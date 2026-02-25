SILENCIO ROTO
Canibalismo político en Morena
Arrinconan, exhiben, presionan, chantajean, explotan, ignoran, minimizan y doblan al poder presidencial * Los villanos de la política y cosas peores: Sergio Mayer, Salomón Jara, Shabin Jara, Emmanuel Navarro Jara, Saúl Monreal Ávila, Félix Salgado Macedonio, Diana López García, Edgar Adrián Meza Mendoza, Max Arriaga, Gerardo Fernández…
EMMA ESPÍNDOLA
La explicación no necesita que intervengan y participen científicos o practicantes de las ciencias exactas.
Sólo se requiere un poco de sensatez y mediana inteligencia para entender o explicarse lo que sucede al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ahí predominan las tensiones internas provocadas por dirigentes, familiares, militantes y destacados políticos encumbrados al amparo de la llamada Cuarta Transformación.
Arrinconan, exhiben, presionan, chantajean, explotan, ignoran, minimizan y doblan al poder presidencial.
También debilitan la gobernabilidad y muestran la corrupción, cobro de “moches”, incompetencia, deslealtad, traiciones, infidelidades, ingratitudes y falsedades.
Contextos que muestran la hipocresía imperante en un proyecto político que hace alarde de su fragmentación y divisionismo que lesiona gravemente su credibilidad.
Funcionarios que se arropan con decisiones que no son de su competencia y servidores públicos electos en las urnas, que atropellan la civilidad y los principios éticos.
A lo que debe sumarse la violación del ámbito legal al verse ligados con actividades ilícitas y colocarlos al margen de la ley.
EN MENOS DE UNA DÉCADA SURGE DIVISIONISMO
Morena tiene menos de una década de haberse encumbrado en el poder y es inocultable el divisionismo imperante, como si el objetivo trazado fuera dinamitar el origen de su proyecto original.
El desgaste que sufre por las confrontaciones internas, ponen en riesgo sus planes de gobernar y enfrenta un serio peligro para el siguiente proceso electoral.
Los principales protagonistas son actores de escándalos y generadores del llamado “fuego amigo”.
Más allá de los derroches en viajes, joyas, ropa de marcas exclusivas, propiedades de alto costo que no empatan con sus ingresos y las denuncias de estar vínculos con el crimen organizado, están las conductas reprochables.
El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse de individuos de la misma especie. Puede observarse en distintas especies animales y en contextos humanos. Se conoce específicamente como antropofagia, cuando una persona consume a otro ser humano.
Ejemplos de esas características: Javier May Rodríguez, gobernador tabasqueño, quien se le fue a la yugular al líder senatorial Adán Augusto López al vincularlo con grupos delictivos, como La Barredora y el llamado “Comandante H”.
Como resultado de la acusación, actualmente López Hernández ya no coordina la bancada senatorial y prácticamente es repudiado por un nutrido grupo de legisladores.
Layda Sansores, gobernadora campechana, califica de “cerdos” a los diputados cuando conmina a Ricardo Monreal a que atienda su “cochinero” (la Cámara de Diputados).
Ella misma persigue, hostiga y amenaza a diputados locales por no autorizarle un endeudamiento por mil millones de pesos.
Ante el desacato de ser relevado en el cargo que desempeñaba, el “ideólogo” Marx Arriaga manda al diablo las instrucciones presidenciales de ser relevado en el cargo.
Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, es acusado de corrupto por el despedido Arriaga, quien “por sus pistolas” se niega a eliminar contenidos de preescolar y para maestros, pese a órdenes giradas desde octubre por la Subsecretaría de Educación Básica.
Y se atrincheró en las que fueron sus oficinas, para desafiar al aparato gubernamental, incluyendo a la Primera Presidenta y al titular de la SEP.
Delgado ignora y minimiza al secretario de Relaciones Exteriores, Ramón de la Fuente, y propone una embajada al rijoso.
Pero, además, están las acusaciones y señalamientos de corrupción contra Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de Andrés Manuel López Obrador y ahora coordinador de Asesores de la Presidenta de la República.
Mas no debe olvidarse a Paco Ignacio Taibo II, a Epigmenio Ibarra, a las familias Batres y Alcalde, quienes junto con “El Fisgón” son bastiones que al interior de Morena son calificados como los “puros”.
Los que desde que Andrés Manuel López Obrador estaba en la Presidencia de la República se erigían como estandartes del movimiento y quienes desde los inicios se proclaman los únicos con el derecho de guiar los destinos de Morena.
Desde luego sin dejar fuera al influyente Andy López Beltrán, quien solamente acata las instrucciones del que se fue a “La Chingada” y, por tanto, desconoce la autoridad de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y repudia a la dirigente Luisa María Alcalde.
Está claro que las chuecuras son internas y que Morena tiene a sus propios enemigos que se dedican a rebajar, maldecir y agraviar a sus propios compañeros y dirigentes del partido.
Tampoco podemos dejar fuera a protagonistas como Alfonso Durazo, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Karina Barreras, el diputado Enrique Vázquez, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, Julio Scherer y un largo sinfín de encargados de estigmatizarse entre ellos.
Aunque se corre el riesgo de algunos de esos caníbales se hayan vuelto vegetarianos.
HISTORIAS
Pocos podrán decir que Sergio Mayer, actor y diputado federal que tiene por costumbre dormir en su curul, vuelve a las andadas de protagonizar escándalos al mezclar su carrera artística con la política.
Ahora al solicitar licencia como diputado para entrar a “La Casa de los Famosos 6″ de la cadena Telemundo en Estados Unidos. Es el mismo que defiende su pasado como “stripper” y quien -a pesar de ser militante de Morena- participó activamente en las marchas de “Marea Rosa”, sin dejar de lado su destacada actividad para fundar el show “Sólo para Mujeres”, ni las acusaciones de tráfico de influencias y polémicas por votar en contra de su propio partido. En fin, hay mucha tela de dónde cortar… En lo que se considera una mera simulación del gobernador oaxaqueño Salomón Jara, decidió renunciar de la dirigencia de Morena estatal su hijo Shabin Jara (secretario de Organización) y su sobrino Emmanuel Navarro Jara como presidente… Con o sin autorización, y emulando al zacatecano Saúl Monreal Ávila, el guerrerense Félix Salgado Macedonio hace circular encuestas donde las preferencias electorales le son altamente favorables.
Ambos son senadores y los dos están incluidos en la decisión presidencial de no convertirse en candidatos a la gubernatura por la lucha contra el nepotismo. Monreal es hermano del actual gobernador (David) y también del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Ricardo). Mientras que Salgado es padre de la gobernadora Evelyn. Pero todo indica que no están dispuestos a verse desplazados y hacen patente su rebeldía en contra de lo que la habitante de Palacio Nacional ha instruido… Diana López García, nueva directora de Materiales Educativos de la SEP, y su esposo Edgar Adrián Meza Mendoza (autollamado “Juez del Bienestar”) aprovecharon el tiempo para a entregar víveres y ropa en la embajada de Cuba. Ella es la sustituta del defenestrado Max Arriaga, que al ser echado de sus oficinas rechazó convertirse en embajador de México en Costa Rica… Atractivo escenario en el aeropuerto de Oaxaca, donde el humilde, sencillo, decente, honesto, galán, discreto y nada revoltoso senador Gerardo Fernández Noroña apareció tambaleante por los efectos de los elíxires espirituales que consumió en la cuna de los buenos mezcales.
Fue un divertido panorama para los viajeros que se encontraban en las salas antes de abordar su aeronave.
SILENCIO ROTO
Humillante y falso redentor
La deuda histórica continúa * Los villanos de la política y de otras cosas peores: Anabell Ávalos Zempoalteca, Layda Sansores, Andrea Chávez, Cuba, Registro Civil, Ni venganza ni perdón, Julio Scherer Ibarra…
EMMA ESPÍNDOLA
La escena en donde Hugo Aguilar Ortiz fue el protagonista central, no es un evento que deba archivarse en el anecdotario o el simple recuerdo.
Hablamos de un abogado, que ha esgrimido argumentos estúpidos para justificar un insulto, y no del cargo que inmerecidamente ostenta.
Esa insensatez, en una persona que exhibe sus limitaciones y que describe la esencia de un ser humano en todo su esplendor, significa una aberración que no debe irse al cajón de los olvidos.
Es el panorama que nos regala un cretino de cortos alcances sociales, pero que lo dibuja enteramente con valores, educación y conductas acumuladas en la vida.
Ubicado como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por azares del destino y procedimientos alejados para privilegiar el nombramiento, está lejos de apegarse a los principios básicos de esa prestigiada institución.
Con respecto a la esencia de su razón de ser, precisan los objetivos de la SCJN:
Es el Tribunal Constitucional de México. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución Política y no vulneren los derechos humanos de las personas.
Y justamente fue lo que Aguilar Ortiz no hizo, porque públicamente humilló y sometió a dos colaboradores al hacer que le limpiaran el calzado mientras él (con una actitud cínica) se mantenía erguido y con las manos en los bolsillos del pantalón.
Hechos sucedidos el 5 de febrero afuera del Teatro de la República de Querétaro, donde habría de celebrarse un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adentro, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmaría determinante: México no se doblega, no se arrodilla.
Pero afuera, en la calle, Hugo Aguilar Ortiz demostraría lo contrario al hacer que Amanda Pérez Bolaños (directora de Comunicación Social de la Suprema Corte) se hincara para limpiarle el calzado.
En ese acto de sometimiento a la egresada del ITAM, se sumó otro colaborador. Cada uno lustró uno de los dos zapatos que ahora sustituyen los huaraches que tiempo atrás usó el intimidante abogado.
Precisa la información relevante que:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza la separación de Poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional.
Mas con su actitud, Hugo Aguilar Ortiz (nacido en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, el 1 de abril de 1973) y quien es un abogado y activista mexicano de origen Ñuu Savi (mixteco), fue autor de una afrenta.
Protagonista de un bochornoso acto con el que denigró y rebajó los derechos fundamentales de dos seres humanos.
Ese abogado que al resultar electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que no usaría toga (vestimenta que por decreto deben utilizar los ministros), el que sin pudor alguno aceptó treparse a una camioneta Cherokee con valor superior a los 3 millones de pesos.
El que ante la presión mediática y social tuvo que devolver el vehículo y afirmó que estaría dispuesto a viajar en Metro, pero que no lo ha hecho y menos acompañado del impresionante equipo de seguridad que lo acompaña, es al que nos referimos.
Con sus refranes, la sabiduría popular no se equivoca. Uno de ellos reza: El hábito no hace al monje.
Habría, también que recordar la frase de “Ya nos toca”, usada en su campaña.
Aunque nunca especificó el contenido. Quizá era una sentencia de lo que vendría: Prepotencia, excesos de poder al contar con más de 100 asesores, autorizar presupuestos para comidas elegantes, costosas y que estaban fuera de su alcance.
Hugo Aguilar Ortiz, además, es recordado por haber sido señalado de no atender a tiempo los casos de acoso sexual reportados por Sandra Domínguez, activista y abogada ayuuk, desaparecida en 2024, que denunció en grupos de WhatsApp a funcionarios que compartían fotos de mujeres desnudas.
Y quizá no olvide que el defensor mixe de derechos humanos, Joaquín Galván (amigo cercano de Sandra), recordó que la abogada rechazó un cheque abierto que el equipo jurídico del INPI le ofreció a cambio de su silencio.
Como tampoco puede borrar de su historial estar involucrado con personas señaladas de cometer violencia continúa, pues Hugo Aguilar ha mantenido una relación cercana con Adelfo Regino Montes, cuyo hermano Francisco fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral.
O negar el abogado mixteco que coordinó las cuestionadas consultas de proyectos como el Corredor interoceánico, el Tren Maya y el AIFA, que derivaron en la legitimación del despojo de territorios a las comunidades indígenas.
Ni lo difundido en un comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) que señaló que la deuda histórica continúa y que “el hecho de que un indígena presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación no significa que vaya a defender las causas de las comunidades originarias”.
¿Más claridad o ahí la dejamos?
HISTORIAS
A propósito, la senadora tlaxcalteca Anabell Ávalos Zempoalteca presentó un punto de acuerdo para exhortar al Tribunal de Disciplina Judicial para iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿El motivo? Por dejar de preservar la dignidad, el profesionalismo y ética. Toma chango tu banana… Si alguien se encuentra a Layda Sansores y la observa triste, cabizbaja y deprimida, es porque se enteró que su pareja sentimental, Romeo Ruiz Armento, dejó de ser embajador de México ante el gobierno de Guatemala.
En su lugar la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró a Luz Elena Baños. Quizá el “legítimo amante” (como la gobernadora campechana lo denomina) ya estaba aburrido… A lo mejor es porque su protector (Adán Augusto López) ya le dio instrucciones para que siga adelante, pero resulta que la senadora morenista Andrea Chávez sigue haciendo campaña anticipada para buscar la gubernatura de Chihuahua.
Ah, eso sí, en cuanto el poblano Ignacio Mier Velazco arribó como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, ella se apresuró a demostrarle su afecto… La Armada de México transportó más de 800 toneladas como ayuda comunitaria para la República de Cuba (en los buques Isla Holbox y Papaloapan). Seguramente pronto habremos de enterarnos de la ayuda humanitaria para las decenas de poblados de la República Mexicana porque, según el INEGI, alrededor de 7 millones de personas en México viven en situación de pobreza extrema, sin ingresos suficientes para la canasta básica. Persisten disparidades regionales severas, con las mayores tasas en estados como Chiapas y Guerrero. Otras poblaciones se ubican en Oaxaca, Hidalgo, Nayarit, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí… Valdría la pena que alguien con autoridad suficiente y deseos de corregir anomalías graves, ordenara echar un vistazo en las oficialías del Registro Civil para saber cuántas y dónde se expiden actas de nacimiento para extranjeros sin residencia en México. El negocio es grande… Aunque el título de “Ni venganza ni perdón” parece inofensivo, el libro escrito por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez ya levanta ámpula y genera preocupación.
Como consecuencia, más de uno siente que se le mueve la silla y que está llegando la hora del adiós.
SILENCIO ROTO
¿Quién será el guapo político que acompañe a Sheinbaum en la visita a EU?
Se solicitan funcionarios voluntarios de alta investidura * Los villanos de la política y otras historias peores: Lucero Concepción Hernández Sánchez, Layda Sansores, María Estela Ríos González, Carlos Aceves del Olmo…
EMMA ESPÍNDOLA
Con beneplácito y felicidad desbordante, México se enteró de que la Primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue invitada a visitar los Estados Unidos de Norteamérica.
Una convocatoria que no puede ser desaprovechada para estrechar lazos de amistad con el mandatario norteamericano Donald Trump.
Esa llamada llena de cordialidad debe ser benéfica para convivir con el huésped de la Casa Blanca, quien generosamente con toda seguridad hará derroche de amabilidad.
Debe pensarse que el agasajo será espectacular.
Que durante la entrevista florecerán los halagos y la conversación altamente interesante.
Se trata de una excelente oportunidad para quienes gustan de opíparas comidas y exquisitas viandas.
Sin duda, sería interesante conocer la lista de acompañantes de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo.
Aunque como sugerencia, aportación gratuita de este espacio informativo de IMPACTO, La Revista, haremos algunas sugerencias.
En primer lugar, que se considere y convoque a los paseantes y trotamundos que gustan de disfrutar platillos de alta cocina y -que ante la cortesía norteamericana- no tendrá los altos costos que los platillos valen en Japón, España, Italia o en tierras africanas.
Por tanto, Andy López Beltrán, Mario Delgado, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, los Yunes Linares y Yunes Márquez, deben encabezar la larga lista.
También los viajeros frecuentes, como es el caso del humilde y educado Gerardo Fernández Noroña, pueden gozar la posibilidad de compartir el saludo al presidente norteamericano.
Dado que el espacio está abierto, también deberían estar políticos con alta investidura como Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo Montaño, Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Rocío Nahle, Cuauhtémoc Blanco, Audomaro Martínez, Rafael Marín Mollinedo, Francisco Garduño y Carlos Torres Torres, entre otros.
Un lugar especial debe ser reservado para Manuel Bartlett Díaz, a quien seguramente se le festejaría ruidosamente en tierras del Tío Sam.
Ni Hernán Bermúdez Requena, el famosísimo Comandante H, podría disputarle la posibilidad de convertirse en el asistente privilegiado ante quienes se desvivirían por atenderlo.
Y en una de esas, valdría la pena sacar de su autoencierro al popular Andrés Manuel López Obrador, habitual viajero que no perdía oportunidad para hacerse presente en Sinaloa.
Incluso se recuerda que existen videos para tener presente el saludo a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Aunque tampoco debe olvidarse que AMLO (entonces presidente de México), ofreció disculpas públicamente en octubre de 2020 por referirse a Joaquín Guzmán Loera como “El Chapo”, indicando que prefería llamarlo por su nombre, Guzmán Loera o simplemente Joaquín Guzmán.
A principios de 2026, el gobierno de Estados Unidos intensificó el uso de la revocación de visas como herramienta diplomática y de seguridad, afectando a múltiples políticos, funcionarios y gobernadores.
Particularmente en México, bajo acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado o por seguridad nacional, hubo quienes fueron retenidos, investigados y sancionados.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó la cancelación de su visa en 2025; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero; Mario López, diputado federal; Alberto Granados, alcalde de Matamoros, Tamaulipas; Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera, son otros clientes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.
Márquez Hernández, antes de ser administrador de investigación aduanera, laboró en la Asamblea Legislativa y en la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de México.
Está documentado que con sus modestos ingresos en esas dependencias no se puede explicar cómo pudo pagar de contado los relojes de alta gama que ha coleccionado, entre ellos uno valuado en 3.7 millones de pesos.
En investigaciones recientes y en curso, recurrentemente se ha mencionado que políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores como Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Américo Villarreal (Tamaulipas) podrían estar bajo escrutinio.
Parecerá sarcástica la propuesta, pero no deja de ser interesante saber quiénes, voluntariamente, se apuntarían para viajar acompañando a la titular del Poder Ejecutivo.
Ah, pero para que no se digan engañados, es necesario puntualizar que no se garantiza su pronto regreso a México.
Eso sí, allá tendrían hospedaje y alimentos gratuitos, además de vestimenta y a lo mejor reciben la oportunidad para integrar un coro y tengan la posibilidad de cantar.
HISTORIAS
Quizá sea la influencia de los carnavales que están en puerta. O el espíritu de un sueño no cumplido. Pero no deja de extrañar la extravagancia en la vestimenta usada por Lucero Concepción Hernández Sánchez en la sesión donde fue designada magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La indumentaria usada por la abogada causó revuelo y ella como si nada. En fin, cuestión de estilos… Y a propósito de escándalos y acciones que deben ser preocupantes, está que 10 de los 16 diputados morenistas del Congreso local en Campeche, hayan decidido romper la comunicación con la gobernadora Layda Sansores, quien quiso obligarlos a que le aprobaran un crédito de mil millones de pesos.
Incluso se intimidó al diputado presidente, José Antonio Jiménez Gutiérrez, al que se amenazó con detenerlo. Raro, pero no hay quién ponga freno a las arbitrariedades de la mandataria campechana, quien usa el poder contra periodistas, rectores y ahora integrantes del Poder Legislativo… Una perla más para el larguísimo collar de patrañas que son dignas de integrarse a un expediente de burlas, es la escenificada por la ministra María Estela Ríos González.
Resulta que involuntariamente (dice) omitió integrar a su declaración patrimonial un terreno de ¡120 hectáreas! Y, además, la concesión de agua para regar el pequeño terreno donde, seguramente, plantará florecitas… No deja de ser intrigante que haya protestas (Direct Action Everywhere Ciudad de México) por la barbarie que viven los galgos en España. Que un grupo de mexicanos se plante frente a la embajada de la República Islámica de Irán, en rechazo a la represión. Otro grupo de nacionales apostados en el Ángel de la Independencia para exigir que el gobierno mexicano rompa relaciones diplomáticas con Israel. Que el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se manifiesten en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos para recriminar las amenazas del pueblo cubano. Sin lugar a dudas, expresiones muy válidas. Pero sería bueno saber cuándo todos esos conjuntos de inconformes se expresarán para exigir atención médica y medicinas para los niños con cáncer. O bien para clamar que los servidores públicos dejen de ser protegidos por el régimen actual o que quienes aparecen como nuevos propietarios de inmuebles adquiridos de la noche a la mañana por políticos que siempre presumieron de vivir en la indigencia y una estrechez económica de la que ahora se burlan… Lo de la renuncia de Carlos Aceves del Olmo a la dirigencia de la CTM es solamente un formalismo. Hace mucho tiempo que ni siquiera se paraba, o sentaba, en la central obrera que con dignidad, principios y rumbo claro para beneficiar a los trabajadores fue encabezada por don Fidel Velázquez. Ahora hasta amargados que fueron expulsados por su nulidad, “encuerdan” al diminuto Fernando Salgado para hacerle creer que tiene tamaños para ocupar el cargo. Aunque él no se dé cuenta que lo utilizan para que puedan retornar a cobrar venganza.
SILENCIO ROTO
Hipocresía y cinismo, estandartes de moda
Como el Tren Interoceánico, van a toda velocidad * El recuento de los daños por los escándalos morenistas, en donde mandan al carajo la instrucción presidencial: “Vivir en la justa medianía”
EMMA ESPÍNDOLA
Como el Tren Interoceánico, la hipocresía y el cinismo en Movimiento Regeneración Nacional van a toda velocidad.
Y en ese convoy, también los conductores (Andy López Beltrán y Luisa María Alcalde) son los responsables.
En ese ferrocarril tripulado por el hijo del que se fue a La Chingada, en Palenque, Chiapas, los pasajeros no están heridos ni en riesgo de perder la vida.
Por el contrario, gozan de privilegios, excesos, derroches y recursos económicos que no coinciden con los ingresos económicos nominales de los cargos que desempeñan.
Recordemos que a finales del mes de julio pasado, el hijo del expresidente fue visto en el buffet del desayuno de un hotel de Tokio que costaba 400 dólares la noche.
Obviamente, la reacción no se hizo esperar en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Impúdico el ideólogo que se siente propietario de Morena, y de quien se dice está confrontado con la doctora Claudia Sheinbaum, circuló un texto en el que escribió que había aprendido desde joven que “el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía”.
La respuesta más visible, innegable y ejemplo de las contradicciones de un discurso falso y simulado, lo tiene en su entorno familiar.
José Ramón, su hermano, habitando la famosa Casa Gris y de compras en tiendas de superlujo.
Familiares del expresidente han estado envueltos en presuntos actos de corrupción. Desde videos filtrados donde se observa a sus hermanos recibiendo dinero en efectivo.
“Pepín”, el que despacha como secretario de Gobierno en Tabasco, reconoció tener 13 ranchos. Sí, José Ramiro López Obrador aceptó que ocho fueron adquiridos entre 2018 y 2024, periodo en el que su hermano Andrés Manuel López Obrador ocupó la Presidencia de la República.
Conforme a su declaración patrimonial disponible en el portal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco, estas propiedades están valuadas en conjunto en más de 8.6 millones de pesos, información sustentada con documentos patrimoniales.
Fue en el sexenio pasado cuando compró ocho propiedades rurales, por las que pagó alrededor de 6 millones 258 mil pesos, la mayoría en efectivo y de contado.
Quienes cómodamente ocupan asientos en los vagones de lujo que son partícipes de la expedición gubernamental, se niegan a renunciar a la inmunidad que significa transportarse en primera clase.
Ahí está el exlíder senatorial Adán Augusto López (“hermano” de AMLO), quien recibió transferencias millonarias que no declaró a la Función Pública. Los recursos entre 2023 y 2024 y suman alrededor de 80 millones de pesos.
Tras un público regaño, llamado de atención o “sugerencia” de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, quien le pidió dar una explicación, el legislador salió a dar una conferencia de prensa en el Senado.
López, el suertudo, reconoció tener esa fortuna y especificó que corresponde a una herencia y a honorarios por sus servicios como notario en Tabasco.
Salta a la vista que el senador ligado al llamado Comandante H, líder del grupo delincuencial La Barredora, falseó su declaración patrimonial y fiscal.
Ante el escándalo, deja la coordinación de la bancada morenista en el Senado y la Jucopo, tomando su lugar Ignacio Mier.
Las camionetas de lujo y blindadas entregadas a los ministros de Suprema Corte de Justicia de la Nación, abren la puerta para un escrutinio de quienes presumen la riqueza y proclaman humildad.
El cinismo es una actitud de profunda desconfianza en la honestidad o integridad humana, caracterizada por el escepticismo, la ironía y una desvergüenza descarada al actuar contra normas morales.
Un hipócrita es una persona que finge sentimientos, creencias, virtudes o cualidades que en realidad no tiene. Actúa con falsedad, mostrando una imagen pública contraria a sus verdaderos pensamientos o intenciones, a menudo por conveniencia o para agradar. Se asocia con el engaño, la mentira y la falta de sinceridad.
Un político que habla de responsabilidad y honestidad, pero usa fondos públicos para fines personales, se ubica en esos terrenos.
En las filas del partido guinda sobran quienes gozan de esa máscara de mentira para lucir atractivos. Gerardo Fernández Noroña no es el único senador de la autodenominada Cuarta Transformación que goza de bienes costosos, como su casa de casi 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, o la camioneta Volvo.
Habría que tomar en cuenta la “sencillez” y la “humildad” de los legisladores morenistas de la Cámara Alta que son propietarios de casas, departamentos y terrenos que van de los 7 millones a los 50 millones de pesos, y de vehículos de lujo como Mercedes Benz, Audi, BMW o Lincoln.
Pero esa propiedad de 12 millones de pesos que declaró Fernández Noroña es tan sólo una de las propiedades millonarias de los legisladores emanados de los partidos que han conforman la alianza electoral y gobernante: Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).
El morenista jalisciense Carlos Lomelí Bolaños reportó una casa de 49.5 millones de pesos que fue adquirida en mayo de 2014. Una propiedad de 6 mil 309 metros cuadrados y 2 mil 985 metros de construcción que, de acuerdo con el documento, paga a crédito.
El exsuperdelegado de Jalisco morenista suma el valor más alto en propiedades: 118 millones de pesos en casas, departamentos, locales comerciales, autos y hasta un palco deportivo.
El senador morenista tabasqueño Óscar Cantón Zetina asume tener una casa adquirida en 2023 valuada en 18.4 millones de pesos. Se trata de una propiedad de 201 metros cuadrados y 393 metros cuadrados de construcción. En total, reportó propiedades por 22 millones de pesos.
Para no sentirse menos, Waldo Fernández González, senador del Partido Verde, adquirió a crédito una casa de 16.2 millones de pesos.
También hace gala de su delicado ostentoso gusto por los autos de lujo, entre los que tiene un Mercedes Benz, una camioneta Cadillac Escalade, una GMC doble cabina y un automóvil eléctrico BYD.
La diputada morenista Cynthia Iliana López Castro, en 2018 adquirió un departamento de 198 metros cuadrados que costó 14.7 millones de pesos.
Yeidckol Polevnsky, exdirigente nacional de Morena y ahora militante del PT, tiene una casa de 11.4 millones de pesos adquirida en noviembre de 2022.
Pero el vehículo más caro declarado fue el de la senadora morelense del Partido Verde, Juanita Guerra Mena, quien en su declaración patrimonial admite ser dueña de una Lincoln Navigator modelo 2024 valuada en 2.5 millones de pesos, que fue adquirida a través de un crédito.
Pero faltaba algo más: los “Ministros del Pueblo,” entre ellos el presidente de la SCJN, que incluso dice podría viajar en Metro, fueron “balconeados” con los vehículos cuyo valor ronda los 3 millones de pesos por el blindaje.
Mas no puede dejarse fuera el Audi Q8, modelo 2023, de la senadora de Coahuila, Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, de 1.8 millones de pesos.
Y tampoco pueden quedarse afuera los dos Chevrolet Tahoe, modelo 2021, que registraron los senadores morenistas José Manuel Cruz Castellanos, de Chiapas, y el poblano Ignacio Mier Velazco, por las que pagaron 1.5 millones de pesos cada uno.
Tampoco al diputado vocero morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, con su mansión de casi 5 millones de dólares en Rancho Santa Fe, California, en 2024.
Educación más allá de ideologías
Canibalismo político en Morena
Nuestra atención es anticipar reacomodos que detonen nuevos episodios de violencia: García Harfuch
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
