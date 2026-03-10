Dinero sucio en campañas, la amenaza latente       

La presencia del crimen organizado en la política está detectada, sin embargo, no se tiene una reacción para evitarlo * Los villanos del mundo de la política y cosas peores: FIFA, Martha Zamarripa, Ernestina Godoy, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, Clara Brugada, Pedro Segura Valladares, Hugo Eric Flores…

EMMA ESPÍNDOLA

El reto es para el Instituto Nacional Electoral (INE) y todas las fuerzas políticas que participarán en el proceso electoral 2027.

Simple y sencillamente, evitar que el dinero proveniente del crimen organizado sea utilizado para el financiamiento de las campañas electorales.

En esa carrera habrán de disputarse más de 2 mil cargos de elección popular.

Las elecciones están programadas para el domingo 6 de junio de 2027, 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura.

En 17 estados habrá renovación de gubernaturas, Congresos locales y más de 2,000 ayuntamientos.

Además de la elección de cargos del Poder Judicial Federal y local que quedaron pendientes tras los comicios judiciales de 2025, como parte de la Reforma Judicial.

Sin duda ese proceso electoral marcará un año decisivo para la vida democrática del país.

Los 17 estados donde se renovará gubernatura y Congreso local son los siguientes:

– Aguascalientes (27 diputados, 11 municipios).

– Baja California (25 diputados, 7 municipios).

– Baja California Sur (21 diputados, 5 municipios).

– Campeche (35 diputados, 13 municipios).

– Chihuahua (33 diputados, 67 municipios).

– Colima (25 diputados, 10 municipios).

– Guerrero (46 diputados, 85 municipios).

– Michoacán (40 diputados, 113 municipios).

– Nayarit (30 diputados, 20 municipios).

– Nuevo León (42 diputados, 51 municipios).

– Querétaro (25 diputados, 18 municipios).

– Quintana Roo (25 diputados, 11 municipios).

– San Luis Potosí (27 diputados, 59 municipios).

– Sinaloa (40 diputados, 20 municipios).

– Sonora (33 diputados, 72 municipios).

– Tlaxcala (25 diputados, 60 ayuntamientos).

– Zacatecas (30 diputados, 58 municipios).

Pero además se renovarán en: la Ciudad de México (66 diputados, 16 alcaldías), Coahuila (25 diputados, 38 municipios), Chiapas (40 diputados, 124 municipios), Durango (15 diputados), Estado de México (75 diputados, 125 ayuntamientos), Hidalgo (30 diputados, 84 municipios), Guanajuato (36 diputados, 46 municipios), Jalisco (38 diputados, 125 municipios), Morelos (20 diputados, 33 municipios), Oaxaca (42 diputados, 570 ayuntamientos), Puebla (41 diputados, 217 municipios), Tabasco (35 diputados, 17 municipios), Tamaulipas (36 diputados, 43 municipios), Veracruz (50 diputados), Yucatán (35 diputados, 106 municipios).

Que la elección involucre a los 3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal, además del ámbito judicial) hace del proceso de 2027 uno de los más complejos y amplios.

Con el antecedente de gobernadores, presidentes municipales, funcionarios de la estructura comunal y corporaciones policiacas involucrados con organizaciones delincuenciales, surgen las interrogantes sobre el financiamiento de las campañas.

La investigación, detención y procesos judiciales en contra de autoridades ligadas a bandas criminales es una prueba de que para corresponder al patrocinio económico, entregan cargos públicos al crimen organizado.

El problema no es cuánto dinero público reciben los partidos, sino cuánto dinero ilícito se usa para las campañas políticas.

Otro aspecto relevante es que hasta ahora se detienen a operadores de asesinatos, secuestros, cobro de piso y extorsiones pero no se investiga ni enjuicia a quienes se beneficiaron políticamente.

Está demostrada la infiltración del crimen organizado en campañas políticas y el financiamiento ilícito, mas no hay responsabilidad alguna para los políticos involucrados.

La presencia del crimen organizado en la política está detectada, sin embargo, no se tiene una reacción para evitarlo.

Han sido detenidos presidentes municipales y victimados alcaldes, aprehendidos mandos y elementos de corporaciones policiales, integrantes de la estructura municipal, todos vinculados a la maña, pero gobernadores y funcionarios del gobierno federal siguen impunes y sin ser molestados.

Por ejemplo, está presente el fantasma de Sergio Carmona, de quien se afirma financió campañas de Morena en distintos estados del país y como responsable de distribuir esos recursos hacia candidaturas habría sido Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena.

El actual secretario de Educación Pública es señalado como el intermediario político entre el grupo Carmona y diversas campañas estatales.

Incluso hay bitácoras de vuelo que documentan que Mario Delgado utilizó aeronaves propiedad de Carmona, el llamado “Rey del huachicol fiscal”.

Por eso la preocupación de que en la relación de las esferas del poder y el crimen organizado, se logre impedir que el dinero del narcotráfico se utilizado en el próximo proceso electoral.

Falta saber si hay quién se quiera echar ese trompo a la uña.

HISTORIAS

Negro panorama ensombrece la fiesta mundialista, se afirma que la FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones de hospedaje. Que la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México sea quien informa, no puede ser una broma… Patético que Martha Zamarripa se niegue, aferre y desafíe a la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores al haberse negado a dejar la embajada de México en Belice.

Hecho que no sólo revela la ineptitud del canciller Juan Ramón de la Fuente, sino que también significa ignorar la figura presidencial… Que Ernestina Godoy haya decidido renunciar a la mitad de los delegados de la FGR en la República Mexicana, es un símbolo de que algo turbio hay. Pero más que las consecuencias administrativas, debería irse al fondo… Tatiana Clouthier ya dijo que le interesa ser candidata al gobierno de Nuevo León, por lo que la directora del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior deberá renunciar pronto. Además era un cargo en el que imperó la opacidad y la falta de actividades que reflejaran los resultados. Así que, seguramente, no se le extrañará… Sin inmutarse ni verse sorprendida, la gobernadora veracruzana Rocío Nahle sigue tan campante, como si no le afectara la denuncia de “no cumplir tratos” y la advertencia de que “tienen que regresar los cinco millones que dimos por la plaza”, según advierte la manta colocada en el municipio de Texistepec.

Algo habrá de turbio, y es necesario que se investigue… A lo mejor Clara Brugada, jefa de Gobierno en la Ciudad de México, tiene como asesor matemático a Martí Batres. Porque de otra manera no se encuentra una fórmula para explicarse dónde y cómo pudieron acomodar a ¡400 mil! asistentes en la presentación de Shakira. Cierto que el Zócalo es grande, pero no tanto como para cobijar esa mentira… Vaya ejemplo del valentón empresario guerrerense Pedro Segura Valladares, durante el fiestón que organizó en su rancho en Tepecuacuilco, pidió se cantaran corridos para exaltar la figura de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes. Como el grupo musical Los Alegres del Barranco se negó para evitar sanciones mayores, porque ya les fue retirada la visa de Estados Unidos, él hizo el ridículo y entonó la letra. De que los hay, los hay. Pero bien dicen: Corrige al sabio, y lo harás más sabio. Corrige al necio, y lo harás tu enemigo… Bien dicen que palo dado, ni Dios lo quita. Y si no están de acuerdo, pregúntele al diputado Hugo Eric Flores, porque la agrupación política conocida como CSP (Construyendo Solidaridad y Paz) o “Construyendo Sociedades de Paz” buscaba su registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Pero vino la inconformidad de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que las siglas CSP coincidían con las iniciales de su nombre y apellido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE ordenaron a la organización abstenerse de usar esas siglas. El ministro religioso es un claro ejemplo de que al nopal sólo se le arrima cuando tiene tunas.