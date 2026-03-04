SILENCIO ROTO
PT y Verde venden caro su amor
Protegidos por las esferas del poder y amparados por su desempeño de comparsas en las campañas políticas estatales y federales * Los villanos de la política y cosas peores: Rosa María Huerta Valdez, Gaby Jiménez Godoy, Armando Melgar, Sergio Mayer, Casa Blanca, Donald Trump…
EMMA ESPÍNDOLA
Carentes de un padrón que les permita conservar su registro, los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) han vivido consentidos por los regímenes en turno.
Desde su creación, estuvieron protegidos por las esferas del poder y amparados por su desempeño de comparsas en las campañas políticas estatales y federales.
El Partido del Trabajo nació bajo los auspicios y la protección de Raúl Salinas de Gortari.
Sus orígenes estuvieron basados en la ideología, las tesis y las proclamas de Línea Proletaria.
Entre sus teorías destaca que la Línea Política trata del aterrizaje de los principios revolucionarios en las condiciones concretas y en la correlación de fuerzas existente entre las distintas clases sociales.
El Partido del Trabajo es un partido político de México, autodefinido como partido de izquierda que cuenta con el apoyo de diversos sectores populares, regionales e internacionales. Su lema es “Unidad Nacional, ¡Todo el poder al Pueblo!”.
Fundado el 8 de diciembre de 1990, ha sido controlado y administrado (hasta la fecha) por el hoy senador Alberto Anaya.
Ha estado en el centro de la polémica por los millonarios fondos públicos transferidos a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), vinculados desde su origen al líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y a su esposa.
De forma recurrente señalado por tener un manejo turbio, que ha llevado a distintas instancias a emprender investigaciones por presuntos desvíos.
Incluso hubo obras pagadas con presupuesto oficial que nunca se concluyeron y que permanecieron abandonadas. Pero, a pesar de estas irregularidades, ha mantenido los subsidios y que en conjunto ascienden a cientos de miles de millones de pesos.
El Partido Verde Ecologista de México fue fundado por Jorge González Torres y estuvo auspiciado por Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard Casaubón.
Desde que obtuvo su primer registro como partido político, el 28 de febrero de 1991, ha sido controlado por una sola familia: Su primer presidente Jorge González Torres, quien heredó el cargo y el poder a su hijo, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”.
Aunque actualmente la presidente es Karen Castrejón Trujillo, quien arribó bajo la consigna de impulsar la alianza con la Cuarta Transformación, el control absoluto lo tiene Jorge Emilio.
Considerados “partidos satélite” y acomodaticios por integrar coaliciones con los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), han tenido presencia en el Congreso de la Unión gracias a esas alianzas.
Morena, Partido Verde y PT pregonan una coalición con la 4T para empezar el camino rumbo a las elecciones de 2027.
Sin embargo, en cuanto se conoció el proyecto de la Reforma Electoral, sabedores de que sin sus votos no puede ser aprobada por el Poder Legislativo, endurecieron sus posturas y acudieron a un viejo, pero efectivo, recurso: El chantaje.
Conocidas las medidas de erradicar el nepotismo, la cancelación de las candidaturas plurinominales y la reducción del presupuesto electoral (que actualmente es de 64 mil millones de pesos) en un 25 por ciento pusieron el grito en el cielo.
Justo al disminuirse las prerrogativas y tener una mayor fiscalización en el manejo de los recursos, tanto el PT como el Verde se radicalizaron en sus posturas para votar en favor del proyecto de Reforma Electoral.
Desde el inicio de las negociaciones, surgió la amenaza de boicotear la reforma promovida por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
En el análisis del comportamiento del PT y el Verde, surge en el recuerdo una canción del poeta Agustín Lara escuchada por mis abuelos:
Vende caro tu amor, Aventurera
Da el precio del dolor
A tu pasado
Y aquel que de tu boca la miel quiera
Que pague con brillantes tu pecado
Que pague con brillantes tu pecado.
HISTORIAS
Rosa María Huerta Valdez, justamente emanada del Partido Verde Ecologista de México, es la regidora del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, quien ha acaparado la atención mediática desde que -a finales de febrero de 2026- se difundió un video donde se observa una celebración con un show de baile exótico dentro de su oficina en la presidencia municipal, lo que generó críticas por el uso del espacio público y el horario laboral.
Usted dirá si es de aplaudirse… Pero también la “Batichica” Gaby Jiménez, diputada federal por Jalisco y vicepresidenta del grupo parlamentario de Morena, tuvo un festejo monumental. Nada de economías. El derroche ahora que el poder de la Cuarta Transformación se los permite.
No cabe duda que hay maderas que no agarran el barniz… Quizá para cuando lea estas líneas el senador Armando Melgar ya haya cambiado de postura en su anuncio de bloquear la Reforma Electoral, porque tiene pendientes sin resolver… Por cierto que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidistas del filósofo Sergio Mayer. Por participar en el reality “La Casa de los Famosos” de la cadena Telemundo en Estados Unidos. El argumento es que priorizar intereses personales sobre la labor legislativa afecta la imagen del partido. Pero si ya saben cómo es, para qué lo invitan a ser diputado… Luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Casa Blanca advirtió que los cárteles mexicanos enfrentarán graves consecuencias si dañan a ciudadanos de Estados Unidos.
La vocera presidencial Karoline Leavitt aseguró que los grupos criminales “saben que no deben poner un dedo sobre un solo estadounidense” o habrá una respuesta directa bajo la administración del presidente Donald Trump. Más claro, ni el cielo en días que no hay contingencia… Usted dirá que es presunción, pero en estas páginas de IMPACTO (primera semana de septiembre de 2025) bajo el título de: Sombrío panorama y campaña negativa: Mensajes nada cifrados, directos y contundentes, son la vía para provocar inquietud.
En el semáforo de la vida nacional, están prendidas luces de alerta que repercuten en el contexto internacional… Que las luminarias de emergencia se encuentren parpadeando son un aviso del mal funcionamiento de un sistema en el que se involucran factores externos y locales que significan una grave advertencia. Sin que signifique un mensaje alarmante, que las iluminaciones titilen si es una advertencia seria y preocupante. Para fundamentar la atmósfera nebulosa imperante, deben contemplarse diversos escenarios. Faltan 282 días para que inicie la Copa Mundial de 2026, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá… Está claro que desde que inició su segunda etapa como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se ha caracterizado por una lucha frontal contra los cárteles de la droga mexicanos, clasificándolos como “terroristas”. Y en ese contexto, recientemente el Departamento de Estado de EUA actualizó su alerta de viaje, en donde advierte a sus ciudadanos de sus visitas a México. Es decir, el 99 por ciento del territorio mexicano es violento, destacando Jalisco y Nuevo León, en donde habrá encuentros futbolísticos en el Mundial. Y ahora podemos decir: La amenaza está vigente.
SILENCIO ROTO
Canibalismo político en Morena
Arrinconan, exhiben, presionan, chantajean, explotan, ignoran, minimizan y doblan al poder presidencial * Los villanos de la política y cosas peores: Sergio Mayer, Salomón Jara, Shabin Jara, Emmanuel Navarro Jara, Saúl Monreal Ávila, Félix Salgado Macedonio, Diana López García, Edgar Adrián Meza Mendoza, Max Arriaga, Gerardo Fernández…
EMMA ESPÍNDOLA
La explicación no necesita que intervengan y participen científicos o practicantes de las ciencias exactas.
Sólo se requiere un poco de sensatez y mediana inteligencia para entender o explicarse lo que sucede al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ahí predominan las tensiones internas provocadas por dirigentes, familiares, militantes y destacados políticos encumbrados al amparo de la llamada Cuarta Transformación.
Arrinconan, exhiben, presionan, chantajean, explotan, ignoran, minimizan y doblan al poder presidencial.
También debilitan la gobernabilidad y muestran la corrupción, cobro de “moches”, incompetencia, deslealtad, traiciones, infidelidades, ingratitudes y falsedades.
Contextos que muestran la hipocresía imperante en un proyecto político que hace alarde de su fragmentación y divisionismo que lesiona gravemente su credibilidad.
Funcionarios que se arropan con decisiones que no son de su competencia y servidores públicos electos en las urnas, que atropellan la civilidad y los principios éticos.
A lo que debe sumarse la violación del ámbito legal al verse ligados con actividades ilícitas y colocarlos al margen de la ley.
EN MENOS DE UNA DÉCADA SURGE DIVISIONISMO
Morena tiene menos de una década de haberse encumbrado en el poder y es inocultable el divisionismo imperante, como si el objetivo trazado fuera dinamitar el origen de su proyecto original.
El desgaste que sufre por las confrontaciones internas, ponen en riesgo sus planes de gobernar y enfrenta un serio peligro para el siguiente proceso electoral.
Los principales protagonistas son actores de escándalos y generadores del llamado “fuego amigo”.
Más allá de los derroches en viajes, joyas, ropa de marcas exclusivas, propiedades de alto costo que no empatan con sus ingresos y las denuncias de estar vínculos con el crimen organizado, están las conductas reprochables.
El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse de individuos de la misma especie. Puede observarse en distintas especies animales y en contextos humanos. Se conoce específicamente como antropofagia, cuando una persona consume a otro ser humano.
Ejemplos de esas características: Javier May Rodríguez, gobernador tabasqueño, quien se le fue a la yugular al líder senatorial Adán Augusto López al vincularlo con grupos delictivos, como La Barredora y el llamado “Comandante H”.
Como resultado de la acusación, actualmente López Hernández ya no coordina la bancada senatorial y prácticamente es repudiado por un nutrido grupo de legisladores.
Layda Sansores, gobernadora campechana, califica de “cerdos” a los diputados cuando conmina a Ricardo Monreal a que atienda su “cochinero” (la Cámara de Diputados).
Ella misma persigue, hostiga y amenaza a diputados locales por no autorizarle un endeudamiento por mil millones de pesos.
Ante el desacato de ser relevado en el cargo que desempeñaba, el “ideólogo” Marx Arriaga manda al diablo las instrucciones presidenciales de ser relevado en el cargo.
Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, es acusado de corrupto por el despedido Arriaga, quien “por sus pistolas” se niega a eliminar contenidos de preescolar y para maestros, pese a órdenes giradas desde octubre por la Subsecretaría de Educación Básica.
Y se atrincheró en las que fueron sus oficinas, para desafiar al aparato gubernamental, incluyendo a la Primera Presidenta y al titular de la SEP.
Delgado ignora y minimiza al secretario de Relaciones Exteriores, Ramón de la Fuente, y propone una embajada al rijoso.
Pero, además, están las acusaciones y señalamientos de corrupción contra Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de Andrés Manuel López Obrador y ahora coordinador de Asesores de la Presidenta de la República.
Mas no debe olvidarse a Paco Ignacio Taibo II, a Epigmenio Ibarra, a las familias Batres y Alcalde, quienes junto con “El Fisgón” son bastiones que al interior de Morena son calificados como los “puros”.
Los que desde que Andrés Manuel López Obrador estaba en la Presidencia de la República se erigían como estandartes del movimiento y quienes desde los inicios se proclaman los únicos con el derecho de guiar los destinos de Morena.
Desde luego sin dejar fuera al influyente Andy López Beltrán, quien solamente acata las instrucciones del que se fue a “La Chingada” y, por tanto, desconoce la autoridad de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y repudia a la dirigente Luisa María Alcalde.
Está claro que las chuecuras son internas y que Morena tiene a sus propios enemigos que se dedican a rebajar, maldecir y agraviar a sus propios compañeros y dirigentes del partido.
Tampoco podemos dejar fuera a protagonistas como Alfonso Durazo, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Karina Barreras, el diputado Enrique Vázquez, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, Julio Scherer y un largo sinfín de encargados de estigmatizarse entre ellos.
Aunque se corre el riesgo de algunos de esos caníbales se hayan vuelto vegetarianos.
HISTORIAS
Pocos podrán decir que Sergio Mayer, actor y diputado federal que tiene por costumbre dormir en su curul, vuelve a las andadas de protagonizar escándalos al mezclar su carrera artística con la política.
Ahora al solicitar licencia como diputado para entrar a “La Casa de los Famosos 6″ de la cadena Telemundo en Estados Unidos. Es el mismo que defiende su pasado como “stripper” y quien -a pesar de ser militante de Morena- participó activamente en las marchas de “Marea Rosa”, sin dejar de lado su destacada actividad para fundar el show “Sólo para Mujeres”, ni las acusaciones de tráfico de influencias y polémicas por votar en contra de su propio partido. En fin, hay mucha tela de dónde cortar… En lo que se considera una mera simulación del gobernador oaxaqueño Salomón Jara, decidió renunciar de la dirigencia de Morena estatal su hijo Shabin Jara (secretario de Organización) y su sobrino Emmanuel Navarro Jara como presidente… Con o sin autorización, y emulando al zacatecano Saúl Monreal Ávila, el guerrerense Félix Salgado Macedonio hace circular encuestas donde las preferencias electorales le son altamente favorables.
Ambos son senadores y los dos están incluidos en la decisión presidencial de no convertirse en candidatos a la gubernatura por la lucha contra el nepotismo. Monreal es hermano del actual gobernador (David) y también del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Ricardo). Mientras que Salgado es padre de la gobernadora Evelyn. Pero todo indica que no están dispuestos a verse desplazados y hacen patente su rebeldía en contra de lo que la habitante de Palacio Nacional ha instruido… Diana López García, nueva directora de Materiales Educativos de la SEP, y su esposo Edgar Adrián Meza Mendoza (autollamado “Juez del Bienestar”) aprovecharon el tiempo para a entregar víveres y ropa en la embajada de Cuba. Ella es la sustituta del defenestrado Max Arriaga, que al ser echado de sus oficinas rechazó convertirse en embajador de México en Costa Rica… Atractivo escenario en el aeropuerto de Oaxaca, donde el humilde, sencillo, decente, honesto, galán, discreto y nada revoltoso senador Gerardo Fernández Noroña apareció tambaleante por los efectos de los elíxires espirituales que consumió en la cuna de los buenos mezcales.
Fue un divertido panorama para los viajeros que se encontraban en las salas antes de abordar su aeronave.
SILENCIO ROTO
Humillante y falso redentor
La deuda histórica continúa * Los villanos de la política y de otras cosas peores: Anabell Ávalos Zempoalteca, Layda Sansores, Andrea Chávez, Cuba, Registro Civil, Ni venganza ni perdón, Julio Scherer Ibarra…
EMMA ESPÍNDOLA
La escena en donde Hugo Aguilar Ortiz fue el protagonista central, no es un evento que deba archivarse en el anecdotario o el simple recuerdo.
Hablamos de un abogado, que ha esgrimido argumentos estúpidos para justificar un insulto, y no del cargo que inmerecidamente ostenta.
Esa insensatez, en una persona que exhibe sus limitaciones y que describe la esencia de un ser humano en todo su esplendor, significa una aberración que no debe irse al cajón de los olvidos.
Es el panorama que nos regala un cretino de cortos alcances sociales, pero que lo dibuja enteramente con valores, educación y conductas acumuladas en la vida.
Ubicado como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por azares del destino y procedimientos alejados para privilegiar el nombramiento, está lejos de apegarse a los principios básicos de esa prestigiada institución.
Con respecto a la esencia de su razón de ser, precisan los objetivos de la SCJN:
Es el Tribunal Constitucional de México. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución Política y no vulneren los derechos humanos de las personas.
Y justamente fue lo que Aguilar Ortiz no hizo, porque públicamente humilló y sometió a dos colaboradores al hacer que le limpiaran el calzado mientras él (con una actitud cínica) se mantenía erguido y con las manos en los bolsillos del pantalón.
Hechos sucedidos el 5 de febrero afuera del Teatro de la República de Querétaro, donde habría de celebrarse un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adentro, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmaría determinante: México no se doblega, no se arrodilla.
Pero afuera, en la calle, Hugo Aguilar Ortiz demostraría lo contrario al hacer que Amanda Pérez Bolaños (directora de Comunicación Social de la Suprema Corte) se hincara para limpiarle el calzado.
En ese acto de sometimiento a la egresada del ITAM, se sumó otro colaborador. Cada uno lustró uno de los dos zapatos que ahora sustituyen los huaraches que tiempo atrás usó el intimidante abogado.
Precisa la información relevante que:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza la separación de Poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional.
Mas con su actitud, Hugo Aguilar Ortiz (nacido en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, el 1 de abril de 1973) y quien es un abogado y activista mexicano de origen Ñuu Savi (mixteco), fue autor de una afrenta.
Protagonista de un bochornoso acto con el que denigró y rebajó los derechos fundamentales de dos seres humanos.
Ese abogado que al resultar electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que no usaría toga (vestimenta que por decreto deben utilizar los ministros), el que sin pudor alguno aceptó treparse a una camioneta Cherokee con valor superior a los 3 millones de pesos.
El que ante la presión mediática y social tuvo que devolver el vehículo y afirmó que estaría dispuesto a viajar en Metro, pero que no lo ha hecho y menos acompañado del impresionante equipo de seguridad que lo acompaña, es al que nos referimos.
Con sus refranes, la sabiduría popular no se equivoca. Uno de ellos reza: El hábito no hace al monje.
Habría, también que recordar la frase de “Ya nos toca”, usada en su campaña.
Aunque nunca especificó el contenido. Quizá era una sentencia de lo que vendría: Prepotencia, excesos de poder al contar con más de 100 asesores, autorizar presupuestos para comidas elegantes, costosas y que estaban fuera de su alcance.
Hugo Aguilar Ortiz, además, es recordado por haber sido señalado de no atender a tiempo los casos de acoso sexual reportados por Sandra Domínguez, activista y abogada ayuuk, desaparecida en 2024, que denunció en grupos de WhatsApp a funcionarios que compartían fotos de mujeres desnudas.
Y quizá no olvide que el defensor mixe de derechos humanos, Joaquín Galván (amigo cercano de Sandra), recordó que la abogada rechazó un cheque abierto que el equipo jurídico del INPI le ofreció a cambio de su silencio.
Como tampoco puede borrar de su historial estar involucrado con personas señaladas de cometer violencia continúa, pues Hugo Aguilar ha mantenido una relación cercana con Adelfo Regino Montes, cuyo hermano Francisco fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral.
O negar el abogado mixteco que coordinó las cuestionadas consultas de proyectos como el Corredor interoceánico, el Tren Maya y el AIFA, que derivaron en la legitimación del despojo de territorios a las comunidades indígenas.
Ni lo difundido en un comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) que señaló que la deuda histórica continúa y que “el hecho de que un indígena presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación no significa que vaya a defender las causas de las comunidades originarias”.
¿Más claridad o ahí la dejamos?
HISTORIAS
A propósito, la senadora tlaxcalteca Anabell Ávalos Zempoalteca presentó un punto de acuerdo para exhortar al Tribunal de Disciplina Judicial para iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿El motivo? Por dejar de preservar la dignidad, el profesionalismo y ética. Toma chango tu banana… Si alguien se encuentra a Layda Sansores y la observa triste, cabizbaja y deprimida, es porque se enteró que su pareja sentimental, Romeo Ruiz Armento, dejó de ser embajador de México ante el gobierno de Guatemala.
En su lugar la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró a Luz Elena Baños. Quizá el “legítimo amante” (como la gobernadora campechana lo denomina) ya estaba aburrido… A lo mejor es porque su protector (Adán Augusto López) ya le dio instrucciones para que siga adelante, pero resulta que la senadora morenista Andrea Chávez sigue haciendo campaña anticipada para buscar la gubernatura de Chihuahua.
Ah, eso sí, en cuanto el poblano Ignacio Mier Velazco arribó como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, ella se apresuró a demostrarle su afecto… La Armada de México transportó más de 800 toneladas como ayuda comunitaria para la República de Cuba (en los buques Isla Holbox y Papaloapan). Seguramente pronto habremos de enterarnos de la ayuda humanitaria para las decenas de poblados de la República Mexicana porque, según el INEGI, alrededor de 7 millones de personas en México viven en situación de pobreza extrema, sin ingresos suficientes para la canasta básica. Persisten disparidades regionales severas, con las mayores tasas en estados como Chiapas y Guerrero. Otras poblaciones se ubican en Oaxaca, Hidalgo, Nayarit, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí… Valdría la pena que alguien con autoridad suficiente y deseos de corregir anomalías graves, ordenara echar un vistazo en las oficialías del Registro Civil para saber cuántas y dónde se expiden actas de nacimiento para extranjeros sin residencia en México. El negocio es grande… Aunque el título de “Ni venganza ni perdón” parece inofensivo, el libro escrito por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez ya levanta ámpula y genera preocupación.
Como consecuencia, más de uno siente que se le mueve la silla y que está llegando la hora del adiós.
SILENCIO ROTO
¿Quién será el guapo político que acompañe a Sheinbaum en la visita a EU?
Se solicitan funcionarios voluntarios de alta investidura * Los villanos de la política y otras historias peores: Lucero Concepción Hernández Sánchez, Layda Sansores, María Estela Ríos González, Carlos Aceves del Olmo…
EMMA ESPÍNDOLA
Con beneplácito y felicidad desbordante, México se enteró de que la Primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue invitada a visitar los Estados Unidos de Norteamérica.
Una convocatoria que no puede ser desaprovechada para estrechar lazos de amistad con el mandatario norteamericano Donald Trump.
Esa llamada llena de cordialidad debe ser benéfica para convivir con el huésped de la Casa Blanca, quien generosamente con toda seguridad hará derroche de amabilidad.
Debe pensarse que el agasajo será espectacular.
Que durante la entrevista florecerán los halagos y la conversación altamente interesante.
Se trata de una excelente oportunidad para quienes gustan de opíparas comidas y exquisitas viandas.
Sin duda, sería interesante conocer la lista de acompañantes de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo.
Aunque como sugerencia, aportación gratuita de este espacio informativo de IMPACTO, La Revista, haremos algunas sugerencias.
En primer lugar, que se considere y convoque a los paseantes y trotamundos que gustan de disfrutar platillos de alta cocina y -que ante la cortesía norteamericana- no tendrá los altos costos que los platillos valen en Japón, España, Italia o en tierras africanas.
Por tanto, Andy López Beltrán, Mario Delgado, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, los Yunes Linares y Yunes Márquez, deben encabezar la larga lista.
También los viajeros frecuentes, como es el caso del humilde y educado Gerardo Fernández Noroña, pueden gozar la posibilidad de compartir el saludo al presidente norteamericano.
Dado que el espacio está abierto, también deberían estar políticos con alta investidura como Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo Montaño, Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Rocío Nahle, Cuauhtémoc Blanco, Audomaro Martínez, Rafael Marín Mollinedo, Francisco Garduño y Carlos Torres Torres, entre otros.
Un lugar especial debe ser reservado para Manuel Bartlett Díaz, a quien seguramente se le festejaría ruidosamente en tierras del Tío Sam.
Ni Hernán Bermúdez Requena, el famosísimo Comandante H, podría disputarle la posibilidad de convertirse en el asistente privilegiado ante quienes se desvivirían por atenderlo.
Y en una de esas, valdría la pena sacar de su autoencierro al popular Andrés Manuel López Obrador, habitual viajero que no perdía oportunidad para hacerse presente en Sinaloa.
Incluso se recuerda que existen videos para tener presente el saludo a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Aunque tampoco debe olvidarse que AMLO (entonces presidente de México), ofreció disculpas públicamente en octubre de 2020 por referirse a Joaquín Guzmán Loera como “El Chapo”, indicando que prefería llamarlo por su nombre, Guzmán Loera o simplemente Joaquín Guzmán.
A principios de 2026, el gobierno de Estados Unidos intensificó el uso de la revocación de visas como herramienta diplomática y de seguridad, afectando a múltiples políticos, funcionarios y gobernadores.
Particularmente en México, bajo acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado o por seguridad nacional, hubo quienes fueron retenidos, investigados y sancionados.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó la cancelación de su visa en 2025; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero; Mario López, diputado federal; Alberto Granados, alcalde de Matamoros, Tamaulipas; Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera, son otros clientes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.
Márquez Hernández, antes de ser administrador de investigación aduanera, laboró en la Asamblea Legislativa y en la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de México.
Está documentado que con sus modestos ingresos en esas dependencias no se puede explicar cómo pudo pagar de contado los relojes de alta gama que ha coleccionado, entre ellos uno valuado en 3.7 millones de pesos.
En investigaciones recientes y en curso, recurrentemente se ha mencionado que políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores como Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Américo Villarreal (Tamaulipas) podrían estar bajo escrutinio.
Parecerá sarcástica la propuesta, pero no deja de ser interesante saber quiénes, voluntariamente, se apuntarían para viajar acompañando a la titular del Poder Ejecutivo.
Ah, pero para que no se digan engañados, es necesario puntualizar que no se garantiza su pronto regreso a México.
Eso sí, allá tendrían hospedaje y alimentos gratuitos, además de vestimenta y a lo mejor reciben la oportunidad para integrar un coro y tengan la posibilidad de cantar.
HISTORIAS
Quizá sea la influencia de los carnavales que están en puerta. O el espíritu de un sueño no cumplido. Pero no deja de extrañar la extravagancia en la vestimenta usada por Lucero Concepción Hernández Sánchez en la sesión donde fue designada magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La indumentaria usada por la abogada causó revuelo y ella como si nada. En fin, cuestión de estilos… Y a propósito de escándalos y acciones que deben ser preocupantes, está que 10 de los 16 diputados morenistas del Congreso local en Campeche, hayan decidido romper la comunicación con la gobernadora Layda Sansores, quien quiso obligarlos a que le aprobaran un crédito de mil millones de pesos.
Incluso se intimidó al diputado presidente, José Antonio Jiménez Gutiérrez, al que se amenazó con detenerlo. Raro, pero no hay quién ponga freno a las arbitrariedades de la mandataria campechana, quien usa el poder contra periodistas, rectores y ahora integrantes del Poder Legislativo… Una perla más para el larguísimo collar de patrañas que son dignas de integrarse a un expediente de burlas, es la escenificada por la ministra María Estela Ríos González.
Resulta que involuntariamente (dice) omitió integrar a su declaración patrimonial un terreno de ¡120 hectáreas! Y, además, la concesión de agua para regar el pequeño terreno donde, seguramente, plantará florecitas… No deja de ser intrigante que haya protestas (Direct Action Everywhere Ciudad de México) por la barbarie que viven los galgos en España. Que un grupo de mexicanos se plante frente a la embajada de la República Islámica de Irán, en rechazo a la represión. Otro grupo de nacionales apostados en el Ángel de la Independencia para exigir que el gobierno mexicano rompa relaciones diplomáticas con Israel. Que el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se manifiesten en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos para recriminar las amenazas del pueblo cubano. Sin lugar a dudas, expresiones muy válidas. Pero sería bueno saber cuándo todos esos conjuntos de inconformes se expresarán para exigir atención médica y medicinas para los niños con cáncer. O bien para clamar que los servidores públicos dejen de ser protegidos por el régimen actual o que quienes aparecen como nuevos propietarios de inmuebles adquiridos de la noche a la mañana por políticos que siempre presumieron de vivir en la indigencia y una estrechez económica de la que ahora se burlan… Lo de la renuncia de Carlos Aceves del Olmo a la dirigencia de la CTM es solamente un formalismo. Hace mucho tiempo que ni siquiera se paraba, o sentaba, en la central obrera que con dignidad, principios y rumbo claro para beneficiar a los trabajadores fue encabezada por don Fidel Velázquez. Ahora hasta amargados que fueron expulsados por su nulidad, “encuerdan” al diminuto Fernando Salgado para hacerle creer que tiene tamaños para ocupar el cargo. Aunque él no se dé cuenta que lo utilizan para que puedan retornar a cobrar venganza.
Obras son amores, el lema de Isaac Montoya
¿Y los políticos cuándo?
Alessandra Rojo Limpia Cuauhtémoc
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
