad y la falta de actividades que reflejaran los resultados. Así que, seguramente, no se le extrañará… Sin inmutarse ni verse sorprendida, la gobernadora veracruzana Rocío Nahle sigue tan campante, como si no le afectara la denuncia de “no cumplir tratos” y la advertencia de que “tienen que regresar los cinco millones que dimos por la plaza”, según advierte la manta colocada en el municipio de Texistepec.
Algo habrá de turbio, y es necesario que se investigue… A lo mejor Clara Brugada, jefa de Gobierno en la Ciudad de México, tiene como asesor matemático a Martí Batres. Porque de otra manera no se encuentra una fórmula para explicarse dónde y cómo pudieron acomodar a ¡400 mil! asistentes en la presentación de Shakira. Cierto que el Zócalo es grande, pero no tanto como para cobijar esa mentira… Vaya ejemplo del valentón empresario guerrerense Pedro Segura Valladares, durante el fiestón que organizó en su rancho en Tepecuacuilco, pidió se cantaran corridos para exaltar la figura de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes. Como el grupo musical Los Alegres del Barranco se negó para evitar sanciones mayores, porque ya les fue retirada la visa de Estados Unidos, él hizo el ridículo y entonó la letra. De que los hay, los hay. Pero bien dicen: Corrige al sabio, y lo harás más sabio. Corrige al necio, y lo harás tu enemigo… Bien dicen que palo dado, ni Dios lo quita. Y si no están de acuerdo, pregúntele al diputado Hugo Eric Flores, porque la agrupación política conocida como CSP (Construyendo Solidaridad y Paz) o “Construyendo Sociedades de Paz” buscaba su registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero vino la inconformidad de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que las siglas CSP coincidían con las iniciales de su nombre y apellido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE ordenaron a la organización abstenerse de usar esas siglas. El ministro religioso es un claro ejemplo de que al nopal sólo se le arrima cuando tiene tunas.
SILENCIO ROTO
PT y Verde venden caro su amor
Protegidos por las esferas del poder y amparados por su desempeño de comparsas en las campañas políticas estatales y federales * Los villanos de la política y cosas peores: Rosa María Huerta Valdez, Gaby Jiménez Godoy, Armando Melgar, Sergio Mayer, Casa Blanca, Donald Trump…
EMMA ESPÍNDOLA
Carentes de un padrón que les permita conservar su registro, los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) han vivido consentidos por los regímenes en turno.
Desde su creación, estuvieron protegidos por las esferas del poder y amparados por su desempeño de comparsas en las campañas políticas estatales y federales.
El Partido del Trabajo nació bajo los auspicios y la protección de Raúl Salinas de Gortari.
Sus orígenes estuvieron basados en la ideología, las tesis y las proclamas de Línea Proletaria.
Entre sus teorías destaca que la Línea Política trata del aterrizaje de los principios revolucionarios en las condiciones concretas y en la correlación de fuerzas existente entre las distintas clases sociales.
El Partido del Trabajo es un partido político de México, autodefinido como partido de izquierda que cuenta con el apoyo de diversos sectores populares, regionales e internacionales. Su lema es “Unidad Nacional, ¡Todo el poder al Pueblo!”.
Fundado el 8 de diciembre de 1990, ha sido controlado y administrado (hasta la fecha) por el hoy senador Alberto Anaya.
Ha estado en el centro de la polémica por los millonarios fondos públicos transferidos a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), vinculados desde su origen al líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y a su esposa.
De forma recurrente señalado por tener un manejo turbio, que ha llevado a distintas instancias a emprender investigaciones por presuntos desvíos.
Incluso hubo obras pagadas con presupuesto oficial que nunca se concluyeron y que permanecieron abandonadas. Pero, a pesar de estas irregularidades, ha mantenido los subsidios y que en conjunto ascienden a cientos de miles de millones de pesos.
El Partido Verde Ecologista de México fue fundado por Jorge González Torres y estuvo auspiciado por Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard Casaubón.
Desde que obtuvo su primer registro como partido político, el 28 de febrero de 1991, ha sido controlado por una sola familia: Su primer presidente Jorge González Torres, quien heredó el cargo y el poder a su hijo, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”.
Aunque actualmente la presidente es Karen Castrejón Trujillo, quien arribó bajo la consigna de impulsar la alianza con la Cuarta Transformación, el control absoluto lo tiene Jorge Emilio.
Considerados “partidos satélite” y acomodaticios por integrar coaliciones con los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), han tenido presencia en el Congreso de la Unión gracias a esas alianzas.
Morena, Partido Verde y PT pregonan una coalición con la 4T para empezar el camino rumbo a las elecciones de 2027.
Sin embargo, en cuanto se conoció el proyecto de la Reforma Electoral, sabedores de que sin sus votos no puede ser aprobada por el Poder Legislativo, endurecieron sus posturas y acudieron a un viejo, pero efectivo, recurso: El chantaje.
Conocidas las medidas de erradicar el nepotismo, la cancelación de las candidaturas plurinominales y la reducción del presupuesto electoral (que actualmente es de 64 mil millones de pesos) en un 25 por ciento pusieron el grito en el cielo.
Justo al disminuirse las prerrogativas y tener una mayor fiscalización en el manejo de los recursos, tanto el PT como el Verde se radicalizaron en sus posturas para votar en favor del proyecto de Reforma Electoral.
Desde el inicio de las negociaciones, surgió la amenaza de boicotear la reforma promovida por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
En el análisis del comportamiento del PT y el Verde, surge en el recuerdo una canción del poeta Agustín Lara escuchada por mis abuelos:
Vende caro tu amor, Aventurera
Da el precio del dolor
A tu pasado
Y aquel que de tu boca la miel quiera
Que pague con brillantes tu pecado
Que pague con brillantes tu pecado.
HISTORIAS
Rosa María Huerta Valdez, justamente emanada del Partido Verde Ecologista de México, es la regidora del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, quien ha acaparado la atención mediática desde que -a finales de febrero de 2026- se difundió un video donde se observa una celebración con un show de baile exótico dentro de su oficina en la presidencia municipal, lo que generó críticas por el uso del espacio público y el horario laboral.
Usted dirá si es de aplaudirse… Pero también la “Batichica” Gaby Jiménez, diputada federal por Jalisco y vicepresidenta del grupo parlamentario de Morena, tuvo un festejo monumental. Nada de economías. El derroche ahora que el poder de la Cuarta Transformación se los permite.
No cabe duda que hay maderas que no agarran el barniz… Quizá para cuando lea estas líneas el senador Armando Melgar ya haya cambiado de postura en su anuncio de bloquear la Reforma Electoral, porque tiene pendientes sin resolver… Por cierto que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidistas del filósofo Sergio Mayer. Por participar en el reality “La Casa de los Famosos” de la cadena Telemundo en Estados Unidos. El argumento es que priorizar intereses personales sobre la labor legislativa afecta la imagen del partido. Pero si ya saben cómo es, para qué lo invitan a ser diputado… Luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Casa Blanca advirtió que los cárteles mexicanos enfrentarán graves consecuencias si dañan a ciudadanos de Estados Unidos.
La vocera presidencial Karoline Leavitt aseguró que los grupos criminales “saben que no deben poner un dedo sobre un solo estadounidense” o habrá una respuesta directa bajo la administración del presidente Donald Trump. Más claro, ni el cielo en días que no hay contingencia… Usted dirá que es presunción, pero en estas páginas de IMPACTO (primera semana de septiembre de 2025) bajo el título de: Sombrío panorama y campaña negativa: Mensajes nada cifrados, directos y contundentes, son la vía para provocar inquietud.
En el semáforo de la vida nacional, están prendidas luces de alerta que repercuten en el contexto internacional… Que las luminarias de emergencia se encuentren parpadeando son un aviso del mal funcionamiento de un sistema en el que se involucran factores externos y locales que significan una grave advertencia. Sin que signifique un mensaje alarmante, que las iluminaciones titilen si es una advertencia seria y preocupante. Para fundamentar la atmósfera nebulosa imperante, deben contemplarse diversos escenarios. Faltan 282 días para que inicie la Copa Mundial de 2026, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá… Está claro que desde que inició su segunda etapa como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se ha caracterizado por una lucha frontal contra los cárteles de la droga mexicanos, clasificándolos como “terroristas”. Y en ese contexto, recientemente el Departamento de Estado de EUA actualizó su alerta de viaje, en donde advierte a sus ciudadanos de sus visitas a México. Es decir, el 99 por ciento del territorio mexicano es violento, destacando Jalisco y Nuevo León, en donde habrá encuentros futbolísticos en el Mundial. Y ahora podemos decir: La amenaza está vigente.
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