PT y Verde venden caro su amor

Protegidos por las esferas del poder y amparados por su desempeño de comparsas en las campañas políticas estatales y federales * Los villanos de la política y cosas peores: Rosa María Huerta Valdez, Gaby Jiménez Godoy, Armando Melgar, Sergio Mayer, Casa Blanca, Donald Trump…

EMMA ESPÍNDOLA

Carentes de un padrón que les permita conservar su registro, los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) han vivido consentidos por los regímenes en turno.

Desde su creación, estuvieron protegidos por las esferas del poder y amparados por su desempeño de comparsas en las campañas políticas estatales y federales.

El Partido del Trabajo nació bajo los auspicios y la protección de Raúl Salinas de Gortari.

Sus orígenes estuvieron basados en la ideología, las tesis y las proclamas de Línea Proletaria.

Entre sus teorías destaca que la Línea Política trata del aterrizaje de los principios revolucionarios en las condiciones concretas y en la correlación de fuerzas existente entre las distintas clases sociales.

El Partido del Trabajo es un partido político de México, autodefinido como partido de izquierda que cuenta con el apoyo de diversos sectores populares, regionales e internacionales. Su lema es “Unidad Nacional, ¡Todo el poder al Pueblo!”.​

Fundado el 8 de diciembre de 1990, ha sido controlado y administrado (hasta la fecha) por el hoy senador Alberto Anaya.

Ha estado en el centro de la polémica por los millonarios fondos públicos transferidos a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), vinculados desde su origen al líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y a su esposa.

De forma recurrente señalado por tener un manejo turbio, que ha llevado a distintas instancias a emprender investigaciones por presuntos desvíos.

Incluso hubo obras pagadas con presupuesto oficial que nunca se concluyeron y que permanecieron abandonadas. Pero, a pesar de estas irregularidades, ha mantenido los subsidios y que en conjunto ascienden a cientos de miles de millones de pesos.

El Partido Verde Ecologista de México fue fundado por Jorge González Torres y estuvo auspiciado por Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard Casaubón.

Desde que obtuvo su primer registro como partido político, el 28 de febrero de 1991, ha sido controlado por una sola familia: Su primer presidente Jorge González Torres, quien heredó el cargo y el poder a su hijo, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”.

Aunque actualmente la presidente es Karen Castrejón Trujillo, quien arribó bajo la consigna de impulsar la alianza con la Cuarta Transformación, el control absoluto lo tiene Jorge Emilio.

Considerados “partidos satélite” y acomodaticios por integrar coaliciones con los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), han tenido presencia en el Congreso de la Unión gracias a esas alianzas.

Morena, Partido Verde y PT pregonan una coalición con la 4T para empezar el camino rumbo a las elecciones de 2027.

Sin embargo, en cuanto se conoció el proyecto de la Reforma Electoral, sabedores de que sin sus votos no puede ser aprobada por el Poder Legislativo, endurecieron sus posturas y acudieron a un viejo, pero efectivo, recurso: El chantaje.

Conocidas las medidas de erradicar el nepotismo, la cancelación de las candidaturas plurinominales y la reducción del presupuesto electoral (que actualmente es de 64 mil millones de pesos) en un 25 por ciento pusieron el grito en el cielo.

Justo al disminuirse las prerrogativas y tener una mayor fiscalización en el manejo de los recursos, tanto el PT como el Verde se radicalizaron en sus posturas para votar en favor del proyecto de Reforma Electoral.

Desde el inicio de las negociaciones, surgió la amenaza de boicotear la reforma promovida por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

En el análisis del comportamiento del PT y el Verde, surge en el recuerdo una canción del poeta Agustín Lara escuchada por mis abuelos:

Vende caro tu amor, Aventurera

Da el precio del dolor

A tu pasado

Y aquel que de tu boca la miel quiera

Que pague con brillantes tu pecado

Que pague con brillantes tu pecado.

HISTORIAS

Rosa María Huerta Valdez, justamente emanada del Partido Verde Ecologista de México, es la regidora del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, quien ha acaparado la atención mediática desde que -a finales de febrero de 2026- se difundió un video donde se observa una celebración con un show de baile exótico dentro de su oficina en la presidencia municipal, lo que generó críticas por el uso del espacio público y el horario laboral.

Usted dirá si es de aplaudirse… Pero también la “Batichica” Gaby Jiménez, diputada federal por Jalisco y vicepresidenta del grupo parlamentario de Morena, tuvo un festejo monumental. Nada de economías. El derroche ahora que el poder de la Cuarta Transformación se los permite.

No cabe duda que hay maderas que no agarran el barniz… Quizá para cuando lea estas líneas el senador Armando Melgar ya haya cambiado de postura en su anuncio de bloquear la Reforma Electoral, porque tiene pendientes sin resolver… Por cierto que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidistas del filósofo Sergio Mayer. Por participar en el reality “La Casa de los Famosos” de la cadena Telemundo en Estados Unidos. El argumento es que priorizar intereses personales sobre la labor legislativa afecta la imagen del partido. Pero si ya saben cómo es, para qué lo invitan a ser diputado… Luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Casa Blanca advirtió que los cárteles mexicanos enfrentarán graves consecuencias si dañan a ciudadanos de Estados Unidos.

La vocera presidencial Karoline Leavitt aseguró que los grupos criminales “saben que no deben poner un dedo sobre un solo estadounidense” o habrá una respuesta directa bajo la administración del presidente Donald Trump. Más claro, ni el cielo en días que no hay contingencia… Usted dirá que es presunción, pero en estas páginas de IMPACTO (primera semana de septiembre de 2025) bajo el título de: Sombrío panorama y campaña negativa: Mensajes nada cifrados, directos y contundentes, son la vía para provocar inquietud.

En el semáforo de la vida nacional, están prendidas luces de alerta que repercuten en el contexto internacional… Que las luminarias de emergencia se encuentren parpadeando son un aviso del mal funcionamiento de un sistema en el que se involucran factores externos y locales que significan una grave advertencia. Sin que signifique un mensaje alarmante, que las iluminaciones titilen si es una advertencia seria y preocupante. Para fundamentar la atmósfera nebulosa imperante, deben contemplarse diversos escenarios. Faltan 282 días para que inicie la Copa Mundial de 2026, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá… Está claro que desde que inició su segunda etapa como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se ha caracterizado por una lucha frontal contra los cárteles de la droga mexicanos, clasificándolos como “terroristas”. Y en ese contexto, recientemente el Departamento de Estado de EUA actualizó su alerta de viaje, en donde advierte a sus ciudadanos de sus visitas a México. Es decir, el 99 por ciento del territorio mexicano es violento, destacando Jalisco y Nuevo León, en donde habrá encuentros futbolísticos en el Mundial. Y ahora podemos decir: La amenaza está vigente.