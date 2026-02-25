Canibalismo político en Morena

Arrinconan, exhiben, presionan, chantajean, explotan, ignoran, minimizan y doblan al poder presidencial * Los villanos de la política y cosas peores: Sergio Mayer, Salomón Jara, Shabin Jara, Emmanuel Navarro Jara, Saúl Monreal Ávila, Félix Salgado Macedonio, Diana López García, Edgar Adrián Meza Mendoza, Max Arriaga, Gerardo Fernández…

EMMA ESPÍNDOLA

La explicación no necesita que intervengan y participen científicos o practicantes de las ciencias exactas.

Sólo se requiere un poco de sensatez y mediana inteligencia para entender o explicarse lo que sucede al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ahí predominan las tensiones internas provocadas por dirigentes, familiares, militantes y destacados políticos encumbrados al amparo de la llamada Cuarta Transformación.

Arrinconan, exhiben, presionan, chantajean, explotan, ignoran, minimizan y doblan al poder presidencial.

También debilitan la gobernabilidad y muestran la corrupción, cobro de “moches”, incompetencia, deslealtad, traiciones, infidelidades, ingratitudes y falsedades.

Contextos que muestran la hipocresía imperante en un proyecto político que hace alarde de su fragmentación y divisionismo que lesiona gravemente su credibilidad.

Funcionarios que se arropan con decisiones que no son de su competencia y servidores públicos electos en las urnas, que atropellan la civilidad y los principios éticos.

A lo que debe sumarse la violación del ámbito legal al verse ligados con actividades ilícitas y colocarlos al margen de la ley.

EN MENOS DE UNA DÉCADA SURGE DIVISIONISMO

Morena tiene menos de una década de haberse encumbrado en el poder y es inocultable el divisionismo imperante, como si el objetivo trazado fuera dinamitar el origen de su proyecto original.

El desgaste que sufre por las confrontaciones internas, ponen en riesgo sus planes de gobernar y enfrenta un serio peligro para el siguiente proceso electoral.

Los principales protagonistas son actores de escándalos y generadores del llamado “fuego amigo”.

Más allá de los derroches en viajes, joyas, ropa de marcas exclusivas, propiedades de alto costo que no empatan con sus ingresos y las denuncias de estar vínculos con el crimen organizado, están las conductas reprochables.

El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse de individuos de la misma especie. Puede observarse en distintas especies animales y en contextos humanos. Se conoce específicamente como antropofagia, cuando una persona consume a otro ser humano.

Ejemplos de esas características: Javier May Rodríguez, gobernador tabasqueño, quien se le fue a la yugular al líder senatorial Adán Augusto López al vincularlo con grupos delictivos, como La Barredora y el llamado “Comandante H”.

Como resultado de la acusación, actualmente López Hernández ya no coordina la bancada senatorial y prácticamente es repudiado por un nutrido grupo de legisladores.

Layda Sansores, gobernadora campechana, califica de “cerdos” a los diputados cuando conmina a Ricardo Monreal a que atienda su “cochinero” (la Cámara de Diputados).

Ella misma persigue, hostiga y amenaza a diputados locales por no autorizarle un endeudamiento por mil millones de pesos.

Ante el desacato de ser relevado en el cargo que desempeñaba, el “ideólogo” Marx Arriaga manda al diablo las instrucciones presidenciales de ser relevado en el cargo.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, es acusado de corrupto por el despedido Arriaga, quien “por sus pistolas” se niega a eliminar contenidos de preescolar y para maestros, pese a órdenes giradas desde octubre por la Subsecretaría de Educación Básica.

Y se atrincheró en las que fueron sus oficinas, para desafiar al aparato gubernamental, incluyendo a la Primera Presidenta y al titular de la SEP.

Delgado ignora y minimiza al secretario de Relaciones Exteriores, Ramón de la Fuente, y propone una embajada al rijoso.

Pero, además, están las acusaciones y señalamientos de corrupción contra Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de Andrés Manuel López Obrador y ahora coordinador de Asesores de la Presidenta de la República.

Mas no debe olvidarse a Paco Ignacio Taibo II, a Epigmenio Ibarra, a las familias Batres y Alcalde, quienes junto con “El Fisgón” son bastiones que al interior de Morena son calificados como los “puros”.

Los que desde que Andrés Manuel López Obrador estaba en la Presidencia de la República se erigían como estandartes del movimiento y quienes desde los inicios se proclaman los únicos con el derecho de guiar los destinos de Morena.

Desde luego sin dejar fuera al influyente Andy López Beltrán, quien solamente acata las instrucciones del que se fue a “La Chingada” y, por tanto, desconoce la autoridad de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y repudia a la dirigente Luisa María Alcalde.

Está claro que las chuecuras son internas y que Morena tiene a sus propios enemigos que se dedican a rebajar, maldecir y agraviar a sus propios compañeros y dirigentes del partido.

Tampoco podemos dejar fuera a protagonistas como Alfonso Durazo, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Karina Barreras, el diputado Enrique Vázquez, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, Julio Scherer y un largo sinfín de encargados de estigmatizarse entre ellos.

Aunque se corre el riesgo de algunos de esos caníbales se hayan vuelto vegetarianos.

HISTORIAS

Pocos podrán decir que Sergio Mayer, actor y diputado federal que tiene por costumbre dormir en su curul, vuelve a las andadas de protagonizar escándalos al mezclar su carrera artística con la política.

Ahora al solicitar licencia como diputado para entrar a “La Casa de los Famosos 6″ de la cadena Telemundo en Estados Unidos. Es el mismo que defiende su pasado como “stripper” y quien -a pesar de ser militante de Morena- participó activamente en las marchas de “Marea Rosa”, sin dejar de lado su destacada actividad para fundar el show “Sólo para Mujeres”, ni las acusaciones de tráfico de influencias y polémicas por votar en contra de su propio partido. En fin, hay mucha tela de dónde cortar… En lo que se considera una mera simulación del gobernador oaxaqueño Salomón Jara, decidió renunciar de la dirigencia de Morena estatal su hijo Shabin Jara (secretario de Organización) y su sobrino Emmanuel Navarro Jara como presidente… Con o sin autorización, y emulando al zacatecano Saúl Monreal Ávila, el guerrerense Félix Salgado Macedonio hace circular encuestas donde las preferencias electorales le son altamente favorables.

Ambos son senadores y los dos están incluidos en la decisión presidencial de no convertirse en candidatos a la gubernatura por la lucha contra el nepotismo. Monreal es hermano del actual gobernador (David) y también del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Ricardo). Mientras que Salgado es padre de la gobernadora Evelyn. Pero todo indica que no están dispuestos a verse desplazados y hacen patente su rebeldía en contra de lo que la habitante de Palacio Nacional ha instruido… Diana López García, nueva directora de Materiales Educativos de la SEP, y su esposo Edgar Adrián Meza Mendoza (autollamado “Juez del Bienestar”) aprovecharon el tiempo para a entregar víveres y ropa en la embajada de Cuba. Ella es la sustituta del defenestrado Max Arriaga, que al ser echado de sus oficinas rechazó convertirse en embajador de México en Costa Rica… Atractivo escenario en el aeropuerto de Oaxaca, donde el humilde, sencillo, decente, honesto, galán, discreto y nada revoltoso senador Gerardo Fernández Noroña apareció tambaleante por los efectos de los elíxires espirituales que consumió en la cuna de los buenos mezcales.

Fue un divertido panorama para los viajeros que se encontraban en las salas antes de abordar su aeronave.